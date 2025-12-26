Dorit de Dinamo, George Pușcaș e așteptat să semneze cu altă echipă: „Îi surâde ideea”
Gazeta Sporturilor, 26 decembrie 2025 18:50
George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract de la 1 septembrie după despărțirea de Bodrumspor, a reprezentat un fotbalist interesant pentru Dinamo în această pauză de mercato. Așa cum GSP.ro a scris zilele trecute, internaționalul român solicită un salariu uriaș pentru nivelul Superligii, 50.000 de euro pe lună, iar „câinii” nu-și permit să ofere atât de mult.În cele din urmă, atacantul român ar putea ajunge în campionatul Chinei. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
18:50
Dorit de Dinamo, George Pușcaș e așteptat să semneze cu altă echipă: „Îi surâde ideea” # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract de la 1 septembrie după despărțirea de Bodrumspor, a reprezentat un fotbalist interesant pentru Dinamo în această pauză de mercato. Așa cum GSP.ro a scris zilele trecute, internaționalul român solicită un salariu uriaș pentru nivelul Superligii, 50.000 de euro pe lună, iar „câinii” nu-și permit să ofere atât de mult.În cele din urmă, atacantul român ar putea ajunge în campionatul Chinei. ...
18:50
Fostul antrenor secund al naționalei Franței, Jean-Louis Gasset, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani, a anunțat clubul Olympique Marseille, unde acesta a fost antrenor principal în 2024. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.Gasset a condus Marseille în semifinalele Europa League, unde echipa a pierdut cu 0-4 în fața formației italiene Atalanta. Gasset a lucrat cu naționala Franței între 2010 și 2012, ca asistent al antrenorului principal Laurent Blanc. ...
18:50
Florin Niță a numit cel mai bun portar din Superliga: „Domnul Becali vorbește despre el” » Ce spune despre FCSB și revenirea în România # Gazeta Sporturilor
Rămas fără angajament din luna iulie a acestui an, Florin Niță (38 de ani) a vorbit despre campionatul intern, despre revenirea FCSB în lupta pentru play-off, dar și despre cel mai în formă portar din Superliga, în opinia sa.Fostul internațional român a apărat poarta roș-albaștrilor în perioada 2013-2018, fiind integralist în 117 meciuri și câștigând nu mai puțin de 5 trofee alături de FCSB. ...
Acum o oră
18:20
A marcat unul dintre golurile sezonului în Superligă, iar bucuria e dublă la final de 2025: „Ceva ce nu am mai trăit până acum!” » Le-a promis fanilor play-off-ul! # Gazeta Sporturilor
Florin Borța, 26 de ani, unul dintre titularii de drept de la FC Argeș, autorul unei „capodopere” în meciul cu CFR Cluj de acum o lună, și-a făcut inventarul unui an nemaipomenit în plan personal și profesional, încheiat cu o clasare pe loc de play-off, dar și cu căsătoria cu aleasa inimii lui, Erica. ...
18:10
Zimbabwe, naționala antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), a obținut primul punct la Cupa Africii pe Națiuni. Deși pornea cu șansa a doua în fața Angolei, Zimbabwe a smuls un rezultat de egalitate, scor 1-1, în etapa a doua a grupelor.Echipa lui Mario Marinică venea după ce a fost aproape de un rezultat istoric în prima rundă. A condus naționala Egiptului cu 1-0, însă a pierdut după un gol primit în prelungirile partidei (90+1'). ...
Acum 2 ore
18:00
Ce se întâmplă cu Răzvan Sava după ce a încasat 5 goluri în ultimul meci » Antrenorul italienilor și-a anunțat decizia înaintea duelului cu Lazio # Gazeta Sporturilor
Tehnicianul italienilor de la Udinese, Kosta Runjaic (54 de ani), a vorbit despre situația portarului român Răzvan Sava (23 de ani), integralist în înfrângerea usturătoare suferită duminică seară, scor 1-5 cu Fiorentina.Portarul român a intrat pe teren în minutul 12, după ce titularul Maduka Okoye a fost eliminat pentru un fault dur comis în afara careului. Meciul a fost unul de coșmar pentru Sava, care a încasat nu mai puțin de cinci goluri. ...
