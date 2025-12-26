Președintele popularilor europeni susține implicarea soldaților germani într-o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina
Adevarul.ro, 26 decembrie 2025 16:30
Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat că Germania ar trebui să participe cu trupe la o eventuală misiune europeană de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace.
Acum 15 minute
16:30
Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat. Pompierii au salvat un cățeluș ascuns într-un șifonier # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri, 26 decembrie, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar alte câteva au fost ajutate de pompieri să iasă din imobil. Echipajele de intervenție au salvat un cățeluș dintr-o locuință inundată cu fum.
16:30
Acum o oră
16:00
Doi hoți au scos un bancomat dintr-un supermarket din SUA, legându-l cu un cablu de o mașină furată, dar l-au pierdut pe drum # Adevarul.ro
Un jaf s-a încheiat cu un eșec în Texas, Statele Unite. Doi indivizi au încercat să fure un bancomat dintr-un magazin, deși în interior se aflau un angajat și un client. Cei doi hoți au reușit să smulgă bancomatul cu ajutorul unui cablu.
16:00
Polițiștii l-au prins pe ucigașul unui bătrân de 86 de ani, găsit mort de Crăciun. Agresorul este chiar nepotul pensionarului # Adevarul.ro
Un suspect în cazul unei crime, a cărui victimă a fost un bătrân din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către polițiști. Surse judiciare au precizat pentru News.ro, că suspectul este nepotul victimei.
16:00
Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate # Adevarul.ro
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun.
Acum 2 ore
15:30
Rusia anunță reluarea contactelor cu SUA după analizarea noului plan de pace. Putin tace când vine vorba de documentul în 20 de puncte # Adevarul.ro
Kremlinul a anunţat vineri, 26 decembrie, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni.
15:15
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă” # Adevarul.ro
Rusia trece printr-un „moment de nebunie statală completă”, ca în ultimele zile ale regimului Ceaușescu.
15:15
Atentat sinucigaș într-o moschee din Siria. Bilanțul provizoriu arată cel puțin cinci morți și 15 răniți # Adevarul.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, situat în centrul Siriei, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială de presă Sana.
14:45
Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut de solistul formației, Ian Anderson, care i-a adus un ultim omagiu, descriindu-l drept un „chitarist virtuoz”.
14:45
În ziua de astăzi, când sunt cheltuieli la tot pasul, este important să existe un instrument financiar de ajutor. Acesta este și cazul cardului de cumpărături, care poate fi o soluție eficientă pentru gestionarea cumpărăturilor și plata lor în rate.
Acum 4 ore
14:15
Demisia ministrului Educației, profesorul Daniel David, a produs reacția devenită aproape automată în politica românească: speculații despre succesor, calcule de partid, avertismente legate de „cine nu trebuie să ajungă” în funcție.
14:15
Prima centrală nucleară din Turcia va începe să funcţioneze în 2026. Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu.
14:15
Bătrân dispărut, găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești. Plecase la spital dar nu avea nevoie de internare, spun medicii # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 71 de ani, din comuna prahoveană Cerașu, care a plecat de acasă în Ajunul Crăciunului pentru a merge la un spital din Ploiești, a fost găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești.
14:00
Jaf caraghis la Londra. Un hoț a rămas cu mânerul ușii în mână. Nu s-a lăsat și a intrat prin efracție în altă clădire # Adevarul.ro
Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat într-un mod cel puțin amuzant, după ce mânerul ușii i-a rămas în mână în momentul în care a forțat intrarea.
14:00
Dacă China va acționa militar împotriva Taiwanului, Rusia ar putea lovi Europa, avertizează șeful NATO # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că un conflict în Asia ar putea avea consecințe directe pentru securitatea europeană.
13:30
Accident rutier în județul Constanța cu șapte persoane implicate, una inconștientă și încarcerată. A intervenit și elicopterul SMURD # Adevarul.ro
Două autoturisme s-au ciocnit vineri pe DN 2A, la intersecția cu DJ 223, în județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită inconștientă și încarcerată.
13:30
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață vineri, 26 decembrie, la 82 de ani. Teatrul Național București (TNB), a transmis că scriitorul „lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică”.
13:15
Ce i-a transmis Papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București care i-a trimis o scrisoare și un desen: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # Adevarul.ro
După ce o fetiță din București i-a trimis, în toamnă, o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea, suveranul pontif i-a răspuns printr-o scrisoare care a ajuns la familia copilei de sărbători.
13:00
Un bărbat a intrat cu un cuțit într-o fabrică de cauciuc din Japonia și a rănit 14 angajați. A fost pulverizat și un lichid neidentificat # Adevarul.ro
Cel puțin 14 persoane au fost rănite, vineri, 26 decembrie, în urma unui atac ce a avut loc într-o fabrică de cauciuc din Japonia. Un individ a atacat mai mulți angajați cu un cuțit și a pulverizat asupra acestora un lichid neidentificat până acum.
