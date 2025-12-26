Trei mari companii auto se unesc pentru un proiect revoluționar AI
Profit.ro, 26 decembrie 2025 12:20
Grupul german Bosch anunță că a dezvoltat o tehnologie de cockpit, bazată pe inteligență artificială, în parteneriat cu Microsoft și Nvidia.
FOTO Record și căutări ciudate pe eMAG: Nevasta rea câinele, Bunica proteică, Cum să fii vagabond, Stai treaz de Crăciun, Ajutor, nu-mi înțeleg copilul adolescent, Mă duc la Galați și ce fac # Profit.ro
Românii au comandat anul acesta pe eMAG produse pentru orice nevoi, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări.
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă.
Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare, acum de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu.
Semnal de alarmă - Șomaj și depopulare aduse de închiderea termocentralelor pe lignit, în Grecia # Profit.ro
Regiunea elenă Ptolemaida, la un moment dat un important centru pentru producția de electricitate pe bază lignit, are astăzi probleme.
Toate contractele de salubrizare trebuie încheiate cu Urban SA, până cel târziu 1 februarie 2026 transmite Primăria Sector 6 către asociațiile de proprietari, agenții economici și cei care locuiesc la curte.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că forma unui document scris prin care Rusia ar confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi subiect de negocieri.
ANUNȚ Temperaturi sub cele specifice, până aproape de sfârșitul lunii ianuarie. Urmează două săptămâni cu precipitații abundente # Profit.ro
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârșitul lunii ianuarie.
Livrările de gaze ale Gazprom către China prin gazoductul Power of Siberia au atins în acest an 38,8 miliarde de metri cubi, o creștere de aproape 20% față de anul precedent, a declarat directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters.
De ce pisicile sunt atrase de brazii de Crăciun?
Plantele de apartament sunt cadouri care nu se demodează niciodată. Oferă culoare, energie bună și pot transforma orice colț de casă într-un spațiu mai plăcut.
Urban.ro - Cum să te relaxezi eficient după un an de muncă. Ghid practic pentru refacerea minții și a corpului # Profit.ro
După un an de muncă intensă, termene limită, responsabilități și stres acumulat, relaxarea nu mai este un moft, ci o necesitate reală.
Dronele rusești au atacat din nou la granița României. Armata a ridicat avioane de vânătoare F-16 pentru monitorizare # Profit.ro
MApN a anunțat că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană, după ce Rusia a lansat grupuri de drone lansate către porturile ucrainene de la Dunăre.
Actualizările OTA (over-the-air) au transformat mașina electrică într-un dispozitiv care continuă să evolueze după ce îl conduci acasă.
O explozie urmată de un incendiu a avut loc joi seară într-un imobil situat în municipiul Onești, județul Bacău.
Președintele SUA a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriștilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creștini în această țară.
FOTO Diferențe majore la mașini între chinezi și europeni. „Fabricat în China” versus „Fabricat în Germania” INFOGRAFIC # Profit.ro
O analiză realizată în cele mai active piețe auto din Asia și Europa – China și Germania - a căutat să descopere felul în care cumpărătorii din aceste două piețe se comportă în fața automobilelor vândute de producătorii din cealaltă parte a lumii și care sunt diferențele majore dintre aceștia.
Vinul zilei: un cupaj roșu din Sicilia, care seduce cu notele de gem de prune, cafea, tutun fin, violete delicate și alune prăjite. O alegere perfectă pentru un platou cu brânzeturi rafinate # Profit.ro
Castello di Solicchiata Secondo 2012 de la crama Feudi Barone Spitaleri este un vin roșu rafinat și armonios, inspirat de amestecul istoric al vinurilor stil Bordeaux.
Nu mai dormi cu televizorul aprins! Dormitul cu televizorul pornit este un obicei larg răspândit, adoptat de multe persoane care îl percep drept o sursă de relaxare, companie sau siguranță înainte de culcare.
Fie că ești bucureștean cu chef de evadare sau doar în trecere prin capitală, uneori ai nevoie de o gură de aer – la propriu și la figurat.
Casalux.ro - FOTO 15 idei rapide pentru o masă de sărbători aranjată ca în revistele de design # Profit.ro
Masa de sărbători este, după bradul de Crăciun, una din cele mai clare declarații de stil sezonier.
Digi extinde puternic grila de programe TV, atacându-și și la acest capitol concurenții din Spania # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a început în Spania o extindere substanțial a grilei sale de programe TV, pentru a-și ajunge și la acest capitol din urmă concurenții, cu o ofertă mai bogată de streaming.
FOTO Parcul Insula Lacul Morii - schimbat complet. Buget de aproape 90 milioane lei. Executantul viitoarelor lucrări a fost stabilit # Profit.ro
Asocierea formată din Ro- Verde Landscaping (lider), Garden Center Grup, Cris Garden, Geca Impex PM și Ischia a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație care urmărește regenerarea urbană a zonei Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei.
Riscul unui război este din nou real. Declarația șocantă a șefului armatei franceze și avertismentul lui Putin pentru Europa - CNN # Profit.ro
Foști sau actuali oficiali militari și experți avertizează că singura modalitate de a preveni un război direct cu Rusia, în cazul izbucnirii unui război, este să se asigure că Europa ar câștiga.
