Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri! S-a întors toul împotriva
Golazo.ro, 25 decembrie 2025 21:40
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu Dan Nistor (37 de ani), atunci când se afla pe banca celor de la FC Dinamo.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
22:00
Inter dorește să îl împrumute pe Federico Chiesa (28 de ani), jucătorul celor de la Liverpool.
Acum o oră
21:40
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri! S-a întors toul împotriva # Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu Dan Nistor (37 de ani), atunci când se afla pe banca celor de la FC Dinamo.
21:30
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă” # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacanul lui Manchester City, a postat o fotografie pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor cum își ține sub control greutatea în această perioadă.
Acum 2 ore
21:00
Presa din Cipru a fost șocată de salariul pe care Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB îl încasează.
20:50
Zidane, spectator de lux Și-a susținut din tribune fiul la Cupa Africii » De ce a lăsat Franța pentru țara bunicului # Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) a asistat din tribunele stadionului Prince Moulay Hassan, din Maroc, la meciul Algeria - Sudan (3-0), din cadrul Cupei Africii pe Națiuni, pentru a-l urmări pe fiul său, Luca (27 de ani).
20:30
Manchester City, în pole-position „Cetățenii” sunt în negocieri avansate cu noua vedetă din Premier League: „Este extraordinar” # Golazo.ro
Manchester City se află în discuții avansate cu Antoine Semenyo (25 de ani), atacantul celor de la Bournemouth.
Acum 4 ore
20:00
Crăciunul fotbalului românesc FOTO. Cum au ales vedetele din Liga 1 să petreacă de sărbători # Golazo.ro
Pauza competițională le-a oferit jucătorilor din Liga 1 prilejul de a petrece Crăciunul alături de cei dragi.
19:40
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice” # Golazo.ro
Mikloș Zoltan (50 de ani), membru al Camerei Deputaților din partea UDMR, cere sancțiuni aspre împotriva suporterilor care scandează lozinci xenofobe la adresa comunității maghiare din România, dar și cluburilor pe care le susțin aceștia.
19:30
Boicot la CM 2026?! Motivul pentru care iranienii refuză să joace meciul cu Egipt » Cum a reacționat FIFA # Golazo.ro
Mehdi Taj, Președintele Federației de Fotbal de la Teheran, se opune ca naționala Iranului să joace meciul cu Egipt, de la Cupa Mondială 2026.
19:10
Mesaj pentru Politic Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist # Golazo.ro
Fanii celor de la FCSB au publicat o scrisoare de încurajare pentru Dennis Politic (25 de ani).
19:00
„Turcii nu rup gura târgului” Victor Pițurcă pariază pe România la barajul CM 2026: „Poate oamenii cred că vorbesc ca să mă aflu în treabă” # Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al „tricolorilor”, a vorbit despre duelul din semifinala barajului pentru CM 2026.
18:20
Transfer surpriză Dinamo ar vrea să aducă un atacant care a promovat în vară în La Liga! # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul român al celor de la Cultural Leonesa, ar putea reveni în România.
Acum 6 ore
18:00
Destăinurile lui Tamaș Care ar fi de fapt motivul pentru care a fost arestat în Israel: „Cei de la poliție au zis asta” # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani) a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost arestat în Israel, în 2019, pe vremea când evolua pentru Hapoel Haifa.
18:00
Dani Alves revine! Ajuns la 42 de ani, fostul fundaș de la Barcelona vrea să joace din nou fotbal. A făcut deja primul pas # Golazo.ro
Dani Alves (42 de ani), fostul fundaș brazilian, se află în discuții avansate pentru a prelua un club din ligile inferioare ale Portugaliei.
16:40
Miliardara de 84 de ani bagă bani în fotbal Va fi parteneră de afaceri cu Luka Modric și Snoop Dogg # Golazo.ro
Miliardara americană Martha Stewart (84 de ani) a cumpărat acțiuni la Swansea City, club la care sunt investitori și Luka Modric (40 de ani) și Snoop Dogg.
