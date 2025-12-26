China sancţionează companii americane din industria de apărare pentru vânzările de arme către Taiwan
News.ro, 26 decembrie 2025 17:50
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri impunerea de sancţiuni împotriva a 10 persoane şi 20 de companii americane din industria de apărare, inclusiv o filială a Boeing din St. Louis, ca reacţie la vânzările de armament ale Statelor Unite către Taiwan, transmite Reuters.
• • •
Acum 5 minute
18:10
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, mobilizat / Traficul, deviat / Momentul impactului, surprins în imagini/ Precizările MS - FOTO / VIDEO # News.ro
Acum 15 minute
18:00
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare. Deja se construiesc două/ Despre ce clinici este vorba - FOTO # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că se toarnă fundaţia celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, pe care Primăria Municipiului Bucureşti o construieşte împreună cu Fundaţia Metropolis, printr-un parteneriat public - privat. „Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare”, afirmă Ciucu. Edilul spune că al doilea spital nou ce va fi ridicat în Bucureşti de o autoritate publică este Spitalul Clinic din Sectorul 6, pentru care au fost parcurse „foarte multe etape birocratice”.
Acum 30 minute
17:50
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, mobilizat / Traficul, deviat / Momentul impactului, surprins în imagini - FOTO / VIDEO # News.ro
17:50
China sancţionează companii americane din industria de apărare pentru vânzările de arme către Taiwan # News.ro
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri impunerea de sancţiuni împotriva a 10 persoane şi 20 de companii americane din industria de apărare, inclusiv o filială a Boeing din St. Louis, ca reacţie la vânzările de armament ale Statelor Unite către Taiwan, transmite Reuters.
Acum o oră
17:40
UPDATE Vânt puternic de până la 140 de km/oră în zonele înalte din judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Argeş, Braşov, Prahova şi Dâmboviţa/ Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu până vineri, la ora 23.00 # News.ro
Meteorologii avertizează că în zonele înalte ale judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Argeş, Braşov, Prahova şi Dâmboviţa vântul va avea intensificări puternice de până la 140 de km/oră. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, în acest sens, o avertizare cod portocaliu, valabil până vineri seară, la ora 23.00.
17:40
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ A fost activat Planul roşu de intervenţie / Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost mobilizat - FOTO # News.ro
17:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă vineri că Israelul recunoaşte în mod oficial ”statul independent şi suveran” Somaliland, o primă recunoaştere a acestei republici autoproclamate, care s-a desprins prin secesiune de Somalia şi care nu este recunoscută de niciun alt stat din lume, relatează AFP.
17:30
Salvamontiştii recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi # News.ro
Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte în zilele următoare să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea, valabile pentru zonele situate la altitudini mari.
17:20
Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ A fost activat Planul roşu de intervenţie - FOTO # News.ro
17:20
Scandalul de pariuri ilegale din Turcia. Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane # News.ro
Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane în cadrul unei anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, printre cei reţinuţi numărându-se şi un fost conducător al clubului Galatasaray, au anunţat vineri postul de televiziune NTV şi alte surse mass-media.
Acum 2 ore
17:10
Un palestinian ucide cu maşina o femeie şi un bărbat în nordul Israelului. Ministrul israelian al Apărării Israel Katz ordonă armatei un atac ţinitit împotriva satului Qabatiya, în Cisiordania, de unde este originar atacatorul # News.ro
Un ”locuitor al teritoriilor Autorităţii Palestiniene” a ucis vineri două persoane, o femeie şi un bărbat, în nordul Israelului, după care a fost rănit prin împuşcare, anunţă salvatori şi poliţia israeliene, relatează AFP.
17:10
Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ A fiost activat Planul roşu de intervenţie # News.ro
17:00
Maramureş: Bărbatul căutat de poliţişti şi salvamontişti, găsit de familie teafăr, la o stână # News.ro
Bărbatul care în ziua de Crăciun a fost căutat, timp de cinci ore, de către poliţişti şi salvamontişti, inclusiv cu o dronă cu termoviziune, a fost găsit de familie teafăr. El se adăpostise la o stână.
