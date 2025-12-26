„Se pot decide multe înainte de Anul Nou”: Zelenski are în vedere o întâlnire cu Trump, pe 28 decembrie

Newsweek.ro, 26 decembrie 2025 15:50

Trump și Zelenski s-ar putea întâlni, pe 28 decembrie, la Mar-a-Lago, „dacă totul merge conform plan...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
16:00
Munții Carpați sub avertisment: straturi periculoase de zăpadă și risc de avalanșe pentru turiști Newsweek.ro
Salvamontiştii avertizează asupra pericolului de avalanșe în Munții Carpați, după ce ninsorile au de...
Acum 15 minute
15:50
„Se pot decide multe înainte de Anul Nou”: Zelenski are în vedere o întâlnire cu Trump, pe 28 decembrie Newsweek.ro
Trump și Zelenski s-ar putea întâlni, pe 28 decembrie, la Mar-a-Lago, „dacă totul merge conform plan...
15:50
Aproape 11.800 de români beneficiau de pensii de serviciu în noiembrie 2025, cele mai mari la magistrați Newsweek.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.788 de persoane în noiembrie 2025, potriv...
Acum o oră
15:30
China sancționează 20 de companii americane și 10 directori pentru vânzarea de arme către Taiwan Newsweek.ro
China a anunțat sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din domeniul apărării și a zece direc...
15:20
Explozie într-o moschee din Homs: cel puțin trei morți și cinci răniți, potrivit unui bilanț provizoriu Newsweek.ro
O explozie produsă într-o moschee din sectorul minorității alawite, la Homs, în centrul Siriei, s-a ...
Acum 2 ore
15:00
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II? Newsweek.ro
Începând cu 2026, pensionarii care doresc să-și retragă sumele acumulate în Pilonul II trebuie să re...
14:10
Elvețienii nu renunță ușor la bani cash, chiar dacă folosesc plăți digitale Newsweek.ro
Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tr...
Acum 4 ore
13:50
O insectă terifiantă a ajuns în Europa: ar putea distruge întregul continent. Cât de aproape este de România Newsweek.ro
Ospecie invazivă cu o răspândire periculoasă și rapidă a apărut în Europa: furnica roșie de foc....
13:30
Tristețea de Crăciun: cum să reducem presiunea socială și să ne bucurăm de timp împreună cu cei dragi Newsweek.ro
Yolanda Creţescu, psihoterapeut a explicat pentru News.ro de ce unii dintre noi ajungem să ne simţim...
13:20
Aventură europeană în sălbăticie: șase luni ca paznic al naturii cu 30.000 €. Ce aptitudini trebuie să ai? Newsweek.ro
Scottish Wildlife Trust (SWT), organizaţie dedicată conservării naturii, a lansat un anunţ de angaja...
13:10
Miracol de Crăciun: o pisică dispărută de cinci ani, reunită cu familia sa. S-au trezit cu ea la ușă Newsweek.ro
O pisică neagră a fost reunită cu familia sa chiar înainte de Crăciun, la cinci ani după ce dispărus...
12:50
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață Newsweek.ro
Cei care trăiesc în siguranță materială nu trebuie să-și facă griji pentru anumite lucruri. Dar cât ...
12:50
Bulgaria, în topul celor mai ieftine stațiuni de schi din Europa: Borovets și Bansko, în primele cinci Newsweek.ro
Bulgaria a anunțat că are printre cele mai ieftine prețuri în stațiunile de schi din actualul sezon ...
12:40
Vreme severă în România: vânt puternic și ninsori viscolite, cod galben și portocaliu din 28 decembrie Newsweek.ro
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea ma...
12:20
Cum să setezi corect termostatul dacă pleci în vacanța de sărbători. Temperatura minimă recomandată în casă Newsweek.ro
Vacanțele de sărbători înseamnă relaxare, dar și o bună ocazie de a reduce costurile la încălzire. S...
