Trump și Zelenski se întâlnesc duminică în Florida, dacă totul decurge bine

Un hoț din Londra a încercat să pătrundă într-o clădire de birouri, dar tentativa sa a fost eșuată într-un mod comic, când clanța ușii i-a rămas în mână. Identificat ca Muhedur Khan, el a fost arestat a doua zi și condamnat la 12 luni de închisoare pentru spargere și tentativă de jaf.