17:50
Wanda Nara, din nou în centrul atenției: ultimele fotografii au stârnit o furtună pe rețelele de socializare # Gazeta Sporturilor
Wanda Nara, fosta soție a celebrului fotbalist Mauro Icardi, a fost surprinsă dintr-un unghi neobișnuit, fără filtre și fără imaginea „strălucită” cu care și-a obișnuit urmăritorii, fapt ce a declanșat o avalanșă de comentarii.În imaginile controversate apărute pe o pagină de Instagram, Wanda Nara arată semnificativ diferit față de profilul ei de Instagram. Mulți internauți și-au exprimat șocul față de discrepanța dintre imaginea ei online și realitate. ...
17:40
Decizia CFR-ului în privința lui Louis Munteanu, după imaginile virale: „S-a încheiat!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a anunțat faptul că Louis Munteanu (23 de ani) nu va ajunge la FCSB în această pauză de iarnă. Declarațiile șefului din Gruia vin în contextul în care atacantul s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul roș-albaștrilor.Imediat după acest gest, Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, l-a jignit pe fotbalist: „lipsit de creier”, și a anunțat că nu va ajunge la FCSB. ...
17:30
Alexandru Maxim (35 de ani) a fost titular în eșecul suferit de Gaziantep în deplasare cu Bașakșehir, scor 1-5, și a bifat meciul cu numărul 200 în prima ligă a Turciei. Fostul internațional român i-a pasat decisiv lui Drissa Camara la golul de 1-1, înscris în minutul 26. Astfel, Maxim a ajuns la 3 goluri și 6 assist-uri în cele 16 apariții din acest sezon. ...
17:20
După ce a debutat cu “Culorile adevărului”, în care își valorifică experiența de jurnalist care a relatat despre migrație, Sebastian Perju a scris un nou roman care are în centru un fenomen global: fotbalul. O poveste din vremea EURO 2020 (campionat desfășurat în 2021). Dar o poveste care rămâne.- Sebastian Perju, an de zile jurnalist, corespondent TV în Franța, romancier. Și deloc în ultimul rând: pasionat de Liverpool. ...
17:10
Adrian Ropotan (39 de ani) a revenit la Dinamo după 16 ani, de data aceasta din postura de antrenor în cadrul Centrului de copii și juniori al clubului. La o lună și jumătate după ce a semnat contractul, fostul mijlocaș central a oferit primele impresii despre ceea ce a găsit în interiorul clubului. ...
17:10
Wanda Nara, din nou în centrul atenției: Fotografiile de la un eveniment public au stârnit o furtună pe rețelele sociale. # Gazeta Sporturilor
Wanda Nara, fosta soție a celebrului fotbalist Mauro Icardi, a fost surprinsă dintr-un unghi neobișnuit, fără filtre și fără imaginea „strălucită” cu care și-a obișnuit urmăritorii, fapt ce a declanșat o avalanșă de comentarii.În imaginile controversate apărute pe o pagină de Instagram, Wanda Nara arată semnificativ diferit față de profilul ei de Instagram. Mulți internauți și-au exprimat șocul față de discrepanța dintre imaginea ei online și realitate. ...
Acum 4 ore
16:40
Mâncarea tradițională pe care Cîrjan o „exclude” de la masa de Crăciun: „Nu sunt eu genul” » Dinamovistul surprinde: „Nu prea îmi plac vacanțele” # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru GSP.ro despre familie, Crăciun, Revelion și dorința de a câștiga campionatul cu Dinamo.Cîrjan preferă să petreacă atât Crăciunul, cât și Revelionul acasă, alături de familie. Nu este atras de vacanțe sau ieșiri.De sărbători, fotbalistul lui Dinamo ascultă colinde, mănâncă sănătos și spune că ar renunța la sarmalele de pe masa de Crăciun. ...
