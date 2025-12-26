Trump s-a răzgândit în privința închiderii centralelor termice pe carbune: ”Menținerea în funcțiune ar putea salva vieți”
Aktual24, 26 decembrie 2025 13:20
Administrația Trump a emis miercuri ordine de urgență pentru a menține în funcțiune până la sfârșitul anului două centrale electrice pe cărbune din Indiana, care urmau să se închidă. Această decizie a oferit sprijin unei industrii favorizate de guvern, justificând-o în același timp prin necesitatea de a oferi populației electricitate fiabilă și accesibilă. Secretarul pentru […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
13:20
Trump s-a răzgândit în privința închiderii centralelor termice pe carbune: ”Menținerea în funcțiune ar putea salva vieți” # Aktual24
Administrația Trump a emis miercuri ordine de urgență pentru a menține în funcțiune până la sfârșitul anului două centrale electrice pe cărbune din Indiana, care urmau să se închidă. Această decizie a oferit sprijin unei industrii favorizate de guvern, justificând-o în același timp prin necesitatea de a oferi populației electricitate fiabilă și accesibilă. Secretarul pentru […]
13:20
Zelenski anunță că este gata să retragă trupele pentru a fi creată o zonă demilitarizată în inima industrială a Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să retragă trupele din inima industrială estică a țării, ca parte a unui plan de a pune capăt războiului Rusiei, dacă Moscova se retrage și zona devine o zonă demilitarizată monitorizată de forțele internaționale. Propunerea a oferit un alt potențial compromis privind controlul regiunii Donbas, […]
Acum 2 ore
12:10
„Profețiile” lui Andrei Caramitru pentru 2026: „Călin Georgescu e arestat sau fuge din țară, Lia Savonea și șeful DNA sunt out, Bolojan rămâne prim ministru, iar Nicușor Dan nu e suspendat” # Aktual24
Analistul economic și fostul membru USR, Andrei Caramitru, a lansat în prima zi de Crăciun, pe pagina sa de Facebook, o serie de previziuni spectaculoase pentru anul 2026, care acoperă atât scena politică internă, cât și evenimente geopolitice majore. În scenariul său de bază, Caramitru prevede stabilitate guvernamentală în România: Ilie Bolojan rămâne prim-ministru până […]
11:40
Teodor Paleologu: „Nostalgia după comunism la tineri este o formă de ignoranță vinovată, alimentată de campanii coordonate după manualul KGB” # Aktual24
Scriitorul, diplomatul și fostul politician Teodor Paleologu a criticat dur fenomenul nostalgiei după epoca comunistă în România, mai ales în rândul tinerilor, pe care îl consideră o formă de „ignoranță vinovată” și arogantă. Invitat la postul de televiziune Digi24, Paleologu a afirmat că astfel de atitudini nu sunt doar rezultatul uitării, ci și al unei […]
Acum 4 ore
11:10
Volodimir Zelenski anunță o întâlnire iminentă cu Donald Trump: „Mulți pași decisivi pot fi făcuți înainte de Anul Nou” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că s-a convenit o întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump „în viitorul apropiat”, subliniind că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”. Anunțul, făcut pe Telegram după un raport al negociatorului șef Rustem Umerov privind contactele recente cu partea americană și citat de agenția […]
10:30
Pe fondul amenințării tot mai mari reprezentate de China și Coreea de Nord, Japonia a aprobat un buget record pentru apărare: peste 58 de miliarde de dolari pentru 2026 # Aktual24
Cabinetul japonez a aprobat vineri un buget record pentru apărare de peste 9 trilioane de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari) pentru anul fiscal 2026, care începe în aprilie, marcând o creștere semnificativă față de anul precedent. Aceasta este a patra etapă a programului quinquenal de dublare a cheltuielilor militare până la 2% din […]
10:20
Noi atacuri rusești cu drone la granița Ucrainei cu România, chiar în noaptea de Crăciun. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol # Aktual24
Forțele Aeriene Române au ridicat de urgență două avioane de luptă F-16 în noaptea de 25 spre 26 decembrie, pentru a monitoriza situația aeriană la frontiera cu Ucraina, în contextul unui nou val de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că operațiunea a […]
10:10
Din cauza vitezei excesive, un șofer din Satu Mare a zburat cu BMW-ul de pe șosea și s-a înfipt într-o casă. El susține că se grăbea la colindat – VIDEO # Aktual24
