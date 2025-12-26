Armele nucleare franceze și britanice ar putea într-o zi să cadă în mâinile unui lider „aproape de islamism”, susține vicepreședintele SUA, JD Vance
Aktual24, 26 decembrie 2025 17:20
Vicepreședintele american JD Vance este de părere că o trezire morală în Europa este un imperativ de securitate pentru Statele Unite. În romanul său Submission, renumitul scriitor francez Michel Houellebecq a prezentat o distopie care duce la alegerea unui musulman la președinția Franței. Un scenariu care, potrivit lui JD Vance într-un interviu acordat site-ului de […]
Acum 30 minute
17:20
Grav accident cu 10 mașini pe Pitești-Slatina. 27 de oameni se află în mașinile implicate # Aktual24
Accident rutier în lanț pe DX 12, în zona localității Optași Măgura, unde au fost implicate 10 auto-turisme, în care se aflau aproximativ 27 de persoane, potrivit datelor preliminare furnizate joi de autorități. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea optimă […]
17:20
Acum o oră
17:00
Conflict politic în cadrul mișcării romilor: ”Suntem reprezentați pe model comunist”. Partida Romilor încasează anual de la stat peste 7 milioane euro # Aktual24
Fundația Roma for Europe acuză într-un comunicat de presă că reprezentarea romilor în Parlament se face abuziv, de zeci de ani, de către o singură formațiune, iar aceasta beneficiaz- anual de fonduri uriașe. ”Deși în prezent beneficiază de sprijinul a mai puțin de 1% din electoratul rom, această structură a primit numai în anul 2024 […]
16:50
Un grup de hackeri pro-ruși revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic major care a oprit livrările de colete de către serviciul poștal național francez cu doar câteva zile înainte de Crăciun, au declarat procurorii din capitala Franței. După revendicarea grupului de criminalitate cibernetică cunoscut sub numele de Noname057, agenția franceză de informații interne DGSI a […]
Acum 2 ore
16:30
Putin îi sărăcește pe ruși pentru a finanța războiul cu Ucraina. Pe lângă TVA, vor creşte şi alte impozite, pe venitul persoanelor fizice şi ale societăţilor # Aktual24
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, în timp ce industria şi piaţa internă, dominate din ce în ce mai mult de China, se deteriorează, scrie vineri EFE într-o analiză citată de Agerpres. „Prioritatea strategică este […]
16:00
Dacă totul merge bine, oamenii vor călători din nou pe Lună în 2026 – pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol. La bord se va afla și o amuletă norocoasă, posibil din Germania. Arată ca un mic astronaut cocoțat pe umărul unui gigant: Giulia Bona, o italiancă care locuiește la Berlin, […]
15:40
„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde # Aktual24
Oamenii de știință polonezi au dezvoltat un sistem electromagnetic care poate dezactiva instantaneu dronele ostile, o descoperire despre care cercetătorii spun că ar putea transforma modul în care sunt protejate infrastructura critică și siturile sensibile. Sistemul, cunoscut sub numele de STRATUS, a fost creat de o echipă de la Universitatea Tehnică din Gdańsk și utilizează […]
Acum 4 ore
15:10
Nava de luptă din ”clasa Trump” se confruntă cu un obstacol major în calea sa: realitatea # Aktual24
Luni, președintele american Donald Trump a dezvăluit planurile pentru o nouă navă de luptă „din clasa Trump”, declarând că va fi „cea mai rapidă, cea mai mare și, de departe, de 100 de ori mai puternică decât orice navă de luptă construită vreodată”. El a salutat navele drept „unele dintre cele mai letale nave de […]
14:40
A murit Radu F. Alexandru: ”Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică” # Aktual24
Scriitorul și dramaturgul Radu F. Alexandru a încetat din viață, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB), într-un mesaj publicat pe Facebook. Potrivit sursei, autorul a murit în dimineața zilei de 26 decembrie, după o lungă suferință. „Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și […]
14:40
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse – decembriştii – de a pune capăt autocraţiei în ţara lor. Ca şi în cazul centenarului Revoluţiei Bolşevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, expert în arta conspiraţiei, a ignorat aniversarea pentru a nu permite ca nemulţumirea în creştere faţă de războiul din […]
