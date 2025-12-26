Ce este Plugușorul – versuri plugușor de Revelion
Libertatea, 26 decembrie 2025 14:50
Aho, aho, copii și frați! A venit momentul să vorbim despre urările de Anul Nou. Ce este Plugușorul și care sunt versurile care se strigă de Anul Nou? Citește care este semnificația urării de Anul Nou, dar și care sunt versurile Plugușorului. Ce este Plugușorul? Plugușorul este una dintre cele mai cunoscute urări din tradiția […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
14:50
Șase tineri din Constanța au fost puși pe jos de jandarmi și apoi au stat cuminți în bănci, la Poliția din Mamaia, după ce s-au luat la bătaie lângă Pavilionul Expozițional # Libertatea
Şase tineri din Constanța, cu vârste între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expoziţional, iar intervenţia rapidă a jandarmilor a fost necesară pentru a restabili ordinea publică. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, la intrarea în staţiunea Mamaia, anunță Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa. „Şase […]
14:50
Un bărbat care a plecat la spital înainte de Crăciun și apoi a fost dat dispărut a fost găsit mort pe un câmp din apropiere de Ploiești # Libertatea
Un bărbat de 71 de ani din comuna Ceraşu, judeţul Prahova, a fost găsit decedat pe un teren din apropierea municipiului Ploieşti, conform News.ro. Familia sa a semnalat dispariţia joi seară, iar poliţia a făcut publice semnalmentele acestuia, cerând ajutorul populaţiei pentru aflarea locaţiei lui. Bătrânul a plecat de acasă pe 24 decembrie pentru a […]
14:50
Acum o oră
14:30
Un șofer român de TIR care transporta ouă în Italia a fost amendat cu 10.000 de euro, lăsat fără marfă și fără permis: „Un dezastru” # Libertatea
Un camionagiu român a fost amendat cu aproape 10.000 de euro de polițiștii italieni, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind cardul altui șofer în tahograf. Amendă de 10.000 de euro pentru un șofer român de TIR, în Italia Chiar în ajunul Crăciunului, polițiștii rutieri din Pavia […]
14:10
Cum îți pot schimba hainele starea de spirit. De ce roșul este considerat „culoarea câștigătorilor”. Silvia Dumitru, analist cromatic: „Psihologia arată că oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă” # Libertatea
În ultimii ani, ideea că hainele pe care le purtăm ne pot influența starea de spirit a câștigat tot mai multă atenție. Conceptul de dopamine dressing, adică alegerea vestimentației pentru stimularea dopaminei, pornește de la o premisă simplă, că hainele nu sunt doar textile, iar culoarea nu este un detaliu estetic ales la întâmplare. Ce […]
14:10
Papa Leon al XIV-lea, mesaj emoționant de Crăciun pentru o fetiță din București: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # Libertatea
Un eveniment care pare desprins dintr-o poveste a marcat noaptea recentă de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea a trimis un răspuns emoționant unei fetițe din București, Isabela, care i-a dedicat un desen despre rugăciunea sa pentru copiii afectați de război. Potrivit Vatican News, scrisoarea papei a ajuns la familia Isabelei chiar în seara de Crăciun, […]
14:10
Cele zece evenimente care au marcat anul 2025: de la revenirea lui Trump și războaie fragile, la jafuri spectaculoase și recorduri climatice # Libertatea
Anul 2025 a fost marcat de evenimente semnificative pe scena internațională, conform unei selecții realizate de AFP. Printre acestea se numără revenirea controversată a lui Donald Trump la Casa Albă, încercările de pace din Ucraina, un armistițiu fragil în Gaza și escaladarea tensiunilor comerciale globale. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă Donald Trump s-a […]
14:10
Vântul puternic a oprit telegondola din Sinaia. Turiștii mai pot urca doar până la cota 1400 # Libertatea