O dimineață de coșmar în prima zi de Crăciun pentru un locuitor din satul Petin, comuna Păulești, județul Satu Mare. Un șofer de 44 de ani, aflat sub influența alcoolului, a pierdut controlul volanului unui BMW cu volan pe dreapta și număr de România, a sărit peste un gard și s-a izbit violent de colțul […]
09:40
Un virusolog american a inventat berea cu vaccin integrat și a testat-o pe el însuși – anticorpii au apărut după câteva halbe # Aktual24
Virusologul Chris Buck, cercetător la Institutul Național al Cancerului din SUA, a dezvoltat o bere experimentală care conține particule asemănătoare virusului (VLP) produse de drojdie modificată genetic. Scopul este de a crea un vaccin oral împotriva poliomavirusurilor care pot cauza probleme grave la pacienții imunodeprimați, cum ar fi cei cu transplant de organe. Potrivit Science […]
Acum 6 ore
09:10
Disperare mare: Departamentul de Justiție al SUA a solicitat voluntari pentru „redactarea” dosarelor Epstein chiar și de sărbători # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) se confruntă cu o criză de timp în procesul de publicare a dosarelor legate de Jeffrey Epstein, cerând procurorilor să lucreze suplimentar în mod voluntar, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Un email intern obținut de CNN, trimis pe 23 decembrie către procurorii din Districtul Sudic al […]
08:40
Bloggerii și influencerii din Rusia, obligați de Kremlin să difuzeze reclame de propagandă # Aktual24
Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a anunțat că Consiliul Federației Ruse (camera superioară a parlamentului) a inițiat o lege care obligă bloggerii cu audiență mare să publice reclame cu conținut propagandistic. Potrivit CCD, toți proprietarii de canale și conturi mari pe rețelele sociale ar urma […]
08:40
Atac aerian american în Nigeria: Donald Trump a anunțat lovituri masive asupra militanților ISIS care au ucis creștini # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi seara, că Statele Unite au lansat un atac aerian puternic împotriva militanților Statului Islamic (ISIS) din nord-vestul Nigeriei, țintind grupări acuzate că ucid în principal creștini nevinovați. Într-o postare pe platforma Truth Social citată de The New York Times, Trump a afirmat: „Astă seară, din ordinul meu, în […]
08:10
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic, acuzându-i că plănuiau atentate de Crăciun și Anul Nou # Aktual24
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel național, aceștia fiind bănuiți că intenționau să comită atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă, citată de Agerpres. În total, 137 de persoane sunt date în urmărire pentru […]
Acum 24 ore
23:00
Anul 2025 aduce o selecție impresionantă de romane și colecții de povestiri care explorează identitatea, istoria, trauma, iubirea și absurdul existențial. De la ficțiunea istorică la poveștile intime și experimentale, aceste cărți invită cititorul să se confrunte cu complexitatea lumii și cu profunzimea umanității. Fiecare titlu reprezintă o experiență distinctă, o invitație de a pătrunde […]
22:10
Estonia avertizează Moscova: ”Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă îtrec granița noastră” # Aktual24
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că ”omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinate cu forță letală. Potrivit publicației Kyiv Post, Tsahkna a transmis un avertisment tăios în presa poloneză, afirmând că așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei, soldați neidentificați oficial, fără însemne […]
21:30
Într-o lume aflată într-o continuă goană după progres, dezbaterea dintre protejarea pădurilor și dezvoltarea economică a devenit una dintre cele mai sensibile și mai complexe teme ale secolului XXI. Pe de o parte, dezvoltarea economică este percepută drept motorul principal al bunăstării sociale, al creării de locuri de muncă și al îmbunătățirii nivelului de trai. […]
21:00
Cum vrea să scape Potra din arest: ”Persoane mascate i-au cerut să dea declarații împotriva domnului Georgescu” # Aktual24
Avocatul Șerban Moga, apărătorul lui Horațiu Potra, a declarat joi la postul Realitatea Plus că, în seara precedentă, în penitenciarul în care este încarcerat clientul său, ar fi avut loc un incident grav. Instanța supremă a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Horațiu Potra, a fiului său și a nepotului său. Potrivit […]
20:30
Plângere contra administraţiei Trump din partea uneia dintre cele cinci personalităţi europene sancționate: ”Risc detenția” # Aktual24
