În pline negocieri de pace, Kremlinul a trimis la închisoare un diplomat rus acuzat de „trădare” în favoarea Statelor Unite
Libertatea, 26 decembrie 2025 20:20
Arseni Konovalov (38 de ani), un angajat al Ministerului rus de Externe, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în condiții de maximă securitate sub acuzația de colaborare cu serviciile secrete americane, relatează The Moscow Times. Conform procurorilor, Konovalov a comis „infracțiunea” în timpul unei „misiuni externe pe termen lung” în Statele Unite. Diplomatul […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 15 minute
20:30
Ce cumpărături face actrița Emilia Popescu la 59 de ani la fel ca la 30 de ani: „Aveam ritual” # Libertatea
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, invitata specială a lui Marius Manole la „Întrebarea Mesei Rotunde”, emisiune difuzată pe Acasă TV, de la ora 09.00, este actrița Emilia Popescu. Emilia Popescu își amintește de Crăciunul de altădată, la ea în familie. Și face dezvăluiri în fața lui Marius Manole. „Nu se purta această extravaganță de cadouri scumpe. […]
20:30
Câte ore muncește câștigătorul Chefi la Cuțite într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco: „Nu știu dacă e legal” # Libertatea
Luca Zvaleni lucrează în restaurantul cu trei stele Michelin al lui chef Alain Ducasse, unul dintre puținii bucătari care au atins recordul de 21 de stele Michelin din carieră. Românul a dezvăluit câte ore petrece la muncă și recunoaște că cel mai greu este dorul de casă. Câte ore muncește Luca Zvaleni în restaurantul cu […]
Acum 30 minute
20:20
În pline negocieri de pace, Kremlinul a trimis la închisoare un diplomat rus acuzat de „trădare” în favoarea Statelor Unite # Libertatea
Arseni Konovalov (38 de ani), un angajat al Ministerului rus de Externe, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în condiții de maximă securitate sub acuzația de colaborare cu serviciile secrete americane, relatează The Moscow Times. Conform procurorilor, Konovalov a comis „infracțiunea” în timpul unei „misiuni externe pe termen lung” în Statele Unite. Diplomatul […]
Acum o oră
20:00
Primăria Timișoara a refăcut un trotuar ocupat ilegal ani la rând de un restaurant: „Ne-au furat un trotuar, acum l-am pus la loc” | VIDEO # Libertatea
Primăria Timișoara a refăcut trotuarul ocupat ilegal de terasa restaurantului Dinar, demolată în septembrie 2025. După trei luni, zona este din nou accesibilă pietonilor, care nu mai sunt nevoiți să circule pe carosabil. În septembrie, Primăria Timișoara a demolat terasa restaurantului Dinar pentru că a constatat, după ani buni, că aceasta a fost ridicată ilegal, […]
Acum 2 ore
19:20
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro # Libertatea
Deputatul Mihai Caragață, ales în 2024 pe listele SOS România, a fost surprins de Hotnews.ro cu un SUV Mercedes GLE de 123.000 euro, deși în declarația de avere este trecută doar o Dacia din 1980. Deputatul SOS are trecută în declarația de avere doar o Dacia 1300 Mihai Caragață, deputat de Ialomița, ales în Parlament […]
19:20
China a impus sancțiuni împotriva a 20 de companii americane, după ce Washingtonul a aprobat pachet record de armament pentru Taiwan # Libertatea
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 10 persoane şi 20 de companii din industria de apărare a Statelor Unite, inclusiv o filială Boeing din St. Louis, ca reacţie la pachetul record de armament aprobat de Washington pentru Taiwan, relatează Reuters. Potrivit regimului de la Beijing, măsurile prevăd îngheţarea tuturor activelor pe […]
Acum 4 ore
18:40
Israelul devine prima ţară din lume care recunoaşte „statul independent și suveran” Somaliland # Libertatea
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că țara sa recunoaşte în mod oficial „statul independent şi suveran” Republica Somaliland, care s-a desprins din Somalia, relatează AFP și i24NEWS. „Premierul Netanyahu, ministrul de externe (al Israelului Gideon – n.r.) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, a transmis biroul de presă al […]