14:30
Rusia a trimis un ucigaș la Kiev, acesta a fost capturat chiar când scotea arma: ”I s-au promis 50.000 de dolari și legalizarea șederii într-un stat al UE” # Aktual24
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a prevenit o tentativă de asasinat la comandă împotriva unui ofițer al Direcției de Informații a Apărării a Ucrainei (GUR) și a reținut, la Kiev, un agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în momentul în care acesta încerca să comită atacul. „Unitățile de […]
14:30
Marina SUA a lansat o operațiune la scară largă pentru a bloca rutele maritime ale Venezuelei, ceea ce a dus deja la perturbări grave ale exporturilor de petrol, principalul cumpărător fiind China. După cum relatează Bloomberg, armata americană a trecut efectiv la o blocadă economică a regiunii. Un episod recent confirmă determinarea Washingtonului: un petrolier […]
14:00
SUA: Un avion a aterizat singur după o urgență în zbor, o premieră pentru automatizarea aviației # Aktual24
Un avion a aterizat automat, pentru prima dată, după o urgență în zbor, potrivit producătorului sistemului. Două persoane au ieșit nevătămate din Beechcraft Super King Air 200 după ce acesta s-a oprit pe pista Aeroportului Metropolitan Rocky Mountain de lângă Denver, conform unui videoclip postat de echipele de intervenție în caz de urgență, relatează CNN. […]
13:50
”Suntem teribil de îngrijorați”. Bulgaria trece la moneda euro, ce cred oamenii că se va întâmpla de la 1 ianuarie # Aktual24
Bulgaria urmează să adopte moneda unică a Uniunii Europene la 1 ianuarie, însă sondajele arată că națiunea este profund divizată cu privire la această schimbare. POLITICO a discutat cu mai mulți bulgari despre temerile și speranțele lor, în timp ce își iau rămas-bun de la moneda națională, leva. Declarațiile au fost editate pentru lungime. Anton […]
13:40
Procurorii sud-coreeni au cerut vineri o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzându-l de obstrucționarea justiției după încercarea sa de a impune legea marțială iarna trecută. Suspendarea guvernării civile a dus la proteste masive și săptămâni de haos politic. Primul proces încheiat în fața lui Yoon acoperă acuzații, inclusiv […]
Acum 6 ore
13:20
Trump s-a răzgândit în privința închiderii centralelor termice pe carbune: ”Menținerea în funcțiune ar putea salva vieți” # Aktual24
Administrația Trump a emis miercuri ordine de urgență pentru a menține în funcțiune până la sfârșitul anului două centrale electrice pe cărbune din Indiana, care urmau să se închidă. Această decizie a oferit sprijin unei industrii favorizate de guvern, justificând-o în același timp prin necesitatea de a oferi populației electricitate fiabilă și accesibilă. Secretarul pentru […]
13:20
Zelenski anunță că este gata să retragă trupele pentru a fi creată o zonă demilitarizată în inima industrială a Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să retragă trupele din inima industrială estică a țării, ca parte a unui plan de a pune capăt războiului Rusiei, dacă Moscova se retrage și zona devine o zonă demilitarizată monitorizată de forțele internaționale. Propunerea a oferit un alt potențial compromis privind controlul regiunii Donbas, […]
12:10
„Profețiile” lui Andrei Caramitru pentru 2026: „Călin Georgescu e arestat sau fuge din țară, Lia Savonea și șeful DNA sunt out, Bolojan rămâne prim ministru, iar Nicușor Dan nu e suspendat” # Aktual24
Analistul economic și fostul membru USR, Andrei Caramitru, a lansat în prima zi de Crăciun, pe pagina sa de Facebook, o serie de previziuni spectaculoase pentru anul 2026, care acoperă atât scena politică internă, cât și evenimente geopolitice majore. În scenariul său de bază, Caramitru prevede stabilitate guvernamentală în România: Ilie Bolojan rămâne prim-ministru până […]
11:40
Teodor Paleologu: „Nostalgia după comunism la tineri este o formă de ignoranță vinovată, alimentată de campanii coordonate după manualul KGB” # Aktual24
Scriitorul, diplomatul și fostul politician Teodor Paleologu a criticat dur fenomenul nostalgiei după epoca comunistă în România, mai ales în rândul tinerilor, pe care îl consideră o formă de „ignoranță vinovată” și arogantă. Invitat la postul de televiziune Digi24, Paleologu a afirmat că astfel de atitudini nu sunt doar rezultatul uitării, ci și al unei […]
