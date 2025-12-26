Deputat SOS cu Mercedes de 123.000€ și Dacia 1300 în declarația de avere

11:40

Gmail ar putea permite în curând schimbarea adresei de email, conform unei actualizări recente a centrului de asistență Google. Deși informația a fost descoperită în limba hindi, aceasta sugerează o schimbare importantă pentru utilizatori, care nu vor mai fi nevoiți să creeze conturi noi pentru a obține o adresă diferită. Gmail ar putea introduce opțiunea … Articolul Gmail permite schimbarea adresei de email pentru o utilizare mai eficientă apare prima dată în Main News.