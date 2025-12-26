5 știri by Libertatea – Actualitate. Cât au crescut aurul şi argintul. Sancţiuni dure pentru medicii care răspândesc informaţii false
26 decembrie 2025
5 știri by Libertatea – Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din România. 8.000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare din India. Oamenii au scris testul fără mese, scaune sau saltele. Dronele […]
Statele Unite au efectuat un atac aerian masiv, cu rachete Tomahawk, în Nigeria. Donald Trump: „O lovitură letală împotriva gunoaielor teroriste” # Libertatea
Armata americană a lansat în noaptea de 25 decembrie aproximativ 12 rachete Tomawahk împotriva a două tabere ale organizației jihadiste Statul Islamic din Nigeria, relatează CNN și Le Figaro. Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat că a efectuat loviturile în statul Sokoto, în nord-vestul Nigeriei, la graniţa cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. […]
Sărbătorile de iarnă la Madrid. Explozia culinară din capitala Spaniei. Cât costă o porție de fructe de mare sau un pahar de vin în Mercado de San Miguel # Libertatea
În Madrid, Crăciunul se simte pe două planuri: în Plaza Mayor, la peste 100 de căsuțe din târgul clasic, se vând figurine, jucării și decorațiuni tradiționale, iar la câțiva pași distanță, Mercado de San Miguel reunește aromele Spaniei, într-un festival senzorial unic – tapas, paella, fructe de mare, brânzeturi, pește, dulciuri, bere și vinuri. Două […]
Un polițist s-a împiedicat și a căzut pe asfalt în timp ce alerga un fals colindător, prins când încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc din Arad # Libertatea
Un polițist din Arad s-a împiedicat și a căzut în parcare în timp ce alerga un fals colindător. Bărbatul fusese prins în timp ce încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc, chiar în ziua de Crăciun. Doi falși colindători au provocat panică într-un bloc din Arad, chiar în ziua de Crăciun Momente de panică s-au petrecut într-un […]
Un cuplu a transformat o magazie abandonată de 25 de metri pătrați într-o casă pentru o familie cu doi copii | VIDEO # Libertatea
Un cuplu din Texas, Katie Krebs și soțul ei, Michael, a căutat timp de ani de zile un loc pe care să-l poată numi „acasă”. După șapte ani de trai în locuințe închiriate, pandemia de coronavirus a fost momentul decisiv care le-a schimbat valorile și prioritățile. Împreună cu cele două fiice ale lor, Carolina (7 […]
Casa Albă va prezenta în ianuarie detalii despre sala de bal de 400 de milioane de dolari propusă de Trump # Libertatea
Casa Albă urmează să dezvăluie detalii despre noua sală de bal din East Wing, un proiect inițiat de președintele Donald Trump. Potrivit Reuters, această prezentare va avea loc în cadrul unei audieri programate pe 8 ianuarie, organizată de Comisia Națională de Planificare a Capitalei. Proiectul, cu un buget estimat la 400 de milioane de dolari, […]
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui” # Libertatea
Personaj principal în „Clanul”, serial care a fost lider de audiență la PRO TV, Denis Hanganu a reușit în acest an să se facă remarcat și în filmul „Cursa”, dar și să prindă un loc în producția „Groapa”, care e pe VOYO cu al doilea sezon. Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Denis […]
Un pensionar italian care și-a omorât soția bolnavă a fost grațiat. Decizia care împarte Italia în două # Libertatea
Un pensionar italian, Franco Cioni, în vârstă de 77 de ani, a fost grațiat pentru uciderea soției sale bolnave, ceea ce a readus în prim-plan dezbaterea intensă privind sinuciderea asistată în Italia, relatează The Times. Condamnat la șase ani de închisoare pentru că și-a sufocat soția Franco Cioni a fost condamnat la șase ani de […]
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital # Libertatea
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în intervalul ultimelor 24 de ore în urma intervenţiilor echipelor Salvamont din întreaga ţară, conform informaţiilor oferite de Dispeceratul Naţional Salvamont şi citate de News.ro. Cele mai multe solicitări au provenit din judeţele Gorj, Hunedoara şi Brașov. Dintre persoanele salvate, şapte au fost transportate la spital. Intervenţiile […]
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie” # Libertatea
Scriitorul, dramaturgul și fostul politician Radu F. Alexandru a murit vineri, în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, anunță Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre […]
Fuego, primele declarații despre viața personală. „Nu mi-am «asumat» solitudinea, pentru că nu sunt un om singur” # Libertatea
Fuego, în vârstă de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. S-a dedicat total muzicii, iar cu viața personală a fost întotdeauna discret. În cadrul unui interviu acordat recent, interpretul a dezvăluit care este motivul pentru care a ales calea aceasta, ținând să precizeze că nu regretă nicio decizie luată […]
