Protestele fermierilor greci continua. Intenționează să intensifice blocajele pe drumuri și la punctele de trecere a frontierei
Aktual24, 26 decembrie 2025 22:20
Fermierii greci, care protestează față de întârzierile în plățile subvențiilor de către Uniunea Europeană și a altor nemulțumiri și-au semnalat intenția de a menține blocajele rutiere, în timp ce analizează următorii pași în mobilizările lor. Reprezentanții fermierilor din Malgara, la vest de Salonic, iau în considerare blocarea drumului spre Atena la stația de taxare începând […]
• • •
Acum 10 minute
22:40
Președintele Somaliland a efectuat o vizită secretă în Israel cu două luni înainte de recunoașterea statului # Aktual24
Președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a efectuat o vizită secretă în Israel în octombrie, und es-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, directorul Mossadului, David Barnea, și ministrul Apărării, Israel Katz. Informația vine în contextul în care Israelul devine prima țară care recunoaște Somalilandul, o independență a Somaliei, ca stat independent, potrivit The Times of Israel. […]
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
Mai multe femei au fost atacate, vineri, în metroul parizian de un bărbat înarmat cu un cuțit. Potrivit mai multor surse din poliție, bărbatul a înjunghiat trei femei în diferite stații de pe linia care leagă Bagnolet (Seine-Saint-Denis) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Informația fost confirmată de parchetul din Paris. Atacurile au avut loc succesiv în stațiile […]
Acum 2 ore
21:30
Ucraina a descoperit tehnica folosită de Rusia pentru a ghida dronele Shahed spre ținte: ”Antene pe blocuri de locuințe din Belarus” # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că în apropierea graniţei cu Belarus a fost instalat echipament destinat să ajute la ghidarea dronelor Shahed spre ţinte din regiunile vestice ale Ucrainei, informează surse oficiale ucrainene şi experţi militari. „Potrivit informaţiilor noastre de intelligence, echipamentul folosit pentru lovituri împotriva Ucrainei este amplasat în Belarus, de-a lungul […]
21:20
Cel puțin 15 persoane au fost rănite într-un atac cu cuțit și substanțe chimice într-o fabrică din Japonia # Aktual24
Un bărbat a fost arestat după ce a înjunghiat, vineri, opt persoane și a rănit alte șapte cu ceea ce se crede a fi înălbitor la o fabrică de anvelope din centrul Japoniei, au declarat autoritățile. Nu a existat nicio explicație imediată cu privire la motivul său. Opt persoane au fost duse la spitale după […]
21:10
Venezuela afirmă că a eliberat 99 de persoane reținute în urma protestelor legate de alegerile din 2024 # Aktual24
Venezuela a anunțat cea mai mare eliberare de prizonieri politici din acest an, susținând că a eliberat 99 de persoane deținute pentru participarea la protestele de după alegerile din 2024, despre care se crede că au fost fraudate de dictatorul Nicolás Maduro, în contextul presiunilor militare crescânde din partea SUA. Organizațiile societății civile au tratat […]
Acum 4 ore
20:40
Israelul a devenit, vineri, prima țară care a recunoscut oficial autoproclamata Republică Somaliland ca stat independent și suveran – o decizie care ar putea remodela dinamica regională și testa opoziția de lungă durată a Somaliei față de secesiunea sa. Potrivit Reuters, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va căuta o cooperare imediată cu Somaliland […]
20:40
Oficial SUA: „Am atins maximul posibil cu rușii și ucrainenii. În ultimele două săptămâni s-au făcut mai multe progrese decât în tot anul trecut” # Aktual24
Oficialii ruși care negociază încetarea războiului au convenit că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind concesiile teritoriale din Ucraina. Articolul din publicația americană Axios se concentrează pe progresele înregistrate recent de negociatorii americani. „Am atins maximul posibil cu rușii și ucrainenii. În ultimele două săptămâni s-au făcut mai multe progrese decât în tot […]
20:40
Caz șocant la Școala de Poliție Câmpina: un ofițer a încercat să violeze un elev de 20 de ani # Aktual24
Un bărbat de 49 de ani, ofiţer în cadrul Şcolii de Poliţie din Câmpina, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un dosar penal privind infracţiunea de tentativă la viol, au informat, vineri seară, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Prahova. Potrivit sursei citate, cercetările sunt efectuate […]