Acum 8 ore
15:30
Transfer de top în Liga Florilor Căpitanul naționalei merge la noua forță a campionatului # Golazo.ro
Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul echipei naționale de handbal feminin, ar urma să se despartă de Gloria Bistrița, urmând să semneze cu noua forță a campionatului, HC Dunărea Brăila.
15:10
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia # Golazo.ro
Mireca Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o ca antrenor la Shakhtar Donetsk, formație unde a scris istorie.
14:50
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine” # Golazo.ro
Jose Mourinho a criticat un jurnalist după victoria obținută de Benfica în fața celor de la Famalicao, scor 1-0, în etapa #15 din campionatul Portugaliei.
Acum 12 ore
14:00
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect # Golazo.ro
Scriitorul Radu Paraschivescu a amendat într-o postare pe Facebook câteva gafe comise de o vloggeriță la FCSB - Rapid. Și, pentru că a militat pentru respectarea limbii române, a fost „executat” în mediul online.
13:40
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice” # Golazo.ro
Mikloș Zoltan (50 de ani), membru al Camerei Deputaților din partea UDMR, cere sancțiuni aspre împotriva suporterilor care scandează lozinci xenofobe la adresa comunității maghiare din România, dar și cluburilor pe care le susțin aceștia.
12:40
CFR Cluj confirmă acordul Anunțul făcut în ziua de Crăciun: „Transfer definitiv! Unul dintre cei mai buni” # Golazo.ro
CFR Cluj a anunțat transferul lui Lindon Emerllahu (23 de ani) în Ucraina, la Polissya Zhitomyr.
12:30
Epassy, victorie la Cupa Africii Portarul lui Dinamo, fără greșeală în meciul cu Gabon » Păreri împărțite ale camerunezilor: „Nu-l mai comparați cu Onana” # Golazo.ro
Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost integralist în victoria obținută de Camerun în fața reprezentativei din Gabon, scor 1-0, la Cupa Africii.
11:30
„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici” # Golazo.ro
Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a vorbit despre noua arenă care se va construi în oraș, după ce Compania Națională de Investiții a emis un document prin care a transmis că lucrările vor putea începe în ianuarie.
11:00
FRF, cadou de Crăciun Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a reușit, în sfârșit, să își pună la zi actele constitutive, într-o procedură care nu a mai fost realizată de 23 de ani.
10:40
Lucescu, replică pentru Stanciu Selecționerul a reacționat după ce a văzut declarațiile căpitanului: „Așa e firesc” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, i-a dat replica lui Nicușor Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa.
10:00
Concurență pentru Dinamo Un alt club din Liga 1 anunță că îl vrea pe Vladislav Blănuță + Alibec e și el pe listă # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță (23 de ani) sau Denis Alibec (34 de ani) să ajungă sub comanda lui Leo Grozavu (58 de ani).
09:40
Donald Trump, ironizat de democrați VIDEO. Competiția președintelui SUA, comparată cu Jocurile Foamei # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, vrea să lanseze „Jocurile Patrioților”, o competiție sportivă pentru liceenii din toată țara.
Acum 24 ore
09:10
„Era fiul lui Ceaușescu la Steaua” Cum explică Lucescu de ce n-a cucerit titlul cu Dinamo în comunism. Interviu bombastic în Gazzetta # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei la 80 de ani, reliefează performanțele ca jucător și antrenor într-un interviu zgomotos pentru Gazzetta dello Sport
24 decembrie 2025
22:20
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!” # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt, a anunțat că i-ar plăcea să joace pentru FCSB.
Ieri
21:50
Imagini de colecție VIDEO. Cum a apărut Drăgușin la Tottenham: „Când îl vezi pe Radu așa, te opreşti şi asculţi” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a fost protagonistul unor momente inedite într-un videoclip postat pe rețelele de socializare de clubul londonez.
21:30
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația lui Denis Drăguș (26 de ani) înaintea meciului de baraj cu Turcia.
21:10
Aurelia Brădeanu (46 de ani), fostul team manager al celor de la Corona Brașov, ar urma să semneze cu CSM București.
