Armata rusă își intensifică atacurile în Ucraina de Crăciun. Peste 112 confruntări au avut loc pe front în doar o zi
StirileProtv.ro, 26 decembrie 2025 20:50
Armata rusă își intensifică ofensiva în Ucraina, anunță vineri Statul Major al armatei ucrainene, în a doua zi de Crăciun. De la începutul zilei, au fost înregistrate cel puțin 112 confruntări pe front, potrivit relatării Le Monde.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
21:10
Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică # StirileProtv.ro
Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.
Acum 30 minute
20:50
Armata rusă își intensifică atacurile în Ucraina de Crăciun. Peste 112 confruntări au avut loc pe front în doar o zi # StirileProtv.ro
Armata rusă își intensifică ofensiva în Ucraina, anunță vineri Statul Major al armatei ucrainene, în a doua zi de Crăciun. De la începutul zilei, au fost înregistrate cel puțin 112 confruntări pe front, potrivit relatării Le Monde.
20:50
O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc # StirileProtv.ro
Egiptul s-a alăturat Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP.
20:50
Horoscop 27 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O să luați toți banii pe care îi așteptați # StirileProtv.ro
Horoscop 27 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim.
Acum o oră
20:30
Jimmy Kimmel acuză la televiziunea britanică: „Tirania prosperă în SUA. 2025 a fost un an foarte bun pentru fascism” # StirileProtv.ro
Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, "din punctul de vedere al fascismului", un "an foarte bun" în SUA.
Acum 2 ore
20:10
Furtună pe Valea Prahovei. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci și au surprins un autoturism cu trei persoane # StirileProtv.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora.
20:10
Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi” # StirileProtv.ro
O femeie aflată pe sanie a leșinat după ce a fost lovită, din spate, de o altă sanie, care cobora cu viteză. Iar în Bușteni, un bărbat a fost și el rănit, în timp ce se plimba cu ATV-ul, pe un traseu dificil, din Munții Baiului.
20:00
Ministrul Economiei: „Voi numi temporar oameni de calitate la companiile de stat și voi organiza concursuri corecte” # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri, că va uza de toate prerogativele pentru a numi temporar oameni de calitate acolo unde se poate în companiile de stat şi a adăugat că va face diligenţele pentru a avea concursuri corecte.
19:50
Statele Unite au lansat un atac împotriva teroriștilor Statului Islamic din Nigeria, ca să-i apere pe creștinii din regiune # StirileProtv.ro
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.
19:50
Gel optic și lasere împotriva ciorilor și porumbeilor: soluții high-tech, testate de autoritățile din Lugoj # StirileProtv.ro
Gelul optic şi laserele intra în luptă cu ciorile zgomotoase şi cu porumbeii care fac mizerie.
19:50
„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun # StirileProtv.ro
În California, acest Crăciun a fost marcat de tragedii. Cel puţin 3 oameni au murit în urma furtunilor violente care s-au abătut asupra statului de pe coastă şi până în zonele înalte ale Munților Sierra Nevada.
19:40
Spiritul Crăciunului a invadat internetul. De la gafe în familie filmate pe ascuns la animale care dau viață sărbătorilor # StirileProtv.ro
Spiritul sărbătorilor s-a simțit din plin pe rețelele de socializare, unde creativitatea nu are limite, dar nici filtre!
19:40
”Tradițional românesc”. Ca de fiecare dată, mall-urile au fost pline în a doua zi de Crăciun: ”Am venit și noi să mâncăm” # StirileProtv.ro
După doar o zi de pauză, centrele comerciale din marile orașe s-au redeschis și, previzibil, mii și mii de oameni au năvălit înăuntru.
19:40
Talentul nu are granițe. Poveștile a doi români care au reușit peste Ocean, prin artă: Sanda Weigl și Johnny Văcaru # StirileProtv.ro
New York este orașul în care visele se pot transformă în realitate, mai ales pentru cei care au un talent special. Pentru că talentul nu are granițe și nici nevoie de traducere.
19:40
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult # StirileProtv.ro
În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.
19:40
De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux # StirileProtv.ro
Dacă aveți o problemă medicală, bancară ori aveți nevoie de expertiză unui specialist în servicii de gaze sau electricitate e tot mai greu în zilele de sărbătoare să cereți ajutorul unei persoane în carne și oase.
19:30
De Crăciun, locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză: președintele Nicușor Dan # StirileProtv.ro
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză. Președintele Nicușor Dan, s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit.
