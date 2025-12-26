Deputat SOS cu Mercedes de 123.000€ și Dacia 1300 în declarația de avere
MainNews.ro, 26 decembrie 2025 20:20
Deputatul Mihai Caragață de la SOS România a fost surprins conducând un Mercedes GLE de 123.000 euro, în timp ce în declarația sa de avere are trecută doar o Dacia 1300 din 1980. Aceasta mașină ar fi achiziționată pe firmă, dar ridică întrebări despre transparența averii parlamentarilor. Regulile privind declarațiile de avere permit excepții pentru … Articolul Deputat SOS cu Mercedes de 123.000€ și Dacia 1300 în declarația de avere apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 5 minute
20:40
Un diplomat rus, Arseni Konovalov, a fost condamnat pentru trădare după ce a furnizat informații clasificate serviciilor secrete americane în timpul unei misiuni în SUA. Acesta a fost acuzat de procurori și riscă o pedeapsă severă, în contextul tensiunilor diplomatice între Rusia și Statele Unite. Un diplomat rus, Arseni Konovalov, a fost condamnat pentru trădare … Articolul Diplomat rus condamnat pentru trădare în favoarea Statelor Unite apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
20:20
Alertă aeriană în Republica Moldova: un obiect zburător care a provocat panică a fost identificat ca un balon cu aer cald, nu o dronă rusă, conform autorităților. Informațiile inițiale proveneau din Ucraina, dar Poliția de Frontieră a asigurat că nu există pericol pentru cetățeni. Alertă aeriană în Republica Moldova din cauza unui obiect zburător Obiectul … Articolul Alertă aeriană în Moldova: balon cu aer cald confundat cu dronă apare prima dată în Main News.
20:20
Acum o oră
20:00
Fabrizio Romano dezvăluie echipele din Serie A interesate de Radu Drăgușin în ianuarie # MainNews.ro
Radu Drăgușin, fundașul român, se află în atenția echipelor din Serie A, precum Roma și Fiorentina, după revenirea sa la Tottenham. Cotat la 22 de milioane, jucătorul ar putea pleca în ianuarie, fie sub formă de împrumut, fie printr-un transfer definitiv. Analiza realizată de Fabrizio Romano detaliază posibilele mutări. Radu Drăgușin a revenit în lotul … Articolul Fabrizio Romano dezvăluie echipele din Serie A interesate de Radu Drăgușin în ianuarie apare prima dată în Main News.
20:00
Accident rutier pe DN12 Craiova cu 11 mașini implicate și 32 de persoane afectate. La fața locului, 27 de persoane au refuzat spitalizarea, iar două au fost transportate conștiente. Circulația a fost deviată pe DN 65. Autoritățile continuă evaluarea situației, iar ISU Olt a intervenit cu mai multe echipaje. Accident pe DN12 Craiova cu 11 … Articolul Accident deosebit pe DN12 Craiova: 11 mașini implicate, 32 de răniți apare prima dată în Main News.
19:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță finalizarea a 90% din planul de pace înainte de întâlnirea cu Donald Trump în Florida. Negocierile vizează garanții de securitate și reconstrucția postbelică. Discuțiile includ propuneri de compromis pe tema regiunii Donbas, dar Rusia nu acceptă condițiile Kievului. Volodimir Zelenski anunță că planul de pace cu Rusia este 90% finalizat … Articolul Zelenski anunță planul de pace înainte de întâlnirea cu Trump în Florida apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
19:40
China a impus sancțiuni împotriva a 20 de companii americane, inclusiv Boeing, ca reacție la un pachet record de armament pentru Taiwan. Ministerul chinez de Externe a înghețat activele acestor companii și a interzis afacerile cu acestea. Taiwan rămâne o sursă de tensiuni între Washington și Beijing. China a impus sancțiuni împotriva a 20 de … Articolul China sancționează 20 de companii americane după pachetul de armament pentru Taiwan apare prima dată în Main News.