ULTIMA ORĂ Planul-mamut Ceaușescu: Gigantul EDF cere României ajutor de stat pentru a se asocia cu Hidroelectrica DOCUMENT # Profit.ro
Gigantul energetic francez de stat EDF a pus drept condiție pentru a se asocia cu omoloaga sa românească Hidroelectrica într-o societate de tip joint-venture care să implementeze proiectul-mamut al construirii hidrocentralei cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești, datând din epoca Ceaușescu, garantarea de către România a acordării unui ajutor de stat în faza de operare a hidrocentralei, după punerea în funcțiune a acesteia.
Mai mulți copaci doborâți de greutatea zăpezii sunt pe drumurile naționale, pe carosabil.
Ucraina a atacat o importantă rafinărie din Rusia, cu rachete britanice.
Vin bani mai mulți pentru unii angajați. Bani în plus în mână după creșterea salariului minim, din vară. Calcul concret - Cât primește angajatul, cât ia statul # Profit.ro
Creșterea salariului minim brut lunar garantat la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026, presupune o majorare cu 275 de lei, de care vor beneficia 1.759.027 salariați.
Bucureștiul are un bulevard, devenit astfel cel mai aglomerat, pentru care câteva sute de metri pot fi parcurși cu mașina și într-un interval de 2 ore.
Zelenski - discuție de ultimă oră cu americanii pentru oprirea războiului. Plan de pace Rusia-Ucraina cu 20 de puncte # Profit.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Traficul rutier pe Transfăgărășan, în zona Arefu (județul Argeș), este blocat. Au căzut pietre de pe versant.
Românii au scos din buzunar mii de euro pentru plecări de Crăciun și Revelion. Cele mai scumpe rezervări # Profit.ro
City-break-urile europene domină Crăciunul și Revelionul, prețurile biletelor cresc moderat, iar AI-ul schimbă fundamental modul în care românii își aleg vacanțele de iarnă, spune, pentru Profit.ro, Claudia Tocilă, Director Marketing Vola.ro.
Jucătorul de fotbal portughez Cristiano Ronaldo și partenera sa Georgina și-au cumpărat două vile, într-o zonă izolată.
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii. Este și o destinație turistică importantă din Tanzania.
Atenționare către șoferi din partea drumarilor: Utilajele acționează pentru siguranța dumneavoastră. Păstrați distanța, adaptați viteza și circulați prudent # Profit.ro
Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova avertizează șoferii să nu depășească utilajele de deszăpezire.
Un grav accident, chiar în ziua de Crăciun, a fost anunțat pe o pârtie din stațiunea Predeal.
ULTIMA ORĂ Cerere imensă de energie din România și ceilalți vecini din UE din partea Ucrainei, pe fondul intensificării atacurilor armatei Rusiei asupra sistemului energetic # Profit.ro
Importurile de energie electrică ale Ucrainei din țările vecine membre ale Uniunii Europene vor deveni mai predictibile, a anunțat operatorul de transport și sistem de la Kiev, Ukrenergo, omologul Transelectricii românești.
Serviciul poștal național francez a fost perturbat de Crăciun.
Meteorologii avertizează că există la acest moment un risc de avalanșe în Carpații Meridionali.
Inimaginabil până ieri - Camere lăsate goale de Crăciun la munte. Zeci de hoteluri și pensiuni au rămas cu camerele neocupate. „Cu prețurile la curent, nu putem face față concurenței din Bulgaria și Ungaria.” # Profit.ro
Zeci de hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, de Crăciun.
Haos pe Transalpina. Șoferii fără lanțuri antiderapante, blocați de Poliție zeci de minute # Profit.ro
Ninsoarea din ultimele ore a făcut ca zăpada să se depună deja într-un strat consistent pe Transalpina.
Tranzacție de miliarde de Crăciun. Nvidia cumpără active de la Groq,pentru 20 de miliarde de dolari în numerar # Profit.ro
Nvidia ajuns la un acord pentru a cumpăra active de la Groq, dezvoltator de cipuri pentru accelerarea inteligenței artificiale de înaltă performanță, pentru 20 de miliarde de dolari în numerar, potrivit lui Alex Davis, CEO al Disruptive.
BP vinde 65% din afacerea de lubrifianți Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacție de 6 miliarde de dolari.
Lidl anunță un record cu clienții din România. Cea mai mare cantitate de alimente colectată de un retailer # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că, împreună cu Banca pentru Alimente, a generat rezultate remarcabile. În magazinele Lidl din întreaga țară au fost donate 429,8 de tone de alimente, cea mai mare cantitate colectată de un retailer în cadrul acestei ediții.
Rezultat de neuitat la loterie. A nimerit toate cele 6 numere și a câștigat peste 1,8 miliarde dolari în SUA, al doilea cel mai mare premiu # Profit.ro
Un jucător la loteria americană Powerball, din Arkansas, a primit un cadou de neuitat pentru sărbători.
Proiectul de transformare a Halei Fabrica de Țevi într-un spațiu modern primește o finanțare de 30 milioane lei.
Președintele rus, Vladimir Putin, i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump.
Alertă de gripă transmisă în București, s-a ajuns la 80 persoane într-o zi la camera de gardă. „Este varianta de gripă circulantă prin Anglia, Italia, Spania.” # Profit.ro
Numărul cazurilor de gripă în București a crescut deja accelerat, în această perioadă.