18:40
Accident cu 10 mașini și 27 de oameni pe DN12 Craiova – Pitești: Planul Roșu de Intervenție a fost activat # Libertatea
Un accident grav a avut loc vineri seară, pe DN 12, în apropiere de localitatea Optaşi Măgura, judeţul Olt. Conform informaţiilor oferite de news.ro, în accident au fost implicate în total 10 mașini şi 27 de oameni. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie pentru a gestiona situaţia. Trei persoane au necesitat îngrijiri medicale. Cum […]
18:30
Un mecanic explică problema pe care o creează sistemul Start-Stop: „Ar trebui dezactivat imediat ce urci în mașină” # Libertatea
Un mecanic expert și-a exprimat opinia despre sistemul Start&Stop. Integrat de ani de zile în automobile, a stârnit numeroase dezbateri, fiind considerat de unii „periculos”. Potrivit lui Morad, un mecanic din Spania care a realizat un videoclip pe această temă, sistemul Start&Stop permite oprirea motorului atunci când mașina este în staționare, de exemplu la semafor […]
18:10
Accident cu zece victime în Constanța, în a doua zi de Crăciun: șase adulți și patru copii au ajuns la spital după ce două mașini s-au lovit frontal # Libertatea
Un grav accident rutier a avut loc în a doua zi de Crăciun, în zona Hanul Morilor din Constanța. Zece persoane, inclusiv patru copii, au fost rănite și au ajuns la spital, după ce două autoturisme s-au lovit frontal. Zece victime au fost implicate în accidentul cumplit din Constanța Accidentul rutier grav petrecut în zona […]
18:10
A doua zi de Crăciun la Catedrala Națională. Mii de credincioși au venit din țară și din străinătate să viziteze cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Libertatea
În a doua zi de Crăciun, mii de credincioși din toate colțurile țării și din afara granițelor au ales să își petreacă sărbătoarea la Catedrala Națională din București. În frigul iernii, oamenii au venit cu rugăciuni, emoție și telefoanele pregătite, transformați într-un pelerinaj al credinței și al curiozității. E puțin trecut de ora 10:30, iar […]
17:50
Avertizare nowcasting cod portocaliu în mai multe județe din România: vântul va atinge și 140km/h la rafală # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 26 decembrie 2025, o atenționare meteo nowcasting de tip cod portocaliu. Meteorologii anunță intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 120-140 km/h. Avertizarea este valabilă astăzi, 26 decembrie 2025 În județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m, județul Hunedoara, zona de munte de peste […]
17:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească duminică, în Florida: „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou” # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că urmează să se întâlnească „în viitorul apropiat” cu omologul său american Donald Trump, relatează AFP. „Am convenit o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump într-un viitor apropiat. Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou”, a transmis Zelenski prin intermediul contului său de X. […]
17:40
Elena Udrea a împlinit 52 de ani a doua zi de Crăciun. Mesajul uimitor transmis de fostul politician. „Viața mea este rezultatul alegerilor mele” # Libertatea
Elena Udrea a împlinit 52 de ani, a doua zi de Crăciun, iar cu această ocazie, fostul politician a transmis un mesaj, alături de care a atașat imagini cu familia ei, Adrian Alexandrov, partenerul ei și Eva Maria, fetița lor. Cei trei au petrecut Crăciunul la munte. „O viață cat 10 vieți… Aș da timpul […]
17:20
Rusia e pregătită să dea în scris că nu va ataca NATO. Zaharova: „Un act juridic internațional de sine stătător” # Libertatea
Forma documentului scris prin care Federația Rusă ar urma să confirme lipsa intențiilor de a ataca statele NATO poate face obiectul negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, într-o conferință de presă, anunță agenția de presă locală Tass. „Rusia este pregătită să își oficializeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, […]