Un bărbat a băut prea mult la o înmormântare. Când s-a trezit și a realizat unde se află, a început să țipe # Libertatea
Un utilizator Reddit din Serbia a relatat o întâmplare neobișnuită petrecută la un priveghi, unde un bărbat ar fi băut prea mult rachiu, ar fi leșinat și ar fi rămas încuiat peste noapte în capelă, alături de sicriu. Beție cu final neașteptat Priveghiul este un moment încărcat de emoție pentru familiile care își pierd persoanele […]
Șase tineri din Constanța au fost puși pe jos de jandarmi și apoi au stat cuminți în bănci, la Poliția din Mamaia, după ce s-au luat la bătaie lângă Pavilionul Expozițional # Libertatea
Şase tineri din Constanța, cu vârste între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expoziţional, iar intervenţia rapidă a jandarmilor a fost necesară pentru a restabili ordinea publică. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, la intrarea în staţiunea Mamaia, anunță Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa. „Şase […]
Un bărbat care a plecat la spital înainte de Crăciun și apoi a fost dat dispărut a fost găsit mort pe un câmp din apropiere de Ploiești # Libertatea
Un bărbat de 71 de ani din comuna Ceraşu, judeţul Prahova, a fost găsit decedat pe un teren din apropierea municipiului Ploieşti, conform News.ro. Familia sa a semnalat dispariţia joi seară, iar poliţia a făcut publice semnalmentele acestuia, cerând ajutorul populaţiei pentru aflarea locaţiei lui. Bătrânul a plecat de acasă pe 24 decembrie pentru a […]
Aho, aho, copii și frați! A venit momentul să vorbim despre urările de Anul Nou. Ce este Plugușorul și care sunt versurile care se strigă de Anul Nou? Citește care este semnificația urării de Anul Nou, dar și care sunt versurile Plugușorului. Ce este Plugușorul? Plugușorul este una dintre cele mai cunoscute urări din tradiția […]
Un șofer român de TIR care transporta ouă în Italia a fost amendat cu 10.000 de euro, lăsat fără marfă și fără permis: „Un dezastru” # Libertatea
Un camionagiu român a fost amendat cu aproape 10.000 de euro de polițiștii italieni, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind cardul altui șofer în tahograf. Amendă de 10.000 de euro pentru un șofer român de TIR, în Italia Chiar în ajunul Crăciunului, polițiștii rutieri din Pavia […]
Cum îți pot schimba hainele starea de spirit. De ce roșul este considerat „culoarea câștigătorilor”. Silvia Dumitru, analist cromatic: „Psihologia arată că oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă” # Libertatea
În ultimii ani, ideea că hainele pe care le purtăm ne pot influența starea de spirit a câștigat tot mai multă atenție. Conceptul de dopamine dressing, adică alegerea vestimentației pentru stimularea dopaminei, pornește de la o premisă simplă, că hainele nu sunt doar textile, iar culoarea nu este un detaliu estetic ales la întâmplare. Ce […]
Papa Leon al XIV-lea, mesaj emoționant de Crăciun pentru o fetiță din București: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # Libertatea
Un eveniment care pare desprins dintr-o poveste a marcat noaptea recentă de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea a trimis un răspuns emoționant unei fetițe din București, Isabela, care i-a dedicat un desen despre rugăciunea sa pentru copiii afectați de război. Potrivit Vatican News, scrisoarea papei a ajuns la familia Isabelei chiar în seara de Crăciun, […]
Cele zece evenimente care au marcat anul 2025: de la revenirea lui Trump și războaie fragile, la jafuri spectaculoase și recorduri climatice # Libertatea
Anul 2025 a fost marcat de evenimente semnificative pe scena internațională, conform unei selecții realizate de AFP. Printre acestea se numără revenirea controversată a lui Donald Trump la Casa Albă, încercările de pace din Ucraina, un armistițiu fragil în Gaza și escaladarea tensiunilor comerciale globale. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă Donald Trump s-a […]
Vântul puternic a oprit telegondola din Sinaia. Turiștii mai pot urca doar până la cota 1400 # Libertatea
Instalaţiile de transport pe cablu din staţiunea montană Sinaia, situată la peste 2000 de metri altitudine în Munţii Bucegi, au fost parţial oprite vineri, 26 decembrie 2025, din cauza vântului puternic. Informaţiile au fost publicate de News.ro. Gondola Carp, care face legătura între cota 1400 şi cota 2000, nu a funcţionat vineri, din cauza vântului […]
Supărat că nu știa colindul, un tânăr din Cluj l-a lovit cu bâta în cap pe unul dintre colindători # Libertatea
Un incident neașteptat a avut loc în Huedin, județul Cluj, în timpul unui obicei tradițional de colindat, relatează Digi24. Un bărbat de 44 de ani, originar din Sălaj, a fost implicat într-un conflict cu ceilalți participanți, în urma căruia a fost lovit în cap cu o bâtă. Agresorul, un tânăr de 23 de ani, a […]
