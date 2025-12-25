Polonia a interceptat un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice
Rador, 25 decembrie 2025 13:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice, care zbura în apropierea spațiului aerian al Poloniei, a anunțat joi armata țării membre NATO. Țările de pe flancul estic al NATO se află în stare de alertă sporită în privința unor posibile încălcări ale […]
• • •
Acum 30 minute
13:40
Patriarhul Daniel a oficiat Sfânta Liturghie a Nașterii Domnului la Catedrala Patriarhală din București # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – De Crăciun, credincioșii au participat la Liturghie, la care au ascultat relatarea evanghelică a Nașterii Domnului. La Catedrala Patriarhală din capitală, slujba a fost oficiată de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, care a vorbit despre credință, despre faptele bune și viața […]
13:40
Acum 2 ore
12:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (25 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Eliminarea plafonării prețului la gazele naturale după sfârșitul lunii martie a anului viitor nu va avea un impact la fel de puternic precum cel al eliminării compensațiilor la energia electrică – estimează ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a explicat la Radio România Actualități că autoritățile […]
12:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Președintele Nicușor Dan le transmite românilor Crăciun binecuvântat. În aceste zile speciale să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca împreună să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa și hotărâte să își construiască viitorul cu încredere […]
Acum 4 ore
11:40
10:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – După 17 ani de exil, Tariq Rahman, liderul celui mai mare partid din Bangladesh, a revenit în țară, fiind întâmpinat cu entuziasm. El este președinte interimar al BNP, fiul fostului prim-ministru Khaleda Zia și este considerat un candidat important pentru funcția de prim-ministru la alegerile programate în februarie. BNP […]
10:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Poliția Rutieră a instalat un filtru pe Drumul Național 67C – Transalpina, la ieșirea din Novaci spre Rânca. Nu se mai permite urcarea spre stațiune decât cu autovehicule cu tracțiune integrală sau dacă sunt echipate cu lanțuri antiderapante. În zonele montane din Carpații Meridionali ninge viscolit, fapt ce îngreunează […]
Acum 6 ore
08:40
SUA ar avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de Jeffrey Epstein # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Departamentul Justiției din Statele Unite a transmis că ar putea avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Anunțul vine după descoperirea a peste un milion de documente potențial relevante. Este posibil ca unele dintre aceste fișiere să fie […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (25 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Traficul este deschis pe toate drumurile din țară, în pofida ninsorii viscolite și a codului galben sub care se află 19 județe și capitala. Se circulă în condiții de iarnă, iar polițiștii le reamintesc șoferilor ca înainte de porni la drum să se informeze cu […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (25 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – De la Moș Crăciun pe schiuri, până la slujbe la Betleem și Vatican, lumea creștină sărbătorește Nașterea lui Iisus Hristos, aleasă pentru această dată în secolul al IV-lea. Chiar și adepți ai altor religii au adoptat din obiceiuri, mai ales în căsătoriile […]
Acum 8 ore
08:00
Oficiali ucraineni: cei doi polițiști ruși uciși în explozia din Moscova au fost vizați pentru rolul lor în războiul din Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Oficiali ai serviciilor de informații militare ucrainene au declarat pentru BBC că cei doi polițiști ruși uciși miercuri într-o explozie la Moscova au fost vizați deoarece ar fi participat la războiul din Ucraina. Potrivit oficialului, există dovezi că polițiștii ar fi torturat prizonieri de război ucraineni. (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Papa Leon al XIV-lea a oficiat aseară prima sa Liturghie de Crăciun, în Bazilica Sfântul Petru din Vatican – ne-a transmis corespondenta RRA Elena Postelnicu. Suveranul Pontif, primul prelat american care a fost ales pentru a ocupa scaunul Sfântului Petru, a făcut deja mai multe declarații în care a […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului, zi denumită popular Crăciun. În cursul dimineții, credincioșii participă la liturghie, iar, potrivit tradiției, copiii umblă cu Steaua, vestind nașterea lui Iisus Hristos. În mesajul său de Crăciun, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române îndeamnă la acte […]