16:40
Cristi Săpunaru a întocmit Top 3 fundași centrali români din Superliga: „Pentru mine, nu pleca niciodată de la Rapid!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central al Rapidului, a fost provocat să numească cei mai buni trei fundași centrali români din Superliga pe 2025.Iar opțiunile acestuia sunt următoarele: Mihai Popescu (32 de ani, FCSB), Adrian Rus (29 de ani, Universitatea Craiova) și Paul Iacob (29 de ani, Oțelul Galați).Săpunaru a fost coleg cu Iacob în sezonul trecut la Rapid, club care l-a împrumutat în iarnă la FC Botoșani, iar în vară l-a cedat definitiv la Galați. ...
16:40
MM Stoica și-a pus dorințele pentru 2026: „Măcar campionatul” » Reacțiile nu au lipsit să apară # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre dorințele sale de Crăciun, dar și despre ce își dorește pentru anul următor, într-un clip filmat de fiica sa, Teodora Stoica (31 de ani), și postat pe rețelele de socializare.Videoclipul a strâns rapid mii de reacții. Teodora Stoica este foarte activă în mediul online, iar pe TikTok, platforma unde a fost publicat clipul alături de Mihai Stoica, are peste 100. ...
16:30
Liverpool și Wolverhampton pregătesc un omagiu emoționant pentru familia lui Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
Liverpool primește pe Anfield vizita celor de la Wolverhampton sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 17:00. Cele două cluburi, singurele din Anglia pentru care a evolut Diogo Jota, au pregătit un moment special care îi include și pe cei doi băieți ai fotbalistului portughez decedat în vara acestui an.Potrivit The Times, Dinis și Duarte, cei doi băieți ai lui Jota, vor fi mascotele meciului dintre Liverpool și Wolverhampton Wanderers. ...
16:10
Printre campioni » După întâlnirea cu Radu Drăgușin, președintele Nicușor Dan a fost față în față cu marea legendă a României # Gazeta Sporturilor
Nicușor Dan (55 de ani), președintele României, s-a întâlnit la Paris cu cea care a scris istorie pentru țară, devenind prima campioană de Grand Slam a României, Virginia Ruzici (70 de ani). Șeful statului participă la tot felul de întâlniri cu românii din diaspora, alegând acum să meargă în Franța, după ce la mijlocul lunii a fost în Anglia. ...
16:00
Puștiul cu pumni de aur din boxul românesc: „N-am zis niciodată «Nu mai pot» sau «Nu mai vreau». Când intru în ring, sunt în transă” # Gazeta Sporturilor
Șerban Stoica are 16 ani, e multiplu campion național și campion balcanic la juniori, plus un loc 5 la ultimele Europene U17, unde a pierdut un meci „cu cântec” în sferturile de finală, exact înainte de a-și asigura o medalie. Legitimat la CSM Suceava, a fost cooptat în urmă cu două luni în centrele naționale de pregătire de la Călărași și Giurgiu, unde-și urmează visul de a ajunge la podiumul olimpic la JO 2032, Brisbane, Australia. ...
15:40
Suntem pe 18-19 într-un clasament al numărului de meciuri adunate în Ligă » O țară conduce inclusiv la echipe! # Gazeta Sporturilor
România a strâns 72 de meciuri în competiția numărul 1 a Europei începând din sezonul 1992 - 1993, când a fost denumită Champions League și s-a introdus faza grupelor.Cotidianul Marca a făcut un clasament al țărilor și cluburilor cu cele mai multe meciuri adunate în Champions League. Iar România, cu 72 de partide bifate de Steaua, CFR Cluj, Oțelul Galați și Unirea Urziceni, se situează pe pozițiile 18-19, la egalitate cu Danemarca, care le-a adunat cu 6 echipe de club. ...
