Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Digi24.ro, 26 decembrie 2025 14:40
Alegerea unui preşedinte musulman în Franţa, subiectul unui roman distopic, „Soumission”, al celebrului scriitor francez Michel Houellebecq, sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de „neconceput” „în 15 ani”, declară vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd, care evocă „idei morale foarte distrugătoare” în legătură cu islamul şi consideră că un salt moral al Europei este un imperativ de securitate al Statelor Unite.
• • •
Acum 10 minute
15:00
VIDEO Jaf ratat în SUA: Doi hoți fură un bancomat dintr-un magazin, apoi îl pierd pe drum. Imagini de pe camera de supraveghere # Digi24.ro
Un jaf îndrăzneț, dar eșuat, a avut loc în Statele Unite, unde doi hoți au furat un bancomat dintr-un magazin în timp ce înăuntru era unul dintre angajați.
15:00
Explozie într-o moschee din Homs, în Siria: cel puțin trei morți și cinci răniți. Zona este locuită de minoritatea alauită # Digi24.ro
Cel puţin trei oameni au fost uciși și alți cinci au fost răniți într-o explozie care a avut loc în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alauite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP, preluată de News.ro.
Acum 30 minute
14:40
Tânără din Ucraina: „Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Aș vrea să fie pace și liniște” # Digi24.ro
Ana Bălan este fotograf și în zilele acestea este în Ucraina. Ea a spus la Digi24 că oamenii de acolo au speranța că războiul se va încheia în curând. „Îmi doresc să fie pace și liniște”, spune ea.
14:40
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini, bară la bară, în drum spre pârtii # Digi24.ro
Aglomerația din marile orașe s-a mutat la munte de Crăciun. Mașinile sunt bară la bară pe drumurile spre pârtii, iar la intrarea în stațiunea Rânca, din județul Gorj, traficul este aproape blocat. Mii de turiști încearcă să ajungă pe pârtia deschisă și să profite de zăpada proaspătă.
14:40
Acum o oră
14:20
Probleme pe pârtiile din Sinaia: instalațiile pe cablu au fost parțial oprite din cauza vântului puternic # Digi24.ro
Instalaţiile de transport pe cablu de pe pârtiile din Sinaia au fost parţial oprite, vineri, din cauza vântului puternic, care nu permite funcţionarea în siguranţă a acestora.
14:20
Accident mortal în a doua zi de Crăciun în Dolj. Un bărbat din Bulgaria a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens # Digi24.ro
Un bărbat din Bulgaria care circula pe DN56 în județul Dolj a pierdut controlul volanului și a intrat într-o mașină care circula pe contrasens, transmite Digi24. Șoferul mașinii în care a intrat bărbatul, o femeie de 30 de ani, și-a pierdut viața pe loc.
Acum 2 ore
14:00
Chitaristul Mick Abrahams, membru fondator al Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani # Digi24.ro
Mick Abrahams, membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat solistul Ian Anderson, care i-a adus un omagiu „chitaristului virtuoz”. „Cu imensă tristeţe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull”, a scris artistul în mesajul său.
14:00
Japonia aprobă un buget record pentru 2026. Cheltuielile militare cresc pe fondul tensiunilor cu China # Digi24.ro
Guvernul japonez a aprobat, vineri, un buget record pentru următorul an fiscal, pentru a finanţa atât creşterea cheltuielilor pentru apărare, cât şi costurile mai mari cu asigurările sociale, în contextul în care inflaţia persistentă continuă să afecteze consumul.
13:20
A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura română pierde una din personalitățile de excepție” # Digi24.ro
Scriitorul și fostul senator Radu F. Alexandru a murit în dimineața zilei de 26 decembrie, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB).
13:20
Care au fost cele mai populare destinații de călătorie în 2025. Jumătate dintre ele sunt din Europa # Digi24.ro
Anul 2025 a fost unul cu adevărat special pentru turism, cu tendințe precum vacanțele axate pe experiențe și nostalgia călătoriilor. Tot mai mulți călători folosesc și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a-și planifica și rezerva excursiile, relatează Euronews.
13:10
Mark Rutte: „Sunt convins că SUA sunt implicate total în NATO. A existat în schimb o mare aşteptare, să cheltuim mai mult” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump.
Acum 4 ore
12:40
VIDEO Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război” # Digi24.ro
Vladimir Soloviov, unul dintre pricipalii propagandiști ai lui Vladimir Putin, a izbucnit în lacrimi în timp ce ținea un discurs în fața președintelui rus. S-a întâmplat în timpul unei ceremonii la Moscova, chiar în ziua de Crăciun, când Soloviov a primit un premiu de la Putin, relatează Dialog.ua.