Fostul coleg al lui Smiley pregătește noi show-uri și apariții media: „Urmează lucruri mari și frumoase” # Libertatea
În toamna acestui an, Piticu’, pe numele lui real Ionuț Dumitru, fost membru al trupei Simplu, acolo unde l-a avut coleg pe Smiley, a organizat cea mai mare competiție de dans din Europa: World of Dance. Revenit în atenția publicului datorită acestui eveniment, artistul a stat de vorbă cu Libertatea despre cultura dansului urban din […]
Cum faci maioneza de casă este întrebarea multor gospodine. Asta pentru că maioneza este un preparat nelipsit de sărbători. Fie că prepari o salată boeuf sau una cu ciuperci, sau andive, fie că prepari ouă umplute, ai nevoie de ea. Desigur, o maioneză de casă e perfectă oricând, chiar și când ai poftă să înmoi […]
De-a lungul timpului, Gina Pistol a demonstrat că are o voce impecabilă, însă a declarat în repetate rânduri că niciodată nu și-a dorit să facă o carieră din asta. Spune că nu se crede nici cea mai bună cântăreață din România, însă nici nu simte vreo presiune atunci când se află în fața publicului. Soția […]
Ouă umplute – aperitive gustoase și ușor de pregătit pentru masa de sărbători și nu numai # Libertatea
Ouăle umplute sunt un aperitiv ușor de preparat și destul de rapid, atrăgătoare ca aspect, dar și delicioase la gust. La ouă umplute putem apela oricând, fie că vrem o masă festivă, fie că vrem pur și simplu o masă veselă și frumos decorată în familie. Citește 18 rețete de ouă umplute. Ouăle umplute sunt […]
Turcia a primit o finanțare de 9 miliarde de dolari din partea Rusiei pentru centrala nucleară a țării: va deveni funcțională în 2026 # Libertatea
Turcia a anunțat că Rusia a oferit o finanțare suplimentară de nouă miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de Rosatom Corp. Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că primul reactor al centralei este planificat să intre în funcțiune în 2026, conform Reuters. Rusia a oferit 9 miliarde de dolari pentru centrala […]
Diana și Alex sunt tinerii morți în accidentul de la Prundu Bârgăului. Aveau doar 20 și 23 de ani și erau singuri la părinți # Libertatea
La 20 și 23 de ani, când aveau toată viața înainte, doi tineri au sfârșit într-un cumplit accident produs azi dimineață la Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. O cameră de supraveghere a surprins tragedia. Accident la Prundu Bârgăului: Diana și Alex au murit nevinovați Alex, tânărul de 23 de ani care a murit în accident, […]
Sfântul Ștefan este sărbătorit în calendar ortodox 2025 pe data de 27 decembrie. În această zi importantă, în a treia zi de Crăciun, sute de mii de români își serbează onomastica. Tradiția spune că rugăciunile adresate Sfântului pot face minuni pentru persoanele suferinde. Vezi lista cu nume sărbătorite de Sfântul Ștefan, cui trebuie să îi […]
Cum petrece Mădălina Ghenea sărbătorile de iarnă. Regula de la care nu se abate niciodată. „Țin foarte mult la această relație” # Libertatea
În prag de sărbători, Mădălina Ghenea a acordat un interviu, în care a dezvăluit cum petrece Crăciunul și cu ce problemă se confruntă din cauza alergiilor. Vedeta suferă de o afecțiune despre care rar a vorbit. Mădălina Ghenea se confruntă cu mai multe intoleranțe și alergii alimentare, motiv pentru care trebuie să fie foarte atentă […]
Actrița Ana Ularu este mama unei fetițe de 4 ani, pe care o crește împreună cu soțul ei, actorul Marc Rissmann, fără niciun ajutor extern. Dat fiind faptul că Ezra trăiește într-o familie mixtă, în care se vorbesc mai multe limbi străine și se practică tot felul de tradiții, aceasta este extrem de evoluată pentru […]
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului # Libertatea
Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești. Horoscop săptămânal Berbec […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec. Horoscop săptămânal Berbec – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, stare de calm, de relaxare alături de cei din familie; […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur. Horoscop săptămânal Taur – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, relațiile de prietenie se vor desfășura într-o atmosferă plăcută de […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni. Horoscop săptămânal Gemeni – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Dimineața zilei de 27 decembrie va fi destul de relaxată, pentru unii chiar plăcută […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac. Horoscop săptămânal Rac – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, universul de idei, aspirații și preocupări profesionale va trece în […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară. Horoscop săptămânal Fecioară – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, posibile