16:50
Vânt puternic de până la 140 de km/oră în zonele înalte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara/ Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu până vineri, la ora 21.00 # News.ro
Meteorologii avertizează că în zonele înalte ale judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara vântul va avea intensificări puternice de până la 140 de km/oră. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, în acest sens, o avertizare cod portocaliu, valabil până vineri seară, la ora 21.00.
16:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump urmează să se întâlnească - duminică - în Florida, anunţă vineri preşedinţia ucraineană, în cadrul unei continuări a unor negocieri în vederea unei încetări a focului în Ucraina, relatează AFP.
16:30
Regizorul american Jim Jarmusch va solicita cetăţenia franceză „pentru a evada din Statele Unite” # News.ro
Regizorul american Jim Jarmusch, al cărui următor film „Father Mother Sister Brother” va fi lansat în cinematografe în 7 ianuarie, şi-a exprimat dorinţa de a obţine cetăţenia franceză pentru a putea „evada din Statele Unite”.
16:30
Clubul Universitatea Craiova anunţă că echipa olteană se va pregăti timp de zece zile în Turcia, în Antalya.
16:30
Bistriţa-Năsăud: Bărbat reţinut pentru infracţiuni cu violenţă, după ce a intrat în curtea unui consătean, a agresat o adolescentă şi a distrus cu toporul două maşini # News.ro
Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, fiind acuzat de comiterea mai multor infracţiuni cu violenţă, după ce, în ziua de Crăciun, a intrat în curtea unui consătean, a agresat o adolescentă şi a distrus două autoturisme cu toporul.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea profesionistă de tenis Virginia Ruzici: Un om care a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată a ţării noastre - FOTO # News.ro
Acum 4 ore
16:10
Italia - Primul bebeluş născut într-un sat din regiunea Abruzzo, după 30 de ani. ”Este celebră”, spune mama fetiţei # News.ro
Primul bebeluş născut după 30 de ani într-un sat din regiunea italiană Abruzzo, Lara, a devenit celebru, dar a şi readus în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici: Un om care a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată a ţării noastre - FOTO # News.ro
16:00
Avocaţii magnatului hip-hop Sean „Diddy” Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea sa imediată, potrivit agenţiei Associated Press, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism.
15:40
Zeci de persoane s-au autoevacuat, vineri, dintr-un bloc din municipiul Giurgiu, după ce într-un apartament din clădire a izbucnit un incendiu. Echipajele de pompieri care au intervenit pentru stingerea flăcărilor au salvat un căţel aflat în apartamentul cuprins de flăcări.
15:40
Nigeria a furnizat informaţii clasificate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva Statului Islamic # News.ro
Nigeria anunţă vineri că a furnizat Statelor Unite informaţii clasificate despre militanţi din cadrul Statului Islamic (SI) în nord-vestul ţării, înaintea unor atacuri în ziua de Crăciun, pe care preşedintele american Donald Trump le-a catalogat drept ”puternice şi mortale”, relatează AFP.
15:30
"Nu mă retrag". Turneul mondial al lui Kipchoge: maratoane pe toate continentele în următorii doi ani şi jumătate. El speră să strângă 1 milion de dolari la fiecare oprire # News.ro
Timp de mai bine de două decenii, Eliud Kipchoge a câştigat aproape tot ce se putea câştiga. El a rescris ceea ce se credea că este capabil să facă corpul uman şi a devenit, prin consens aproape universal, cel mai mare maratonist din toate timpurile. Acum, la 41 de ani, el spune că vânătoarea de medalii şi recunoaştere s-a încheiat, relatează BBC.
