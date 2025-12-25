Copaci doborâți de zăpadă sunt pe carosabil, pe drumurile naționale FOTO

21:40

Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să majoreze cota de impozitare pentru bunurile și serviciile acordate de firmă unui participant la persoana juridică și care sunt considerate venituri din alte surse, astfel încât cota de impozit să se situeze anul următor la același nivel cu cea a impozitului pe dividende, care de la 1 ianuarie se majorează la 16%.