07:40
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat o videoconferință cu prefecții, în contextul înrăutățirii vremii # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat aseară o videoconferință cu prefecții, cărora le-a recomandat și măsuri rapide pentru persoanele fără adăpost. Raed Arafat: Mai ales pe partea de circulație, pe partea de siguranță, informarea populației și mai ales în zonele în care […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Realizator: Octavian Begu – Crăciunul începe cu ninsori în sudul țării, inclusiv în capitală, dar precipitațiile vor fi slabe cantitativ, iar stratul de zăpadă nu va rezista prea mult, cel puțin în sudul țării. Mihaela Iuteș de la Administrația Națională de Meteorologie are mai multă informații despre cum va […]
07:40
Vor fi zăpezi, vânt puternic și temperaturi cu maxime negative în jumătate din țară de Crăciun # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Crăciun ca pe vremuri, cu zăpadă, vânt puternic și temperaturi cu maxime negative în jumătate din țară. În Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, până la ora 20:00, este în vigoare o avertizare cod galben. A nins viscolit mai toată noaptea și […]
07:10
Introducere: Într-o lume din ce în ce mai grăbită, mai fragmentată și mai temătoare, întrebările despre sens, sprijin și speranță revin în mintea multora. Vom explora în cele ce urmează atât dimensiunea spirituală, cât și cea umană a vieții religioase contemporane. Despre rolul credinței în viața de zi cu zi, despre sărbătoarea Nașterii Domnului, crizele […]
Acum 12 ore
03:10
Gigantul industrial ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, a făcut o mișcare strategică spre Balcani. Grupul a finalizat achiziția fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași din România, la doar câteva ore de granița cu Bulgaria. Tranzacția marchează prima prezență de producție a Metinvest în România și deschide un nou capitol în expansiunea companiei în regiune. […]
02:10
PORTRET: Fericitul Vladimir Ghika – prinţ, preot şi martir, mărturisitor exemplar al Evangheliei # Rador
Joi, 25 decembrie, în calendarele romano-catolic şi greco-catolic este menţionată sărbătoarea Fericitului Vladimir Ghika, preot-martir, care marchează, în acest an, împlinirea a 151 de ani de la naşterea sa. Prinţ, preot, scriitor şi martir pentru credinţă, el fost mereu gata să pună în practică idealuri caritabile fără precedent în România, le-a adus la Bucureşti pe […]
01:20
La români, Crăciunul a fost, alături de Paşte, încă din cele mai vechi timpuri, una dintre cele mai aşteptate sărbători, fiind însoţită de foarte multe tradiţii şi obiceiuri. Sărbătoarea Crăciunului de altădată era capul unei perioade rituale de renovare a anului cosmogonic, Crăciunul îi introducea pe oameni într-o atmosferă unică, specifică atât sfârşitului, cât şi […]
01:20
În fiecare an, la 25 decembrie, este sărbătorit primul praznic împărătesc cu dată fixă, din punct de vedere al cronologiei existenţei Mântuitorului, Naşterea trupească a Domnului, denumită popular Crăciunul. Naşterea Domnului Iisus Hristos este vestită de îngerii din ceruri ca bucurie mare pentru mântuirea oamenilor, pentru că Cel ce Se naşte într-o iesle dintr-o peşteră […]
01:10
Patru ceremonii de Crăciun au loc la Betleem pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # Rador
Patru ceremonii de Crăciun au loc la Betleem, în Cisiordania ocupată, pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Gaza. Fanfare de cercetași au defilat în centrul orașului, în apropierea Bisericii Nașterii, construită deasupra grotei unde, potrivit Bibliei, s-a născut Iisus Hristos./aspanily/geftene BBC SERVICIUL MONDIAL – 24 decembrie
Acum 24 ore
01:00
n Ajun de Crăciun, colindătorii au ajuns astăzi și la Castelul de la Săvârșin, în județul Arad, unde-și petrece sărbătorile Custodele Coroanei, Principesa Margareta. Sunetul tobelor dubașilor au readus la viață o tradiție veche, prețuită de fostul suveran al țării, Regele Mihai, după cum ne-a transmis corespondentul RRA Ioan Suciu. Principesa Margareta a transmis un […]
00:30
Fiecare popor al lumii sărbătoreşte Crăciunul după obiceiuri şi tradiţii vechi de sute de ani, diferenţele fiind date, în principal, de apartenenţa la o anumită religie, însă este universal valabil obiceiul mesei de Crăciun în familie sau alături de cei dragi. Schimbul de cadouri, împodobirea pomului, prăjiturile cu marţipan, ori vinul fiert cu scorţişoară sunt […]
24 decembrie 2025
22:20
Papa Leon al XIV-lea sărbătorește primul său Crăciun la Vatican în calitate de suveran pontif. Liturghia din Ajun, din Biserica Sfântul Petru, va începe în jurul orei 23:00, ora României, mai târziu decât în anii trecuți. Reporter: Sărbătorile vor începe în această seară, la ora locală 22:00, când suveranul pontif va prezida liturghia din Ajunul […]