17:20
„Bijuteria” mai puțin cunoscută din Turcia care strălucește iarna ca destinație de top. Peisaje superbe și zăpadă cristalină # Libertatea
Vacanțele de iarnă devin tot mai populare în rândul turiștilor. Potrivit aplicațiilor de specialitate, 60% dintre călători plănuiesc escapade în sezonul rece, iar rezervările au crescut cu 45% față de anul trecut, pe măsură ce turiștii din întreaga lume caută atât experiențe culturale urbane vibrante, cât și destinații exotice și însorite. Turica, care oferă experiențe […]
17:20
Ce au căutat românii pe eMAG în 2025: „poze cu iubitul meu”, „bunica proteica” sau „mă duc la Galați și ce fac” # Libertatea
În 2025, clienții din România au continuat să apeleze la platforma eMAG pentru a-și îndeplini diverse nevoi, unele dintre ele mult mai excentrice decât altele. 69% din comenzile de pe eMAG, făcute de clienții Genius Conform unui comunicat de presă eMAG, utilizatorii serviciului Genius, care oferă beneficii precum livrare gratuită și retur extins prin cinci […]
17:20
Comediantul și actorul Jimmy Kimmel l-a criticat aspru pe preşedintele american Donald Trump într-un discurs special de Crăciun adresat Marii Britanii pe Channel 4, relatează New York Post. Pentru mesajul său anual alternativ de Crăciun, Channel 4 a apelat anul acesta la Jimmy Kimmel, care a profitat de ocazie pentru a denunța „fascismul” și „tirania […]
17:20
Giovanni, un italian în vârstă de 47 de ani, a murit sufocat în timp ce sărbătorea Crăciunul acasă la părinții săi în cartierul Borgo Nuovo din Settimo Torinese. Bărbatul se bucura de sărbătoare în familie când s-a înecat cu o bucată de panettone, provocându-i decesul. Familia a intervenit imediat încercând să-l ajute și a sunat la salvare. Medicii au sosit […]
17:10
Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor # Libertatea
Valentina Pelinel a postat pe contul de socializare, imagini cu familia ei: Cristi Borcea, gemenele India și Rania, Milan, fiul lor și Melissa, fata lui Cristi din căsnicia cu Mihaela Borcea. Aceștia au fost surprinși într-un cadru de poveste, lângă bradul de Crăciun. Alături de fotografii, fostul model a transmis un mesaj emoționant. Cristi Borcea, […]
17:10
Șeful unei companii din SUA s-a transformat în Moș Crăciun și le-a dat angajaților bonusuri în valoare de 240 de milioane de dolari # Libertatea
Șeful unei companii din SUA a oferit un bonus în valoare de 240 de milioane de dolari pentru toți cei 540 de angajați care lucrau cu normă întreagă. Bonusurile ar urma să fie distribuite pe o durată de cinci ani. Pentru salariații americani, patronul s-a transformat într-un adevărat Moș Crăciun. Cum a reușit șeful companiei […]
Acum 6 ore
16:30
Statele Unite au efectuat un atac aerian masiv, cu rachete Tomahawk, în Nigeria. Donald Trump: „O lovitură letală împotriva gunoaielor teroriste” # Libertatea
Armata americană a lansat în noaptea de 25 decembrie aproximativ 12 rachete Tomawahk împotriva a două tabere ale organizației jihadiste Statul Islamic din Nigeria, relatează CNN și Le Figaro. Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat că a efectuat loviturile în statul Sokoto, în nord-vestul Nigeriei, la graniţa cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. […]
16:20
5 știri by Libertatea – Actualitate. Cât au crescut aurul şi argintul. Sancţiuni dure pentru medicii care răspândesc informaţii false # Libertatea
5 știri by Libertatea – Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din România. 8.000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare din India. Oamenii au scris testul fără mese, scaune sau saltele. Dronele […]
16:20
Sărbătorile de iarnă la Madrid. Explozia culinară din capitala Spaniei. Cât costă o porție de fructe de mare sau un pahar de vin în Mercado de San Miguel # Libertatea
