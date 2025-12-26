Radu Drăgușin, dorit de 3 giganți din Serie A pentru transfer

22:10

Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, având la bord cinci persoane, inclusiv doi turiști cehi. Accidentul, ce a avut loc la o altitudine de 4.700 de metri, ridică semne de întrebare asupra siguranței aviației în Tanzania, unde recent au existat incidente fatale. Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, iar toate cele cinci persoane …