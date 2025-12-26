Ciprian Ciucu, anunț despre construirea de noi spitale în Capitală
Primarul Ciprian Ciucu a anunțat construirea a două spitale noi în București: cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică și Spitalul Clinic din Sectorul 6.
Regele Charles al Marii Britanii a transmis, joi, tradiționalul mesaj de Crăciun, filmat din Westminster Abbey. Monarhul britanic a împărtășit nevoia de bunătate, compasiune și speranță în „vremuri de incertitudine” în mesajul său din acest an.
Ziua de 27 decembrie, când este sărbătorit Sfântul Ștefan, este un moment special pentru peste un milion de români care poartă acest nume sau derivatele sale.
Experții au câteva trucuri pentru cei care au uitat sau nu au putut să-și răcească băutura. Este vorba despre experții unor companii care fac producție și comerț cu băuturi alcoolice. Trucurile sunt la îndemâna oricui și pot deveni folositoare în timpul sărbătorilor.
Planul Roșu de Intervenție a fost activat, vineri, în județul Olt, după un accident în care au fost implicate zece mașini, în care erau 27 de persoane, pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, în județul Olt.
SCM Râmnicu Vâlcea anunță un nou transfer. Jucătoarea franceză Marie-Hélène Sajka, componentă a lotului național al Franței și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial, se alătură oficial clubului vâlcean cu începutul sezonului următor.
Președintele Nicușor Dan a petrecut noaptea sfântă de Crăciun, în satul Ileni, din Braşov, unde a fost primit de colindători.
Dacă ai petrecut ultimii ani prioritizând securitatea cu orice preț - blocând active, minimizând riscurile, spunând da la orice în numele stabilității - 2026 este pe cale să zguduie lucrurile.
Cei mai bogați miliardari din sectorul tehnologic din Statele Unite și-au majorat averea totală cu peste 550 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii investițiilor în companiile de inteligență artificială, potrivit datelor Bloomberg.
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare de vânt puternic, cod portocaliu, pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara.
Majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026, potrivit unui sondaj.
Cei mai mulți dintre noi am primit cel puțin un cadou de Crăciun care a ratat ținta - un pulover care nu se potrivește, un ornament urât sau un parfum care nu ne place.
Un incendiu a izbucnit vineri într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane au fost evacuate. În timpul misiunii pompierii au salvat un câine.
Patru zodii se bucură de abundență și noroc important în ianuarie 2026, o lună marcată de influența puternică a lui Saturn, planeta responsabilității, maturizării și construcției pe termen lung. Saturn cere responsabilitate, dar răsplătește din plin efortul susținut.
Inteligența Artificială transformă rapid piața muncii, automatizând sarcini care până de curând erau exclusiv umane. În timp ce unele domenii se restrâng, altele câștigă o valoare neașteptată.
Polițiștii de frontieră au făcut, în ultimele 24 de ore, formalitățile pentru aproximativ 52.690 de persoane și peste 10.610 mijloace de transport la frontiera externă a României.
Forțele rusești din Kupiansk sunt pe punctul prăbușirii complete. Doar câteva zeci de soldați mai rezistă în orașul din nord-estul Ucrainei. Trupe izolate, fără aprovizionare, se predau din ce în ce mai mult.
Accident rutier grav vineri pe DN2A, la intersecția cu DJ223, în zona localității Horia, județul Constanța. Zece persoane, dintre care patru copii, au fost duse la spital.
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun. TNB: „Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică”.
La fiecare început de an, milioane de oameni din întreaga lume își promit că vor fi mai buni, mai sănătoși, mai organizați sau mai fericiți.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni „în viitorul apropiat” cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor Washingtonului de a media un acord de pace între Kiev și Moscova.
Un pachet software aparent legitim pentru WhatsApp Web a fost descărcat de zeci de mii de utilizatori și permite accesul complet la mesaje, fișiere, contacte și parole, fără ca victima să observe ceva neobișnuit.
Mulți oameni caută constant trucuri sau strategii pentru a atrage mai mulți bani în viața lor.
Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a desemnat pe francezul Clement Turpin cel mai bun arbitru din lume în 2025. Arbitrul român Istvan Kovacs s-a clasat pe locul 4, cu 54 de puncte, ratând podiumul la 11 puncte.
Tronsonul Focșani-Adjud a fost deschis marți, astfel că va fi posibil să se circule fără întreruperi pe 250 de kilometri între București și Adjud, scrie presa maghiară. Odată cu deschiderea sa, rețeaua de autostrăzi din România a ajuns la 1.416 kilometri. Dintre aceștia, 146 de kilometri au fost deschiși în 2025.