15:30
„Se schimbă treaba” » Gigi Becali aplaudă gestul lui Louis Munteanu și reia negocierile # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a reacționat plăcut surprins că Louis Munteanu (23), atacantul de la CFR Cluj, a purtat tricoul echipei sale.Louis Munteanu a petrecut ultimele zile la Vaslui, de unde este originar, și a fost prezent la un eveniment fotbalistic. Acolo, a ales să joace în tricoul celor de la FCSB, alimentând zvonurile cu privire la un posibil transfer la campioană. ...
15:20
Drept la replică solicitat de Elisabeta Lipă: „Întâlnirea nu a fost doar cu Matei” # Gazeta Sporturilor
În urma articolului apărut pe GSP.ro în urmă cu două zile, despre întâlnirea cu Bogdan Matei, președintele ANS, în care Elisabeta Lipă ar fi cerut ca respectivul să facă obiecții la concluziile auditului Curții de Conturi, dar ar fi fost refuzată, marea campioană a ținut să facă o serie de precizări.Fosta multiplă campioană olimpică a spus „nu știu de unde și de ce a pornit această campanie de denigrare împotriva mea. ...
15:20
Revoluție la echipa din „Liga Florilor” » TREI transferuri dintr-un foc, lovitură pentru două rivale și revenire după scandalul de dopaj # Gazeta Sporturilor
Corona Brașov, vicecampioana României, va trece prin schimbări semnificative de lot vara viitoare, la startul sezonului competițional 2026-2027. Echipa de sub Tâmpa a început deja transferurile, iar primele trei jucătoare vin de la rivala Gloria Bistrița: Bianca Bazaliu (28 de ani), Renata de Arruda (26 de ani) și Eva Kerekes (24 de ani). ...
Acum 6 ore
14:30
Ioan Varga „a luat foc” când l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul de la FCSB: „Gest lipsit de creier” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat virulent după ce l-a văzut pe Louis Munteanu (23 de ani), liderul grupării din Gruia, fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB, echipă care l-a dorit insistent în ultimele luni. Louis Munteanu continuă să fie subiectul unui transfer în această perioadă, dar „pista” FCSB pare momentan închisă. Gigi Becali l-a dorit insistent, însă mutarea nu s-a concretizat. ...
14:20
Roy Hodgson, în L'Equipe, despre Mircea Lucescu: „Ah, da...este unul, la 80 de ani. Unii n-au...” # Gazeta Sporturilor
Fost selecționer al Angliei și al Elveției, printre altele, Roy Hodgson s-a retras în 2024, la 76 de ani, de la Crystal Palace.Roy Hodgson le-a declarat celor de la prestigiosul cotidian francez L'Equipe că, în ceea ce-l privește, consideră că momentul în care s-a retras din fotbal, la 76 de ani, a fost „cel potrivit. Sunt fericit că am avut o carieră atât de lungă și bună, de care am profitat. ...
14:20
Shakespeare, un agricultor și o încurcătură poștală » Originile numelui echipei lui Radu Drăgușin, Tottenham # Gazeta Sporturilor
Tottenham, grupare la care activează internaționalul român Radu Drăgușin (23 de ani), echipă din nordul Londrei, are o istorie curioasă care a dus la numele oficial și final, în primii ani fiind cunoscută doar ca Hotspur FC.Din aprilie 1884, la doi ani după înființarea clubului, numele oficial al lui Tottenham este Tottenham Hotspur Football Club. ...
13:50
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul lui FCSB! » O „aroganță” la adresa lui Varga sau urmează transferul? # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), vedeta celor de la CFR Cluj, s-a fotografiat în vacanța de Crăciun în tricoul rivalei de la FCSB!În ce context s-a întâmplat? Louis Munteanu este originar din Vaslui și a ales să petreacă acolo vacanța de sărbători. A fost prezent la un eveniment fotbalistic în care ASC Ivacec Vaslui, echipa locală, a înfruntat o echipă formată din mai mulți jucători originari din Vaslui. Evenimentul are loc în fiecare an.GALERIE FOTO. ...