20:30
Furtună la Sinaia. Mai mulți copaci au fost doborâți. Unul a căzut pe o mașină în care se aflau trei persoane # Aktual24
Mai mulți copaci au fost doborâți de furtună în stațiunea Sinaia în urma unei furtuni care s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent […]
20:10
Șansele șomerilor din Germania de a găsi un loc de muncă au atins un minim record, potrivit directoarei Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Andrea Nahles. „Avem un indicator care arată cât de mare este probabilitatea ca șomerii să-și găsească din nou un loc de muncă. Valoarea este de obicei în jur de șapte, […]
20:10
Alpinistul Adrian Ahrițculesei, care a cucerit până acum vârful Everest (8.848 m) și cei mai înalți șapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde și-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent. „Sunt nerăbdător să plec în această nouă provocare. M-am pregătit foarte bine fizic […]
19:40
Coreea de Nord, tot mai războinică. Kim Jong Un anunță extinderea producţiei de rachete în 2026 # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat „extinderea” şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, relatează AFP, citată de Agerpres. Cu prilejul unei vizite într-una din uzinele de muniţii alături de înalţi responsabili, Kim Jong […]
19:10
Un bărbat de 68 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, şi-ar fi agresat fizic soţia, ulterior solicitând sprijinul unei asistente medicale pentru acordarea de îngrijiri, victima fiind însă găsită fără semne vitale, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj. […]
Acum 6 ore
18:40
Facebook introduce abonamente pentru postarea linkurilor. Ce înseamnă pentru utilizatori și afaceri # Aktual24
Într-o mișcare care a atras rapid atenția industriei digitale, Facebook testează introducerea unei limite privind numărul de linkuri pe care utilizatorii le pot distribui în postări. O parte dintre utilizatorii din Marea Britanie și Statele Unite au primit notificări conform cărora pot partaja doar două linkuri pe lună, fără a plăti un abonament lunar de […]
18:00
Vin ninsorile. În acest week-end, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări de vânt şi ninsori viscolite # Aktual24
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării va intra sub avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de vânt şi ninsori viscolite, informează Autoritatea Naţională de Meteorologie (ANM). Conform ANM, în intervalul 26 decembrie, ora 10, 29 decembrie, ora 10, sunt prognozate intensificări […]
18:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri recunoaşterea oficială a „statului independent şi suveran” al Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Prim-ministrul Netanyahu, şeful diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o […]
17:20
Grav accident cu 10 mașini pe Pitești-Slatina. 27 de oameni se află în mașinile implicate # Aktual24
Accident rutier în lanț pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, unde au fost implicate 10 auto-turisme, în care se aflau aproximativ 27 de persoane, potrivit datelor preliminare furnizate joi de autorități. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea optimă […]
17:20
Armele nucleare franceze și britanice ar putea într-o zi să cadă în mâinile unui lider „aproape de islamism”, susține vicepreședintele SUA, JD Vance # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance este de părere că o trezire morală în Europa este un imperativ de securitate pentru Statele Unite. În romanul său Submission, renumitul scriitor francez Michel Houellebecq a prezentat o distopie care duce la alegerea unui musulman la președinția Franței. Un scenariu care, potrivit lui JD Vance într-un interviu acordat site-ului de […]
17:00
Conflict politic în cadrul mișcării romilor: ”Suntem reprezentați pe model comunist”. Partida Romilor încasează anual de la stat peste 7 milioane euro # Aktual24
Fundația Roma for Europe acuză într-un comunicat de presă că reprezentarea romilor în Parlament se face abuziv, de zeci de ani, de către o singură formațiune, iar aceasta beneficiaz- anual de fonduri uriașe. ”Deși în prezent beneficiază de sprijinul a mai puțin de 1% din electoratul rom, această structură a primit numai în anul 2024 […]
16:50