19:20
Elena Udrea împlinește 52 de ani și reflectează asupra vieții sale tumultoase. Eliberată din închisoare după condamnarea în dosarul Gala Bute, ea vorbește despre alegeri, vise, suferința fiicei sale și recunoștința pentru sprijin. Mesajul ei inspiră și arată că adevărata chemare nu se termină. Elena Udrea împlinește 52 de ani și a fost eliberată din … Articolul O viață intensă: Aș opri timpul pentru a trăi experiențe unice apare prima dată în Main News.
19:10
Un fermier din Republica Moldova, cu antecedente penale, este suspectat de omorul unui bărbat de 61 de ani și posibila utilizare a trupurilor neînsuflețite ca hrană pentru porci. Autoritățile desfășoară investigații complexe pentru a identifica victimele și a aduna probe esențiale. Trei persoane au fost reținute în acest caz macabru. Un fermier din Republica Moldova, … Articolul Caz șocant în Moldova: Fermier suspectat de crime și hrană pentru porci apare prima dată în Main News.
19:00
Ioan Varga, finanțatorul CFR Cluj, a reacționat dur după ce Louis Munteanu a fost fotografiat în tricoul FCSB. Varga a catalogat gestul drept „lipsit de creier” și a afirmat că Munteanu nu va ajunge la FCSB, singura opțiune fiind un transfer în străinătate, cu un ofertă satisfăcătoare. Valencia ar putea fi interesată. Louis Munteanu, atacantul … Articolul Ioan Varga, reacție dură la poza lui Louis Munteanu în tricoul FCSB apare prima dată în Main News.
19:00
A doua zi de Crăciun, mii de credincioși din toată țara au vizitat Catedrala Națională din București, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Evenimentul a reunit familii, pelerini și turiști, atrași de măreția lăcașului de cult și de moaștele Sfântului Apostol Andrei, simbol al credinței românești. Mii de credincioși au vizitat Catedrala Națională din … Articolul Mii de credincioși la Catedrala Națională în a doua zi de Crăciun apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
18:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni duminică în Florida, dacă totul decurge conform planului. Zelenski a anunțat o nouă versiune a planului de pace pentru Ucraina, care prevede înghețarea frontului. Regimul de la Moscova respinge planul și caută să influențeze deciziile liderilor. Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni duminică, în Florida, … Articolul Trump și Zelenski se întâlnesc duminică în Florida, dacă totul decurge bine apare prima dată în Main News.
18:40
Perioada ideală pentru plantarea teiului și etapele esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă # MainNews.ro
Plantează teiul în primăvara devreme sau toamna târziu pentru a-i asigura o dezvoltare sănătoasă. Important este să alegi perioada corectă, să menții solul umed și să eviți expunerea la stres termic. Află etapele esențiale pentru o plantare de succes și toate condițiile necesare creșterii arborelui. Teiul se plantează primăvara devreme sau toamna târziu Plantarea toamna … Articolul Perioada ideală pentru plantarea teiului și etapele esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă apare prima dată în Main News.
18:10
18:00
69% din comenzile eMAG au fost efectuate de clienții Genius, care au beneficiat de livrare gratuită și economii substanțiale. Cele mai populare produse în 2025 au inclus detergenți, accesorii pentru telefoane și suplimente alimentare. Un client din Suceava a realizat 2409 comenzi, plasându-se ca cel mai activ utilizator al platformei. 69% din comenzile eMAG au … Articolul Iubitul meu în imagini, rețete proteice de la bunica și planuri în Galați apare prima dată în Main News.
18:00
Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial la tenis, s-a despărțit de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după 7 ani de colaborare fructuoasă. Marion Bartoli, campioană la Wimbledon, îngrijorată de această decizie, avertizează că presiunea și lipsa organizării ar putea afecta cariera tânărului jucător, amintind de retragerea lui Bjorn Borg. Carlos Alcaraz s-a despărțit de antrenorul său Juan … Articolul Carlos Alcaraz și despărțirea de Ferrero: E timpul retragerii? apare prima dată în Main News.