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, citată de Agerpres. El se confruntă acum cu […]
20:10
Rachetele Storm Shadow ale Ucrainei au lovit azi adânc în teritoriul Rusiei. Explozii la un aerodrom militar și la o rafinărie # Aktual24
Forțele ucrainene au efectuat două lovituri separate la mare distanță pe teritoriul Rusiei, vizând un aerodrom militar în apropiere de Maykop, în Republica Adîgea, și o rafinărie majoră de petrol în regiunea Rostov, au anunțat, pe 25 decembrie, reprezentanți ai Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. În primul atac, Forțele Armate ale Ucrainei […]
19:40
Sălaj: Sălbăticie de Crăciun, un tânăr de 23 de ani a atacat cu bâta un bărbat de 44 de ani # Aktual24
Un tânăr de 23 de ani, din judeţul Sălaj, a fost reţinut de poliţiştii din Huedin pentru 24 de ore, fiind acuzat că a agresat cu o bâtă un bărbat de 44 de ani, în urma unui conflict spontan, victima fiind găsită inconştientă pe stradă şi transportată la spital, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie […]
19:40
Partidele de extremă dreaptă revendică sezonul festiv, redefinind Crăciunul ca simbol al civilizației creștine aflate, în opinia lor, sub amenințare, și poziționându-se ca ultimă linie de apărare împotriva unei stângi seculare, considerate ostile, se arată într-o analiză Politico. Această retorică amintește de un narativ cunoscut în Statele Unite, popularizat inițial de Fox News, unde realizatorii […]
19:00
Alianța militară Rusia-Coreea de Nord. Putin laudă ”intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând „intrarea eroică” a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de EFE, transmite Agerpres. „Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi şi […]
18:50
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează AFP, citată de Agerpres. Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri altitudine, în apropierea […]
18:40
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA, relatează AFP, citată de Agerpres. Totodată, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci pneumatice […]
18:10
Rusia se laudă cu drone aruncătoare de flacări. Plus îndeplinirea planului la livrarea de avioane Su-35S # Aktual24
Corporaţia rusă Rostec, specializată în producţia de arme şi echipamente militare, a anunţat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru 2025, afirmând că producţia din acest an a acestui tip de avion de luptă a stabilit un nou record, informează EFE, citată de Agerpres. Totodată, o companie din Urali a anunţat livrarea […]
17:40
Sondaj în Ucraina: Zelenski ar pierde alegerile. Însă Moscova nu are motive de bucurie, alegerile ar putea fi câștigate de cineva și mai dur # Aktual24
Un sondaj de opinie al institutului SOCIS arată că, dacă alegerile prezidenţiale din Ucraina s-ar organiza în prezent, actualul preşedinte, Volodimir Zelenski, şi ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit şi fost comandant al Forţelor Armate, Valerii Zalujnîi, ar accede în turul doi al scrutinului, iar în confruntarea directă Zalujnîi ar obţine un avans semnificativ, informează The […]
17:10
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, […]
16:40
Diferențele dintre Rusia lui Putin și Rusia sovietică. Expert rus: ”Sistemul lui Putin este organizat pe principii mafiote” # Aktual24
Rusia sub preşedintele Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Şerbakova, cofondatoare a organizaţiei pentru drepturile omului Memorial, pentru dpa, citată de Agerpres. Expertă în crimele comise în epoca stalinistă, Şerbakova a explicat că, deşi sistemul sovietic a fost putred şi lipsit de credibilitate, au existat reguli […]
16:00
S-a câştigat jackpotul de 1,8 miliarde de dolari. Numerele câştigătoare: 4, 25, 31, 52, 59, 19 # Aktual24
Un bilet vândut în statul Arkansas a adus un câştig de 1,8 miliarde de dolari, jackpotul loteriei americane Powerball, după extragerea de miercuri seară, chiar înainte de Crăciun, relatează Reuters. Acesta este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria Statelor Unite. Valoarea jackpotului a urcat vertiginos după ce la extragerea de luni […]
16:00
Rusia a căutat să strice Crăciunul în Polonia: ”Avioanele de luptă poloneze au interceptat, identificat vizual şi escortat un avion de recunoaştere rus” # Aktual24
