Proiect spectaculos pentru un bulevard al capitalei. Astăzi e parcurs în 2 ore FOTO
Profit.ro, 25 decembrie 2025 21:40
Bucureștiul are un bulevard, devenit astfel cel mai aglomerat, pentru care câteva sute de metri pot fi parcurși cu mașina și într-un interval de 2 ore.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
22:00
Vin bani mai mulți pentru unii angajați. Bani în plus în mână după creșterea salariului minim, din vară. Calcul concret - Cât primește angajatul, cât ia statul # Profit.ro
Creșterea salariului minim brut lunar garantat la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026, presupune o majorare cu 275 de lei, de care vor beneficia 1.759.027 salariați.
Acum 30 minute
21:50
Vin bani mai mulți pentru unii angajați. Bani în plus în mână după creșterea salariului minim, din vară # Profit.ro
Creșterea salariului minim brut lunar garantat la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026, presupune o majorare cu 275 de lei, de care vor beneficia 1.759.027 salariați.
Acum o oră
21:40
Bucureștiul are un bulevard, devenit astfel cel mai aglomerat, pentru care câteva sute de metri pot fi parcurși cu mașina și într-un interval de 2 ore.
21:20
Zelenski - discuție de ultimă oră cu americanii pentru oprirea războiului. Plan de pace Rusia-Ucraina cu 20 de puncte # Profit.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Acum 2 ore
20:50
Traficul rutier pe Transfăgărășan, în zona Arefu (județul Argeș), este blocat. Au căzut pietre de pe versant.
Acum 4 ore
20:10
Românii au scos din buzunar mii de euro pentru plecări de Crăciun și Revelion. Cele mai scumpe rezervări # Profit.ro
City-break-urile europene domină Crăciunul și Revelionul, prețurile biletelor cresc moderat, iar AI-ul schimbă fundamental modul în care românii își aleg vacanțele de iarnă, spune, pentru Profit.ro, Claudia Tocilă, Director Marketing Vola.ro.
19:30
Jucătorul de fotbal portughez Cristiano Ronaldo și partenera sa Georgina și-au cumpărat două vile, într-o zonă izolată.
19:10
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii. Este și o destinație turistică importantă din Tanzania.
19:00
Atenționare către șoferi din partea drumarilor: Utilajele acționează pentru siguranța dumneavoastră. Păstrați distanța, adaptați viteza și circulați prudent # Profit.ro
Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova avertizează șoferii să nu depășească utilajele de deszăpezire.
18:30
Un grav accident, chiar în ziua de Crăciun, a fost anunțat pe o pârtie din stațiunea Predeal.
Acum 6 ore
17:50
ULTIMA ORĂ Cerere imensă de energie din România și ceilalți vecini din UE din partea Ucrainei, pe fondul intensificării atacurilor armatei Rusiei asupra sistemului energetic # Profit.ro
Importurile de energie electrică ale Ucrainei din țările vecine membre ale Uniunii Europene vor deveni mai predictibile, a anunțat operatorul de transport și sistem de la Kiev, Ukrenergo, omologul Transelectricii românești.
17:30
Serviciul poștal național francez a fost perturbat de Crăciun.
17:10
Meteorologii avertizează că există la acest moment un risc de avalanșe în Carpații Meridionali.
16:30
Inimaginabil până ieri - Camere lăsate goale de Crăciun la munte. Zeci de hoteluri și pensiuni au rămas cu camerele neocupate. „Cu prețurile la curent, nu putem face față concurenței din Bulgaria și Ungaria.” # Profit.ro
Zeci de hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, de Crăciun.
Acum 8 ore
15:50
Haos pe Transalpina. Șoferii fără lanțuri antiderapante, blocați de Poliție zeci de minute # Profit.ro
Ninsoarea din ultimele ore a făcut ca zăpada să se depună deja într-un strat consistent pe Transalpina.
15:20
Tranzacție de miliarde de Crăciun. Nvidia cumpără active de la Groq,pentru 20 de miliarde de dolari în numerar # Profit.ro
Nvidia ajuns la un acord pentru a cumpăra active de la Groq, dezvoltator de cipuri pentru accelerarea inteligenței artificiale de înaltă performanță, pentru 20 de miliarde de dolari în numerar, potrivit lui Alex Davis, CEO al Disruptive.
14:50
BP vinde 65% din afacerea de lubrifianți Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacție de 6 miliarde de dolari.