19:30
După mesele consistente de Crăciun, cherhanalele de la malul mării au fost pline de clienți care au poftit pește proaspăt # StirileProtv.ro
Cherhanalele de la malul mării au fost pline ochi de clienți care au poftit pește proaspăt din Marea Neagră. Borșul, icrele, și calcanul fript pe plită au fost comenzile vedetă.
19:30
Mulți refuză să creadă că s-a terminat sărbătoarea de Crăciun, așa că stau cât pot de mult prin târgurile de sezon # StirileProtv.ro
Mulți refuză să creadă că este pe trecute Crăciunul, așa că stau cât pot de mult prin târgurile de sezon.
19:30
Mai multe familii de sași și români din Sibiu au petrecut Crăciunul împreună. Specialitățile au dispărut rapid de pe platouri # StirileProtv.ro
În casele multor români, masa de Crăciun a reunit în jurul ei neamuri, prieteni și vecini, care nu s-au mai văzut de multă vreme.
19:20
Filmul tragediei din Bistrița-Năsăud, unde doi tineri au murit în urma unui accident. Impactul a fost surprins de camere # StirileProtv.ro
O fată de 20 de ani și un băiat cu doi ani mai mare au murit într-un accident îngrozitor, petrecut chiar în noaptea de Crăciun.
19:20
Crimă șocantă în noaptea de Ajun, în Teleorman. Un bărbat și-a ucis bunicul și apoi i-a profanat trupul. „Ziceai că-i nebun” # StirileProtv.ro
Descoperire macabră într-o localitate din Teleorman. Un tânăr de 32 de ani este bănuit că și-a ucis bunicul, după care i-a profanat trupul. A fost prins după nici 24 de ore.
19:20
Drumurile județene din Olt au devenit capcane pentru șoferi. Mai multe mașini au rămas blocate în nămeți # StirileProtv.ro
Zăpada depusă pe drumurile județene necurățate le-a stricat sărbătorile șoferilor din Olt. Mai multe mașini au rămas blocate în nămeți, iar cei care au pornit la drum fără să se informeze au cerut disperat ajutorul autorităților.
19:20
Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile # StirileProtv.ro
În Bucovina a fost zi de plimbare. Turiștii au făcut turul mănăstirilor și au ajuns în locuri uitate parcă de timp. Au fost așteptați cu mâncăruri patriarhale, gătite la foc domol, și s-au bucurat de priveliștea încântătoare.
19:20
Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special” # StirileProtv.ro
Satele din Maramureș i-au făcut pe mulți străini să se îndrăgostească de aceste locuri și să nu mai vrea să plece de aici. Au adoptat inclusiv și obiceiurile și felul în care este sărbătorit Crăciunul.
Acum 4 ore
18:00
Kate Middleton, apariție elegantă la slujba de Crăciun alături de familia regală. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
În fiecare dimineaţă de Crăciun, familia regală extinsă atrage privirile la slujba de la biserica St. Mary Magdalene, pe domeniul Sandringham. Cu toate acestea, cea mai aşteptată apariţie rămâne constant cea a Prinţesei de Wales.
18:00
Salvamont Brașov avertizează turiștii: evitați zona montană înaltă, pe fondul codurilor de vreme severă # StirileProtv.ro
Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte în zilele următoare să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea.
17:20
Kim Jong Un ordonă extinderea producției de rachete. Phenianul pregătește noi uzine pentru cererea militară în creștere # StirileProtv.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, scrie AFP.
17:20
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate # StirileProtv.ro
Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.
Acum 6 ore
17:10
Axios: Rusia a fost de acord că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind teritoriile ucrainene # StirileProtv.ro
Negociatorii ruși care negociază încetarea războiului au convenit că un armistițiu este necesar pentru un referendum privind concesiile teritoriale din Ucraina, relatează Axios, citând surse.
17:00
Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că se va întâlni cu președintele american Donald Trump în Florida, duminică, 28 decembrie.
17:00
Cea mai caldă capitală europeană în ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din România. E la doar două ore de București # StirileProtv.ro
În mijlocul vremii mohorâte din România, gândul unei escapade la soare, în plină iarnă, devine extrem de tentant. Iar există o destinație europeană aflată la doar două ore de zbor din București, oferă temperaturi plăcute în luna ianuarie.
