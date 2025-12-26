Buget record în Japonia pentru următorul an fiscal

23:10

Gigantul energetic francez de stat EDF a pus drept condiție pentru a se asocia cu omoloaga sa românească Hidroelectrica într-o societate de tip joint-venture care să implementeze proiectul-mamut al construirii hidrocentralei cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești, datând din epoca Ceaușescu, garantarea de către România a acordării unui ajutor de stat în faza de operare a hidrocentralei, după punerea în funcțiune a acesteia.