Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
26 decembrie 2025
Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești. Horoscop săptămânal Berbec […]
Sfântul Ștefan este sărbătorit în calendar ortodox 2025 pe data de 27 decembrie. În această zi importantă, în a treia zi de Crăciun, sute de mii de români își serbează onomastica. Tradiția spune că rugăciunile adresate Sfântului pot face minuni pentru persoanele suferinde.
Cum petrece Mădălina Ghenea sărbătorile de iarnă. Regula de la care nu se abate niciodată. „Țin foarte mult la această relație"
În prag de sărbători, Mădălina Ghenea a acordat un interviu, în care a dezvăluit cum petrece Crăciunul și cu ce problemă se confruntă din cauza alergiilor. Vedeta suferă de o afecțiune despre care rar a vorbit. Mădălina Ghenea se confruntă cu mai multe intoleranțe și alergii alimentare, motiv pentru care trebuie să fie foarte atentă
Actrița Ana Ularu este mama unei fetițe de 4 ani, pe care o crește împreună cu soțul ei, actorul Marc Rissmann, fără niciun ajutor extern. Dat fiind faptul că Ezra trăiește într-o familie mixtă, în care se vorbesc mai multe limbi străine și se practică tot felul de tradiții, aceasta este extrem de evoluată pentru
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec. Horoscop săptămânal Berbec – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, stare de calm, de relaxare alături de cei din familie; […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur. Horoscop săptămânal Taur – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, relațiile de prietenie se vor desfășura într-o atmosferă plăcută de […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni. Horoscop săptămânal Gemeni – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Dimineața zilei de 27 decembrie va fi destul de relaxată, pentru unii chiar plăcută […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac. Horoscop săptămânal Rac – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, universul de idei, aspirații și preocupări profesionale va trece în […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară. Horoscop săptămânal Fecioară – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, posibile relații cu un partener (de viață, de afaceri, de […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești. Horoscop săptămânal Pești – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, Luna se va afla, pentru un timp, în casa I […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu. Horoscop săptămânal Leu – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, posibile cadouri sau gesturi de bunăvoință traduse printr-un ajutor binevenit, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță. Horoscop săptămânal Balanță – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, stare de sănătate neobișnuit de calmă și de împăcată în […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion. Horoscop săptămânal Scorpion – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, atmosferă plăcută, caldă, de simpatie, încredere sau de mulțumire sufletească […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător. Horoscop săptămânal Săgetător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, activități domestice legate de sărbători care le vor face plăcere […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn. Horoscop săptămânal Capricorn – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, întâlniri care fac plăcere, schimburi de impresii și informații utile, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător. Horoscop săptămânal Vărsător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, soluție financiară (salarială) care le va permite Vărsătorilor să rezolve, […]
10 oameni au murit, printre care un copil, şi 32 sunt răniţi, după un accident de autobuz în Mexic
Un accident de autobuz s-a soldat cu 10 morți, printre care un copil, şi 32 de răniţi, au anunțat autoritățile locale din statul Veracruz, Mexic, anunță AFP. Incidentul s-a produs miercuri, în oraşul Zontecomatlan, pe ruta Ciudad de Mexico – Chicontepec. „În acest moment, am confirmat decesul a nouă adulţi şi un copil”, a transmis […]
17 metri care pot anula mii de amenzi pentru viteză, pe o autostradă din Europa: o zonă cu limită de 80 km/h ar putea fi greșit semnalizată
Aproape 50.000 de amenzi radar sunt aplicate anual pe autostrada A21 din Austria, însă o diferență de doar 17 metri în amplasarea unui indicator rutier ar putea face ca limita de 80 km/h să fie considerată nelegală, scrie publicația Kurier. Zona cu limită de 80 km/h de pe autostrada A21, în Austria, ar putea fi […]
Cod galben și portocaliu de vânt și ninsori viscolite din 28 decembrie în majoritatea țării. Rafalele de vânt vor ajunge la 130 km/h
Meteorologii au emis avertizări de cod galben și portocaliu pentru vânt puternic și ninsori viscolite, valabile în cea mai mare parte a țării, începând cu noaptea de 28 decembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că vremea se va înrăutăți între 26 decembrie, ora 10, și 29 decembrie, ora 10, cu intensificări ale vântului, ninsori […]
Sfântul Ștefan este prăznuit de către credincioși în fiecare an pe data de 27 decembrie. Cu o mare însemnătate pentru români, sărbătoarea este celebrată de peste 500.000 de persoane.