18:00
Oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă, iar conceptul de dopamine dressing evidențiază cum culorile influențează starea de bine. Analistul cromatic Silvia Dumitru subliniază că alegerea vestimentației poate activa emoții pozitive, îmbunătățindu-ne energia și încrederea. Dopamine dressing implică alegerea hainelor în funcție de culori pentru a stimula emoții pozitive și … Articolul Îmbrăcămintea influențează comportamentul uman: cum ne schimbă hainele apare prima dată în Main News.
17:50
Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu oficiali ai administrației Trump despre noi propuneri de pace pentru Ucraina. Kremlinul analizează detaliile primite după întâlnirea de la Miami, în timp ce Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Trump pentru a discuta despre soluții înainte de Anul Nou. Consilierul lui Putin a discutat cu membri ai administrației … Articolul Putin îi transmite lui Trump un nou plan de pace pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
17:40
Statele Unite au efectuat un atac aerian masiv în Nigeria, lansând rachete Tomahawk asupra taberelor ISIS. Președintele Donald Trump a descris operațiunea ca o lovitură letală împotriva terorismului, menționând persecuția creștinilor. Atacul a fost realizat în coordonare cu autoritățile nigeriene. Statele Unite au lansat 12 rachete Tomahawk împotriva taberelor ISIS din Nigeria pe 25 decembrie … Articolul Atac aerian cu rachete Tomahawk în Nigeria: Trump declară război terorismului apare prima dată în Main News.
17:00
Nicuşor Dan a avut o întâlnire specială la Paris cu fosta jucătoare de tenis Virginia Ruzici. Președintele a subliniat că performanțele acesteia au făcut cunoscut numele României în lume, inspirând generații de sportivi. Virginia Ruzici, dublă câștigătoare a Roland Garros, este o simbol al excelenței românești în sport. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris … Articolul Nicuşor Dan şi Virginia Ruzici, simboluri ale succesului românesc la Paris apare prima dată în Main News.
17:00
În ultimele 24 de ore, Salvamont România a intervenit la 14 apeluri de urgență, salvând 22 de persoane. Șapte dintre acestea au necesitat transport medical la spital. Autoritățile avertizează asupra condițiilor meteo severe din perioada următoare, îndemnând turiștii la prudență pe traseele montane. În ultimele 24 de ore, Salvamont România a înregistrat 14 apeluri de … Articolul 7 persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost internate la spital apare prima dată în Main News.
16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o întâlnire cu Donald Trump în Florida, duminică. Desigur, Casa Albă nu a confirmat oficial. Întâlnirea survine în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, iar Zelenski speră să finalizeze un plan de pace. Detalii și evoluții pe hotnews.ro. Volodimir Zelenski intenționează să se întâlnească cu Donald … Articolul Donald Trump și Volodimir Zelenski se întâlnesc în Florida: detalii noi apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
16:40
Italia se află într-o dezbatere aprinsă după grațierea lui Franco Cioni, condamnat la șase ani pentru uciderea soției lui bolnave. Cazul amplifică discuțiile despre sinuciderea asistată și drepturile pacienților, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice, care respinge orice formă de eutanasie. Franco Cioni a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru strangularea soției sale … Articolul Italia divizată după grațierea bărbatului care și-a ucis soția bolnavă apare prima dată în Main News.
16:40
Economia globală va suferi o reașezare semnificativă în următorii 15 ani, cu Statele Unite și China pe primele două locuri, iar India urcând pe locul 3. Rusia va cădea până pe locul 16. Proiecțiile sugerează o influență crescută a statelor din Sudul global și o încetinire a creșterii economice. Economia globală se va reașeza în … Articolul Campionii economici ai lumii: previziuni pentru următorii 15 ani apare prima dată în Main News.
16:00
Ousmane Dembele a câștigat trofeul „Campionul campionilor” Franței în 2025, punând capăt dominației înotătorului Leon Marchand. Atacantul de la Paris Saint-Germain a fost preferat în votul L’Equipe, devenind primul fotbalist premiat de la Kylian Mbappe în 2022. Află mai multe despre acest trofeu prestigios! Ousmane Dembele a câştigat trofeul Campionul campionilor Franţei pentru 2025 Aktiv … Articolul Ousmane Dembele câştigă trofeul „Campionul campionilor” în Franţa apare prima dată în Main News.