12:45
În opiniile observatorilor scenei politice predomină impresia că ultima amânare a pronunţării deciziei CCR, privind legea ce va reglementa pensiile şi vârsta de pensionare pentru magistraţi, a fost generată de decizia de respingere a legii.
12:45
La microfonul Avangardei vine profesorul Liviu Maior — istoric, diplomat și una dintre cele mai importante personalități ale culturii academice românești.
12:45
Colindător bătut cu bâta pe o stradă din Huedin. Un tânăr l-a lovit fiindcă nu știa versurile unei piese # Adevarul.ro
Un incident violent s-a petrecut în Ajunul Crăciunului, în orașul Huedin, județul Cluj. Un bărbat a fost rănit grav în plină stradă și lăsat inconștient, după ce a fost lovit cu o bâtă în cap de doi tineri.
12:45
S-a hotărât! De ce nu mai merge Gigi Becali la Muntele Athos. Patronul FCSB și-a ales un alt loc special pentru rugăciune # Adevarul.ro
Gigi Becali a anunțat că renunță la pelerinajele la Muntele Athos și alege să se roage doar în bisericile din București.
12:45
Industria alimentară americană, nevoită să își adapteze produsele odată cu introducerea noilor pastile de slăbit # Adevarul.ro
Producătorii de alimente ambalate şi lanţurile de fast-food ar putea fi nevoiţi să îşi modifice semnificativ produsele anul viitor, pe măsură ce noile pastile de slăbit devin disponibile în ianuarie 2026.
Acum 6 ore
12:15
Specialiștii explică fenomenul depresiei de sărbători. „Suntem oameni, nu maşinuţe care performează” # Adevarul.ro
Tristețea de sărbători poate apărea când presiunea de a fi fericiți nu se potrivește cu realitatea iar singurătatea sau rolurile impuse adâncesc sentimentul de izolare, explică specialiștii.
12:15
Presa maghiară critică autostrada A7: „Proiectul ridică în continuare semne de întrebare” # Adevarul.ro
Presa maghiară a scris despre deschiderea tronsonului Adjud–Focșani, parte a autostrăzii A7, subliniind că, deși legătura dintre București și Adjud este acum continuă, proiectul ridică în continuare semne de întrebare.
12:00
Incursiunile dronelor rusești aduc Turcia aproape de închiderea rutelor de navigație din Marea Neagră # Adevarul.ro
Turcia avertizează că încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești ar putea duce la măsuri severe, inclusiv restricții majore asupra comerțului maritim în Marea Neagră.
11:45
Noi detalii în ancheta privind uciderea soților Reiner. Cei doi au murit la câteva minute după atac # Adevarul.ro
Au apărut detalii noi despre moartea lui Rob Reiner și Michele Singer Reiner, ale căror trupuri au fost descoperite duminică, 14 decembrie, în locuința lor din Brentwood, Los Angeles.
11:30
Trump le urează Crăciun fericit tuturor „ticăloşilor care l-au adorat” pe Epstein şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump le-a urat Crăciun fericit joi, 25 decembrie, tuturor „ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein” şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”. Acesta a adăugat că a rupt legătura cu infractorul sexual înainte ca acest lucru să fie „la modă”.
11:15
Dr. Roxana Brătescu, MedLife: „Încerc să tratez pacienta ca pe un om, nu ca pe un număr!” # Adevarul.ro
În România, discuțiile despre sexualitate rămân încă marcate de rușine, tăcere și multă confuzie. În lipsa unor informații corecte și accesibile, adolescenții ajung să își formeze ideile din „frânturi” aflate online sau de la prieteni, ceea ce deschide drumul spre riscuri majore
11:15
Crăciun cu stil pentru Simona Halep. Fără etichete la vedere, românca etalează cele mai luxoase branduri vestimentare # Adevarul.ro
Simona Halep a marcat Crăciunul printr-o apariție elegantă și un mesaj pentru fani.
11:00
Ucraina se grăbește să repare scutul de protecție împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl, avariat de ruși # Adevarul.ro
Într-o sală de control abandonată a centralei nucleare de la Cernobîl, un muncitor purtând o cască portocalie privește un perete gri acoperit de cadrane, ecrane și indicatoare. Sunt instrumente concepute cândva pentru a preveni un dezastru — unul care, în 1986, nu a putut fi evitat.
10:45
Cercetători din Polonia au dezvoltat un sistem electromagnetic capabil să neutralizeze drone ostile în doar câteva secunde, o tehnologie despre care specialiștii spun că ar putea schimba radical modul în care sunt protejate infrastructurile critice și obiectivele sensibile, relatează TVP World.