19:20
Premierul israelian a acuzat miercuri mișcarea Hamas că a încălcat armistițiul din Gaza prin refuzul de a se dezarma # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat miercuri mișcarea Hamas că a încălcat armistițiul din Gaza prin refuzul de a se dezarma și a declarat că Israelul va riposta, după ce un ofițer militar a fost rănit de ceea ce armata a descris drept o bombă. Într-un discurs susținut la o ceremonie de absolvire a piloților […]
19:20
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte, despre situația din Ucraina și despre activitatea desfășurată de Coaliția celor dispuși. „Începând din ianuarie, la Paris, vom continua munca începută în acest cadru pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate solide, o condiție prealabilă pentru o pace durabilă și […]
17:50
Directorul general al companiei TAROM, Costin Iordache, și-a depus mandatul în data de 19 decembrie 2025 din motive personale, dar va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administrație al TAROM va numi un director general interimar. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experiență […]
17:40
Introducere. O noapte mai lungă decât timpul Ajunul Crăciunului, noaptea dintre 24 și 25 decembrie, este una dintre puținele date din calendar care traversează întreaga istorie a umanității cu o încărcătură simbolică aproape universală. Dincolo de dimensiunea religioasă, Ajunul a devenit, de-a lungul secolelor, o scenă pe care s-au jucat momente decisive: încoronări imperiale, armistiții […]
17:40
Vladimir Putin a felicitat-o pe Maria Zaharova cu ocazia aniversării sale, în timpul decernării premiilor de stat la Kremlin # Rador
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a felicitat-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, cu ocazia aniversării sale, în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor de stat desfăşurate la Kremlin. „Doi laureați ai premiilor de astăzi marchează ceea ce se numește o aniversare importantă. Să-i felicităm cu toții pe directorul renumitului Centru […]
16:30
În Bulgaria, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe mai multe autostrăzi în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Astfel, începând de astăzi și până pe 4 ianuarie, restricțiile se vor aplica pe întreaga lungime a […]
16:20
Custodele Coroanei României, Principesa Margareta și-a exprimat încrederea în puterea românilor de a merge mai departe # Rador
Custodele Coroanei României, Principesa Margareta și-a exprimat încrederea în puterea românilor de a merge mai departe în pofida tuturor problemelor economice sau a unor neajunsuri în viața de zi cu zi. În mesajul său de Crăciun, ea spune că anul 2025 a adus realizări admirabile, dar și greutăți, confuzie și îngrijorare. Principesa a arătat că […]
15:00
Satelitul spațial american de comunicații BlueBird Block-2 a fost lansat cu succes pe orbita joasă a Pământului de către lansatorul indian LVM3-M6, care a decolat marți seară de la instalația Ramgarh Test Poligon din cadrul Laboratorului Terminal de Cercetare Balistică, la 22 de kilometri de orașul Chandigarh. „Un pas semnificativ în sectorul spațial indian”, a […]
14:50
Procurorul special din Coreea de Sud l-a inculpat pe fostul președinte aflat în detenție, Yoon Suk Yeol, pentru noi acuzații de încălcare a Legii privind finanțarea politică. Yoon și soția sa sunt acuzați că au încălcat regulile de campanie prin utilizarea resurselor publice pentru a comanda zeci de sondaje de opinie între iunie 2021 și […]
14:40
Valoarea punctului în ambulatoriu crește de la 5 la 6,50 lei de bani de la 1 ianuarie 2026, creșterea fiind rezultatul unor negocieri intense purtate cu argumente și cu responsabilitate față de sistemul medical, anunță ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta mai spune că măsurile luate în vara trecută precum reducerea concediilor medicale fictive au dus […]
Ieri
13:30
Emmanuel Macron a criticat interdicția de vize impusă de SUA lui Thierry Breton și altor persoane # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri decizia Statelor Unite de a impune interdicții de vize fostului comisar al Uniunii Europene Thierry Breton și altor activiști antidezinformare. „Franța condamnă măsurile de restricționare a vizelor adoptate de Statele Unite împotriva lui Thierry Breton și a altor patru personalități europene. Aceste măsuri echivalează cu intimidare și coerciție, […]
13:00
Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi, în acord cu decizia Curții Constituționale, proiectul Guvernului privind plata pensiilor private. Deputații au păstrat forma adoptată în Senat, care elimină excepția în cazul bolnavilor cu afecțiuni oncologice. Aceștia nu mai pot beneficia de întreaga sumă printr-o singură retragere din pilonul de pensii. Beneficiarii pot încasa inițial […]
