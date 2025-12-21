PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina e o dictatură și nu poate organiza alegeri libere
Veridica.ro, 21 decembrie 2025 13:20
Zelenski minte când vorbește despre alegeri democratice, conducând un regim ilegal care a suspendat drepturile omului și voința populară, potrivit presei pro-Kremlin.
• • •
Acum o oră
13:20
Acum 24 ore
19:10
Netanyahu intenționează să-l informeze pe Trump despre posibile noi atacuri asupra Iranului # Veridica.ro
Oficialii israelieni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Iranul își extinde producția programului de rachete balistice, care a fost avariat de atacurile militare israeliene de la începutul acestui an, și se pregătesc să-l informeze pe președintele Donald Trump despre opțiunile unui nou atac asupra acestuia.
19:00
Zelenski afirmă că Washingtonul propune discuții trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina # Veridica.ro
SUA au propus o întâlnire trilaterală între Moscova, Kiev și Washington, a declarat sâmbătă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timp ce emisarii ruși se deplasează la Miami pentru a purta discuții cu negociatorii americani în scopul încheierii războiului.
18:50
Mult așteptata publicare a dosarelor Epstein a inclus multe pagini puternic redactate, iar democrații susțin că Departamentul de justiție nu a respectat cerințele Legii privind transparența dosarelor Epstein.
18:10
SUA afirmă că armata sa a efectuat un „atac masiv” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor americane din țară.
18:00
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, au declarat șase surse familiare cu serviciile secrete americane, chiar dacă negociatorii caută să pună capăt războiului care ar lăsa Rusia cu mult mai puțin teritoriu.
Ieri
12:30
Verificat - rezumatul săptămânii, la Moldova 1
10:00
The Simpsons versus Nicușor Dan: lupta care n-a existat - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat cine desenează în secret planul termoficării din București și că războiul modern se duce cu cereri scrise și ștampilate.
06:20
Aceasta are valoarea de 2,6 miliarde de euro, în totalitate fonduri nerambursabile.
06:10
Centrul urmează să devină funcţional la sfârşitul lunii ianuarie 2026.
06:00
Centrul urmează să devină funcţional la sfârşitul lunii ianuarie 2026.
19 decembrie 2025
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat vineri la Varșovia, a declarat că țara sa ar putea oferi sfaturi Poloniei cu privire la modul de apărare împotriva dronelor și de asigurare a unei mai bune securități în regiunea Mării Baltice.
21:20
Guvernul francez a cerut vineri un armistițiu de Crăciun cu fermierii care protestează, avertizând împotriva unor noi blocade în timpul sezonului de sărbători, o mișcare despre care principalul sindicat al țării a declarat că depinde de răspunsul prim-ministrului la cererile acestora.
21:10
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămân în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală.
21:00
Negociatorii de pace ucraineni vor începe vineri o nouă rundă de discuții cu echipa americană privind propunerile de încheiere a războiului cu Rusia, a declarat șeful delegației de la Kiev, Rustem Umerov.
20:40
Președintele rus Vladimir Putin a folosit conferința sa de presă maraton de sfârșit de an pentru a-și exprima speranța unei soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar spunând că depinde de Occident și de Ucraina să prezinte un plan adecvat.
18:10
Breaking fake news: Dezinformările din campania electorală pentru Primăria Capitalei (@TVR1) # Veridica.ro
Știrile false și dezinformările nu au lipsit din campania electorală pentru alegerea primarului general al Bucureștiului.
16:10
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată presa independentă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
15:20
Distanțarea administrației Trump de UE, care reiese și din noua strategie de securitate a SUA, poate duce la un „divorț” în cadrul familiei occidentale. E o variantă din care SUA ar avea de pierdut enorm, inclusiv în contextul competiției globale cu China. UE, pe de altă parte, are potențialul de a ieși cu bine dintr-o astfel de criză.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Republica Moldova pregătește un buget militarizat, cu o creștere enormă a cheltuielilor pentru apărare, obiectivul fiind atacarea Transnistriei, potrivit unei narațiuni false lansate de o deputată de la Moscova.
12:30
Tabără pentru ucrainenii blocaţi în Republica Moldova în urma unui atac în regiunea Odesa # Veridica.ro
Două puncte de trecere a frontierei şi-au suspendat operaţiunile din cauza atacului
11:50
Administraţia Trump suspendă loteria vizelor după atacul de la Universitatea din Rhode Island # Veridica.ro
Principalul suspect, găsit mort a fost beneficiarul acestui program care oferă drept de rezidenţă în Statele Unite
11:00
Qatar, Egipt și Turcia participă la convorbiri, iar Trump evocă şi o apropiată întâlnire cu Netanyahu
10:10
Liderii UE au recurs la această soluţie în lipsa unui acord pentru utilizarea activelor ruseşti îngheţate
09:40
Potrivit Recorder, televiziunea a mințit despre implicarea lui Florian Coldea în politica editorială și finanțarea publicației.