Acum 8 ore
11:10
Volodimir Zelenski anunță o întâlnire iminentă cu Donald Trump: „Mulți pași decisivi pot fi făcuți înainte de Anul Nou” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că s-a convenit o întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump „în viitorul apropiat”, subliniind că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”. Anunțul, făcut pe Telegram după un raport al negociatorului șef Rustem Umerov privind contactele recente cu partea americană și citat de agenția […]
10:30
Pe fondul amenințării tot mai mari reprezentate de China și Coreea de Nord, Japonia a aprobat un buget record pentru apărare: peste 58 de miliarde de dolari pentru 2026 # Aktual24
Cabinetul japonez a aprobat vineri un buget record pentru apărare de peste 9 trilioane de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari) pentru anul fiscal 2026, care începe în aprilie, marcând o creștere semnificativă față de anul precedent. Aceasta este a patra etapă a programului quinquenal de dublare a cheltuielilor militare până la 2% din […]
10:20
Noi atacuri rusești cu drone la granița Ucrainei cu România, chiar în noaptea de Crăciun. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol # Aktual24
Forțele Aeriene Române au ridicat de urgență două avioane de luptă F-16 în noaptea de 25 spre 26 decembrie, pentru a monitoriza situația aeriană la frontiera cu Ucraina, în contextul unui nou val de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că operațiunea a […]
10:10
Din cauza vitezei excesive, un șofer din Satu Mare a zburat cu BMW-ul de pe șosea și s-a înfipt într-o casă. El susține că se grăbea la colindat – VIDEO # Aktual24
O dimineață de coșmar în prima zi de Crăciun pentru un locuitor din satul Petin, comuna Păulești, județul Satu Mare. Un șofer de 44 de ani, aflat sub influența alcoolului, a pierdut controlul volanului unui BMW cu volan pe dreapta și număr de România, a sărit peste un gard și s-a izbit violent de colțul […]
09:40
Un virusolog american a inventat berea cu vaccin integrat și a testat-o pe el însuși – anticorpii au apărut după câteva halbe # Aktual24
Virusologul Chris Buck, cercetător la Institutul Național al Cancerului din SUA, a dezvoltat o bere experimentală care conține particule asemănătoare virusului (VLP) produse de drojdie modificată genetic. Scopul este de a crea un vaccin oral împotriva poliomavirusurilor care pot cauza probleme grave la pacienții imunodeprimați, cum ar fi cei cu transplant de organe. Potrivit Science […]
Acum 12 ore
09:10
Disperare mare: Departamentul de Justiție al SUA a solicitat voluntari pentru „redactarea” dosarelor Epstein chiar și de sărbători # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) se confruntă cu o criză de timp în procesul de publicare a dosarelor legate de Jeffrey Epstein, cerând procurorilor să lucreze suplimentar în mod voluntar, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Un email intern obținut de CNN, trimis pe 23 decembrie către procurorii din Districtul Sudic al […]
08:40
Bloggerii și influencerii din Rusia, obligați de Kremlin să difuzeze reclame de propagandă # Aktual24
Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a anunțat că Consiliul Federației Ruse (camera superioară a parlamentului) a inițiat o lege care obligă bloggerii cu audiență mare să publice reclame cu conținut propagandistic. Potrivit CCD, toți proprietarii de canale și conturi mari pe rețelele sociale ar urma […]
08:40
Atac aerian american în Nigeria: Donald Trump a anunțat lovituri masive asupra militanților ISIS care au ucis creștini # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat joi seara, că Statele Unite au lansat un atac aerian puternic împotriva militanților Statului Islamic (ISIS) din nord-vestul Nigeriei, țintind grupări acuzate că ucid în principal creștini nevinovați. Într-o postare pe platforma Truth Social citată de The New York Times, Trump a afirmat: „Astă seară, din ordinul meu, în […]
08:10
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic, acuzându-i că plănuiau atentate de Crăciun și Anul Nou # Aktual24
