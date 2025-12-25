Apel la pace al Papei Leon

08:40

RADOR RADIO ROMÂNIA (25 decembrie) – Departamentul Justiției din Statele Unite a transmis că ar putea avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Anunțul vine după descoperirea a peste un milion de documente potențial relevante. Este posibil ca unele dintre aceste fișiere să fie […]