16:50
Doliu în fotbal: A încetat din viaţă Jean-Louis Gasset, antrenor şi figură emblematică # StirileProtv.ro
Jean-Louis Gasset, antrenor şi figură emblematică a fotbalului francez, a murit, vineri, la vârsta de 72 de ani, a anunţat clubul Montpellier, după ce a fost succesiv jucător şi antrenor, informează AFP.
16:40
Se schimbă clasamentul forțelor economice ale lumii. Puterea economică globală se află într-o perioadă de ”reechilibrare” # StirileProtv.ro
Proiecțiile anuale ale Centrului pentru Cercetări Economice și de Afaceri indică faptul că PIB-ul total al Marii Britanii va crește de la puțin sub 4 trilioane de dolari în 2025 la 6,8 trilioane de dolari până în 2040.
16:30
Primul bebeluș născut după aproape 30 de ani, într-un sat din Italia. Micuța a devenit principală atracție turistică # StirileProtv.ro
Lara, primul copil născut după 30 de ani în satul italian Pagliara dei Marsi din Abruzzo, a devenit celebră și a readus în atenție criza demografică din Italia, unde natalitatea se află printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.
16:10
Avocații lui P. Diddy cer eliberarea imediată și anularea condamnării. Rapperul susține că a fost pedepsit excesiv # StirileProtv.ro
Avocaţii magnatului hip-hop Sean „Diddy” Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea sa imediată, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism, potrivit agenţiei Associated Press.
16:00
China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde # StirileProtv.ro
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde.
16:00
EFE: Putin se teme de o revoluţie decembristă, la fel ca ţarii ruşi acum două secole. Istoria, văzută ca un risc politic # StirileProtv.ro
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse - decembriştii - de a pune capăt autocraţiei în ţara lor.
15:50
Un bărbat dat spre adopție la naștere și-a cunoscut fratele după 60 de ani. A zburat 16.000 de km ca să-l întâlnească # StirileProtv.ro
După șase decenii, Russell Gower și-a întâlnit fratele pierdut, Peter, într-o reuniune emoționantă la Brisbane, Australia, parcursul călătoriei fiind de peste 16.000 km.
15:50
Rusia pregătește noi taxe pentru a finanța războiul din Ucraina. Contribuabilii devin principala sursă de bani în 2026 # StirileProtv.ro
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanţa campania militară din Ucraina, scrie vineri EFE într-o analiză.
15:30
Un alipinist român pleacă în Antarctica pentru a cuceri Mount Vinson. „Marea problemă este frigul” # StirileProtv.ro
Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m).
Acum 8 ore
14:50
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO # StirileProtv.ro
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.
14:50
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor # StirileProtv.ro
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, în toată ţara, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal, informează Salvamont.
14:40
Un băiat de 3 ani a rămas fără mamă, tată și sora de 5 ani, în preajma Crăciunului. O șoferiță băută i-a ucis, în Texas # StirileProtv.ro
Un băiat de 3 ani a rămas orfan după ce o șoferiță care circula pe contrasens a intrat cu mașina în autoturismul familiei sale în timp ce aceasta se îndrepta spre casă de la o petrecere de Crăciun. Mama, tatăl și sora de 5 ani au murit.
14:30
Chitaristul și fondatorul trupei britanice Jethro Tull, Mick Abrahams, a murit la vârsta de 82 de ani # StirileProtv.ro
Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice Jethro Tull, a încetat din viață la 82 de ani, a anunțat solistul Ian Anderson, care l-a numit „chitarist virtuoz”.
14:20
China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani # StirileProtv.ro
China a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare şi a zece dintre directorii acestora pentru implicarea lor în livrarea de armament către Taiwan în ultimii ani, informează EFE.
14:10
Un pensionar condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președintele Italiei # StirileProtv.ro
Un pensionar italian a fost grațiat pentru uciderea soției sale bolnave, reaprinzând dezbaterea despre sinuciderea asistată.
14:00
O boală genetică extrem de rară la copii dezvăluie un mecanism comun al morții neuronilor în demență # StirileProtv.ro
Studierea unor boli genetice extrem de rare poate scoate la lumină procese fundamentale prin care celulele nervoase se degradează şi mor, oferind indicii importante despre mecanisme comune unor afecţiuni neurologice severe.
13:50
Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, iar primul reactor ar urma să devină operațional în 2026, a declarat ministrul Energiei.
13:50
Probleme în funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu de la Sinaia, din cauza vântului puternic # StirileProtv.ro
Instalațiile de transport pe cablu din stațiunea Sinaia au fost parțial oprite, vineri, din cauza vântului puternic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.