15:10
Bistriţa-Năsăud: Accident rutier grav la Prundu Bârgăului. Doi tineri au murit după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit frontal - VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, în localitatea la Prundu Bârgăului, din judeţul Bistriţa-Năsăud, unde un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul pe contrasens, maşina sa izbindu-se violent de un autoturism condus de o tânără de 20 de ani. Două persoane au murit, iar tânărul care a provocat evenimentul a fost dus la spital în stare gravă, în urma impactului.
15:00
Macron nu a discutat ”pentru moment” la telefon cu Putin, nu există un plan în acest sens şi nici un plan al unei vizite a şefului statului francez la Moscova, anunţă Palatul Élysée # News.ro
Preşedintele francez francez Emmanuel Macron şi omologul său rus Vladimir Putin nu au discutat la telefon, iar ”pentru moment” nu este prevăzută nicio convorbire, anunţă vineri Palatul Élysée, după ce Parisul şi Moscova, ale căror relaţii se află la cel mai scăzut nivel, şi-au manifestat recent interesul faţă de un contact direct la vârf, relatează AFP.
14:50
Teleorman: Un suspect în cazul bătrânului găsit mort în casă, cu urme de violenţă la cap, a fost prins de poliţişti/ Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, nepot al victimei # News.ro
Un suspect în cazul crimei a cărui victimă este un vârstnic din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către autorităţi. Surse judiciare au precizat pentru News.ro că suspectul are 32 de ani şi că este nepotul bătrânului decedat, acesta aflându-se, în prezent, în custodia Poliţiei.
14:30
Cel puţin trei morţi şi cinci răniţi în Siria, într-o explozie într-o moschee în sectorul alawit la Homs # News.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite, într-o explozie, în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alawite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP.
14:30
Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # News.ro
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025.
14:30
De Crăciun, atacantul echipei FC Barcelona, Raphinha, s-a întors în Brazilia şi a profitat de ocazie pentru a organiza o distribuire de jucării şi haine pentru copiii din cartierul în care a crescut, relatează RMC Sport.
Acum 6 ore
14:10
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor. Cele mai multe apeluri, primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal/ Şapte răniţi au ajuns la spital # News.ro
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, în toată ţara, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal, informează Dispeceratul Naţional Salvamont. Potrivit sursei citate, şapte dintre aceste persoane care au avut nevoie de ajutor au fost transportate la spital.
14:00
Armamentul nuclear francez şi britanic ar putea ajunge într-o bună zi pe mâna unui lider ”apropiat islamismului”, apreciază J. D Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd # News.ro
Alegerea unui preşedinte musulman în Franţa, subiectul unui roman distopic, ”Soumission”, al celebrului scriitor francez Michel Houellebecq, sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de ”neconceput” ”în 15 ani”, declară vicepreşedintele J. D Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd, care evocă ”idei morale foarte distrugătoare” în legătură cu islamul şi consideră că un salt moral al Europei este un imperativ de securitate al Statelor Unite, relatează Le Figaro.
13:40
Probleme în funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu de la Sinaia, din cauza vântului puternic # News.ro
Instalaţiile de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, situat la peste 2000 de metri altitudine în Munţii Bucegi, au fost parţial oprite, vineri, din cauza vântului puternic, care nu permite funcţionarea în siguranţă a acestora.
13:40
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce # News.ro
Studierea unor boli genetice extrem de rare poate scoate la lumină procese fundamentale prin care celulele nervoase se degradează şi mor, oferind indicii importante despre mecanisme comune unor afecţiuni neurologice severe.
13:40
Mick Abrahams, chitarist şi membru fondator al trupei rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani # News.ro
Mick Abrahams, membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat solistul Ian Anderson, care i-a adus un omagiu „chitaristului virtuoz”.
13:40
Prahova: Bărbat dispărut înainte de Crăciun, găsit mort pe un teren din apropiere de Ploieşti. El plecase la spital, fără a rămâne internat # News.ro
Un bătrân care a mers, cu o zi înainte de Crăciun, la un spital din Ploieşti, unde nu a rămas internat, a fost găsit mort, pe un teren din apropiere de Ploieşti. Familia a anunţat dispariţia acestuia joi seară, când Poliţia a şi făcut publice semnalmentele vârstnicului, solicitând celor care au date despre el să anunţe autorităţilor.
