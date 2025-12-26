Accident grav pe Drumul expres, în județul Olt. 10 mașini implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
26 decembrie 2025
Un accident grav s-a produs acum scurt timp pe Drumul expres Craiova - Pitești. 10 mașini sunt impli...
• • •
Semnificația vâscului. Motivul pentru care nu este bine să îl pui în casă de sărbători
Semnificația vâscului. Vâscul aduce energii pozitive și protecție, dar este o plantă toxică, iar con...
Horoscop ianuarie 2026 Trei zodii au cea mai bună lună. Totul se așază, Jupiter le sprijină în sfârșit total
Ianuarie 2026 vine cu vești excelente pentru trei zodii care simt, în sfârșit, că lucrurile se leagă...
Un cuplu de păsări takahe, despre care se credea că este steril, a dat naștere unui pui surpriză
O pereche de păsări takahe din Noua Zeelandă, considerată sterilă, a uimit angajații unui eco-sanctu...
Planul de pace al Ucrainei în 20 de puncte este gata 90%. Zelenski: Sarcina noastră este să-l ducem la 100%
Zelenski a lăudat munca echipelor de negociere și a declarat că mai multe proiecte de documente chei...
Adrian Ahrițculesei, pornește în Antarctica pentru a cuceri Mount Vinson, cel mai înalt vârf al continentului
Adrian Ahrițculesei, alpinistul din Petroșani cunoscut pentru ascensiunea pe Everest și cei mai înal...
Economia rusă în depresie: industria trece prin cea mai gravă criză de la anii 1990, vânzările scad masiv
Industria rusă se confruntă cu cea mai severă criză din ultimele decenii, afectată de sancțiuni, cre...
Munții Carpați sub avertisment: straturi periculoase de zăpadă și risc de avalanșe pentru turiști
Salvamontiştii avertizează asupra pericolului de avalanșe în Munții Carpați, după ce ninsorile au de...
„Se pot decide multe înainte de Anul Nou": Zelenski are în vedere o întâlnire cu Trump, pe 28 decembrie
Trump și Zelenski s-ar putea întâlni, pe 28 decembrie, la Mar-a-Lago, „dacă totul merge conform plan...
Aproape 11.800 de români beneficiau de pensii de serviciu în noiembrie 2025, cele mai mari la magistrați
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.788 de persoane în noiembrie 2025, potriv...
China sancționează 20 de companii americane și 10 directori pentru vânzarea de arme către Taiwan
China a anunțat sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din domeniul apărării și a zece direc...
Explozie într-o moschee din Homs: cel puțin trei morți și cinci răniți, potrivit unui bilanț provizoriu
O explozie produsă într-o moschee din sectorul minorității alawite, la Homs, în centrul Siriei, s-a ...
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Începând cu 2026, pensionarii care doresc să-și retragă sumele acumulate în Pilonul II trebuie să re...
Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tr...
O insectă terifiantă a ajuns în Europa: ar putea distruge întregul continent. Cât de aproape este de România
Ospecie invazivă cu o răspândire periculoasă și rapidă a apărut în Europa: furnica roșie de foc....
Tristețea de Crăciun: cum să reducem presiunea socială și să ne bucurăm de timp împreună cu cei dragi
Yolanda Creţescu, psihoterapeut a explicat pentru News.ro de ce unii dintre noi ajungem să ne simţim...
Aventură europeană în sălbăticie: șase luni ca paznic al naturii cu 30.000 €. Ce aptitudini trebuie să ai?
Scottish Wildlife Trust (SWT), organizaţie dedicată conservării naturii, a lansat un anunţ de angaja...
Miracol de Crăciun: o pisică dispărută de cinci ani, reunită cu familia sa. S-au trezit cu ea la ușă
O pisică neagră a fost reunită cu familia sa chiar înainte de Crăciun, la cinci ani după ce dispărus...
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață
Cei care trăiesc în siguranță materială nu trebuie să-și facă griji pentru anumite lucruri. Dar cât ...
Bulgaria, în topul celor mai ieftine stațiuni de schi din Europa: Borovets și Bansko, în primele cinci
Bulgaria a anunțat că are printre cele mai ieftine prețuri în stațiunile de schi din actualul sezon ...
Vreme severă în România: vânt puternic și ninsori viscolite, cod galben și portocaliu din 28 decembrie
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea ma...
Cum să setezi corect termostatul dacă pleci în vacanța de sărbători. Temperatura minimă recomandată în casă
Vacanțele de sărbători înseamnă relaxare, dar și o bună ocazie de a reduce costurile la încălzire. S...
Flăcările au distrus acoperișul unei locuințe, bunurile de la mansardă, 100 de canari, o sumă de ban...
Un ingredient din ciocolată ar putea încetini îmbătrânirea. Cât de des ar trebui să o consumăm?
Conform studiului, un nivel ridicat de teobromină în sânge este asociat cu un proces biologic mai le...
