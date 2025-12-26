Putin îi transmite lui Trump un nou plan de pace pentru Ucraina

08:40

Kremlinul a criticat discursul de Crăciun al lui Zelenski, considerându-l necioplit și amar, iar purtătorul de cuvânt Peskov a pus la îndoială capacitatea acestuia de a negocia. Zelenski a declarat că ucrainenii împărtășesc dorința „fie ca el să piară”, o referire la Putin, în contextul negocierilor pentru pace. Kremlinul a criticat discursul de Crăciun al … Articolul Replica Kremlinului la „Fie ca el să piară” spus de Zelenski apare prima dată în Main News.