09:20
Ministrul Oana Țoiu a salutat contribuția diplomatului la consolidarea și dinamizarea relațiilor bilaterale.
18 decembrie 2025
18:30
Zelenski spune că ar prefera ca americanii să treacă la presiuni asupra Rusiei
17:30
Un fond de garantare încurajează investițiile în tranziția energetică și modernizarea industrială
16:50
Fermierii sunt nemulțumiți de politica agricolă comună și de acordul comercial cu America de Sud
16:20
Pe lista interdicțiilor sunt acum aproape 600 de nave folosite de ruși pentru încălcarea sancțiunilor europene
15:40
Președintele ucrainean spune că este un compromis cu multe semne de întrebare
11:20
Donald Trump a ținut un discurs televizat către națiune miercuri seară, pe fondul speculațiilor privind un anunț iminent despre Venezuela pe care, însă, nu l-a făcut.
11:10
Guvernul SUA a recunoscut într-un document depus în instanță neglijența piloților militari și a controlorilor de trafic aerian în timpul coliziunii din ianuarie dintre un avion de linie și un elicopter militar.
10:50
China a cerut joi Statelor Unite să „înceteze imediat” înarmarea Taiwanului, după ce Taipei a anunțat că Washingtonul a autorizat un pachet de arme de 11 miliarde de dolari pentru insulă.
10:40
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cum să finanțeze Ucraina în 2026 și 2027 pentru a o menține în lupta împotriva invaziei Rusiei, utilizarea activelor rusești înghețate în UE fiind opțiunea preferată, dar depinzând de aprobarea incertă a Belgiei.
09:20
Sistemul capitalist cauzează rate mari ale femicidului, potrivit unei narațiuni false promovate și în România. Narațiunea ignoră statisticile în domeniu și realitățile istorice.
05:30
Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat din 2027.
05:20
Preşedintele României a efectuat o vizită de două zile la Londra.
17 decembrie 2025
19:00
Documentarul Recorder și mișcarea anti-corupție, ținta unor tactici și narațiuni tipic rusești # Veridica.ro
Jurnaliști, judecători și procurori care au vorbit despre problemele din sistem, dar și protestatari anti-corupție, au fost vizați de atacuri virulente în timp ce problemele denunțate au fost ignorate. Tacticile și narațiunile folosite în aceste zile din România seamănă cu cele ale Kremlinului și altor regimuri cu tendințe autoritare.
15:00
Realizator: Micleușanu M.
13:30
Comandanul armatei ucrainene laudă însă eficienţa trupelor sale care reuşesc să le ţină piept ruşilor.
12:20
Preşedintele american susţine că regimul Maduro foloseşte banii din petrol pentru a finanţa „narcoterorismul"
12:00
Guvernul Orban se opune negocierilor pentru aderarea Ucrainei
11:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE pregătește un nou „Pearl Harbor” ca să bage SUA în război cu Rusia # Veridica.ro
UE va orchestra un atac de proporțiile Pearl Harbor pentru a forța Statele Unite să intre într-un război direct cu Rusia, potrivit unei narațiuni promovate de presa pro-Kremlin. Ideea pare fi furată dintr-o cunoscută carte Tom Clancy, care a fost ecranizată și la Hollywood.
11:10
Ucraina lansează cu regularitate atacuri asupra obictivelor energetice şi militare ruseşti.
10:50
Proiect de lege în Senatul Statelor Unite pentru sancţionarea importatorilor de petrol rusesc # Veridica.ro
Potrivit iniţiatorilor cei care fac sau înlesnesc acest comerţ trebuie să înţeleagă că finanţează războiul Rusiei din Ucraina.
08:50
Comisia Europeană va finanța interconectarea electrică a țării noastre cu statele vecine, însumând peste 7.000 de megawați.
08:30
Astăzi, președintele României va fi prezent la Summitul UE - Balcanii de Vest.
16 decembrie 2025
20:50
Rusia a etichetat Deutsche Welle drept „organizație indezirabilă”, în cadrul a ceea ce postul de televiziune internațional german a numit un efort de a suprima reportajele independente.
20:30
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând, după care emisarii americani le vor prezenta Kremlinului.