12:30
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă” # Digi24.ro
Cea mai cunoscută Zonă Demilitarizată din lume, DMZ, delimitează Coreea de Sud de cea de Nord. Războiul dintre cele două țări s-a încheiat prin încetarea focului. Așa s-a creat DMZ, o fâșie de pământ marcată de garduri și păzită de armată. Acolo nu s-a semnat un tratat de pace. Acum, acest tip de soluție este discutată ca model pentru încetarea războiului din Ucraina. Discutăm cu Rim Kap-Soo, ambasadorul Coreei de Sud la București, despre ce înseamnă de fapt să trăiești mereu cu amenințarea războiului.
12:20
Migranți din zona Orientului Mijlociu care au intrat fraudulos în România au fost descoperiți de polițiștii din Constanța # Digi24.ro
Paisprezece persoane din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan au fost găsite de polițiștii de frontieră pe 25 decembrie, între localitățile Negru Vodă și Cerchezu din Constanța. Potrivit poliției de frontieră, niciuna dintre cele paisprezece persoane nu avea documente valabile și nu îndeplinea condițiile legale de intrare în România.
11:50
Crimă în Teleorman de Crăciun. Principalul suspect a fost prins de polițiști și dus la audieri # Digi24.ro
Un bătrân de 86 de ani din Teleorman a fost găsit mort în propria locuință în ziua de Crăciun. Nepotul bătrânului, principalul suspect, a fost găsit de polițiști pe o stradă din Turnu Măgurele în dimineața zilei de 26 decembrie și a fost dus la audieri.
11:50
Tranziția de la lignit la energie verde provoacă pierderea locurilor de muncă și exodul populației în Grecia # Digi24.ro
În nordul Greciei, primarul oraşului Ptolemaida, odinioară un important centru pentru producţia de electricitate pe bază de lignit, nu îşi ascunde îngrijorarea.
11:20
Cum putem combate risipa alimentară de Sărbători? Specialist: „Mâncarea are valoare doar dacă ajunge pe masă, nu la gunoi” # Digi24.ro
Românii dau din nou iama în supermarketuri. O singură zi cu magazinele închise a fost suficientă pentru ca rafturile să fie golite. În același timp, la capitolul risipă alimentară, România rămâne pe primele locuri: cumpărăm mai mult decât avem nevoie și aruncăm mâncare.
11:20
Industria produselor din piele din SUA, lovită de tarifele Trump: preţurile ar putea crește cu 22% în următorii doi ani # Digi24.ro
Industria produselor din piele din Statele Unite se confruntă cu o creştere accentuată a costurilor, după ce noile tarife impuse de administraţia Trump asupra importurilor au dus la scumpiri semnificative ale materiilor prime şi ale produselor finite, presiuni care, potrivit analiştilor, ar putea persista cel puţin unul sau doi ani, transmite CNBC.
11:20
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de Reuters.
11:10
Noapte de coșmar pentru un bărbat care a ieșit la colindat. A fost lovit cu o bâtă în cap pentru că nu știa versurile # Digi24.ro
Un obicei tradițional de colindat s-a transformat într-un coșmar pentu un bărbat de 44 de ani care nu știa versurile unui colind, transmite Digi24. Acesta a intrat într-un conflict cu ceilalți participanți și a fost lovit cu o bâtă în cap. Totul s-a întâmplat în județul Cluj, iar agresorul bărbatului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Acum 6 ore
11:00
Cadou de Crăciun de la Vatican. Răspunsul primit de o fetiță din România la scrisoarea trimisă papei Leon # Digi24.ro
Noapte magică de Crăciun pentru o fetiță din România: Isabela a primit un răspuns de la Vatican după ce, în urmă cu câteva luni, i-a trimis o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif îi transmite fetiței că rugăciunile acesteia sunt „un dar prețios” și o încurajează să continue, întrucât Isus Hristos îi ascultă pe cei mici care se roagă cu sinceritate.
10:40
Alerte de vreme severă în aproape toată țara: cod galben de viscol, vânt puternic și ninsori. Zonele afectate de cod portocaliu HARTĂ # Digi24.ro
Meteorologii au emis o informare de vreme severă și mai multe avertizări cod galben și portocaliu pentru intensificări ale vântului, ninsori viscolite și polei, valabile între 26 și 29 decembrie. Vântul va sufla puternic în mare parte din țară, iar la munte rafalele vor depăși 110–130 km/h, reducând vizibilitatea și viscolind zăpada.