O artistă plastică din Iași avertizează: ce pierdem când scoatem arta din educație. „Copiii sunt oglinzi, ei reflectă atât cât le arăți sau le dai"
Într-un sistem de educație care pune accent pe rezultate și note, Anca Coțovanu, o artistă plastică din Iași, propune o altă perspectivă: arta ca proces, ca spațiu de explorare liberă și ca instrument esențial pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială, atât a copiilor, cât și a adulților. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici De la educația […]
Mihaela Prigoană rupe tăcerea după moartea afaceristului. Este prima oară când vorbește despre asta. „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua"
Silviu Prigoană s-a stins din viață în urmă cu un an, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. Mihaela, soția afaceristului, a acordat un interviu în care a vorbit despre ziua în care partenerul ei s-a stins din viață. Inițial a crezut că este o glumă macabră, însă ce a găsit […]
Două case din Botoșani au fost distruse în incendii, în a doua zi de Crăciun. Pompierii au intervenit mai bine de o oră
Două incendii au distrus în totalitate două case din judeţul Botoşani, vineri dimineaţă, conform unui anunţ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani. Prima intervenţie a avut loc în localitatea Băiceni, comuna Curteşti, iar a doua în localitatea Stăneşti, comuna Lunca. Primul incendiu s-a manifestat violent la o casă şi un garaj din Băiceni. […]
Rusia e pregătită să dea în scris că nu va ataca NATO. Zaharova: „Un act juridic internațional de sine stătător"
Forma documentului scris prin care Federația Rusă ar urma să confirme lipsa intențiilor de a ataca statele NATO poate face obiectul negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, într-o conferință de presă, anunță agenția de presă locală Tass. „Rusia este pregătită să își oficializeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, […]
Accident cu doi tineri morți pe o șosea din Bistrița, în a doua zi de Crăciun. Tragedia a fost surprinsă pe camerele de supraveghere
Accident mortal în a doua zi de Crăciun, 26 decembrie. Doi tineri și-au pierdut viața, vineri dimineață, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit la Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Impactul devastator a fost filmat de o cameră de supraveghere. Accident mortal la Prundu Bârgăului, în a doua zi de Crăciun Un grav accident […]
Zelenski a vorbit la telefon cu emisarii SUA despre planul de pace: discuția a adus „idei noi"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat ideile noi discutate în cadrul unui apel telefonic cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, desfășurat joi. Conversația, care a durat aproape o oră, a abordat modalități de a avansa către o pace durabilă în conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Am discutat idei noi în privinţa formatelor, întâlnirilor […]
RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave de luptă F-16, ridicate în aer
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj de avertizare RO-Alert în noaptea de joi spre vineri, anunță ISU Tulcea, după ce au fost detectate grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Mesajul a fost transmis locuitorilor la ora 1:25, conform ISU Tulcea. Instituţia a precizat că nu au […]
Explozie într-un bloc de locuințe în Onești, Bacău. Doi oameni au suferit arsuri grave și au ajuns la spital
Două persoane au suferit arsuri grave în urma unei explozii urmate de incendiu, care a avut loc în noaptea de joi spre vineri, într-un apartament dintr-un bloc din Oneşti. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a oferit aceste informaţii vineri, conform Agerpres. Echipajele de urgenţă, inclusiv pompierii cu două autospeciale de stingere şi o […]
Sfântul Ștefan este celebrat în calendarul ortodox pe data de 27 decembrie și o mulțime de români poartă numele acestui sfânt. Așadar, este un prilej minunat să le trimitem celor dragi, care își serbează onomastica, mesaje frumoase și urări din suflet cu ocazia zilei de Sfântul Ștefan 2025. Ce semnificație are numele de Ștefan Numele
Un hoț a rămas cu clanța în mână când încerca să spargă o clădire de birouri din Londra. Jaful eșuat a fost filmat