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel național, aceștia fiind bănuiți că intenționau să comită atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă, citată de Agerpres. În total, 137 de persoane sunt date în urmărire pentru […]
Acum 24 ore
23:00
Anul 2025 aduce o selecție impresionantă de romane și colecții de povestiri care explorează identitatea, istoria, trauma, iubirea și absurdul existențial. De la ficțiunea istorică la poveștile intime și experimentale, aceste cărți invită cititorul să se confrunte cu complexitatea lumii și cu profunzimea umanității. Fiecare titlu reprezintă o experiență distinctă, o invitație de a pătrunde […]
22:10
Estonia avertizează Moscova: ”Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă îtrec granița noastră” # Aktual24
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că ”omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinate cu forță letală. Potrivit publicației Kyiv Post, Tsahkna a transmis un avertisment tăios în presa poloneză, afirmând că așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei, soldați neidentificați oficial, fără însemne […]
21:30
Într-o lume aflată într-o continuă goană după progres, dezbaterea dintre protejarea pădurilor și dezvoltarea economică a devenit una dintre cele mai sensibile și mai complexe teme ale secolului XXI. Pe de o parte, dezvoltarea economică este percepută drept motorul principal al bunăstării sociale, al creării de locuri de muncă și al îmbunătățirii nivelului de trai. […]
21:00
Cum vrea să scape Potra din arest: ”Persoane mascate i-au cerut să dea declarații împotriva domnului Georgescu” # Aktual24
Avocatul Șerban Moga, apărătorul lui Horațiu Potra, a declarat joi la postul Realitatea Plus că, în seara precedentă, în penitenciarul în care este încarcerat clientul său, ar fi avut loc un incident grav. Instanța supremă a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Horațiu Potra, a fiului său și a nepotului său. Potrivit […]
20:30
Plângere contra administraţiei Trump din partea uneia dintre cele cinci personalităţi europene sancționate: ”Risc detenția” # Aktual24
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, citată de Agerpres. El se confruntă acum cu […]
20:10
Rachetele Storm Shadow ale Ucrainei au lovit azi adânc în teritoriul Rusiei. Explozii la un aerodrom militar și la o rafinărie # Aktual24
Forțele ucrainene au efectuat două lovituri separate la mare distanță pe teritoriul Rusiei, vizând un aerodrom militar în apropiere de Maykop, în Republica Adîgea, și o rafinărie majoră de petrol în regiunea Rostov, au anunțat, pe 25 decembrie, reprezentanți ai Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. În primul atac, Forțele Armate ale Ucrainei […]
19:40
Sălaj: Sălbăticie de Crăciun, un tânăr de 23 de ani a atacat cu bâta un bărbat de 44 de ani # Aktual24
Un tânăr de 23 de ani, din judeţul Sălaj, a fost reţinut de poliţiştii din Huedin pentru 24 de ore, fiind acuzat că a agresat cu o bâtă un bărbat de 44 de ani, în urma unui conflict spontan, victima fiind găsită inconştientă pe stradă şi transportată la spital, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie […]
19:40
Partidele de extremă dreaptă revendică sezonul festiv, redefinind Crăciunul ca simbol al civilizației creștine aflate, în opinia lor, sub amenințare, și poziționându-se ca ultimă linie de apărare împotriva unei stângi seculare, considerate ostile, se arată într-o analiză Politico. Această retorică amintește de un narativ cunoscut în Statele Unite, popularizat inițial de Fox News, unde realizatorii […]
19:00
Alianța militară Rusia-Coreea de Nord. Putin laudă ”intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând „intrarea eroică” a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de EFE, transmite Agerpres. „Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi şi […]
18:50
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează AFP, citată de Agerpres. Accidentul s-a produs la circa 4.700 de metri altitudine, în apropierea […]
18:40
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA, relatează AFP, citată de Agerpres. Totodată, 39 de migranţi aflaţi la bordul unei bărci pneumatice […]
18:10
Rusia se laudă cu drone aruncătoare de flacări. Plus îndeplinirea planului la livrarea de avioane Su-35S # Aktual24