Un grup de hackeri pro-ruși revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic major care a oprit livrările de colete de către serviciul poștal național francez cu doar câteva zile înainte de Crăciun, au declarat procurorii din capitala Franței. După revendicarea grupului de criminalitate cibernetică cunoscut sub numele de Noname057, agenția franceză de informații interne DGSI a […]
Acum 8 ore
16:30
Putin îi sărăcește pe ruși pentru a finanța războiul cu Ucraina. Pe lângă TVA, vor creşte şi alte impozite, pe venitul persoanelor fizice şi ale societăţilor # Aktual24
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, în timp ce industria şi piaţa internă, dominate din ce în ce mai mult de China, se deteriorează, scrie vineri EFE într-o analiză citată de Agerpres. „Prioritatea strategică este […]
16:00
Dacă totul merge bine, oamenii vor călători din nou pe Lună în 2026 – pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol. La bord se va afla și o amuletă norocoasă, posibil din Germania. Arată ca un mic astronaut cocoțat pe umărul unui gigant: Giulia Bona, o italiancă care locuiește la Berlin, […]
15:40
„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde # Aktual24
Oamenii de știință polonezi au dezvoltat un sistem electromagnetic care poate dezactiva instantaneu dronele ostile, o descoperire despre care cercetătorii spun că ar putea transforma modul în care sunt protejate infrastructura critică și siturile sensibile. Sistemul, cunoscut sub numele de STRATUS, a fost creat de o echipă de la Universitatea Tehnică din Gdańsk și utilizează […]
15:10
Nava de luptă din ”clasa Trump” se confruntă cu un obstacol major în calea sa: realitatea # Aktual24
Luni, președintele american Donald Trump a dezvăluit planurile pentru o nouă navă de luptă „din clasa Trump”, declarând că va fi „cea mai rapidă, cea mai mare și, de departe, de 100 de ori mai puternică decât orice navă de luptă construită vreodată”. El a salutat navele drept „unele dintre cele mai letale nave de […]
Acum 12 ore
14:40
A murit Radu F. Alexandru: ”Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică” # Aktual24
Scriitorul și dramaturgul Radu F. Alexandru a încetat din viață, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB), într-un mesaj publicat pe Facebook. Potrivit sursei, autorul a murit în dimineața zilei de 26 decembrie, după o lungă suferință. „Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și […]
14:40
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse – decembriştii – de a pune capăt autocraţiei în ţara lor. Ca şi în cazul centenarului Revoluţiei Bolşevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, expert în arta conspiraţiei, a ignorat aniversarea pentru a nu permite ca nemulţumirea în creştere faţă de războiul din […]
14:30
Rusia a trimis un ucigaș la Kiev, acesta a fost capturat chiar când scotea arma: ”I s-au promis 50.000 de dolari și legalizarea șederii într-un stat al UE” # Aktual24
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a prevenit o tentativă de asasinat la comandă împotriva unui ofițer al Direcției de Informații a Apărării a Ucrainei (GUR) și a reținut, la Kiev, un agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în momentul în care acesta încerca să comită atacul. „Unitățile de […]
14:30
Marina SUA a lansat o operațiune la scară largă pentru a bloca rutele maritime ale Venezuelei, ceea ce a dus deja la perturbări grave ale exporturilor de petrol, principalul cumpărător fiind China. După cum relatează Bloomberg, armata americană a trecut efectiv la o blocadă economică a regiunii. Un episod recent confirmă determinarea Washingtonului: un petrolier […]
14:00
SUA: Un avion a aterizat singur după o urgență în zbor, o premieră pentru automatizarea aviației # Aktual24
Un avion a aterizat automat, pentru prima dată, după o urgență în zbor, potrivit producătorului sistemului. Două persoane au ieșit nevătămate din Beechcraft Super King Air 200 după ce acesta s-a oprit pe pista Aeroportului Metropolitan Rocky Mountain de lângă Denver, conform unui videoclip postat de echipele de intervenție în caz de urgență, relatează CNN. […]
13:50
”Suntem teribil de îngrijorați”. Bulgaria trece la moneda euro, ce cred oamenii că se va întâmpla de la 1 ianuarie # Aktual24
Bulgaria urmează să adopte moneda unică a Uniunii Europene la 1 ianuarie, însă sondajele arată că națiunea este profund divizată cu privire la această schimbare. POLITICO a discutat cu mai mulți bulgari despre temerile și speranțele lor, în timp ce își iau rămas-bun de la moneda națională, leva. Declarațiile au fost editate pentru lungime. Anton […]