În Madrid, Crăciunul se simte pe două planuri: în Plaza Mayor, la peste 100 de căsuțe din târgul clasic, se vând figurine, jucării și decorațiuni tradiționale, iar la câțiva pași distanță, Mercado de San Miguel reunește aromele Spaniei, într-un festival senzorial unic – tapas, paella, fructe de mare, brânzeturi, pește, dulciuri, bere și vinuri. Două […]
16:20
Un polițist s-a împiedicat și a căzut pe asfalt în timp ce alerga un fals colindător, prins când încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc din Arad # Libertatea
Un polițist din Arad s-a împiedicat și a căzut în parcare în timp ce alerga un fals colindător. Bărbatul fusese prins în timp ce încerca ușile apartamentelor dintr-un bloc, chiar în ziua de Crăciun. Doi falși colindători au provocat panică într-un bloc din Arad, chiar în ziua de Crăciun Momente de panică s-au petrecut într-un […]
16:10
Un cuplu a transformat o magazie abandonată de 25 de metri pătrați într-o casă pentru o familie cu doi copii | VIDEO # Libertatea
Un cuplu din Texas, Katie Krebs și soțul ei, Michael, a căutat timp de ani de zile un loc pe care să-l poată numi „acasă”. După șapte ani de trai în locuințe închiriate, pandemia de coronavirus a fost momentul decisiv care le-a schimbat valorile și prioritățile. Împreună cu cele două fiice ale lor, Carolina (7 […]
15:40
Casa Albă va prezenta în ianuarie detalii despre sala de bal de 400 de milioane de dolari propusă de Trump # Libertatea
Casa Albă urmează să dezvăluie detalii despre noua sală de bal din East Wing, un proiect inițiat de președintele Donald Trump. Potrivit Reuters, această prezentare va avea loc în cadrul unei audieri programate pe 8 ianuarie, organizată de Comisia Națională de Planificare a Capitalei. Proiectul, cu un buget estimat la 400 de milioane de dolari, […]
15:40
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui” # Libertatea
Personaj principal în „Clanul”, serial care a fost lider de audiență la PRO TV, Denis Hanganu a reușit în acest an să se facă remarcat și în filmul „Cursa”, dar și să prindă un loc în producția „Groapa”, care e pe VOYO cu al doilea sezon. Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Denis […]
15:40
Un pensionar italian care și-a omorât soția bolnavă a fost grațiat. Decizia care împarte Italia în două # Libertatea
Un pensionar italian, Franco Cioni, în vârstă de 77 de ani, a fost grațiat pentru uciderea soției sale bolnave, ceea ce a readus în prim-plan dezbaterea intensă privind sinuciderea asistată în Italia, relatează The Times. Condamnat la șase ani de închisoare pentru că și-a sufocat soția Franco Cioni a fost condamnat la șase ani de […]
15:30
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital # Libertatea
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în intervalul ultimelor 24 de ore în urma intervenţiilor echipelor Salvamont din întreaga ţară, conform informaţiilor oferite de Dispeceratul Naţional Salvamont şi citate de News.ro. Cele mai multe solicitări au provenit din judeţele Gorj, Hunedoara şi Brașov. Dintre persoanele salvate, şapte au fost transportate la spital. Intervenţiile […]
15:30
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie” # Libertatea
Scriitorul, dramaturgul și fostul politician Radu F. Alexandru a murit vineri, în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință, anunță Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre […]
15:20
Fuego, primele declarații despre viața personală. „Nu mi-am «asumat» solitudinea, pentru că nu sunt un om singur” # Libertatea
Fuego, în vârstă de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. S-a dedicat total muzicii, iar cu viața personală a fost întotdeauna discret. În cadrul unui interviu acordat recent, interpretul a dezvăluit care este motivul pentru care a ales calea aceasta, ținând să precizeze că nu regretă nicio decizie luată […]
15:10
Un bărbat a băut prea mult la o înmormântare. Când s-a trezit și a realizat unde se află, a început să țipe # Libertatea