10:20
De la invadarea Ucrainei de către Rusia, sute de cetățeni ruși ar fi obținut cetățenia română prin mijloace frauduloase, ceea ce le permite să eludeze sancțiunile sau să se stabilească în Uniunea Europeană, scrie Le Monde într-un articol despre rețeaua destructurată recent de procurori care furniza acte false străinilor, dar cu precădere rușilor și ucraiunenilor, care voiau să poata circula liber în UE, dar nu numai. Tinerii tind să se mute „în Dubai”, în timp ce persoanele mai în vârstă „preferă Franța”, a spus un avocat implicat în dosar, intervievat de publicația franceză.
10:10
Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare # Digi24.ro
Au apărut noi detalii despre moartea regizorului american Rob Reiner şi a soșiei sale Michele Singer Reiner, ale căror cadavre au fost descoperite duminică, 14 decembrie, în casa lor din Brentwood, Los Angeles.
09:50
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia.
09:50
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a ridicat în aer două avioane F-16. A fost emis mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case.
09:40
Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani, în timpul vizitei sale la marile întreprinderi de muniții din ultimul trimestru al anului 2025, a informat vineri agenția de presă oficială KCNA, potrivit Reuters.
09:30
Kim Jong-un a rămas fără unul dintre principalii săi consilieri. Kim Chang-son, șeful său de protocol, a murit # Digi24.ro
Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a decedat, a relatat vineri agenţia de ştiri de stat nord-coreeană KCNA.
09:20
Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase tineri au ajuns la Poliție după o încăierare # Digi24.ro
O bătaie izbucnit între șase tineri, vineri dimineață, fiind aplanată de jandarmii constănțeni, la intrarea în stațiunea Mamaia, a transmis jandarmeria Română. Persoanele au fost duse la Poliție și vor fi luate măsurile legale necesare, după mai multe cercetări.
09:20
De ce apare depresia de sărbători: „Presiunea socială e mare să fim fericiţi”. Recomandările unui psihoterapeut # Digi24.ro
Mulți oameni se simt triști și deprimați de săbători, mai ales ce care se simt singuri. Yolanda Creţescu, psihoterapeut, a explicat pentru News.ro că de vină sunt presiunea socială şi faptul că realitatea fiecăruia nu se potriveşte cu o imagine ideală. Cei care sunt singuri mai ales în această perioadă îşi pot umple viaţa cu sens, spune Creţescu, iar aici câteva idei pot consta în reluarea unui proiect amânat sau în reconectarea cu ceilalţi. Ea adaugă că în perioada sărbătorilor ar trebui să prioritizăm oamenii şi timpul petrecut împreună.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 decembrie.
Acum 8 ore
09:00
Noaptea trecută, cea mai friguroasă din această iarnă, până acum. ANM anunță că temperaturile vor scădea până la -10°C de Revelion # Digi24.ro
În mai multe zone din țară, noaptea trecută a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum, dar meteorologii anunță că temperaturile vor mai crește puțin. De Revelion, temperaturile vor scădea din nou până la -10 grade Celsius.
09:00
Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în Liechtenstein. Poliția investighează circumstanțele # Digi24.ro
Doi bărbaţi şi două femei din Liechtenstein au fost găsiţi morţi în această săptămână, ei făcând parte din aceeaşi familie, a anunţat, joi, Poliţia, care investighează cazul neobişnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.
08:50
Accident grav pe DN17: Două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită. Momentul surprins pe camerele de supraveghere # Digi24.ro
Două persoane au murit, iar o a treia a fost rănită grav, în urma unui accident care a avut loc pe DN17 Vatra Dornei-Bistrița, în localitatea Prundu Bărgăului.
08:40
Un bărbat a intrat cu toporul într-o casă, l-a atacat pe proprietar și a distrus două mașini. Imagini de pe camera de supraveghere # Digi24.ro
Scene de groază au avut loc noaptea trecută într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a intrat noaptea peste oameni într-o casă, a amenințat o minoră și l-a atacat cu o secure pe proprietar. Acesta din urmă a fost nevoit să fugă pentru a scăpa cu viață.
08:40
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 29 decembrie - 26 ianuarie 2026. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi în general mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi ușor mai multe decât în mod obișnuit în aproape toată țara.
08:10
A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie # Digi24.ro
Celebrată pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun marchează continuarea sărbătorii Nașterii Domnului și rămâne un moment dedicat păstrării tradițiilor și consolidării legăturilor familiale. Ce practici ar trebui evitate în această zi sfântă.
07:50
Incendiu într-o comună din Botoșani: casă distrusă de flăcări, proprietarul a făcut atac de panică. De la ce ar fi luat foc clădirea # Digi24.ro
O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui coş de fum neprotejat termic. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.
