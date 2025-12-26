China sancţionează companii americane din industria de apărare pentru vânzările de arme către Taiwan

15:30

Timp de mai bine de două decenii, Eliud Kipchoge a câştigat aproape tot ce se putea câştiga. El a rescris ceea ce se credea că este capabil să facă corpul uman şi a devenit, prin consens aproape universal, cel mai mare maratonist din toate timpurile. Acum, la 41 de ani, el spune că vânătoarea de medalii şi recunoaştere s-a încheiat, relatează BBC.