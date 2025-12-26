Scandalul de pariuri ilegale din Turcia. Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane

11:00

Portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de Gustav Klimt, se află în fruntea celor mai scumpe lucrări vândute la licitaţie în acest an, după ce a depăşit estimarea de 150 de milioane de dolari la licitaţia casei Sotheby's din New York din 18 noiembrie. Acesta a stabilit un nou record pentru lucrările lui Klimt la licitaţie, depăşind lotul anterior cel mai scump, care a fost vândut pentru 108 milioane de dolari la Sotheby's Londra în 2023.