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, care se deplasa în apropierea spaţiului aerian al Poloniei, a anunţat joi armata ţării membre NATO. „În această dimineaţă, deasupra apelor internaţionale ale Mării Baltice, avioanele de luptă poloneze au interceptat, identificat vizual şi escortat din zona lor de responsabilitate un […]
15:50
Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Storm Shadow, informează EFE, citată de Agerpres. „Au fost înregistrate numeroase explozii. Am lovit ţinta. Amploarea pagubelor este în curs […]
15:50
Pensionari care trăiesc cu doar 365 lei/lună. Date oficiale, sunt peste 880.000 de pensionari cu indemnizație socială # Aktual24
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în noiembrie 2025, de 882.560 persoane, cu 457 mai puţine comparativ cu luna anterioară, dintre care 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate […]
15:40
Israelul avertizează SUA că Iranul ar putea folosi un exercițiu de lansare de rachete ca acoperire pentru a ataca # Aktual24
Israelul a avertizat administrația Trump că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran ar putea folosi un exercițiu militar în curs, axat pe rachete, ca acoperire pentru a lansa un atac asupra Israelului, pe fondul temerilor că Ierusalimul și Teheranul se pregătesc pentru o altă confruntare. Citând surse israeliene și americane, publicația The Times of Israel […]
15:20
Rusia este ajutată cu date de imagistică satelitară chineză pentru a efectua atacuri asupra țintelor energetice din Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Au existat corelații între imaginile satelitare chineze ale teritoriului ucrainean și atacurile rusești asupra instalațiilor de infrastructură energetică corespunzătoare”, a declarat Zelenski miercuri într-o postare pe rețelele de socializare, după întâlnirea cu […]
15:20
Sibiu: Crimă în ajunul Crăciunului, peste 20 de persoane s-au bătut pe străzile din Blăjel # Aktual24
Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan iscat între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, două echipaje medicale au fost […]
14:50
Turcia a arestat 115 persoane suspectate că ar avea legături cu Statul Islamic care planificau atacuri de Crăciun și Anul Nou „ în special împotriva persoanelor care nu sunt musulmane” # Aktual24
Autoritățile turce au declarant că au dejucat atacuri planificate la evenimente de Crăciun și Anul Nou, după ce au arestat peste 100 de suspecți membri ai așa-numitei grupări Stat Islamic. Oficialii au declarat că susținătorii ISIS plănuiau activ atacuri în Turcia în această săptămână, în special împotriva persoanelor care nu sunt musulmane, potrivit BBC. Raiduri […]
14:40
Prima zi de Crăciun a anului 1989 a adus un eveniment care va rămâne permanent în paginile de istorie a României. Executarea dictatorului Nicolae Ceaușescu și a soției sale Elena, care era și numărul 2 în stat, de către un tribunal improvizat, într-o unitate militară din Târgoviște. Chiar și astăzi, inclusiv contestatarii regimului Ceaușescu sunt […]
14:10
Coreea de Nord dezvăluie un submarin nuclear de 8.700 de tone, destinat să transporte arme nucleare # Aktual24
Coreea de Nord a publicat joi noi imagini din presa de stat care sugerează progrese majore în ceea ce privește un program de submarine cu propulsie nucleară, o evoluție care ar putea remodela semnificativ dinamica securității în Peninsula Coreeană. Fotografiile, publicate de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), îl arată pe liderul Kim Jong Un […]
14:10
Un cercetător maghiar care a uimit cândva lumea învățând un șobolan să joace jocul video din 1994, Doom II, a dus experimentul mai departe, rozătoarele putând acum să împuște demoni în acest joc. Inginer de software și neurocercetător, Viktor Tóth a lansat proiectul în 2020, concepând o configurație neconvențională care permitea unui șobolan să navigheze […]
13:40
Bombardiere rusești au efectuat un zbor „programat” în nordul Scandinaviei: ”Avioane străine au venit să ne escorteze” # Aktual24
Bombardiere rusești cu capacitate nucleară au efectuat un zbor „programat” deasupra Mărilor Norvegiei și Barents, determinând „avioane de vânătoare din țări străine” să le escorteze, a declarat joi Ministerul Apărării din Rusia, potrivit agențiilor de știri rusești. Nici data zborurilor Tu-95, nici țările care au desfășurat aeronave de monitorizare nu au fost specificate, relatează Euractiv. […]
13:40