13:40
Procurorii sud-coreeni au cerut vineri o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzându-l de obstrucționarea justiției după încercarea sa de a impune legea marțială iarna trecută. Suspendarea guvernării civile a dus la proteste masive și săptămâni de haos politic. Primul proces încheiat în fața lui Yoon acoperă acuzații, inclusiv […]
13:20
Trump s-a răzgândit în privința închiderii centralelor termice pe carbune: ”Menținerea în funcțiune ar putea salva vieți” # Aktual24
Administrația Trump a emis miercuri ordine de urgență pentru a menține în funcțiune până la sfârșitul anului două centrale electrice pe cărbune din Indiana, care urmau să se închidă. Această decizie a oferit sprijin unei industrii favorizate de guvern, justificând-o în același timp prin necesitatea de a oferi populației electricitate fiabilă și accesibilă. Secretarul pentru […]
13:20
Zelenski anunță că este gata să retragă trupele pentru a fi creată o zonă demilitarizată în inima industrială a Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să retragă trupele din inima industrială estică a țării, ca parte a unui plan de a pune capăt războiului Rusiei, dacă Moscova se retrage și zona devine o zonă demilitarizată monitorizată de forțele internaționale. Propunerea a oferit un alt potențial compromis privind controlul regiunii Donbas, […]
12:10
„Profețiile” lui Andrei Caramitru pentru 2026: „Călin Georgescu e arestat sau fuge din țară, Lia Savonea și șeful DNA sunt out, Bolojan rămâne prim ministru, iar Nicușor Dan nu e suspendat” # Aktual24
Analistul economic și fostul membru USR, Andrei Caramitru, a lansat în prima zi de Crăciun, pe pagina sa de Facebook, o serie de previziuni spectaculoase pentru anul 2026, care acoperă atât scena politică internă, cât și evenimente geopolitice majore. În scenariul său de bază, Caramitru prevede stabilitate guvernamentală în România: Ilie Bolojan rămâne prim-ministru până […]
11:40
Teodor Paleologu: „Nostalgia după comunism la tineri este o formă de ignoranță vinovată, alimentată de campanii coordonate după manualul KGB” # Aktual24
Scriitorul, diplomatul și fostul politician Teodor Paleologu a criticat dur fenomenul nostalgiei după epoca comunistă în România, mai ales în rândul tinerilor, pe care îl consideră o formă de „ignoranță vinovată” și arogantă. Invitat la postul de televiziune Digi24, Paleologu a afirmat că astfel de atitudini nu sunt doar rezultatul uitării, ci și al unei […]
11:10
Volodimir Zelenski anunță o întâlnire iminentă cu Donald Trump: „Mulți pași decisivi pot fi făcuți înainte de Anul Nou” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că s-a convenit o întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump „în viitorul apropiat”, subliniind că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”. Anunțul, făcut pe Telegram după un raport al negociatorului șef Rustem Umerov privind contactele recente cu partea americană și citat de agenția […]
10:30
Pe fondul amenințării tot mai mari reprezentate de China și Coreea de Nord, Japonia a aprobat un buget record pentru apărare: peste 58 de miliarde de dolari pentru 2026 # Aktual24
Cabinetul japonez a aprobat vineri un buget record pentru apărare de peste 9 trilioane de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari) pentru anul fiscal 2026, care începe în aprilie, marcând o creștere semnificativă față de anul precedent. Aceasta este a patra etapă a programului quinquenal de dublare a cheltuielilor militare până la 2% din […]
10:20
Noi atacuri rusești cu drone la granița Ucrainei cu România, chiar în noaptea de Crăciun. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol # Aktual24
Forțele Aeriene Române au ridicat de urgență două avioane de luptă F-16 în noaptea de 25 spre 26 decembrie, pentru a monitoriza situația aeriană la frontiera cu Ucraina, în contextul unui nou val de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că operațiunea a […]
10:10
Din cauza vitezei excesive, un șofer din Satu Mare a zburat cu BMW-ul de pe șosea și s-a înfipt într-o casă. El susține că se grăbea la colindat – VIDEO # Aktual24
O dimineață de coșmar în prima zi de Crăciun pentru un locuitor din satul Petin, comuna Păulești, județul Satu Mare. Un șofer de 44 de ani, aflat sub influența alcoolului, a pierdut controlul volanului unui BMW cu volan pe dreapta și număr de România, a sărit peste un gard și s-a izbit violent de colțul […]