14:40
Lidl anunță un record cu clienții din România. Cea mai mare cantitate de alimente colectată de un retailer # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că, împreună cu Banca pentru Alimente, a generat rezultate remarcabile. În magazinele Lidl din întreaga țară au fost donate 429,8 de tone de alimente, cea mai mare cantitate colectată de un retailer în cadrul acestei ediții.
14:40
Rezultat de neuitat la loterie. A nimerit toate cele 6 numere și a câștigat peste 1,8 miliarde dolari în SUA, al doilea cel mai mare premiu # Profit.ro
Un jucător la loteria americană Powerball, din Arkansas, a primit un cadou de neuitat pentru sărbători.
14:30
Proiectul de transformare a Halei Fabrica de Țevi într-un spațiu modern primește o finanțare de 30 milioane lei.
14:30
Președintele rus, Vladimir Putin, i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump.
Acum 12 ore
13:50
Alertă de gripă transmisă în București, s-a ajuns la 80 persoane într-o zi la camera de gardă. „Este varianta de gripă circulantă prin Anglia, Italia, Spania.” # Profit.ro
Numărul cazurilor de gripă în București a crescut deja accelerat, în această perioadă.
13:20
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna martie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
13:00
BMW iX și i4 au arătat că producătorul bavarez poate face electrice convingătoare, care păstrează plăcerea de condus specifică mărcii.
12:30
BP vinde 65% din afacerea de lubrifianți Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacție de 6 miliarde de dolari.
12:10
Fosta gimnastă româncă Nadia Comăneci transmite un mesaj de Sărbători.
11:30
Tim Cook, directorul general al Apple, cumpără acțiuni Nike de circa 3 milioane de dolari # Profit.ro
Tim Cook aproape și-a dublat participația personală la producătorul de echipament sportiv Nike, după ce a cumpărat acțiuni valoare de aproximativ 3 milioane de dolari,
11:00
Tranzacție pe piața pharma: Sanofi cumpără producătorul american de vaccinuri Dynavax pentru 2,2 miliarde de dolari # Profit.ro
Sanofi a preluat producătorul american de vaccinuri Dynavax Technologies într-o tranzacție de aproximativ 2,2 miliarde dolari (1,9 miliarde euro), preluare care îi oferă acces la un vaccin aprobat împotriva hepatitei B, transmite Reuters.
10:40
Trump vrea 80.000 de imigranți în depozite industriale, transformate în centre de detenție # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, vrea să rețină 80.000 de imigranți în mai multe depozite industriale, din întreaga țară.
10:20
Autoritățile intervin deja pe mai multe drumuri cu vehicule de deszăpezire.
09:50
Mesajul lui Trump de sărbători: Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală” # Profit.ro
Președintele SUA a profitat de sărbătorile de sfârșit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală”.
09:50
Vânzare accelerată de produse la Kaufland, în România. Peste 32.000 tone alimente, materiale și ambalaje au fost salvate de la risipă # Profit.ro
Retailerul german Kaufland anunță în România că peste 32.000 tone alimente, materiale și ambalaje au fost salvate de la risipă în 2024, prin vânzare accelerată.
Acum 24 ore
09:10
FOTO&VIDEO Teama de ruși. România cercetează penal un transport nedeclarat de armament al Ucrainei prin apele teritoriale românești ale Mării Negre # Profit.ro
Procurorii români au redeschis un dosar de urmărire penală în care este investigată o operațiune a Ucrainei de transport naval de armament importat prin apele teritoriale românești ale Mării Negre nedeclarată ca atare autorităților din România, dosar clasat inițial cu argumentul că modalitatea de a acționa a ucrainenilor este scuzabilă prin prisma agresiunii militare a Rusiei împotriva țării vecine, relevă date analizate de Profit.ro.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb vibrant și răcoritor din Valea Ronului, un vin cu arome de lămâie, pomelo și fructe albe, cu textură ușoară și caracter mineral. Un vin cotat cu 93 de puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea zilei, Lone Côtes-du-Rhône 2024, este un vin alb proaspăt, elegant și mineral, o expresie vibrantă a sudului Franței.
08:40
Versiuni ieftine au dat peste cap piața. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
00:50
Coasta Mării Negre este poluată cu ulei de floarea-soarelui, ucigând viața marină.