16:00
Radu F. Alexandru, mare dramaturg și senator, a trecut în neființă, lăsând în urmă o creație impresionantă în teatrul românesc. Activitatea sa politică și publicistică a fost deosebită. Montările sale au impresionat, iar piesele precum „Gertrude” rămân exemple ale talentului său. Înmormântarea are loc pe 29 decembrie. Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, lăsând în … Articolul Radu F. Alexandru, un mare scriitor român, a pierdut artă și cultură apare prima dată în Main News.
15:40
Un bărbat din Serbia a trăit o experiență șocantă la priveghiul bunicului său, când, din cauza alcoolului, a rămas închis în capela cu sicriul. Trezindu-se în întuneric, a făcut scandal, iar incidentul a dus la interzicerea servirii alcoolului la înmormântări în comunitatea sa. O poveste unică despre tradiții și neobișnuite întâmplări. Un utilizator de pe … Articolul S-a trezit lângă sicriu și a provocat haos într-o noapte terifiantă apare prima dată în Main News.
15:40
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025 a generat controverse și măsuri protecționiste. În același timp, situația din Ucraina rămâne tensionată, iar conflictele internaționale se intensifică. Evenimente climatice extreme și jafuri spectaculoase evidențiază provocările globale cu care ne confruntăm. Donald Trump s-a întors la Casa Albă în 2025, continuând măsurile protecționiste și expulzările … Articolul Trump revine: jafuri de milioane și dezastre climatice fără precedent apare prima dată în Main News.
15:00
Louis Munteanu a fost surprins purtând tricoul FCSB în timpul vacanței de sărbători, la un eveniment fotbalistic din Vaslui. Atacantul de la CFR Cluj a participat alături de alți jucători la un meci local. Gigi Becali forțează transferul jucătorului, stârnind multe speculații în presa sportivă. Louis Munteanu a fost surprins purtând tricoul FCSB-ului în timpul … Articolul Louis Munteanu în tricoul FCSB! Gigi Becali pregătește transferul surpriză apare prima dată în Main News.
15:00
Papa Leon al XIV-lea a răspuns unei scrisori emoționante trimise de Isabela, o fetiță din București, în urma unui pelerinaj la Roma. Gestul său a adus bucurie familiei, iar mesajul a subliniat importanța rugăciunilor pentru pace și binecuvântare. Scrisoarea a sosit de Crăciun, rezonând profund cu valorile creștine. Isabela din București a trimis un desen … Articolul Papa Leon XIV, mesaj de Crăciun emoționant pentru o fetiță din București apare prima dată în Main News.
15:00
Acum 8 ore
14:40
Bulgaria se dovedește a fi una dintre cele mai ieftine destinații europene pentru vacanța de iarnă, cu stațiuni precum Borovets și Bansko în top. Tarifele pentru schi sunt cu peste 20% mai reduse decât în România, iar abonamentele sezoniere reflectă această accesibilitate. Află mai multe despre prețuri și oferte atractive. Bulgaria se poziționează printre cele … Articolul Bulgaria, cea mai ieftină destinație europeană pentru vacanța de iarnă apare prima dată în Main News.
14:40
Șoferii din Austria așteaptă o decizie a Curții Constituționale privind legalitatea semnalizării limitei de viteză de 80 km/h pe autostrada A21. Un caz recent a ridicat întrebări serioase despre validitatea acestora, după ce s-a descoperit că indicatorul este plasat cu 17 metri mai devreme decât prevede reglementarea. Șoferii din Austria contestă legalitatea limitării de viteză … Articolul Șoferii așteaptă verdictul instanței din Austria apare prima dată în Main News.
14:10
Ilie Bolojan a oferit miniștrilor un cozonac Babka de lux, produs de o firmă din Oradea, cu un preț de 59 lei pentru 450 de grame. Acest cadou generos contrastează cu ajutoarele de încălzire de doar 50 lei pentru persoanele vulnerabile. Între timp, Guvernul continuă cheltuielile pentru înarmare în criza de austeritate. Ilie Bolojan a … Articolul Cozonac de lux pentru miniștri, preț mai mare decât ajutoarele de încălzire apare prima dată în Main News.