Oportunitățile pentru șomerii din Germania sunt mai mici ca niciodată. Ce pot face românii fără loc de muncă?
Piața muncii nu se redresează. Potrivit directorului BA (Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de ...
Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania dac...
8 soluții simple pentru a păstra căldura în casă iarna și a plăti mai puțin la încălzire
Iarna și-a intrat deja în drepturi și temperaturile scăzute de afară aduc costuri mai mari la încălz...
Drone rusești au lovit nave sub pavilioanele Slovaciei, Palau și Liberiei care navigau pe Marea Neagră
În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficiali ...
Unde trebuie montat termostatul în casă este o întrebare esențială pentru oricine vrea confort termi...
„Scut invizibil" împotriva dronelor rusești. Polonia dezvoltă un sistem care le distruge în câteva secunde
O echipă de oameni de știință din Polonia a dezvoltat un sistem revoluționar capabil să distrugă apr...
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. RO-Alert în Tulcea: „Adăpostiți-vă!"
Atac la granița României în dimineața celei de-a doua zi de Crăciun. Armata Română a ridicat de urge...
„Plasturi" de lux pentru 200 de euro? Hermès este ridiculizat pentru noile apariții din piele de miel
Ceea ce pare o glumă vine de fapt de la brandul de lux Hermès – și provoacă discuții aprinse, ridicu...
Vremea 26-27 decembrie. Pericol de avalanșe la peste 1.800 m în Carpații Meridionali. Cât e stratul de zăpadă
ANM a emis o informare nivometeorologică valabilă până pe 27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra...
Rusia "se jură" că nu va ataca NATO, în timp ce amenință Europa. Zaharova: "Semnăm și un act de neagresiune"
Rusia este pregătită să discute și să negocieze forma unui document care să confirme lipsa intențiil...
Trump reia "războiul sfânt" contra grupării ISIS. Armata SUA lovește ținte ale teroriștilor în Nigeria
Donald Trump, anunță reluarea acțiunilor militare împotriva Statului Islamic, după ce armata SUA a e...
Noi perspective pentru pacea din Ucraina. Zelenski laudă noile propuneri ale SUA: „Un calendar clar de pace"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski salută noile „idei noi” privind încheierea războiului cu R...
Ce nu trebuie să încălzești niciodată în cuptorul cu microunde. Pot elibera substanțe periculoase în mâncare
Specialiștii avertizează că anumite obiecte nu trebuie încălzite niciodată în cuptorul cu microunde....
Top 8 remedii pentru mahmureala de după Crăciun sau Revelion. Cum elimini mai repede alcoolul din organism
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi și mulți români caută să-și facă din timp „provizii” ...
Putin a dezvăluit că Trump vrea să împartă cu Rusia centrala nucleară de la Zaporojie. Cu ce se alege Ucraina?
Președintele rus a declarat că Rusia discută gestionarea comună a centralei cu SUA fără participarea...
Povestea vilei puștiului Kevin din „Singur Acasă", vândută chiar de Crăciun pentru o sumă impresionantă
Una dintre cele mai faimoase case din istoria filmelor de Crăciun, locuința lui Kevin McCallister di...
Horoscop 27 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu emoții intense Peștilor. Racii, flirt neașteptat
Horoscop 27 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu emoții intense Peștilor. Racii, flirt neașteptat...
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Un pensionar care a lucrat 30 de ani pe un salariu de 3.500 de lei net pe lună a fost uimit de pensi...
Ce alimente să eviți dacă ai peste 50 de ani și vrei o viață sănătoasă. Te ajută să scapi de inflamații
După vârsta de 50 de ani, alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății. Specialiștii re...
VIDEO Racheta britanică Storm Shadow, vedeta atacurilor Ucrainei de Crăciun. I-a lăsat pe ruși fără benzină
Forțele Aeriene ale Ucrainei au atacat rafinăria de petrol Novoșahtinsk din regiunea Rostov din Rusi...
Ce lucruri nu ar trebui să ții în mașină iarna. Temperaturile de îngheț pot face unele obiecte să explodeze
Temperaturile scăzute pot transforma unele obiecte obișnuite în adevărate pericole. Recipientele sub...
Directorul ANM, Elena Mateescu, a dat informații despre starea vremii în următoarele zile și a spus ...
Tragedie aviatică. Un elicopter s-a prăbuşit pe Muntele Kilimanjaro de la 4700 de metri altitudine. 5 morți
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destin...
VIDEO Dezastru pentru Putin. A pierdut Kupiansk. Au mai rămas doar 40 de soldați ruși fără aprovizionare
Doar în jur de 40 de soldați ruși au mai rămas în orașul Kupiansk, din nord-estul țării, fără linii ...
Putin spune că rușii ar vrea să plătească taxe mai mari în 2026 dacă banii ar fi folosiți în război
Cetățenii ruși vor reacționa pozitiv la o creștere a poverii fiscale în 2026 dacă banii strânși vor ...
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, la altitudini...