00:20
ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria. Va deveni un gigant cu afaceri de peste 1 miliard euro. Plan al finlandezilor pe 5 ani # Profit.ro
Grupul finlandez Mehiläinen, care a preluat de la fondul de investiții MidEuropa rețeaua de centre medicale românești Regina Maria, în cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală, și-a fixat un plan ambițios, în care să depășească un volum al cifrei de afaceri de 1 miliard euro.
00:10
Renault Duster a devenit în luna noiembrie cea mai achiziționată mașină nouă atât în Ucraina, cât și la nivelul capitalei, Kiev, unde se comercializează aproximativ o treime din autovehiculele noi cumpărate în statul vecin, conform datelor disponibile acum și analizate de Profit.ro.
24 decembrie 2025
23:50
Familiile polițiștilor decedați, evacuate din locuințe de serviciu. Primul efect al proiectului anunțat de Profit.ro # Profit.ro
Familiile polițiștilor decedați nu vor mai putea să rămână cu chirie în locuințele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziționa, acesta urmând să fie primul efect al proiectului de lege prezentat recent de Profit.ro.
23:40
Coasta Mării Negre este poluată cu ulei de floarea-soarelui, ucigând viața marină.
23:00
Toate primăriile din București au intrat în alertă. A fost emis Cod galben de ninsori și polei. În Sectorul 6 deja se împrăștie material antiderapant # Profit.ro
Primăriile din București s-au pregătit pentru a interveni pe carosabil.
Ieri
21:50
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a schimbat decontul precompletat de TVA. În ședință s-a renunțat suplimentar la o prevedere privind riscul de rambursare necuvenită de TVA # Profit.ro
Guvernul a adoptat o serie de amânări și abrogări în ce privește decontul precompletat de TVA. Scopul este să se evite sancțiunile, în special includerea la risc fiscal, având în vedere că ANAF nu are capacitatea de a procesa adecvat și nici de a verifica informațiile pe care le primește. De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare se amână până la data de 30 septembrie 2026 prevederile ordonanței 70/2024, privind transmiterea notificării.
21:40
ULTIMA ORĂ Decizie în Guvern - Crește impozitul pe bunuri și servicii acordate unui asociat/acționar în folos personal. Se corelează cu majorarea impozitului pe dividende # Profit.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să majoreze cota de impozitare pentru bunurile și serviciile acordate de firmă unui participant la persoana juridică și care sunt considerate venituri din alte surse, astfel încât cota de impozit să se situeze anul următor la același nivel cu cea a impozitului pe dividende, care de la 1 ianuarie se majorează la 16%.
21:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește achiziționarea, la punerea în funcțiune, a centralei CHEAP Frasin-Pangarati, cu o putere instalată de 300 MW.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Fermierii nu scapă de impozit pe sere și solarii. Bolojan le impune impozit la jumătate din 2027 # Profit.ro
Începând cu anul 2027, fermierii vor trebui să achite impozitul pe clădiri pentru sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor. Acest impozit va fi redus cu 50%, conform ordonanței de urgență ”trenuleț” adoptate de Guvern, și în care premierul Bolojan a fost convins să acorde scutire de la acest impozit doar pentru 2026.
21:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a decis - ″Intră″ peste importatorii și exportatorii de produse accizabile cu reguli stricte # Profit.ro
Guvernul a decis să reglementeze strict activitățile de import și export de produse accizabile, în primul rând energetice.
21:10
Constantin Bogdan Matei a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport.
20:50
FOTO Nicușor Dan nu a avut încotro și a promulgat legea care sancționează cu închisoarea distribuirea online a materialelor legionare # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri.
20:30
Salariile și bonusurile pentru operatorii economici controlați de stat au fost înghețate pentru anul viitor, prevede o ordonanță de urgență adoptată de către Guvern.
20:30
Angajatorii au obligația de înregistrare fiscală ca plătitor de salarii pentru toate punctele de lucru cu cel puțin un angajat LEGE # Profit.ro
Toți angajatorii - instituții publice, firme, organizații neguvernamentale - care au cel puțin un salariat la altă adresă decât sediul social vor trebui să solicite înregistrarea fiscală a punctului de lucru, ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal local al ANAF, astfel încât impozitul pe venit să ajungă la autoritatea locală unde își desfășoară activitatea respectivul angajat și nu în orașul unde se află sediul social al angajatorului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.