Acum 24 ore
09:40
Un virusolog american a inventat berea cu vaccin integrat și a testat-o pe el însuși – anticorpii au apărut după câteva halbe # Aktual24
Virusologul Chris Buck, cercetător la Institutul Național al Cancerului din SUA, a dezvoltat o bere experimentală care conține particule asemănătoare virusului (VLP) produse de drojdie modificată genetic. Scopul este de a crea un vaccin oral împotriva poliomavirusurilor care pot cauza probleme grave la pacienții imunodeprimați, cum ar fi cei cu transplant de organe. Potrivit Science […]
09:10
Disperare mare: Departamentul de Justiție al SUA a solicitat voluntari pentru „redactarea” dosarelor Epstein chiar și de sărbători # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) se confruntă cu o criză de timp în procesul de publicare a dosarelor legate de Jeffrey Epstein, cerând procurorilor să lucreze suplimentar în mod voluntar, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Un email intern obținut de CNN, trimis pe 23 decembrie către procurorii din Districtul Sudic al […]
08:40
Bloggerii și influencerii din Rusia, obligați de Kremlin să difuzeze reclame de propagandă # Aktual24
Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a anunțat că Consiliul Federației Ruse (camera superioară a parlamentului) a inițiat o lege care obligă bloggerii cu audiență mare să publice reclame cu conținut propagandistic. Potrivit CCD, toți proprietarii de canale și conturi mari pe rețelele sociale ar urma […]
08:40
Atac aerian american în Nigeria: Donald Trump a anunțat lovituri masive asupra militanților ISIS care au ucis creștini # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi seara, că Statele Unite au lansat un atac aerian puternic împotriva militanților Statului Islamic (ISIS) din nord-vestul Nigeriei, țintind grupări acuzate că ucid în principal creștini nevinovați. Într-o postare pe platforma Truth Social citată de The New York Times, Trump a afirmat: „Astă seară, din ordinul meu, în […]
08:10
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic, acuzându-i că plănuiau atentate de Crăciun și Anul Nou # Aktual24
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel național, aceștia fiind bănuiți că intenționau să comită atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă, citată de Agerpres. În total, 137 de persoane sunt date în urmărire pentru […]
25 decembrie 2025
23:00
Anul 2025 aduce o selecție impresionantă de romane și colecții de povestiri care explorează identitatea, istoria, trauma, iubirea și absurdul existențial. De la ficțiunea istorică la poveștile intime și experimentale, aceste cărți invită cititorul să se confrunte cu complexitatea lumii și cu profunzimea umanității. Fiecare titlu reprezintă o experiență distinctă, o invitație de a pătrunde […]
Ieri
22:10
Estonia avertizează Moscova: ”Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă îtrec granița noastră” # Aktual24
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că ”omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinate cu forță letală. Potrivit publicației Kyiv Post, Tsahkna a transmis un avertisment tăios în presa poloneză, afirmând că așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei, soldați neidentificați oficial, fără însemne […]
21:30
Într-o lume aflată într-o continuă goană după progres, dezbaterea dintre protejarea pădurilor și dezvoltarea economică a devenit una dintre cele mai sensibile și mai complexe teme ale secolului XXI. Pe de o parte, dezvoltarea economică este percepută drept motorul principal al bunăstării sociale, al creării de locuri de muncă și al îmbunătățirii nivelului de trai. […]
21:00
Cum vrea să scape Potra din arest: ”Persoane mascate i-au cerut să dea declarații împotriva domnului Georgescu” # Aktual24
Avocatul Șerban Moga, apărătorul lui Horațiu Potra, a declarat joi la postul Realitatea Plus că, în seara precedentă, în penitenciarul în care este încarcerat clientul său, ar fi avut loc un incident grav. Instanța supremă a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Horațiu Potra, a fiului său și a nepotului său. Potrivit […]
20:30
Plângere contra administraţiei Trump din partea uneia dintre cele cinci personalităţi europene sancționate: ”Risc detenția” # Aktual24
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, citată de Agerpres. El se confruntă acum cu […]