Instalaţiile de transport pe cablu din staţiunea montană Sinaia, situată la peste 2000 de metri altitudine în Munţii Bucegi, au fost parţial oprite vineri, 26 decembrie 2025, din cauza vântului puternic. Informaţiile au fost publicate de News.ro. Gondola Carp, care face legătura între cota 1400 şi cota 2000, nu a funcţionat vineri, din cauza vântului […]
Acum 2 ore
14:00
Supărat că nu știa colindul, un tânăr din Cluj l-a lovit cu bâta în cap pe unul dintre colindători # Libertatea
Un incident neașteptat a avut loc în Huedin, județul Cluj, în timpul unui obicei tradițional de colindat, relatează Digi24. Un bărbat de 44 de ani, originar din Sălaj, a fost implicat într-un conflict cu ceilalți participanți, în urma căruia a fost lovit în cap cu o bâtă. Agresorul, un tânăr de 23 de ani, a […]
14:00
Fostul coleg al lui Smiley pregătește noi show-uri și apariții media: „Urmează lucruri mari și frumoase” # Libertatea
În toamna acestui an, Piticu’, pe numele lui real Ionuț Dumitru, fost membru al trupei Simplu, acolo unde l-a avut coleg pe Smiley, a organizat cea mai mare competiție de dans din Europa: World of Dance. Revenit în atenția publicului datorită acestui eveniment, artistul a stat de vorbă cu Libertatea despre cultura dansului urban din […]
13:30
Cum faci maioneza de casă este întrebarea multor gospodine. Asta pentru că maioneza este un preparat nelipsit de sărbători. Fie că prepari o salată boeuf sau una cu ciuperci, sau andive, fie că prepari ouă umplute, ai nevoie de ea. Desigur, o maioneză de casă e perfectă oricând, chiar și când ai poftă să înmoi […]
13:20
De-a lungul timpului, Gina Pistol a demonstrat că are o voce impecabilă, însă a declarat în repetate rânduri că niciodată nu și-a dorit să facă o carieră din asta. Spune că nu se crede nici cea mai bună cântăreață din România, însă nici nu simte vreo presiune atunci când se află în fața publicului. Soția […]
13:20
Ouă umplute – aperitive gustoase și ușor de pregătit pentru masa de sărbători și nu numai # Libertatea
Ouăle umplute sunt un aperitiv ușor de preparat și destul de rapid, atrăgătoare ca aspect, dar și delicioase la gust. La ouă umplute putem apela oricând, fie că vrem o masă festivă, fie că vrem pur și simplu o masă veselă și frumos decorată în familie. Citește 18 rețete de ouă umplute. Ouăle umplute sunt […]
13:10
Turcia a primit o finanțare de 9 miliarde de dolari din partea Rusiei pentru centrala nucleară a țării: va deveni funcțională în 2026 # Libertatea
Turcia a anunțat că Rusia a oferit o finanțare suplimentară de nouă miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de Rosatom Corp. Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că primul reactor al centralei este planificat să intre în funcțiune în 2026, conform Reuters. Rusia a oferit 9 miliarde de dolari pentru centrala […]
13:10
Diana și Alex sunt tinerii morți în accidentul de la Prundu Bârgăului. Aveau doar 20 și 23 de ani și erau singuri la părinți # Libertatea
La 20 și 23 de ani, când aveau toată viața înainte, doi tineri au sfârșit într-un cumplit accident produs azi dimineață la Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. O cameră de supraveghere a surprins tragedia. Accident la Prundu Bârgăului: Diana și Alex au murit nevinovați Alex, tânărul de 23 de ani care a murit în accident, […]
Acum 4 ore
12:40
Sfântul Ștefan este sărbătorit în calendar ortodox 2025 pe data de 27 decembrie. În această zi importantă, în a treia zi de Crăciun, sute de mii de români își serbează onomastica. Tradiția spune că rugăciunile adresate Sfântului pot face minuni pentru persoanele suferinde. Vezi lista cu nume sărbătorite de Sfântul Ștefan, cui trebuie să îi […]
12:40
Cum petrece Mădălina Ghenea sărbătorile de iarnă. Regula de la care nu se abate niciodată. „Țin foarte mult la această relație” # Libertatea
În prag de sărbători, Mădălina Ghenea a acordat un interviu, în care a dezvăluit cum petrece Crăciunul și cu ce problemă se confruntă din cauza alergiilor. Vedeta suferă de o afecțiune despre care rar a vorbit. Mădălina Ghenea se confruntă cu mai multe intoleranțe și alergii alimentare, motiv pentru care trebuie să fie foarte atentă […]