Acum 6 ore
11:50
VIDEO 100 de canari, bani și o mașină au ars într-un incendiu care a mistuit o vilă Newsweek.ro
Flăcările au distrus acoperișul unei locuințe, bunurile de la mansardă, 100 de canari, o sumă de ban...
11:40
Un ingredient din ciocolată ar putea încetini îmbătrânirea. Cât de des ar trebui să o consumăm? Newsweek.ro
Conform studiului, un nivel ridicat de teobromină în sânge este asociat cu un proces biologic mai le...
11:40
Oportunitățile pentru șomerii din Germania sunt mai mici ca niciodată. Ce pot face românii fără loc de muncă? Newsweek.ro
Piața muncii nu se redresează. Potrivit directorului BA (Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de ...
11:40
De ce sunt sfătuiți rușii să nu meargă în Germania Newsweek.ro
Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania dac...
11:30
8 soluții simple pentru a păstra căldura în casă iarna și a plăti mai puțin la încălzire Newsweek.ro
Iarna și-a intrat deja în drepturi și temperaturile scăzute de afară aduc costuri mai mari la încălz...
11:20
Drone rusești au lovit nave sub pavilioanele Slovaciei, Palau și Liberiei care navigau pe Marea Neagră Newsweek.ro
În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficiali ...
11:10
Greșeala care îți mărește factura la căldură. Unde nu trebuie montat termostatul Newsweek.ro
Unde trebuie montat termostatul în casă este o întrebare esențială pentru oricine vrea confort termi...
10:50
„Scut invizibil” împotriva dronelor rusești. Polonia dezvoltă un sistem care le distruge în câteva secunde Newsweek.ro
O echipă de oameni de știință din Polonia a dezvoltat un sistem revoluționar capabil să distrugă apr...
10:20
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. RO-Alert în Tulcea: „Adăpostiți-vă!” Newsweek.ro
Atac la granița României în dimineața celei de-a doua zi de Crăciun. Armata Română a ridicat de urge...
10:20
„Plasturi” de lux pentru 200 de euro? Hermès este ridiculizat pentru noile apariții din piele de miel Newsweek.ro
Ceea ce pare o glumă vine de fapt de la brandul de lux Hermès – și provoacă discuții aprinse, ridicu...
10:10
Vremea 26-27 decembrie. Pericol de avalanșe la peste 1.800 m în Carpații Meridionali. Cât e stratul de zăpadă Newsweek.ro
ANM a emis o informare nivometeorologică valabilă până pe 27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra...
Acum 8 ore
09:50
Rusia &#34;se jură&#34; că nu va ataca NATO, în timp ce amenință Europa. Zaharova: &#34;Semnăm și un act de neagresiune&#34; Newsweek.ro
Rusia este pregătită să discute și să negocieze forma unui document care să confirme lipsa intențiil...
09:20
Trump reia &#34;războiul sfânt&#34; contra grupării ISIS. Armata SUA lovește ținte ale teroriștilor în Nigeria Newsweek.ro
Donald Trump, anunță reluarea acțiunilor militare împotriva Statului Islamic, după ce armata SUA a e...
09:10
Noi perspective pentru pacea din Ucraina. Zelenski laudă noile propuneri ale SUA: „Un calendar clar de pace&#34; Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski salută noile „idei noi” privind încheierea războiului cu R...
08:50
Ce nu trebuie să încălzești niciodată în cuptorul cu microunde. Pot elibera substanțe periculoase în mâncare Newsweek.ro
Specialiștii avertizează că anumite obiecte nu trebuie încălzite niciodată în cuptorul cu microunde....
08:30
Top 8 remedii pentru mahmureala de după Crăciun sau Revelion. Cum elimini mai repede alcoolul din organism Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi și mulți români caută să-și facă din timp „provizii” ...
Acum 12 ore
08:00
Putin a dezvăluit că Trump vrea să împartă cu Rusia centrala nucleară de la Zaporojie. Cu ce se alege Ucraina? Newsweek.ro
Președintele rus a declarat că Rusia discută gestionarea comună a centralei cu SUA fără participarea...