10:45
A murit Kim Chang-son, unul din cei mai importanţi consilieri ai dictatorului Kim Jong-un # Adevarul.ro
Kim Chang-son, şeful de protocol al liderului nord-coreean Kim Jong-un a murit joi, 25 decembrie. Liderul nord-coreean a trimis joi o coroană de flori care va fi depusă lângă sicriu.
10:45
Cod galben și portocaliu de vânt puternic, ninsori și viscol în mare parte din țară | HARTĂ # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.
Acum 8 ore
10:30
Moment penibil la Kremlin: Propagandistului Soloviov i-au dat lacrimile în fața lui Putin. „Omule, ai fost creat pentru război” # Adevarul.ro
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, a izbucnit în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin, lăudând invazia Ucrainei și presupusele merite ale armatei ruse.
10:30
Declarație provocatoare a lui Putin: discuții cu SUA pentru administrarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, fără Ucraina # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că Statele Unite ar fi interesate de organizarea unor operațiuni de „minerit” la Zaporojie și de un posibil mecanism de administrare comună a centralei nucleare, fără implicarea Ucrainei.
10:15
„Se pot decide multe înainte de Anul Nou”: Zelenski are în vedere o vizită la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se fac pregătiri pentru o întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump, subliniind că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”.
10:00
Două F-16, ridicate de la sol după un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cetățenii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert # Adevarul.ro
Un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a avut loc în noaptea de 25 spre 26 decembrie, determinând ridicarea de la sol a două aeronave de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești.
09:45
Atacuri rusești în ziua de Crăciun: civili uciși într-o piață și într-un bloc de locuințe # Adevarul.ro
Forțele ruse au atacat în ziua de Crăciun un târg din Herson și un bloc de locuințe din Cernihiv, provocând moartea a doi civili și rănirea altor nouă persoane, au anunțat autoritățile ucrainene.
09:45
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer. Trei giganți din Serie A îl vor pe „Dragon” # Adevarul.ro
AS Roma analizează posibilitatea transferului lui Radu Drăgușin în perioada de mercato din iarnă.
09:45
„Tirania este în plină expansiune”. Trump, criticat aspru în mesajul de Crăciun transmis de Jimmy Kimmel # Adevarul.ro
Jimmy Kimmel l-a atacat pe Donald Trump într-un mesaj transmis de Crăciun, afirmând că presiunile politice pun în pericol libertatea de exprimare, după ce emisiunea sa a fost scoasă temporar de pe post.
09:45
Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri ai lumii în 2025. Pe ce loc s-a clasat „Centralul din Carei” în ierarhia IFFHS # Adevarul.ro
Clément Turpin a fost ales cel mai bun arbitru al anului 2025 de IFFHS.
09:45
Ilie Bolojan le-a făcut un cadou special miniștrilor, înainte de Crăciun. A oferit cozonaci speciali produși la Oradea # Adevarul.ro
În ultima ședință de Guvern, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan le-a oferit miniștrilor câte un cozonac special produs la Oradea, unde acesta a fost primar și președintele Consiliului Județean Bihor.
09:15
Presa locală a dezvăluit cine este tânărul motociclist care și-a pierdut viața în cumplitul accident din ajunul Crăciunului la Popești, județul Iași.
09:00
Rusia, ajutată de imagini de la sateliți chinezi pentru atacuri asupra obiectivelor energetice ucrainene # Adevarul.ro
Rusia ar putea primi sprijin prin date obținute de la sateliți chinezi pentru a lovi ținte din infrastructura energetică a Ucrainei, susține președintele Volodimir Zelenski, invocând corelații între imagini spațiale și atacurile rusești.
08:45
Accident cumplit între două mașini într-o comună din Bistrița-Năsăud. Două persoane au murit # Adevarul.ro
Un accident grav a avut loc vineri dimineață, 26 decembrie, în comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Patru persoane au rămas încarcerate, iar două dintre acestea și-au pierdut viața.
Acum 12 ore
08:30
Explozie urmată de un incendiu într-un bloc din Bacău. Două persoane au suferit arsuri # Adevarul.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc joi, 25 decembrie, într-un bloc din Onești, județul Bacău. Două persoane au suferit arsuri.
08:15
Tregedie în fotbalul englez. Clubul deplânge amintirea celui care a fost legendă în Premier League. „Un mare jucător” # Adevarul.ro
John Robertson a fost o legendă a fotbalului, apreciat pentru momentele decisive atât la club, cât și la națională.
07:45
Putin mai are la dispoziție o fereastră de timp de 18 luni. De ce trage de timp Kremlinul și continuă războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Ultimele declarații ale lui Vladimir Putin indică fără echivoc intenția Kremlinului de a continua războiul din Ucraina.