12:20
Actrița Ana Ularu este mama unei fetițe de 4 ani, pe care o crește împreună cu soțul ei, actorul Marc Rissmann, fără niciun ajutor extern. Dat fiind faptul că Ezra trăiește într-o familie mixtă, în care se vorbesc mai multe limbi străine și se practică tot felul de tradiții, aceasta este extrem de evoluată pentru […]
12:20
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului # Libertatea
Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești. Horoscop săptămânal Berbec […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec. Horoscop săptămânal Berbec – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, stare de calm, de relaxare alături de cei din familie; […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur. Horoscop săptămânal Taur – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, relațiile de prietenie se vor desfășura într-o atmosferă plăcută de […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni. Horoscop săptămânal Gemeni – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Dimineața zilei de 27 decembrie va fi destul de relaxată, pentru unii chiar plăcută […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac. Horoscop săptămânal Rac – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, universul de idei, aspirații și preocupări profesionale va trece în […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară. Horoscop săptămânal Fecioară – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, posibile relații cu un partener (de viață, de afaceri, de […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești. Horoscop săptămânal Pești – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, Luna se va afla, pentru un timp, în casa I […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu. Horoscop săptămânal Leu – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, posibile cadouri sau gesturi de bunăvoință traduse printr-un ajutor binevenit, […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță. Horoscop săptămânal Balanță – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, stare de sănătate neobișnuit de calmă și de împăcată în […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion. Horoscop săptămânal Scorpion – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, atmosferă plăcută, caldă, de simpatie, încredere sau de mulțumire sufletească […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător. Horoscop săptămânal Săgetător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, activități domestice legate de sărbători care le vor face plăcere […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn. Horoscop săptămânal Capricorn – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, întâlniri care fac plăcere, schimburi de impresii și informații utile, […]
12:20
Horoscop Urania săptămânal pentru Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # Libertatea
Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător. Horoscop săptămânal Vărsător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 Pe 27 decembrie, dimineața, soluție financiară (salarială) care le va permite Vărsătorilor să rezolve, […]
12:10
10 oameni au murit, printre care un copil, şi 32 sunt răniţi, după un accident de autobuz în Mexic # Libertatea
Un accident de autobuz s-a soldat cu 10 morți, printre care un copil, şi 32 de răniţi, au anunțat autoritățile locale din statul Veracruz, Mexic, anunță AFP. Incidentul s-a produs miercuri, în oraşul Zontecomatlan, pe ruta Ciudad de Mexico – Chicontepec. „În acest moment, am confirmat decesul a nouă adulţi şi un copil”, a transmis […]
12:00
17 metri care pot anula mii de amenzi pentru viteză, pe o autostradă din Europa: o zonă cu limită de 80 km/h ar putea fi greșit semnalizată # Libertatea
Aproape 50.000 de amenzi radar sunt aplicate anual pe autostrada A21 din Austria, însă o diferență de doar 17 metri în amplasarea unui indicator rutier ar putea face ca limita de 80 km/h să fie considerată nelegală, scrie publicația Kurier. Zona cu limită de 80 km/h de pe autostrada A21, în Austria, ar putea fi […]