12:40
Începând cu data de 29 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara. Caracteristicile monedei sunt următoarele: Metal aur Valoare nominală 10 lei Titlu 999‰ Formă rotundă Diametru 13,92 mm Greutate 1,224 g Cant zimțat Calitate proof Aversul monedei […]
12:40
Administrația Națională „Apele Române” – actualizare privind remedierea incidentelor informatice # Rador
Administrația Națională „Apele Române” informează publicul că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției. În prezent, situația este sub control, iar activitățile esențiale ale ANAR continuă fără a […]
12:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere În seara Ajunului de Crăciun a anului 1818, într-un mic sat austriac de lângă Salzburg, lua naștere unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece din istoria umanității. „Stille Nacht, Heilige Nacht” („Noapte liniștită, noapte sfântă”) nu a fost conceput ca o capodoperă destinată eternității, ci ca o soluție simplă și […]
12:30
Revelion 2026 la TVR – o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende # Rador
Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe speciale, difuzate pe TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Folclor, TVR Sport și TVR INFO. De la comedia românească și spectacolele-emblemă ale scenei naționale, la concerte legendare, documentare-eveniment și retrospective ale anului, Revelionul 2026 pe toate […]
12:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs în sud-estul Taiwanului, fără a se raporta imediat pagube # Rador
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs miercuri în regiunea de coastă Taitung, din sud-estul Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei, fără a se raporta imediat pagube. Cutremurul a zguduit clădirile din capitala ţării, Taipei. Epicentrul seismului s-a situat la o adâncime de 11,9 km. Taiwanul se află în apropierea joncțiunii a două […]
10:00
O arenă internațională tensionată – aceasta ar fi imaginea oferită de ziarele străine în aceste zile. După cum ne-am obișnuit de mai multă vreme, războiul lansat de Rusia în Ucraina continuă să preocupe o lume întreagă, dar semnele de pace se lasă încă așteptate. “La doar câteva ore după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a […]
08:00
Atacurile ucrainene cu drone de noaptea trecută au vizat Moscova şi au provocat un incendiu în regiunea Tula # Rador
Atacurile ucrainene cu drone de noaptea trecută au vizat Moscova şi au provocat un incendiu în regiunea Tula, la sud de capitala rusă, au declarat miercuri autoritățile regionale. Cel puțin trei drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, a precizat primarul oraşului, Serghei Sobianin, pe aplicația de mesagerie Telegram. El a menţionat că […]
07:50
Cinci oficiali europeni nu vor mai primi vize americane, a anunţat Departamentul de Stat al SUA # Rador
Departamentul de Stat al SUA a anunţat că nu va acorda vize unui număr de cinci oficiali europeni pe care i-a acuzat de eforturi susţinute de cenzurare a americanilor online. Principalul diplomat de la Washington, Marco Rubio, a spus că acel grup a încercat să constrângă platformele americane de tehnologie să recurgă la acte de […]
07:50
Guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență, care corectează, elimină sau introduce noi măsuri fiscal-bugetare începând de anul viitor. Sunt prevăzute reduceri de cheltuieli, măsuri de relansare economică, stimulare investițiilor private, sprijinirea persoanelor defavorizate și combaterea evaziunii fiscale. Pe baza așa-numitei ordonanțe-trenuleț se va construi bugetul de stat pe 2026. Are detalii Andrei Șerban. Reporter: […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Camera Deputaților * Activitate în Comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – documentare şi consultare Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – documentare şi consultare Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă – studiu individual Comisia pentru […]
06:20
BALKAN INSIGHT: Alegerile, austeritatea și nemulțumirea populației au marcat România în 2025 # Rador
România l-a ales pe Nicușor Dan, un nou președinte de centru care a învins candidatul de dreapta, dar naționalismul a rămas puternic într-o perioadă în care țara se lupta să-și reducă deficitul bugetar în creștere BALKAN INSIGHT (Serbia), 23 decembrie 2025 Plecaraea președintelui Klaus Iohannis România a intrat în anul 2025 pe fondul unei crize […]
03:30
Biserica Naşterea Domnului din Bethleem este unul dintre cele mai vechi lăcaşe creştine din lume păstrate până în zilele noastre şi unul dintre cele mai importante locuri creştine de închinare. Monumentul a fost ridicat pe locul peşterii în care S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, în partea de răsărit a orașului Bethleem, la o distanţă de […]