21:00
Îngrijorată pentru Alcaraz Fosta campioană, după ce spaniolul a renunțat la antrenor: „Mi-e teamă că își va încheia cariera repede” # Golazo.ro
Marion Bartoli (41 de ani), fosta campioană de la Wimbledon, a vorbit despre ce ar putea urma pentru Carlos Alcaraz (22 de an, #1 ATP), după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani).
21:00
Ilie Bolojan, premierul României, a semnat, astăzi, demisia președintelui ANS, Constantin Bogdan Matei.
21:00
„Să plece acum de la Tottenham!” Sfatul primit de Radu Drăgușin de la un nume mare: „Rivalii lui sunt de neclintit” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, l-a sfătuit pe Radu Drăgușin (23 de ani) să o părăsească pe Tottenham încă din această iarnă.
20:10
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a anunțat obiectivul „câinilor” pentru anul 2026.
19:50
Încă o șansă pentru Balotelli Dat afară de echipa lui Șucu, atacantul italian este dorit în Golf + Ce contract i-ar fi oferit arabii # Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani), fostul atacant al celor de la AC Milan și Manchester City, este dorit de un club din Emiratele Arabe Unite.
19:40
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult # Golazo.ro
Igiraneza Aimé Guéric, mijlocașul celor de la Les Guêpiers du Lac din a doua ligă burundă, a murit în timpul meciului cu Amasipiri Never Give Up.
19:20
Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider” # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a fost provocat să alcătuiască un top 3 al celor mai buni atacanți din Liga 1 în anul 2025.
19:20
„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano # Golazo.ro
Deși nu este un oraș alpin, Milano va găzdui Satul Olimpic și unele probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă. Competițiile alpine se vor desfășura în mare parte în Dolomiți, Cortina d'Ampezzo fiind gazda celor mai emblematice discipline.
18:50
Transfer de titlu Grozavu l-ar aduce imediat pentru a se bate la campionat: „S-ar mula perfect” # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a declarat că Juri Cissoti (32 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, ar fi singurul jucător din Liga 1 pe care l-ar transfera la formația sa, dacă ar fi posibil.
18:40
„Munca dă mereu roade” Ionuț Radu, fără inhibiții după ce a fost ales în echipa lunii decembrie în La Liga # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a fost inclus în echipa lunii decembrie din La Liga, alături de nume importante.
18:20
Denis Haruț (26 de ani), mijlocașul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, și-ar putea prelungi contractul.
18:00
Nebunie la Cupa Africii VIDEO. Conduceau cu 1-0 în minutul 90+4, apoi a urmat dezastrul cu jucătorul din Liga 1 pe teren # Golazo.ro
Burkina Faso – Guineea Ecuatorială 2-1. Esteban Orozco (27 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, a fost integralist la oaspeți într-unul dintre cele mai nebune meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni.
17:50
Rapidul lui Copos, radiat Societatea care a adus ultimul titlu în Giulești nu mai există la Registrul Comerțului # Golazo.ro
Rapidul lui George Copos a fost radiat oficial din Registrul Comerțului, punând capăt societății care a condus clubul în cea mai glorioasă perioadă din istoria sa, 1992-2012.
17:10
Dorin Rotariu, ce GOLAZO! Fotbalistul român a făcut spectacol în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului # Golazo.ro
Dorin Rotariu (30 de ani), mijlocașul echipei Igdir FK (liga secundă) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului.
17:00
Unul dintre cei mai buni arbitrii europeni e cel mai mare gafeur în propriul campionat. Istvan Kovacs, acest Gică Hagi cu fluier, e un paradox, dar numai la prima vedere.
16:20
„M-a văzut și așa a rămas” Bogdan Stelea spune cum s-a ales cu porecla «Arnold»: „Așa mi-a zis Corneliu Vadim Tudor” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a dezvăluit cum a ajuns să fie supranumit „Arnold”, poreclă care i-a rămas până în prezent.
15:40
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit un episod de rasism cu care s-a confruntat, recent, la Mediaș.
14:50
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie # Golazo.ro
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham după fix doi ani. Un oficial extrem de important pentru el la Juventus și care l-a adus în Premier League l-ar influența să se întoarcă în Serie A
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.