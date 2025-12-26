Șeful ANS, contrat la final de mandat Bogdan Matei, taxat pentru explicațiile date GOLAZO.ro despre baza CS Olimpia: „Nu respecta toate rigorile legii”
Golazo.ro, 26 decembrie 2025 17:50
În ultimele zile ale mandatului său, președintele ANS, Bogdan Matei, a transmis un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro despre situația tensionată de la CS Olimpia București.
• • •
Acum 15 minute
18:00
Contra, premiat în Qatar Tehnicianul român a fost desemnat antrenorul ultimelor două luni # Golazo.ro
Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al-Arabi, a fost desemnat antrenorul lunilor octombrie și noiembrie în Qatar.
Acum 30 minute
17:50
Acum 2 ore
16:50
Louis îi dă speranțe lui Becali Fotografia cu Munteanu l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească: „Acum vreau și mai mult!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce Louis Munteanu (23 de ani), a fost pozat în tricoul echipei FCSB, la un meci amical.
16:30
Nu l-a uitat pe Drăgușin Omul dat afară de Șucu ar putea interveni decisiv în această iarnă » Ce scrie presa din Italia # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar putea reveni în Italia, la Juventus, după ce Marco Ottolini (45 de ani) a revenit la clubul din Torino.
Acum 4 ore
15:50
Cu cine joacă U Craiova Liderul din Liga 1 a anunțat ce adversare va avea în cantonamentul din Turcia # Golazo.ro
Universitatea Craiova va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026.
15:20
„Un gest deplasat, lipsit de creier!” Ioan Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: „Doar acolo se transferă!” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă după ce a aflat că Louis Munteanu a purtat tricoul celor de la FCSB.
14:30
Transferuri de marcă Medaliata de la CM 2025 a semnat cu o echipă din România + A venit și „una dintre cele mai promițătoare jucătoare” # Golazo.ro
Marie-Helene Sajka (28 de ani), interul dreapta al naționalei Franței, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea. La echipa din Liga Florilor a ajuns și Sarah Dekker (24 de ani), componentă a naționalei Țărilor de Jos.
Acum 6 ore
13:50
Adio Boxing Day Tradiția din Premier League nu a mai fost respectată și în acest an. Care este motivul # Golazo.ro
Premier League a renunțat la tradiția de Boxing Day, când aproape o etapă întreagă era programată în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie.
13:00
Louis Munteanu, în tricoul FCSB FOTO: Atacantul de la CFR Cluj, surprins în echipamentul rivalei » Cum s-a întâmplat # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a fost surprins în tricoul celor de la FCSB, formație care l-a dorit insistent.
12:40
„Ne luptăm cu fiare!” Mihaela Cambei, despre anevoiosul drum spre performanță: „Ridicăm tone! Dureri, accidentări” # Golazo.ro
Halterofila Mihaela Cambei (23 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge în elita mondială.
Acum 8 ore
12:00
„O mulțime de reguli stupide!” Răbufnirea unei finaliste de Grand Slam: „Am jucat accidentată!” + Cere mai mulți bani: „Doar unul din 200” # Golazo.ro
Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA) și-a exprimat nemulțumirile cu privire la ce se întâmplă în tenis. Jucătoarea din Cehia indică mai multe „reguli stupide” ale WTA și cere premii mai mari.
11:20
„Un fel de sufocare reglabilă” Sportivul purta un dispozitiv controversat în momentul în care a fost găsit mort în camera de hotel # Golazo.ro
Ies la iveală noi detalii cu privire la moartea surprinzătoare a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken (27 de ani).
10:50
„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fost jucător de la Villarreal, Getafe și Real Sociedad, a analizat situația lui Andrei Rațiu (27 de ani).
Acum 12 ore
10:10
Istvan Kovacs, în elita mondială Poziția ocupată de român în topul celor mai buni arbitri din 2025 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025. Locul ocupat de român, în rândurile de mai jos. Ancheta a fost realizată de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.
09:10
„Nu mai vreau să știu nimic de fotbal” Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici” # Golazo.ro
Felipe Caicedo (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona SC (Ecuador), vrea să se retragă după ce Mario Pineida, coechipierul său, a fost ucis.