12:00
Cod galben și portocaliu de vânt și ninsori viscolite din 28 decembrie în majoritatea țării. Rafalele de vânt vor ajunge la 130 km/h # Libertatea
Meteorologii au emis avertizări de cod galben și portocaliu pentru vânt puternic și ninsori viscolite, valabile în cea mai mare parte a țării, începând cu noaptea de 28 decembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că vremea se va înrăutăți între 26 decembrie, ora 10, și 29 decembrie, ora 10, cu intensificări ale vântului, ninsori […]
12:00
Sfântul Ștefan este prăznuit de către credincioși în fiecare an pe data de 27 decembrie. Cu o mare însemnătate pentru români, sărbătoarea este celebrată de peste 500.000 de persoane. Vezi ce mesaje de Sfântul Ștefan să trimiți familiei, prietenilor, dar și colegilor și șefilor! Mesaje pentru sărbătoriți de Sfântul Ștefan Pe 27 decembrie, românii sărbătoresc […]
11:20
O artistă plastică din Iași avertizează: ce pierdem când scoatem arta din educație. „Copiii sunt oglinzi, ei reflectă atât cât le arăți sau le dai” # Libertatea
Într-un sistem de educație care pune accent pe rezultate și note, Anca Coțovanu, o artistă plastică din Iași, propune o altă perspectivă: arta ca proces, ca spațiu de explorare liberă și ca instrument esențial pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială, atât a copiilor, cât și a adulților. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici De la educația […]
11:20
Mihaela Prigoană rupe tăcerea după moartea afaceristului. Este prima oară când vorbește despre asta. „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua” # Libertatea
Silviu Prigoană s-a stins din viață în urmă cu un an, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. Mihaela, soția afaceristului, a acordat un interviu în care a vorbit despre ziua în care partenerul ei s-a stins din viață. Inițial a crezut că este o glumă macabră, însă ce a găsit […]
11:20
Două case din Botoșani au fost distruse în incendii, în a doua zi de Crăciun. Pompierii au intervenit mai bine de o oră # Libertatea
Două incendii au distrus în totalitate două case din judeţul Botoşani, vineri dimineaţă, conform unui anunţ al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani. Prima intervenţie a avut loc în localitatea Băiceni, comuna Curteşti, iar a doua în localitatea Stăneşti, comuna Lunca. Primul incendiu s-a manifestat violent la o casă şi un garaj din Băiceni. […]
11:20
Rusia e pregătită să dea în scris că nu va ataca NATO. Zaharova: „Un act juridic internațional de sine stătător” # Libertatea
Forma documentului scris prin care Federația Rusă ar urma să confirme lipsa intențiilor de a ataca statele NATO poate face obiectul negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, într-o conferință de presă, anunță agenția de presă locală Tass. „Rusia este pregătită să își oficializeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, […]
Acum 6 ore
10:40
Accident cu doi tineri morți pe o șosea din Bistrița, în a doua zi de Crăciun. Tragedia a fost surprinsă pe camerele de supraveghere # Libertatea
Accident mortal în a doua zi de Crăciun, 26 decembrie. Doi tineri și-au pierdut viața, vineri dimineață, după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit la Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Impactul devastator a fost filmat de o cameră de supraveghere. Accident mortal la Prundu Bârgăului, în a doua zi de Crăciun Un grav accident […]
10:30
Zelenski a vorbit la telefon cu emisarii SUA despre planul de pace: discuția a adus „idei noi” # Libertatea
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat ideile noi discutate în cadrul unui apel telefonic cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, desfășurat joi. Conversația, care a durat aproape o oră, a abordat modalități de a avansa către o pace durabilă în conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Am discutat idei noi în privinţa formatelor, întâlnirilor […]
10:30
RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave de luptă F-16, ridicate în aer # Libertatea
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj de avertizare RO-Alert în noaptea de joi spre vineri, anunță ISU Tulcea, după ce au fost detectate grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Mesajul a fost transmis locuitorilor la ora 1:25, conform ISU Tulcea. Instituţia a precizat că nu au […]
10:10
Explozie într-un bloc de locuințe în Onești, Bacău. Doi oameni au suferit arsuri grave și au ajuns la spital # Libertatea
Două persoane au suferit arsuri grave în urma unei explozii urmate de incendiu, care a avut loc în noaptea de joi spre vineri, într-un apartament dintr-un bloc din Oneşti. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a oferit aceste informaţii vineri, conform Agerpres. Echipajele de urgenţă, inclusiv pompierii cu două autospeciale de stingere şi o […]
10:10
Sfântul Ștefan este celebrat în calendarul ortodox pe data de 27 decembrie și o mulțime de români poartă numele acestui sfânt. Așadar, este un prilej minunat să le trimitem celor dragi, care își serbează onomastica, mesaje frumoase și urări din suflet cu ocazia zilei de Sfântul Ștefan 2025. Ce semnificație are numele de Ștefan Numele […]
09:50
Un hoț a rămas cu clanța în mână când încerca să spargă o clădire de birouri din Londra. Jaful eșuat a fost filmat # Libertatea
Un bărbat a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat spectaculos după ce, în timp ce forța ușa, a rămas cu clanța în mână. Tentativă de jaf filmată, în Londra Un hoț a fost surprins de camerele de supraveghere […]
09:30
Vremea în perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026. Ger persistent și precipitații abundente în prima lună a anului # Libertatea
Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată în toată țara, mai ales în vest și la munte, se arată în prognoza meteo pentru perioada 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, emisă, vineri, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În ce privește precipitațiile, aceste vor fi abundente la mijlocul intervalului […]
09:20
Alegerea despre care Dana Rogoz vorbește la final de an: „Nici dacă aș putea, n-aș vrea” # Libertatea
2025 a fost pentru Dana Rogoz un an plin, cu multe proiecte și multe roluri, fie că vorbim despre teatru, film sau seriale. Iar Libertatea a stat de vorbă cu actrița despre cariera ei. Într-un dialog pe care l-am purtat cu frumoasa vedetă, aceasta ne-a dezvăluit toate proiectele în care a fost implicată și în […]
09:20
115 membrii ai grupării Statului Islamic au fost arestați în Turcia în noaptea de Crăciun, după ce au planificat atacuri în perioada sărbătorilor # Libertatea
Poliţia turcă a reţinut 115 suspecţi asociaţi cu gruparea extremistă Statul Islamic, în urma unor raiduri desfăşurate la nivel naţional. Conform presei de stat turce, citată de The Hill, aceştia ar fi plănuit atacuri în perioada Crăciunului şi a Anului Nou. În total, 137 de persoane sunt căutate pentru a fi arestate. Mandatele internaţionale de […]
Acum 8 ore
08:40
În Brașov, s-au mărit de patru ori taxele de promovare turistică și salvamont pe care trebuie să le plătească turiștii din 2026 # Libertatea
Turiștii care vor vizita municipiul Brașov și stațiunea Poiana Brașov vor plăti o taxă de patru ori mai mare pentru promovare turistică și salvamont, începând din 2026, respectiv de 12 lei pe zi, anunță agenția de presă Agerpres. Suma de 12 lei pe zi pentru sejur include taxele locale pentru promovare turistică și Salvamont, iar […]
08:20
Program Penny de Anul Nou 2026. Când sunt deschise magazinele Penny pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie # Libertatea
Magazinele Penny din România au un program de funcţionare modificat în perioada Anului Nou 2026. Astfel, dacă aveți nevoie să faceți cumpărături în perioada respectivă, consultați din timp programul Penny pe 31 decembrie 2025, 1 şi 2 ianuarie 2026. Când sunt deschise magazinele Penny pe 31 decembrie, 1 şi 2 ianuarie Dacă nu ai apucat […]