relații cu un partener (de viață, de afaceri, de […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești. Horoscop săptămânal Pești – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, Luna se va afla, pentru un timp, în casa I […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu. Horoscop săptămânal Leu – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, posibile cadouri sau gesturi de bunăvoință traduse printr-un ajutor binevenit, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță. Horoscop săptămânal Balanță – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, stare de sănătate neobișnuit de calmă și de împăcată în […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion. Horoscop săptămânal Scorpion – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, atmosferă plăcută, caldă, de simpatie, încredere sau de mulțumire sufletească […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător. Horoscop săptămânal Săgetător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, activități domestice legate de sărbători care le vor face plăcere […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn. Horoscop săptămânal Capricorn – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, întâlniri care fac plăcere, schimburi de impresii și informații utile, […]
Horoscop Urania săptămânal pentru Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător. Horoscop săptămânal Vărsător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, soluție financiară (salarială) care le va permite Vărsătorilor să rezolve, […]
10 oameni au murit, printre care un copil, şi 32 sunt răniţi, după un accident de autobuz în Mexic # Libertatea
Un accident de autobuz s-a soldat cu 10 morți, printre care un copil, şi 32 de răniţi, au anunțat autoritățile locale din statul Veracruz, Mexic, anunță AFP. Incidentul s-a produs miercuri, în oraşul Zontecomatlan, pe ruta Ciudad de Mexico – Chicontepec. „În acest moment, am confirmat decesul a nouă adulţi şi un copil”, a transmis […]
17 metri care pot anula mii de amenzi pentru viteză, pe o autostradă din Europa: o zonă cu limită de 80 km/h ar putea fi greșit semnalizată # Libertatea
Aproape 50.000 de amenzi radar sunt aplicate anual pe autostrada A21 din Austria, însă o diferență de doar 17 metri în amplasarea unui indicator rutier ar putea face ca limita de 80 km/h să fie considerată nelegală, scrie publicația Kurier. Zona cu limită de 80 km/h de pe autostrada A21, în Austria, ar putea fi […]
Cod galben și portocaliu de vânt și ninsori viscolite din 28 decembrie în majoritatea țării. Rafalele de vânt vor ajunge la 130 km/h # Libertatea
Meteorologii au emis avertizări de cod galben și portocaliu pentru vânt puternic și ninsori viscolite, valabile în cea mai mare parte a țării, începând cu noaptea de 28 decembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că vremea se va înrăutăți între 26 decembrie, ora 10, și 29 decembrie, ora 10, cu intensificări ale vântului, ninsori […]
Sfântul Ștefan este prăznuit de către credincioși în fiecare an pe data de 27 decembrie. Cu o mare însemnătate pentru români, sărbătoarea este celebrată de peste 500.000 de persoane. Vezi ce mesaje de Sfântul Ștefan să trimiți familiei, prietenilor, dar și colegilor și șefilor! Mesaje pentru sărbătoriți de Sfântul Ștefan Pe 27 decembrie, românii sărbătoresc […]
O artistă plastică din Iași avertizează: ce pierdem când scoatem arta din educație. „Copiii sunt oglinzi, ei reflectă atât cât le arăți sau le dai” # Libertatea
Într-un sistem de educație care pune accent pe rezultate și note, Anca Coțovanu, o artistă plastică din Iași, propune o altă perspectivă: arta ca proces, ca spațiu de explorare liberă și ca instrument esențial pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială, atât a copiilor, cât și a adulților. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici De la educația […]
Mihaela Prigoană rupe tăcerea după moartea afaceristului. Este prima oară când vorbește despre asta. „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua” # Libertatea
Silviu Prigoană s-a stins din viață în urmă cu un an, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. Mihaela, soția afaceristului, a acordat un interviu în care a vorbit despre ziua în care partenerul ei s-a stins din viață. Inițial a crezut că este o glumă macabră, însă ce a găsit […]
Două case din Botoșani au fost distruse în incendii, în a doua zi de Crăciun. Pompierii au intervenit mai bine de o oră # Libertatea
Două incendii au distrus în totalitate două case din judeţul Botoşani, vineri dimineaţă, conform unui anunţ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani. Prima intervenţie a avut loc în localitatea Băiceni, comuna Curteşti, iar a doua în localitatea Stăneşti, comuna Lunca. Primul incendiu s-a manifestat violent la o casă şi un garaj din Băiceni. […]
