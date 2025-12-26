Fostul antrenor de la Olympique Marseille a murit la vârsta de 72 de ani

12:40

Cristian Balaj (54 de ani) a demisionat de la CFR Cluj, iar în perioada următoare nu mai ia în calcul revenirea în fotbalul românesc. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, fostul conducător din Gruia a explicat că are de gând să se implice mai degrabă în proiecte personale, decât în sportul rege.După patru ani pe care i-a petrecut în funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj a decis să iau o pauză de la fotbal. „Psihic am fost dărâmat. ...