Acum 24 ore
22:30
Cârțu nu regretă alegerea Motivul pentru care a renunțat la cariera de antrenor: „Știi care e avantajul?” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, a vorbit despre motivul pentru care a ales să renunțe la cariera de antrenor.
22:20
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria campionatului nostru, a vorbit despre posibilitatea ca unul dintre cei doi fii ai săi să reprezinte România într-o bună zi.
22:00
Inter dorește să îl împrumute pe Federico Chiesa (28 de ani), jucătorul celor de la Liverpool.
21:40
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri! S-a întors toul împotriva # Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu Dan Nistor (37 de ani), atunci când se afla pe banca celor de la FC Dinamo.
21:30
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă” # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacanul lui Manchester City, a postat o fotografie pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor cum își ține sub control greutatea în această perioadă.
21:00
Presa din Cipru a fost șocată de salariul pe care Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB îl încasează.
20:50
Zidane, spectator de lux Și-a susținut din tribune fiul la Cupa Africii » De ce a lăsat Franța pentru țara bunicului # Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) a asistat din tribunele stadionului Prince Moulay Hassan, din Maroc, la meciul Algeria - Sudan (3-0), din cadrul Cupei Africii pe Națiuni, pentru a-l urmări pe fiul său, Luca (27 de ani).
20:30
Manchester City, în pole-position „Cetățenii” sunt în negocieri avansate cu noua vedetă din Premier League: „Este extraordinar” # Golazo.ro
Manchester City se află în discuții avansate cu Antoine Semenyo (25 de ani), atacantul celor de la Bournemouth.
20:00
Crăciunul fotbalului românesc FOTO. Cum au ales vedetele din Liga 1 să petreacă de sărbători # Golazo.ro
Pauza competițională le-a oferit jucătorilor din Liga 1 prilejul de a petrece Crăciunul alături de cei dragi.
19:40
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice” # Golazo.ro
Mikloș Zoltan (50 de ani), membru al Camerei Deputaților din partea UDMR, cere sancțiuni aspre împotriva suporterilor care scandează lozinci xenofobe la adresa comunității maghiare din România, dar și cluburilor pe care le susțin aceștia.
19:30
Boicot la CM 2026?! Motivul pentru care iranienii refuză să joace meciul cu Egipt » Cum a reacționat FIFA # Golazo.ro
Mehdi Taj, Președintele Federației de Fotbal de la Teheran, se opune ca naționala Iranului să joace meciul cu Egipt, de la Cupa Mondială 2026.
19:10
Mesaj pentru Politic Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist # Golazo.ro
Fanii celor de la FCSB au publicat o scrisoare de încurajare pentru Dennis Politic (25 de ani).
19:00
„Turcii nu rup gura târgului” Victor Pițurcă pariază pe România la barajul CM 2026: „Poate oamenii cred că vorbesc ca să mă aflu în treabă” # Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al „tricolorilor”, a vorbit despre duelul din semifinala barajului pentru CM 2026.
18:20
Transfer surpriză Dinamo ar vrea să aducă un atacant care a promovat în vară în La Liga! # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul român al celor de la Cultural Leonesa, ar putea reveni în România.
Ieri
18:00
Destăinurile lui Tamaș Care ar fi de fapt motivul pentru care a fost arestat în Israel: „Cei de la poliție au zis asta” # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani) a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost arestat în Israel, în 2019, pe vremea când evolua pentru Hapoel Haifa.
18:00
Dani Alves revine! Ajuns la 42 de ani, fostul fundaș de la Barcelona vrea să joace din nou fotbal. A făcut deja primul pas # Golazo.ro
Dani Alves (42 de ani), fostul fundaș brazilian, se află în discuții avansate pentru a prelua un club din ligile inferioare ale Portugaliei.
16:40
Miliardara de 84 de ani bagă bani în fotbal Va fi parteneră de afaceri cu Luka Modric și Snoop Dogg # Golazo.ro
Miliardara americană Martha Stewart (84 de ani) a cumpărat acțiuni la Swansea City, club la care sunt investitori și Luka Modric (40 de ani) și Snoop Dogg.