13:10
Cel puţin 14 răniţi în Japonia, într-un atac cu cuţitul la o fabrică de pneuri, la Mishima. Un lichid neidentificat, pulverizat în timpul atacului. O persoană, reţinută # News.ro
13:10
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti.
13:10
FRF: “Tricolorul lunii decembrie” este Ionuţ Radu. Mesajul portarului pentru fanii naţionalei - VIDEO # News.ro
Suporterii naţionalei au votat în aplicaţia Tricolorii favoritul lor din luna decembrie: Ionuţ Radu, cu evoluţii de excepţie la Celta Vigo, a câştigat competiţia, informează FRF.
12:40
Constanţa: 14 persoane au fost descoperite după ce au intrat ilegal în ţară, între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu - FOTO # News.ro
12:30
Cel puţin 14 răniţi în Japonia, într-un atac cu cuţitul la o fabrică de cauciuc la Mishima. Un lichid neidentificat, pulverizat în timpul atacului. O persoană, reţinută # News.ro
12:30
Schi alpin: Mikaela Shiffrin are planuri mari după Crăciun în perspectiva Jocurilor Olimpice # News.ro
Mikaela Shiffrin a avut multe motive de sărbătoare de Crăciun. Schioarea americană a avut un start perfect în slalom în sezonul olimpic, cu patru victorii în patru curse din Cupa Mondială. Şi îşi recâştigă forma şi în alte probe, după cele două accidentări grave din cariera sa, relatează AP.
Acum 8 ore
12:10
Constanţa: Şapte persoane au fost implicate într-un accident rutier / O victimă este inconştientă şi încarcerată / Intervin mai multe echipaje de pompieri şi elicopterul SMURD # News.ro
Şapte persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier în judeţul Constanţa după ce două maşini s-au ciocnit. Una din victime este inconştientă şi încarcerată. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri şi elicopterul SMURD.
12:10
Zelenski anunţă o întâlnire cu Trump ”în viitorul apropiat”. ”Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou. Slavă Ucrainei!” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri că urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump ”într-un viitor apropiat”, în cadrul unor eforturi de a opri invazia rusă a Ucrainei, relatează AFP.
12:10
Constanţa: 14 persoane au fost descoperite după ce au intrat ilegal în ţară, între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu # News.ro
11:50
Handbalista Marie-Helene Sajka a semnat un contract valabil în sezoanele 2026-2028 cu formaţia SCM Râmnicu Vâlcea. Sajka este şi componentă a naţionalei Franţei, medaliată cu bronz mondial în această lună, şi vine de la OCG Nice.
11:30
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat ”creşterea” şi modernizarea producţiei de rachete în 2026 şi construirea unor noi fabrici, care să răspundă unei cereri tot mai mari, scrie vineri presa de stat, relatează AFP.
11:30
Răspunsul lui Haaland la avertismentele lui Guardiola privind excesul de greutate în perioada sărbătorilor: "Totul este în regulă" # News.ro
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie cu greutatea sa afişată pe cântar în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti, cu umor, antrenorul. Pep Guardiola ameninţase că nu îi va folosi jucătorii care depăşesc limita impusă de club în ceea ce priveşte greutatea ideală la reluarea antrenamentelor.
11:20
MAI: Prima zi de Crăciun s-a desfăşurat în siguranţă, fără incidente majore / Au fost gestionate 1600 de misiuni, cele mai multe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi pentru stingerea incendiilor. Au fost executate 8 misiuni aero-medicale # News.ro
În ultimele 24 de ore au fost gestionate peste 1600 de misiuni, cele mai multe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi pentru stingerea incendiilor, anunţă vineri Ministeruol Afacerilor Interne, care precizează că prima zi de Crăciun s-a desfăşurat în siguranţă în întreaga ţară, fără a fi înregistrate incidente majore.