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a adoptat o linie prudentă în contextul controverselor legate de recentele sale comentarii privind construirea de așezări în Gaza, dar promite că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâșie. „Israelul nu se va retrage niciodată complet din Gaza – va exista o zonă de securitate semnificativă în […]
Ieri
13:20
Concertul de jazz din seara de Ajun de la Kennedy Center a fost anulat după ce numele lui Trump a fost adăugat pe clădire. Concertul este organizat de mai bine de 20 de ani # Aktual24
Un concert de jazz planificat în Ajunul Crăciunului la Centrul Kennedy, o tradiție de sărbătoare care datează de mai bine de 20 de ani, a fost anulat. Gazda evenimentului, muzicianul Chuck Redd, spune că a anulat spectacolul în urma anunțului Casei Albe de săptămâna trecută că numele președintelui Donald Trump va fi adăugat la clădire. […]
13:10
În această categorie de „stânga radicală”, președintele american îi include cu ușurință pe toți democrații și oponenții politici, chiar și pe cei considerați moderați sau centriști. Donald Trump a profitat de ocazia sărbătorilor pentru a ura Crăciun Fericit „tuturor, inclusiv scursurilor de stânga radicală”, referindu-se la adversarii săi democrați, pe care președintele american îi acuză […]
13:10
Drepturile femeilor sunt în scădere accentuată în Israel. Activiștii dau vina pe guvernul de extremă-dreapta al lui Netanyahu # Aktual24
S-au autointitulat „Femeile în Roșu”. Îmbrăcate în robe purpurii și pălării albe, au mărșăluit cu fețele în jos, într-un protest tăcut împotriva guvernului israelian în anul dinaintea războiului din Gaza. Împrumutând imagini din romanul distopic „Povestea slujitoarei” al lui Margaret Atwood, grupul a vrut să tragă un semnal de alarmă: reforma judiciară a guvernului amenința […]
13:00
Acest oraș din Ucraina a inspirat un colind faimos de Crăciun. Acum Rusia l-a distrus – VIDEO # Aktual24
Pentru ucraineni, orașul distrus din est, Pokrovsk, unde trupele sunt angajate în lupte cu rușii în acest Crăciun, evocă una dintre cele mai durabile moșteniri culturale ale țării lor: „Carol of the Bells”, „Colindul clopoțeilor”, relatează Politico. Este o melodie de Crăciun faimoasă în întreaga lume. Publicul occidental poate recunoaște melodia repetitivă și înfiorătoare din […]
12:40
Turcia a reținut 115 suspecți membri ISIS care ar putea pregăti atacuri în timpul sărbătorilor # Aktual24
În Turcia au avut loc raiduri la scară largă și arestări a 115 suspecți susținători ai Statului Islamic, care ar fi pregătit atacuri teroriste pentru Crăciun și Anul Nou. Parchetul din Istanbul a anunțat arestările pe 25 decembrie. Poliția din Istanbul a primit informații că simpatizanții ISIS plănuiau atacuri teroriste în Turcia, vizând în principal […]
12:30
Transcrieri declasificate ale conversațiilor dintre Putin și Bush: Kremlinul s-a opus aderării Ucrainei la NATO încă din anii 2000 # Aktual24
SUA au declasificat transcrierile conversațiilor dintre Vladimir Putin și președintele american George W. Bush, în care liderul rus s-a opus deschis aderării Ucrainei la NATO încă din anii 2000 și a avertizat asupra unui conflict iminent. Documentele au fost publicate de centrul de presă al Arhivei Naționale de Securitate a SUA. Conform transcrierilor, încă din […]
12:10
Crăciunul are în Europa un parfum aparte, unul care nu poate fi reprodus nicăieri în lume. Este un amestec subtil de scorțișoară, cuișoare și portocală, de lemn ars și vin fiert, de castane coapte și turtă dulce. Este sunetul colindelor care răsună pe străzi pavate cu piatră, printre clădiri vechi de secole, și lumina caldă […]
12:00
Tradiție de Crăciun: Donald Trump le-a spus copiilor că nu va lăsa un „Moș Crăciun rău” să se infiltreze în SUA # Aktual24
Așezați lângă un brad de Crăciun la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, președintele American Donald Trump și prima doamnă au preluat apeluri de la copii care au sunat la Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD), care urmărește sania lui Moș Crăciun în jurul globului în fiecare Ajun de Crăciun. Când a fost întrebat de doi […]
11:50
Coreea de Nord arată progrese evidente în construcția unui submarin cu propulsie nucleară # Aktual24
Coreea de Nord a demonstrat joi progrese evidente în construcția unui submarin cu propulsie nucleară, fotografiile din presa de stat arătând o cocă în mare parte finalizată, în timp ce liderul Kim Jong Un a condamnat eforturile rivalei sale Coreea de Sud de a achiziționa tehnologia. Potrivit Associated Press, agenția de știri KCNA a declarat […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.