14:00
Risc pentru jucători și fani la World Cup 2026 din cauza căldurii extreme. Doctori atrag atenția asupra riscurilor asociate spectatorilor, care pot suferi de șocuri termice. Importanța măsurilor de prevenire, precum circulația aerului și zone umbrite, este esențială pentru siguranța tuturor. FIFA va colabora cu meteorologii pentru monitorizarea vremii. Stadioanele climatizate vor găzdui meciuri în … Articolul Intervenții de urgență pentru jucători și fani în căldură extremă la World Cup 2026 apare prima dată în Main News.
14:00
Avertizări cod galben și portocaliu pentru vânt puternic și ninsori viscolite în România, începând cu noaptea de 28 decembrie. Rafalele vor atinge 130 km/h, iar temperaturile vor scădea. Se estimează ninsori de 5-15 cm, cu riscuri de polei și vizibilitate redusă. Recomandări de prudență în deplasări. Avertizări de cod galben și portocaliu pentru vânt puternic … Articolul Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite în țară apare prima dată în Main News.
13:40
Rusia a alocat 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu din Turcia, prima de acest tip din țară. Proiectul, care ar urma să devină funcțională în 2026, are o capacitate de 4.800 de megawați. Turcia își dezvoltă și capacitățile de energie regenerabilă, vizând 20 de gigawați nucleari până în 2050. Rusia a oferit 9 … Articolul Funcționalitate 2026: Ce aduce viitorul pentru {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
13:40
Controversa din Elveția privind renunțarea la plățile în numerar aduce în prim-plan opiniile clienților care cer revenirea la cash. Un fost bancher își descrie dificultățile în retragerea banilor, subliniind importanța acestora pentru libertate și confidențialitate în fața unei posibile dependențe de sistemele digitale. Controversa din Elveția pe tema plăților exclusive cu cardul transformă numerarul într-o … Articolul Renunțarea la plata cash în Elveția: Clienții solicită revenirea la numerar apare prima dată în Main News.
13:40
Rușii au atacat cu drone trei nave sub pavilion străin în porturile Odesa și Mikolaiv, afirmă oficialii ucraineni. Atacurile au avariat nave din Slovacia, Palau și Liberia, provocând întreruperi de curent și pagube civile. Ministerul Apărării din România a monitorizat situația aeriană în urma atacurilor. Dronele rusești au atacat nave sub pavilion străin în porturile … Articolul Rușii atacă cu drone nave străine în porturile Mării Negre, confirmă Kievul apare prima dată în Main News.
12:50
Dmitri Constantinov, fost președinte al Găgăuziei, condamnat la 12 ani pentru delapidare # MainNews.ro
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidarea a 46 de milioane de lei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Comrat, acuzându-l de abuz de putere și contracte fictive. Sentința poate fi contestată în instanțele superioare. Dmitri Constantinov, fostul președinte al Găgăuziei, a fost condamnat la 12 … Articolul Dmitri Constantinov, fost președinte al Găgăuziei, condamnat la 12 ani pentru delapidare apare prima dată în Main News.
12:50
Gigi Becali a decis să nu mai meargă la Muntele Athos, preferând să se roage în bisericile din București. El subliniază că experiențele spirituale din orașul natal îi aduc amintiri prețioase din tinerețe. Descoperă mai multe despre alegerea sa și legătura cu lăcașurile de cult din București. Gigi Becali a decis să renunțe la pelerinajul … Articolul Gigi Becali renunță la Muntele Athos și alege un alt loc de rugăciune apare prima dată în Main News.
12:50
De Sfântul Ștefan, peste 330.000 de bărbați și 120.000 de femei sărbătoresc. Numele precum Ștefan, Ștefania și derivatele sunt celebrate. Descoperă urările de La Mulți Ani și semnificația numelui Ștefan, legătura cu istoria și tradițiile legate de această zi specială. La mulți ani celor care poartă acest nume! De Sfântul Ștefan, peste 330.000 de bărbați … Articolul Sărbătoriții de Sfântul Ștefan: Cine primește La Mulți Ani? apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
12:40
Putin respinge compromisurile lui Zelenski pentru Donbas și cere toate teritoriile anexate în 2022. Liderul rus a discutat despre concesii teritoriale și controlul centralei nucleare de la Zaporojie într-o reuniune cu oameni de afaceri. Negocierile cu Ucraina continuă, dar progresele sunt lente. Putin refuză compromisul Ucrainei privind Donbasul și vrea toate terenurile anexate ilegal Rusia … Articolul Contrapropunerile lui Putin la planul de pace al lui Zelenski, dezvăluite în Rusia apare prima dată în Main News.