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, împlinește astăzi 52 de ani. Ea a fost eliberată de curând din închisoare, după ce a fost condamnată în dosarul Gala Bute.
La început de an, mulți dintre noi ne facem liste cu lucruri de eliminat din viață: mâncatul nesănătos, lipsa sportului, obiceiurile proaste.
O ființă rară, care trăiește de obicei în Marea Mediterană, a fost descoperită în apele din sudul Angliei. Este vorba despre un limax de mare curcubeu, extrem de rar, inclusiv în arealul său.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026. Avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară.
Horoscop zilnic, sâmbătă 27 decembrie 2025: Racii evită responsabilitățile, Fecioarele primesc ajutor, iar Balanțele se învârt în cerc.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 26 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00.
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pentru cei mai mulți, mese întinse alături de cei dragi. Pentru organism, însă, „maratonul gastronomic”, care cuprinde de la sarmalele tradiționale și piftie, până la cozonacul cald, reprezintă un test de efort extrem, avertizează medicul Constantin Truș.
Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi, 26 decembrie, Soborul Maicii Domnului și îl cinstesc pe Sfântul Nicodim de la Tismana, călugărul care a ridicat primele mănăstiri cu rânduială athonită din Țara Românească.
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: Trecerea dintre ani ne găsește în plin sezon Capricorn, o perioadă care ne cere maturitate, realism și decizii asumate.
Un mesaj RO Alert a fost emis în noaptea de joi spre vineri în județul Tulcea. Au fost vizați locuitorii din nordul județului. Mesajul a fost emis în urma atacurilor rusești asupra localităților ucrainene din apropierea frontierei cu România.
Ți s-a întâmplat vreodată să derulezi poze de călătorie la 2 noaptea și să te întrebi dacă vei ajunge vreodată acolo?
Gemeni, horoscopul tău pentru 2026 anunță un an revoluționar, în care marile tale intenții și manifestări prind contur. Nu doar că te aștepți la neașteptat — îl și accepți pe deplin.
Căsătoria este o schimbare majoră care nu influențează doar relația de cuplu, ci întreaga ta viață.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare nivometeorologică valabilă în perioada 25-27 decembrie, ora 20.00, avertizând asupra riscului de avalanșe în masivele montane, mai ridicat în Carpații Meridionali.
Luna decembrie nu aduce doar luminițe, cadouri și reuniuni de familie, ci și un fenomen emoțional frecvent observat de psihologi: reaprinderea iubirilor vechi sau apariția unor sentimente intense, aparent „din senin”.
Directorul general al Prosus, Fabricio Bloisi, a declarat că regulile de concurență ale Uniunii Europene limitează planurile grupului de a investi până la 15 miliarde de dolari în Europa, în urma aprobării preluării Just Eat Takeaway pentru 4,1 miliarde de euro, potrivit Financial Times.
„Accident rutier produs în localitatea Prundu Bârgăului, fiind implicate două autoturisme. Din primele informații, În urma impactului au rezultat patru victime încarcerate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud.
Anul Nou începe la 1 ianuarie în aproape toate țările din lume dar strămoșii noștri se orientau după alte calendare.
Sfântul Ștefan este una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu și primul martir al Bisericii.
Ministerul Sănătății a reacționat public după ce a apărut informația potrivit căreia Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava percepe o taxă pentru eliberarea documentelor care atestă ora exactă a nașterii, informație solicitată frecvent de persoane interesate de horoscop sau de realizarea astrogramei.
Previziunile atribuite celebrei clarvăzătoare bulgare Baba Vanga pentru anul 2026 sunt considerate, de mulți, printre cele mai tulburătoare din toate timpurile.
Alegerea unui nume pentru copil este un moment special, plin de emoție și semnificație pentru orice familie.
Pe 26 decembrie 2025, Universul transmite un mesaj esențial către patru zodii, sub influența lui Chiron retrograd.
India alocă sute de milioane de dolari pentru construirea de drumuri, tuneluri și piste de aterizare în Himalaya, într-un efort de a-și consolida capacitatea militară de-a lungul frontierei disputate cu China, relatează The Wall Street Journal.
Consumul de energie electrică este estimat să crească modest în următorii opt ani, în concordanță cu perspectivele de evoluție a Produsului Intern Brut (PIB), în timp ce capacitățile de producție, în sepecial din surse regenerabile, sunt prevăzute să aibă un avans mai consistent.