Corporaţia rusă Rostec, specializată în producţia de arme şi echipamente militare, a anunţat joi livrarea ultimului lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru 2025, afirmând că producţia din acest an a acestui tip de avion de luptă a stabilit un nou record, informează EFE, citată de Agerpres. Totodată, o companie din Urali a anunţat livrarea […]
17:40
Sondaj în Ucraina: Zelenski ar pierde alegerile. Însă Moscova nu are motive de bucurie, alegerile ar putea fi câștigate de cineva și mai dur # Aktual24
Un sondaj de opinie al institutului SOCIS arată că, dacă alegerile prezidenţiale din Ucraina s-ar organiza în prezent, actualul preşedinte, Volodimir Zelenski, şi ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit şi fost comandant al Forţelor Armate, Valerii Zalujnîi, ar accede în turul doi al scrutinului, iar în confruntarea directă Zalujnîi ar obţine un avans semnificativ, informează The […]
Ieri
17:10
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, […]
16:40
Diferențele dintre Rusia lui Putin și Rusia sovietică. Expert rus: ”Sistemul lui Putin este organizat pe principii mafiote” # Aktual24
Rusia sub preşedintele Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Şerbakova, cofondatoare a organizaţiei pentru drepturile omului Memorial, pentru dpa, citată de Agerpres. Expertă în crimele comise în epoca stalinistă, Şerbakova a explicat că, deşi sistemul sovietic a fost putred şi lipsit de credibilitate, au existat reguli […]
16:00
S-a câştigat jackpotul de 1,8 miliarde de dolari. Numerele câştigătoare: 4, 25, 31, 52, 59, 19 # Aktual24
Un bilet vândut în statul Arkansas a adus un câştig de 1,8 miliarde de dolari, jackpotul loteriei americane Powerball, după extragerea de miercuri seară, chiar înainte de Crăciun, relatează Reuters. Acesta este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria Statelor Unite. Valoarea jackpotului a urcat vertiginos după ce la extragerea de luni […]
16:00
Rusia a căutat să strice Crăciunul în Polonia: ”Avioanele de luptă poloneze au interceptat, identificat vizual şi escortat un avion de recunoaştere rus” # Aktual24
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, care se deplasa în apropierea spaţiului aerian al Poloniei, a anunţat joi armata ţării membre NATO. „În această dimineaţă, deasupra apelor internaţionale ale Mării Baltice, avioanele de luptă poloneze au interceptat, identificat vizual şi escortat din zona lor de responsabilitate un […]
15:50
Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Storm Shadow, informează EFE, citată de Agerpres. „Au fost înregistrate numeroase explozii. Am lovit ţinta. Amploarea pagubelor este în curs […]
15:50
Pensionari care trăiesc cu doar 365 lei/lună. Date oficiale, sunt peste 880.000 de pensionari cu indemnizație socială # Aktual24
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în noiembrie 2025, de 882.560 persoane, cu 457 mai puţine comparativ cu luna anterioară, dintre care 839.431 erau pensionari din sistemul public, iar 43.129 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate […]
15:40
Israelul avertizează SUA că Iranul ar putea folosi un exercițiu de lansare de rachete ca acoperire pentru a ataca # Aktual24
Israelul a avertizat administrația Trump că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran ar putea folosi un exercițiu militar în curs, axat pe rachete, ca acoperire pentru a lansa un atac asupra Israelului, pe fondul temerilor că Ierusalimul și Teheranul se pregătesc pentru o altă confruntare. Citând surse israeliene și americane, publicația The Times of Israel […]
15:20
Rusia este ajutată cu date de imagistică satelitară chineză pentru a efectua atacuri asupra țintelor energetice din Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Au existat corelații între imaginile satelitare chineze ale teritoriului ucrainean și atacurile rusești asupra instalațiilor de infrastructură energetică corespunzătoare”, a declarat Zelenski miercuri într-o postare pe rețelele de socializare, după întâlnirea cu […]
15:20
Sibiu: Crimă în ajunul Crăciunului, peste 20 de persoane s-au bătut pe străzile din Blăjel # Aktual24
Un bărbat de 36 de ani a murit după ce a fost bătut într-un conflict spontan iscat între mai mult de 20 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea Blăjel, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, două echipaje medicale au fost […]