07:50
Povestea vilei puștiului Kevin din „Singur Acasă”, vândută chiar de Crăciun pentru o sumă impresionantă Newsweek.ro
Una dintre cele mai faimoase case din istoria filmelor de Crăciun, locuința lui Kevin McCallister di...
07:30
Horoscop 27 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu emoții intense Peștilor. Racii, flirt neașteptat Newsweek.ro
Horoscop 27 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu emoții intense Peștilor. Racii, flirt neașteptat...
07:10
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar Newsweek.ro
Un pensionar care a lucrat 30 de ani pe un salariu de 3.500 de lei net pe lună a fost uimit de pensi...
Acum 24 ore
21:50
Ce alimente să eviți dacă ai peste 50 de ani și vrei o viață sănătoasă. Te ajută să scapi de inflamații Newsweek.ro
După vârsta de 50 de ani, alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății. Specialiștii re...
21:40
VIDEO Racheta britanică Storm Shadow, vedeta atacurilor Ucrainei de Crăciun. I-a lăsat pe ruși fără benzină Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale Ucrainei au atacat rafinăria de petrol Novoșahtinsk din regiunea Rostov din Rusi...
21:20
Ce lucruri nu ar trebui să ții în mașină iarna. Temperaturile de îngheț pot face unele obiecte să explodeze Newsweek.ro
Temperaturile scăzute pot transforma unele obiecte obișnuite în adevărate pericole. Recipientele sub...
21:00
METEO Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și frig. Prognoza pentru Anul Nou Newsweek.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a dat informații despre starea vremii în următoarele zile și a spus ...
20:50
Tragedie aviatică. Un elicopter s-a prăbuşit pe Muntele Kilimanjaro de la 4700 de metri altitudine. 5 morți Newsweek.ro
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destin...
20:30
VIDEO Dezastru pentru Putin. A pierdut Kupiansk. Au mai rămas doar 40 de soldați ruși fără aprovizionare Newsweek.ro
Doar în jur de 40 de soldați ruși au mai rămas în orașul Kupiansk, din nord-estul țării, fără linii ...
20:20
Putin spune că rușii ar vrea să plătească taxe mai mari în 2026 dacă banii ar fi folosiți în război Newsweek.ro
Cetățenii ruși vor reacționa pozitiv la o creștere a poverii fiscale în 2026 dacă banii strânși vor ...
20:00
Risc de avalanșe la munte. Unde este pericolul cel mai mare? Newsweek.ro
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, la altitudini...
19:40
Regele Charles, mesaj emoționat de Crăciun: „Să prețuim valorile compasiunii și reconcilierii” Newsweek.ro
Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de adâncire a diviziunii, spunând în discursu...
19:20
Termostatul amplasat în locul nepotrivit crește factura la încălzire. Unde trebuie să-l pui? Newsweek.ro
Oamenii ar trebui să acorde atenție amplasării corecte a termostatului pentru a reduce costurile de ...
19:10
Luca Zidane: „Bunicul m-a încurajat să joc pentru Algeria”. Zinedine i-a susținut decizia Newsweek.ro
Luca Zidane, fiul campionului mondial francez Zinedine, spune că bunicul său l-a susţinut în decizia...
18:50
Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Risc mare de inundații: „Vieţi şi bunuri sunt într-un pericol” Newsweek.ro
California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui ...
18:40
METEO. Iarnă grea în mai multe zone din țară. Drumurile sunt greu de circulat. La ce pericole se expun șoferii Newsweek.ro
Sunt avertizări de vreme rea în mai multe zone din țară. Drumurile sunt greu practicabile, iar autor...
18:20
Noapte tensionată în Polonia. Avion de vânătoare al Rusiei aproape de graniță, spațiu aerian închis Newsweek.ro
Polonia a raportat o „noapte tensionată” pentru armata sa din cauza reperării unui avion militar rus...
18:10
Probleme de Crăciun. Accident grav pe pârtie, la Predeal. O femeie a leșinat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Mjlți români sunt de Crăciun la Munte. Unii și-au petrecut ziua pe pârtii, iar în unele cazuri, dist...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.