13:50
Al Fong și Armine Barutyan, un cuplu de antrenori care a antrenat numeroși medaliați olimpici și mondiali din SUA, au fost suspendați de SafeSport pentru „conduită necorespunzătoare fizică și emoțională”.Al Fong și Armine Barutyan au primit suspendări diferite, el până pe 22 decembrie 2030, iar ea până pe 22 decembrie 2026.Ei sunt fondatorii Great American Gymnastics Express (GAGE Center) din Blue Springs, Missouri. ...
13:50
Uganda a prezentat Stadionul Hoima, în valoare de 130 de milioane de dolari, finanțat integral de guvern, ca parte a pregătirilor pentru AFCON 2027.Președintele Yoweri Kaguta Museveni a inaugurat oficial miercuri noul Stadion Hoima City, o realizare de referință în pregătirile Ugandei pentru a co-organiza Cupa Africii pe Națiuni (AFCON) 2027 alături de Kenya și Tanzania.FOTO. ...
13:40
Anul 2025 se apropie de final, iar Gazeta Sporturilor îți prezintă mai jos cum arată topul celor mai buni marcatori, respectiv pasatori din Superliga, de-a lungul întregului an. În ediția de campionat 2024-2025, Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a fost golgheterul sezonului, terminând cu 23 de goluri. ...
13:10
Chelsea ar putea renunța la mai mulți jucători în timpul perioadei de transferuri din ianuarie pentru a strânge fonduri pentru potențiale achiziții.Până la șase jucători ar putea să o părăsească pe Chelsea în perioada următoare, într-un moment în care antrenorul Enzo Maresca încearcă să-și consolideze echipa. ...
13:10
Mesajul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, la finalul anului 2025: „Mai avem doi pași” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a transmis un mesaj la finalul anului 2025, în care a făcut o scurtă recapitulare a celor mai importante realizări la nivel de echipe naționale, de la seniori și până la loturile de juniori, amintind indiscutabil despre marea provocare din 2026, calificarea la Campionatul Mondial. Barajul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beșiktaș Arena. ...
13:10
Nick Woltemade, atacantul pe care Newcastle a dat 85 de milioane de euro în vară, a avut o ascensiune de-a dreptul stelară în 2025.Fostul director executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a rămas „de poveste” cu comentariul său din vară, despre transferul lui Nick Woltemade la Newcastle United. ...
Acum 8 ore
12:40
„Am fost furat de români!” » Fostul șef din Superliga acuză: „Am luat o țeapă mare” # Gazeta Sporturilor
Cristian Balaj (54 de ani) a demisionat de la CFR Cluj, iar în perioada următoare nu mai ia în calcul revenirea în fotbalul românesc. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, fostul conducător din Gruia a explicat că are de gând să se implice mai degrabă în proiecte personale, decât în sportul rege.După patru ani pe care i-a petrecut în funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj a decis să iau o pauză de la fotbal. „Psihic am fost dărâmat. ...
12:20
Privire în interiorul celei mai populare platforme pentru aduți » Jucătoarele din Franța au vorbit despre experiențele lor # Gazeta Sporturilor
Chloé Paquet (31 de ani), Océane Dodin (29 de ani) și Jonathan Eysseric (35 de ani) și-au împărtășit experiențele cu cea mai populară platformă pentru adulți, în cotidianul L’Équipe.Cunoscută la nivel mondial pentru conținutul său erotic și pornografic, rețeaua socială OnlyFans pătrunde în lumea tenisului, sponsorizând din ce în ce mai mulți jucători și jucătoare din circuit. Francezii sunt destul de numeroși, iar L’Équipe a vorbit cu unii dintre ei. ...
