Europa, din nou în panică: Franța confirmă primele cazuri ale virusului MERS - ”mai mortal decât COVID”. Cora Muntean: ”O, dar se putea să stea experții liniștiți în așteptarea încheierii războiului?”

03:10

Revenim cu îndemnul de a dărui din darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu pentru a contribui la bucățica de rai pe care o clădesc în inima Dobrogei viețuitorii mănăstirii ridicate pe locurile călcate de legiunile lui Traian, meleaguri ale primilor strămoși ai noștri creștinați chiar de către sfinții Apostoli Andrei și Filip.