15:30
Transfer de top în Liga Florilor Căpitanul naționalei merge la noua forță a campionatului # Golazo.ro
Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul echipei naționale de handbal feminin, ar urma să se despartă de Gloria Bistrița, urmând să semneze cu noua forță a campionatului, HC Dunărea Brăila.
15:10
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia # Golazo.ro
Mireca Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o ca antrenor la Shakhtar Donetsk, formație unde a scris istorie.
14:50
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine” # Golazo.ro
Jose Mourinho a criticat un jurnalist după victoria obținută de Benfica în fața celor de la Famalicao, scor 1-0, în etapa #15 din campionatul Portugaliei.
14:00
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect # Golazo.ro
Scriitorul Radu Paraschivescu a amendat într-o postare pe Facebook câteva gafe comise de o vloggeriță la FCSB - Rapid. Și, pentru că a militat pentru respectarea limbii române, a fost „executat” în mediul online.
13:40
12:40
CFR Cluj confirmă acordul Anunțul făcut în ziua de Crăciun: „Transfer definitiv! Unul dintre cei mai buni” # Golazo.ro
CFR Cluj a anunțat transferul lui Lindon Emerllahu (23 de ani) în Ucraina, la Polissya Zhitomyr.
12:30
Epassy, victorie la Cupa Africii Portarul lui Dinamo, fără greșeală în meciul cu Gabon » Păreri împărțite ale camerunezilor: „Nu-l mai comparați cu Onana” # Golazo.ro
Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost integralist în victoria obținută de Camerun în fața reprezentativei din Gabon, scor 1-0, la Cupa Africii.
11:30
„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici” # Golazo.ro
Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a vorbit despre noua arenă care se va construi în oraș, după ce Compania Națională de Investiții a emis un document prin care a transmis că lucrările vor putea începe în ianuarie.
11:00
FRF, cadou de Crăciun Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a reușit, în sfârșit, să își pună la zi actele constitutive, într-o procedură care nu a mai fost realizată de 23 de ani.
10:40
Lucescu, replică pentru Stanciu Selecționerul a reacționat după ce a văzut declarațiile căpitanului: „Așa e firesc” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, i-a dat replica lui Nicușor Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa.
10:00
Concurență pentru Dinamo Un alt club din Liga 1 anunță că îl vrea pe Vladislav Blănuță + Alibec e și el pe listă # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță (23 de ani) sau Denis Alibec (34 de ani) să ajungă sub comanda lui Leo Grozavu (58 de ani).
09:40
Donald Trump, ironizat de democrați VIDEO. Competiția președintelui SUA, comparată cu Jocurile Foamei # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, vrea să lanseze „Jocurile Patrioților”, o competiție sportivă pentru liceenii din toată țara.
09:10
„Era fiul lui Ceaușescu la Steaua” Cum explică Lucescu de ce n-a cucerit titlul cu Dinamo în comunism. Interviu bombastic în Gazzetta # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei la 80 de ani, reliefează performanțele ca jucător și antrenor într-un interviu zgomotos pentru Gazzetta dello Sport
24 decembrie 2025
22:20
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!” # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt, a anunțat că i-ar plăcea să joace pentru FCSB.
21:50
Imagini de colecție VIDEO. Cum a apărut Drăgușin la Tottenham: „Când îl vezi pe Radu așa, te opreşti şi asculţi” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a fost protagonistul unor momente inedite într-un videoclip postat pe rețelele de socializare de clubul londonez.
21:30
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația lui Denis Drăguș (26 de ani) înaintea meciului de baraj cu Turcia.
21:10
Aurelia Brădeanu (46 de ani), fostul team manager al celor de la Corona Brașov, ar urma să semneze cu CSM București.
21:00
Îngrijorată pentru Alcaraz Fosta campioană, după ce spaniolul a renunțat la antrenor: „Mi-e teamă că își va încheia cariera repede” # Golazo.ro
Marion Bartoli (41 de ani), fosta campioană de la Wimbledon, a vorbit despre ce ar putea urma pentru Carlos Alcaraz (22 de an, #1 ATP), după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani).