12:10
Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, l-a liniștit pe Pep Guardiola în privința kilogramelor cu o poză de pe cântar și asigurarea că totul e ok.Înainte de a se despărți de jucători, la plecarea în vacanța de Crăciun, Pep Guardiola i-a avertizat în privința kilogramelor în plus: „Cine se întoarce cu surplus nu va face deplasarea pentru meciul cu Nottingham Forest, de sâmbătă”. ...
12:00
Fostul fundaș central Cristi Săpunaru (41 de ani) a enumerat rivalii cu care ducea cele mai înverșunate lupte în derby-urile din Superliga. Cristi Săpunaru a fost jucătorul Rapidului timp de 8 ani, iar în acest timp a dus lupte grele cu rivalii de la FCSB și Dinamo. Alex Chipciu, Mirel Rădoi, Sorin Paraschiv și Florentin Petre sunt jucătorii pentru care Săpunaru avea cea mai mare antipatie pe terenul de fotbal, chiar dacă în afară se înțelegeau bine. ...
11:50
Și-au pus mâinile pe cap! » „Foarfeca” incredibilă de la Cupa Africii pe Națiuni, prezentată din toate unghiurile: „E regele” # Gazeta Sporturilor
Ayoub El Kaabi (32 de ani) a fost protagonistul meciului de debut la Cupa Africii pe Națiuni, conducând Marocul spre o victorie cu 2-0 împotriva Insulelor Comore. Intrat din postura de rezervă, atacantul lui Olympiacos nu a întârziat să-și pună amprenta și a stabilit scorul final cu o execuție rară, care candidează pentru cel mai frumos gol al anului. ...
11:50
Mutare spectaculoasă în „Liga Florilor” » Jucătoarea naționalei Olandei a semnat în România până în 2028 # Gazeta Sporturilor
SCM Râmnicu Vâlcea a efectuat primul transfer pentru viitorului sezon competițional. La formația din Oltenia va ajunge extrema dreaptă Sarah Dekker (24 de ani), de la Team Esbjerg. Pe 25 decembrie, formația din Zăvoi a anunțat cadoul de la Moș Crăciun: primul transfer pentru sezonul 2026-2027. Jucătoarea din naționala Olandei a semnat un contract valabil până în anul 2028. Anunțul acestui transfer a fost făcut pe pagina de Facebook a clubului din sudul țării. ...
11:40
Și-au pus mâinile pe cap » „Foarfeca” incredibilă care a deschis Cupa Africii pe Națiuni, prezentată din toate unghiurile # Gazeta Sporturilor
Ayoub El Kaabi (32 de ani) a fost protagonistul meciului de debut la Cupa Africii pe Națiuni, conducând Marocul spre o victorie cu 2-0 împotriva Insulelor Comore. Intrat din postura de rezervă, atacantul lui Olympiacos nu a întârziat să-și pună amprenta și a stabilit scorul final cu o execuție rară, care candidează pentru cel mai frumos gol al anului. ...
11:20
Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs anul 2025 în clasamentul arbitrilor » Românul a scris istorie și dezvăluie: „Acum, acesta e noul meu țel” # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a terminat anul 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai buni „centrali”. Istvan Kovacs este de ani buni în topul celor mai buni „centrali” din lume. A fost inclus și în acest an în ancheta făcută de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului. ...
11:20
Poveste ULUITOARE! Fotbalistul care vede cu un singur ochi și-a salvat echipa la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Burkinei Faso a învins Guineea Ecuatorială cu scorul de 2:1 în primul meci din grupa E la Cupa Africii pe Națiuni. Meciul a fost marcat de povestea de viață incredibilă a unui jucător.Guineea Ecuatorială a condus cu 1-0 până în minutul 95, grație golului lui Marvin Anieboh, dar Burkina Faso a reușit să întoarcă rezultatul cu goluri în minutele 95 și 98. ...