07:40
Două persoane au fost rănite, joi seară, în urma unei explozii care s-a produs într-un bloc din Oneşti. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, dar nu a afectat structura de rezistenţă a blocului şi nu s-a impus evacuarea locatarilor.
07:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară.
07:10
De ce Rusia ar putea respinge noul plan de pace al SUA și al Ucrainei: „Este o adevărată batjocură” # Digi24.ro
Marți, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat un plan de pace în 20 de puncte formulat de oficialii ucraineni și americani, care reprezintă o abatere semnificativă de la planul elaborat în octombrie, care ar fi obligat practic Ucraina să cedeze teritoriu și să renunțe la aderarea la NATO, notează The New York Times.
07:10
Vreme rece, brazi de Crăciun și praf: de ce alergiile tale pot să se agraveze în perioada Crăciunului # Digi24.ro
Iarna nu înseamnă o pauză de la alergii. În realitate, perioada sărbătorilor poate agrava simptomele, chiar și atunci când polenul din natură a dispărut de mult.Potrivit dr. Victoria Nguyen, alergolog și imunolog la Ohio State University Wexner Medical Center, activitățile de zi cu zi desfășurate în spații închise sunt o parte importantă a problemei.Pe măsură ce temperaturile scad, oamenii petrec firesc mai mult timp în incinte, unde sunt expuși la declanșatori obișnuiți precum acarienii sau părul animalelor de companie.De asemenea, bradul de Crăciun poate agrava situația, notează Euronews.Pomii naturali pot purta spori de mucegai inactivi care devin activi odată ce sunt aduși în încăperile calde, o reacție cunoscută ca „sindromul bradului de Crăciun”.
07:10
Cercetător: Prima întâlnire cu extratereștrii va fi „zgomotoasă”, dar nu va semăna deloc cu filmele SF # Digi24.ro
Timp de zeci de ani, scriitorii și scenariștii de science fiction au încercat tot posibilul să ne pregătească pentru un eventual contact cu extratereștrii. Eforturile lor sunt dominate de mai multe clișee recurente. Dar realitatea s-ar putea să fie cu totul diferită.
07:10
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele așteaptă să fie tranșate, la fel și scandalurile din Coaliție # Digi24.ro
Politicienii au intrat în vacanță, însă nu pentru mult timp. Spre deosebire de alți ani, luna ianuarie va fi una plină, pentru că liderii politici nu au încheiat multe reforme promise până acum, precum cea din administrație, iar Coaliția are tot mai multe scandaluri de tranșat.
07:10
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie # Digi24.ro
Soborul Maicii Domnului, sărbătorit anual pe 26 decembrie, imediat după Nașterea Domnului, este unul dintre cele mai importante praznice ortodoxe. Marcată în calendar cu cruce roșie, această zi are o semnificație teologică și spirituală profundă, fiind dedicată cinstirii Fecioarei Maria.
07:10
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și alte țări investesc într-o forță de descurajare navală performantă # Digi24.ro
În comparație cu submarinele nucleare uriașe ale Rusiei, submarinul suedez A26, cu o lungime de doar 66 de metri, este un model compact. Dar ceea ce îi lipsește submarinului construit de Saab în ceea ce privește dimensiunea, compensează prin capacitățile sale de camuflaj și supraveghere. Un portal încorporat în prova îi permite să lanseze drone subacvatice, senzori sau scafandri pe fundul mării. Pentru apele tulburi ale Mării Baltice și pentru războiul rece care se desfășoară sub ele, A26 oferă cel mai bun raport calitate-preț. Cel puțin aceasta a fost concluzia la care a ajuns guvernul Poloniei pe 26 noiembrie, când a decis să cumpere trei dintre aceste nave pentru o sumă estimată la 2,8 miliarde de dolari.
07:10
Cresc tensiunile în Pacific. China acuză SUA că „accelerează alunecarea către o situaţie de război” prin vânzarea de arme către Taiwan # Digi24.ro
Ministerul Apărării din China a acuzat, joi, Statele Unite că „accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă” în Strâmtoarea Taiwan, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat Legea de autorizare a apărării naţionale pentru anul fiscal 2026, care include o extindere a vânzărilor de arme către Taipei, informează EFE.
07:10
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru special. România susține inițiativa # Digi24.ro
Comisia Dunării a creat un registru al pagubelor cauzate de agresiunea rusă în regiunea Dunării de Jos și a constatat încălcări ale Convenției de la Belgrad, a anunţat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba, într-un interviu pentru RBC Ukraine.
07:10
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații” # Digi24.ro
Rusia ar putea primi ajutor din datele obținute prin sateliții chinezi, pentru a efectua atacuri asupra unor ținte energetice din Ucraina, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, citat de Bloomberg.