Un utilizator Reddit din Serbia a relatat o întâmplare neobișnuită petrecută la un priveghi, unde un bărbat ar fi băut prea mult rachiu, ar fi leșinat și ar fi rămas încuiat peste noapte în capelă, alături de sicriu. Beție cu final neașteptat Priveghiul este un moment încărcat de emoție pentru familiile care își pierd persoanele […]
14:50
Șase tineri din Constanța au fost puși pe jos de jandarmi și apoi au stat cuminți în bănci, la Poliția din Mamaia, după ce s-au luat la bătaie lângă Pavilionul Expozițional # Libertatea
Şase tineri din Constanța, cu vârste între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expoziţional, iar intervenţia rapidă a jandarmilor a fost necesară pentru a restabili ordinea publică. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, la intrarea în staţiunea Mamaia, anunță Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa. „Şase […]
14:50
Un bărbat care a plecat la spital înainte de Crăciun și apoi a fost dat dispărut a fost găsit mort pe un câmp din apropiere de Ploiești # Libertatea
Un bărbat de 71 de ani din comuna Ceraşu, judeţul Prahova, a fost găsit decedat pe un teren din apropierea municipiului Ploieşti, conform News.ro. Familia sa a semnalat dispariţia joi seară, iar poliţia a făcut publice semnalmentele acestuia, cerând ajutorul populaţiei pentru aflarea locaţiei lui. Bătrânul a plecat de acasă pe 24 decembrie pentru a […]
14:50
Aho, aho, copii și frați! A venit momentul să vorbim despre urările de Anul Nou. Ce este Plugușorul și care sunt versurile care se strigă de Anul Nou? Citește care este semnificația urării de Anul Nou, dar și care sunt versurile Plugușorului. Ce este Plugușorul? Plugușorul este una dintre cele mai cunoscute urări din tradiția […]
Acum 8 ore
14:30
Un șofer român de TIR care transporta ouă în Italia a fost amendat cu 10.000 de euro, lăsat fără marfă și fără permis: „Un dezastru” # Libertatea
Un camionagiu român a fost amendat cu aproape 10.000 de euro de polițiștii italieni, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind cardul altui șofer în tahograf. Amendă de 10.000 de euro pentru un șofer român de TIR, în Italia Chiar în ajunul Crăciunului, polițiștii rutieri din Pavia […]
14:10
Cum îți pot schimba hainele starea de spirit. De ce roșul este considerat „culoarea câștigătorilor”. Silvia Dumitru, analist cromatic: „Psihologia arată că oamenii se comportă diferit în funcție de hainele pe care le poartă” # Libertatea
În ultimii ani, ideea că hainele pe care le purtăm ne pot influența starea de spirit a câștigat tot mai multă atenție. Conceptul de dopamine dressing, adică alegerea vestimentației pentru stimularea dopaminei, pornește de la o premisă simplă, că hainele nu sunt doar textile, iar culoarea nu este un detaliu estetic ales la întâmplare. Ce […]
14:10
Papa Leon al XIV-lea, mesaj emoționant de Crăciun pentru o fetiță din București: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # Libertatea
Un eveniment care pare desprins dintr-o poveste a marcat noaptea recentă de Crăciun. Papa Leon al XIV-lea a trimis un răspuns emoționant unei fetițe din București, Isabela, care i-a dedicat un desen despre rugăciunea sa pentru copiii afectați de război. Potrivit Vatican News, scrisoarea papei a ajuns la familia Isabelei chiar în seara de Crăciun, […]
14:10
Cele zece evenimente care au marcat anul 2025: de la revenirea lui Trump și războaie fragile, la jafuri spectaculoase și recorduri climatice # Libertatea
Anul 2025 a fost marcat de evenimente semnificative pe scena internațională, conform unei selecții realizate de AFP. Printre acestea se numără revenirea controversată a lui Donald Trump la Casa Albă, încercările de pace din Ucraina, un armistițiu fragil în Gaza și escaladarea tensiunilor comerciale globale. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă Donald Trump s-a […]
14:10
Vântul puternic a oprit telegondola din Sinaia. Turiștii mai pot urca doar până la cota 1400 # Libertatea
Instalaţiile de transport pe cablu din staţiunea montană Sinaia, situată la peste 2000 de metri altitudine în Munţii Bucegi, au fost parţial oprite vineri, 26 decembrie 2025, din cauza vântului puternic. Informaţiile au fost publicate de News.ro. Gondola Carp, care face legătura între cota 1400 şi cota 2000, nu a funcţionat vineri, din cauza vântului […]