11:10
De Laurentiis, în modul „atac”! » Patronul lui Napoli se ia de șefii fotbalului: „Sunt prea legați de...” # Gazeta Sporturilor
Regizorul Aurelio De Laurentiis, numărul 1 la Napoli, vrea ca patronii cluburilor să decidă cât anume joacă vedetele pe care ei le plătesc cu bani grei.Patronul actualei campioane a Italiei a profitat de invitația pe care i-a făcut-o postul „Radio CRC” și, pe lângă tradiționalul „Sărbători Fericite” adresat suporterilor lui Napoli, s-a lansat într-un atac violent la adresa conducătorilor fotbalului. ...
11:10
A analizat anul lui Djokovic și a tras concluzia: „Este ridicol! A fost un tenismen part-time” # Gazeta Sporturilor
Andy Roddick (43 de ani), fost număr 1 ATP, campion de Grand Slam, a declarat că este „incredibil de impresionant” faptul că Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a părut un „jucător part-time” în acest an, dar a rămas, în mod evident, al treilea cel mai bun tenismen din lume.Novak Djokovic a participat la doar 13 turnee în sezonul recent încheiat, înregistrând un bilanț de 39 de victorii și 11 înfrângeri. ...
Acum 12 ore
10:50
Rafael Nadal (39 de ani) a acordat un interviu cotidianului spaniol AS, în care a vorbit despre tenisul actual, dar și despre cum se simte la un an după retragerea sa.Rafael Nadal a pus punct unei cariere extraordinare la finalul lui 2024. ...
10:50
Ce ce loc a terminat Istvan Kovacs anul 2025 în clasamentul arbitrilor » Românul a scris istorie # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a terminat anul 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai buni „centrali”. Istvan Kovacs este de ani buni în topul celor mai buni „centrali” din lume. A fost inclus și în acest an în ancheta făcută de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului. ...
10:50
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener # Gazeta Sporturilor
Fostul selecționer al naționalei României, Victor Pițurcă (69 de ani), continuă să se mențină într-o formă excepțională. Secretul acestuia este o viață echilibrată și practicarea zilnică a sportului. Nici de sărbători nu a făcut vreo excepție. ...
10:20
Arne Slot, despre marea slăbiciune a lui Liverpool: „Cu un asemenea bilanț, e imposibil să terminăm în primele patru, cinci” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a avut o cădere abruptă în acest sezon. Campioana en titre a Angliei se află acum pe locul 5 în Premier League.Înaintea Crăciunului, echipa le-a oferit suporterilor trei victorii consecutive. Numai că acestea n-au reușit să șteargă senzația unui sezon sub așteptări până acum, mai ales după o campanie de transferuri de peste 500 de milioane de euro în vară. ...
09:40
Vitinha (25 de ani), de la PSG, a devenit obiectivul numărul unu al lui Real Madrid pentru întărirea liniei de mijloc.Calitățile portughezului, printre jucătorii decisivi ai lui PSG în triumful din Liga Campionilor, dar și în campionat, l-au convins pe Florentino Perez că e omul potrivit pentru a aduce un plus în linia mediană a lui Real Madrid. ...
08:50
Gazzetta dello Sport dezvăluie cele 4 probleme pe care trebuie să le rezolve Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter e lider în Serie A, are un punct în fața lui Milan înaintea etapei din week-end, dar în prima jumătate a sezonului nu totul a mers ca pe roate.Gazzetta dello Sport scrie că în ciuda locului 1 în Serie A și a faptului că echipa se află între primele opt în Champions League, la Inter „există un vag sentiment de incomplet”. ...
Acum 24 ore
23:00
Șapca pe Cupă » O incursiune altfel printr-o parte din istoria echipei de fotbal Universitatea Cluj # Gazeta Sporturilor
„Șapca pe Cupă”, o apariție editorială recentă de la Cluj (de la editura Casa Cărții de Știință), semnată de Marius Mureșan, asistent universitar doctor în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, abordează într-un stil aparte o parte a istoriei echipei de fotbal Universitatea Cluj.Autorul a analizat în amănunt primele patru ediții din Cupa României în care U Cluj a contat. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.