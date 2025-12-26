Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor

21:40

Horoscop 26 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rectificări. O să-i includem în programul nostru pe acei oameni dragi care n-au putut veni ieri noapte, dar au făcut, totuși, un efort și au venit acum, ca să fim împreună.