14:00
Supărat că nu știa colindul, un tânăr din Cluj l-a lovit cu bâta în cap pe unul dintre colindători # Libertatea
Un incident neașteptat a avut loc în Huedin, județul Cluj, în timpul unui obicei tradițional de colindat, relatează Digi24. Un bărbat de 44 de ani, originar din Sălaj, a fost implicat într-un conflict cu ceilalți participanți, în urma căruia a fost lovit în cap cu o bâtă. Agresorul, un tânăr de 23 de ani, a […]
14:00
Fostul coleg al lui Smiley pregătește noi show-uri și apariții media: „Urmează lucruri mari și frumoase” # Libertatea
În toamna acestui an, Piticu’, pe numele lui real Ionuț Dumitru, fost membru al trupei Simplu, acolo unde l-a avut coleg pe Smiley, a organizat cea mai mare competiție de dans din Europa: World of Dance. Revenit în atenția publicului datorită acestui eveniment, artistul a stat de vorbă cu Libertatea despre cultura dansului urban din […]
13:30
Cum faci maioneza de casă este întrebarea multor gospodine. Asta pentru că maioneza este un preparat nelipsit de sărbători. Fie că prepari o salată boeuf sau una cu ciuperci, sau andive, fie că prepari ouă umplute, ai nevoie de ea. Desigur, o maioneză de casă e perfectă oricând, chiar și când ai poftă să înmoi […]
13:20
De-a lungul timpului, Gina Pistol a demonstrat că are o voce impecabilă, însă a declarat în repetate rânduri că niciodată nu și-a dorit să facă o carieră din asta. Spune că nu se crede nici cea mai bună cântăreață din România, însă nici nu simte vreo presiune atunci când se află în fața publicului. Soția […]
13:20
Ouă umplute – aperitive gustoase și ușor de pregătit pentru masa de sărbători și nu numai # Libertatea
Ouăle umplute sunt un aperitiv ușor de preparat și destul de rapid, atrăgătoare ca aspect, dar și delicioase la gust. La ouă umplute putem apela oricând, fie că vrem o masă festivă, fie că vrem pur și simplu o masă veselă și frumos decorată în familie. Citește 18 rețete de ouă umplute. Ouăle umplute sunt […]
13:10
Turcia a primit o finanțare de 9 miliarde de dolari din partea Rusiei pentru centrala nucleară a țării: va deveni funcțională în 2026 # Libertatea
Turcia a anunțat că Rusia a oferit o finanțare suplimentară de nouă miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de Rosatom Corp. Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că primul reactor al centralei este planificat să intre în funcțiune în 2026, conform Reuters. Rusia a oferit 9 miliarde de dolari pentru centrala […]
13:10
Diana și Alex sunt tinerii morți în accidentul de la Prundu Bârgăului. Aveau doar 20 și 23 de ani și erau singuri la părinți # Libertatea
La 20 și 23 de ani, când aveau toată viața înainte, doi tineri au sfârșit într-un cumplit accident produs azi dimineață la Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. O cameră de supraveghere a surprins tragedia. Accident la Prundu Bârgăului: Diana și Alex au murit nevinovați Alex, tânărul de 23 de ani care a murit în accident, […]
Acum 12 ore
12:40
Sfântul Ștefan este sărbătorit în calendar ortodox 2025 pe data de 27 decembrie. În această zi importantă, în a treia zi de Crăciun, sute de mii de români își serbează onomastica. Tradiția spune că rugăciunile adresate Sfântului pot face minuni pentru persoanele suferinde. Vezi lista cu nume sărbătorite de Sfântul Ștefan, cui trebuie să îi […]
12:40
Cum petrece Mădălina Ghenea sărbătorile de iarnă. Regula de la care nu se abate niciodată. „Țin foarte mult la această relație” # Libertatea
În prag de sărbători, Mădălina Ghenea a acordat un interviu, în care a dezvăluit cum petrece Crăciunul și cu ce problemă se confruntă din cauza alergiilor. Vedeta suferă de o afecțiune despre care rar a vorbit. Mădălina Ghenea se confruntă cu mai multe intoleranțe și alergii alimentare, motiv pentru care trebuie să fie foarte atentă […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.