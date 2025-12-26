„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk

07:10

Iarna nu înseamnă o pauză de la alergii. În realitate, perioada sărbătorilor poate agrava simptomele, chiar și atunci când polenul din natură a dispărut de mult.Potrivit dr. Victoria Nguyen, alergolog și imunolog la Ohio State University Wexner Medical Center, activitățile de zi cu zi desfășurate în spații închise sunt o parte importantă a problemei.Pe măsură ce temperaturile scad, oamenii petrec firesc mai mult timp în incinte, unde sunt expuși la declanșatori obișnuiți precum acarienii sau părul animalelor de companie.De asemenea, bradul de Crăciun poate agrava situația, notează Euronews.Pomii naturali pot purta spori de mucegai inactivi care devin activi odată ce sunt aduși în încăperile calde, o reacție cunoscută ca „sindromul bradului de Crăciun”.