12:40
Află cât curent consumă încărcătorul telefonului mobil lăsat în priză toată ziua. Chiar dacă suma anuală poate părea mică, obiceiul de a-l lăsa conectat îți poate crește factura la electricitate. Iată cum să economisești bani și energie și să îți protejezi smartphone-ul! Încărcătorul telefonului lăsat în priză consumă în medie 0,12 euro pe an Practicile … Articolul Cât curent consumi lăsând încărcătorul telefonului în priză toată ziua? apare prima dată în Main News.
12:30
Accident tragic de autobuz în Zontecomatlan, Mexic, soldat cu 10 morți, inclusiv un copil, și 32 de răniți. Vehiculul s-a răsturnat pe ruta Ciudad de Mexico – Chicontepec după ce șoferul a pierdut controlul. Autoritățile locale au confirmat decesul și au publicat numele răniților. Accidentele rutiere sunt frecvente în Mexic. Accident de autobuz în Zontecomatlán, … Articolul Accident mortali în Mexic: 10 decese, inclusiv un copil, și 32 de răniți apare prima dată în Main News.
11:50
Află programul Mega Image de Anul Nou 2026! Magazinele sunt deschise pe 31 decembrie între 07:00 și 19:00, închise pe 1 ianuarie și deschise pe 2 ianuarie între 09:00 și 19:00. Livrarea comenzii online este disponibilă în datele specificate. Detalii complete pe mega-image.ro. Magazinele Mega Image sunt închise pe 1 ianuarie 2026 Pe 31 decembrie … Articolul Program Mega Image Anul Nou 2026: Orar 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie apare prima dată în Main News.
11:50
Simona Halep își petrece Crăciunul într-un cadru relaxat, etalând o ținută elegantă și rafinată. La 36 de ani, fosta lideră mondială strălucește pe Instagram, transmițând gânduri bune fanilor. De asemenea, a primit un cadou simbolic – albumul limitat „Din România, Simona Halep”, omagiu adus carierei sale legendară. Simona Halep își petrece Crăciunul departe de România, … Articolul Simona Halep îmbracă luxul: Crăciun în stil rafinat cu branduri de top apare prima dată în Main News.
11:40
RO-Alert a fost activat în Tulcea din cauza atacurilor din Ucraina, iar două aeronave F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația de la granița cu România. Ministerul Apărării Naționale a detectat drone rusești, însă nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian românesc. Locuitorii au primit un mesaj vocal de avertizare. Mesaj RO-Alert transmis … Articolul Alertă RO-Alert în Tulcea: F-16 ridicate din cauza atacurilor din Ucraina apare prima dată în Main News.
11:40
Gmail ar putea permite în curând schimbarea adresei de email, conform unei actualizări recente a centrului de asistență Google. Deși informația a fost descoperită în limba hindi, aceasta sugerează o schimbare importantă pentru utilizatori, care nu vor mai fi nevoiți să creeze conturi noi pentru a obține o adresă diferită. Gmail ar putea introduce opțiunea … Articolul Gmail permite schimbarea adresei de email pentru o utilizare mai eficientă apare prima dată în Main News.
11:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu emisarii americani despre un nou plan de pace în conflictul cu Rusia. Negocierile au inclus retragerea forțelor ruse și garanții de securitate din partea SUA și NATO. Tensiunile rămân ridicate în Donețk, cu cereri clare de securitate din partea Ucrainei. Zelenski a discutat cu emisarii americani despre un … Articolul Zelenski discută cu emisarii SUA despre planul de pace și idei noi apare prima dată în Main News.