Un bărbat a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat spectaculos după ce, în timp ce forța ușa, a rămas cu clanța în mână. Tentativă de jaf filmată, în Londra Un hoț a fost surprins de camerele de supraveghere […]
Vremea în perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026. Ger persistent și precipitații abundente în prima lună a anului
Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată în toată țara, mai ales în vest și la munte, se arată în prognoza meteo pentru perioada 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, emisă, vineri, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În ce privește precipitațiile, aceste vor fi abundente la mijlocul intervalului […]
Alegerea despre care Dana Rogoz vorbește la final de an: „Nici dacă aș putea, n-aș vrea"
2025 a fost pentru Dana Rogoz un an plin, cu multe proiecte și multe roluri, fie că vorbim despre teatru, film sau seriale. Iar Libertatea a stat de vorbă cu actrița despre cariera ei. Într-un dialog pe care l-am purtat cu frumoasa vedetă, aceasta ne-a dezvăluit toate proiectele în care a fost implicată și în […]
115 membrii ai grupării Statului Islamic au fost arestați în Turcia în noaptea de Crăciun, după ce au planificat atacuri în perioada sărbătorilor
Poliţia turcă a reţinut 115 suspecţi asociaţi cu gruparea extremistă Statul Islamic, în urma unor raiduri desfăşurate la nivel naţional. Conform presei de stat turce, citată de The Hill, aceştia ar fi plănuit atacuri în perioada Crăciunului şi a Anului Nou. În total, 137 de persoane sunt căutate pentru a fi arestate. Mandatele internaţionale de […]
În Brașov, s-au mărit de patru ori taxele de promovare turistică și salvamont pe care trebuie să le plătească turiștii din 2026
Turiștii care vor vizita municipiul Brașov și stațiunea Poiana Brașov vor plăti o taxă de patru ori mai mare pentru promovare turistică și salvamont, începând din 2026, respectiv de 12 lei pe zi, anunță agenția de presă Agerpres. Suma de 12 lei pe zi pentru sejur include taxele locale pentru promovare turistică și Salvamont, iar […]
Program Penny de Anul Nou 2026. Când sunt deschise magazinele Penny pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie
Magazinele Penny din România au un program de funcţionare modificat în perioada Anului Nou 2026. Astfel, dacă aveți nevoie să faceți cumpărături în perioada respectivă, consultați din timp programul Penny pe 31 decembrie 2025, 1 şi 2 ianuarie 2026. Când sunt deschise magazinele Penny pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie Dacă nu ai apucat […]
„Speranța este o vietate cu pene Ce-și face cuibul în suflet Și cântă un cântec fără cuvinte Și nu se oprește Niciodată”. O strofă din inconfundabila poetă americană Emily Dickinson. Venind din secolul al XIX-lea, a traversat în glorie secolul XX și zăbovește în secolul nostru spre a se îndrepta către următoarele. Eu cred că […]
Program Profi de Anul Nou 2026. Când e deschis la Profi pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie
Lanțul de magazine Profi a anunțat că va funcționa după un program special de Anul Nou 2026. Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Revelion trebuie să consulte din timp programul Penny de Anul Nou. Vezi programul magazinelor Penny pe 31 decembrie 2025, 1 şi 2 ianuarie 2026 şi află când poţi să îţi […]
Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când e deschis la magazinele Kaufland pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie
Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou, la fel ca în perioada Crăciunului. Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Revelion trebuie să consulte mai jos programul Kaufland de Anul Nou 2026. Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, […]
Tragedie în seara de Crăciun: o tânără de 22 de ani a murit într-un accident cumplit pe o șosea din Dâmbovița
O tânără de doar 22 de ani și-a pierdut viața în seara de Crăciun, într-un accident cumplit produs pe DN 72, în Picior de Munte, județul Dâmbovița. Mașina în care se afla, un o Dacie Logan roșie, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Impact fatal pentru […]
Program Carrefour de Anul Nou 2026. Când e deschis la Carrefour pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
Magazinele Carrefour din întreaga țară au anunțat că vor funcționa după un program special de Anul Nou, la fel ca în perioada Crăciunului. Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Revelion trebuie să consulte din timp programul Carrefour de Anul Nou 2026. Programul hipermarketurilor Carrefour de Anul Nou 2026 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, […]
Program La Doi Pași de Anul Nou 2026. Când e deschis la magazinele La Doi Pași pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie
Magazinele La Doi Pași funcționează după un program special de Anul Nou. Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Revelion trebuie să consulte mai jos programul La Doi Pași de Anul Nou 2026. Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor […]
Program Auchan de Anul Nou 2026. Când e deschis la Auchan pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
Programul magazinelor Auchan de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Astfel, dacă aveți nevoie să faceți cumpărături în perioada respectivă, consultați mai jos programul Auchan de Anul Nou 2026. Program magazine Auchan de Anul Nou 2026 Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte […]
Program Mega Image de Anul Nou 2026. Când e deschis la Mega Image pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
Lanțul de magazine Mega Image a anunțat că va funcționa după un program special de Anul Nou, la fel ca în perioada Crăciunului. Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Revelion trebuie să consulte din timp programul Mega Image de Anul Nou 2026. Program magazine Mega Image de Anul Nou 2026 Trebuie să ştii […]
Programul magazinelor Lidl de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Astfel, dacă aveți nevoie să faceți cumpărături în perioada respectivă, consultați din timp programul Lidl de Anul Nou 2026. Când e deschis la Lidl de Anul Nou 2026 Programul magazinelor de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de […]
Program magazine de Anul Nou 2026. Unde poți face cumpărături pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie
Magazinele din România au anunţat programe de funcţionare speciale de Anul Nou 2026, la fel ca în perioada Crăciunului. Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor (supermarketuri și hipermarketuri) pe 31 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026. Vezi unde e […]
Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Bogdan Mîndrescu, a anunțat planuri ambițioase pentru modernizarea aeroportului Henri Coandă din Otopeni, inclusiv construirea unei autogări moderne. „Pentru călătorii care vin din țară direct la aeroport, am decis să începem construcția unei autogări moderne, în proximitatea terminalului Plecări”, a spus Mîndrescu, într-o postare pe pagina de […]
În fiecare săptămână, Libertatea vă prezintă o rubrică dedicată cititorilor, cu două apariții dintre cele mai noi și mai incitante ale editurilor din România. Fugarul (Richard Bachman / Stephen King, Editura Nemira, imprint Armada) Pe final de an 2025, iată cum și-l imagina în 1982 Stephen King, ascuns sub pseudonimul Richard Bachman: sărăcie lucie, poluare […]
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!"
După instalarea regimului comunist în România, în 1946, noile autorități au declanșat o campanie foarte agresivă de confiscare a aurului deținut de foștii proprietari de mine, majoritatea din zona Munților Apuseni. Cei care au predat aurul au pierdut foarte mulți bani În perioada interbelică, legislația a fost relativ permisivă astfel încât proprietarii de mici galerii […]
O pisică neagră, dispărută de cinci ani de acasă, le-a făcut stăpânilor o surpriză chiar de Crăciun: „Un adevărat miracol"
O pisică neagră pe nume Bindi, dispărută de cinci ani de acasă, le-a făcut o surpriză stăpânilor ei chiar de Crăciun. Nimeni nu se mai aștepta să o vadă vreodată, dar au trăit un „adevărat miracol”. Stăpânii au căutat-o pe Bindi ani de zile după ce a dispărut de acasă O pisică neagră și familia […]
Șoferul de TIR care face gratuit ghete pentru copii de ani de zile: „Totul vine din inima mea"
Karl Hasketh, bunicul a șapte nepoți din Walsall, Anglia, își dedică timpul liber unui proiect inedit și generos: confecționarea manuală a unor ghete pentru copii. Deși lucrează ca șofer de camion, Karl le creează în atelierul său de acasă, inspirat fiind de sărbătoarea de Sfântul Nicolae. Din 2019, el a realizat 625 de ghete unice. […]
