Atuurile României în barajul cu Turcia! Marius Şumudică a analizat „finala” pentru Mondial: „Câteodată e mai bine să fii outsider!”

Fanatik, 26 decembrie 2025 20:20

Marius Șumudică a prefațat partida pe care România o va disputa contra Turciei în semifinala barajului de calificare pentru Cupa Mondială din 2026. Tehnicianul a vorbit și despre adversarii pe care „tricolorii” i-ar putea întâlni la turneul final.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
20:40
Momente de coșmar pentru fostul fotbalist de la Dinamo în anul retrogradării: „A doua zi am avut botezul copilului și n-a venit nimeni. A fost teribil” Fanatik
Fostul jucător al lui Dinamo, care era sub contract cu echipa în momentul retrogradării, și-a adus aminte momentele dificile prin care a trecut după barajul cu U Cluj.
Acum 30 minute
20:20
Atuurile României în barajul cu Turcia! Marius Şumudică a analizat „finala” pentru Mondial: „Câteodată e mai bine să fii outsider!” Fanatik
Marius Șumudică a prefațat partida pe care România o va disputa contra Turciei în semifinala barajului de calificare pentru Cupa Mondială din 2026. Tehnicianul a vorbit și despre adversarii pe care „tricolorii” i-ar putea întâlni la turneul final.
Acum o oră
19:50
Siyabonga Ngezana, ratare uluitoare la Cupa Africii în minutul 90+7! Fundașul de la FCSB s-a precipitat, deși era singur-singurel în mijlocul careului. Video Fanatik
Siyabonga Ngezana a ratat dintr-o poziție ideală în Egipt - Africa de Sud 1-0 la Cupa Africii. Fundașul de la FCSB putea da lovitura în minutul 90+7, când a fost aproape de a marca.
Acum 2 ore
19:40
Fabrizio Romano, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Ar putea face o ofertă în ianuarie” Fanatik
Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin. Care ar putea fi cele două destinații ale fundașului central român.
19:00
Ce s-a ales de Monica Roșu. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta mare gimnastă la 20 de ani de la retragere Fanatik
Monica Roșu a renunțat la gimnastică cu ani în urmă, încă de la o vârstă destul de fragedă. Performanțele sale nu au fost însă uitate nici măcar astăzi.
18:50
CFR Cluj anunță transferul lui Louis Munteanu, după ce atacantul a purtat tricoul FCSB: „Povestea s-a încheiat!” Fanatik
CFR Cluj a reacționat, după ce Louis Munteanu a fost surprins în timp ce poartă tricoul FCSB. Care este situația atacantului în momentul de față.
Acum 4 ore
18:40
Marele meci de Boxing Day e numai la VOYO! Vezi tot weekendul din Premier League, cu partide de interes maxim din cel mai tare campionat de fotbal din lume Fanatik
Manchester United - Newcastle e marea atracție fotbalistică de la VOYO, în această seară începând cu ora 22:00. De neratat!
18:40
SCM Râmnicu Vâlcea vrea să revină în Liga Campionilor! Clubul a transferat două finaliste de la Campionatul Mondial Fanatik
SCM Râmnicu Vâlcea vrea să revină în Liga Campionilor. Clubul a transferat două handbaliste ce au fost finaliste la Campionatul Mondial de anul acesta.
18:10
Motivul pentru care directorul general al TAROM, care și-a dat demisia de Crăciun, a fost amendat de instanță. Ce se întâmplă cu dosarul Fanatik
Costin Iordache, directorul general al TAROM care și-a dat demisia acum câteva zile, este implicat într-un dosar în care un angajat a dat compania în judecată.
18:10
Cum este văzut Cristi Chivu de jucători! Starul lui Inter, dezvăluiri din vestiar despre antrenorul român: „Din prima zi, el nu a vrut niciodată asta” Fanatik
Unul dintre veteranii lui Inter l-a descris pe Cristi Chivu la final de an. Cine este fotbalistul care a avut cuvinte mari despre antrenorul român și ce a subliniat despre acesta.
17:40
„De ce a făcut Louis acest gest?”. Andrei Vochin, după ce Munteanu a apărut în tricoul FCSB: „Adevărul moral pe care fotbalul nu vrea să-l recunoască” Fanatik
Andrei Vochin a comentat imaginile cu Louis Munteanu în tricoul FCSB. Aflat în vacanță, atacantul lui CFR Cluj a creat o adevărată isterie cu apariția sa publică.
17:20
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie” Fanatik
Alexandru Musi a făcut dezvăluiri incendiare în final de an. Vedeta „câinilor” a povestit cum a ajuns, de fapt, să o „trădeze” pe FCSB și să joace pentru Dinamo
17:00
Povestea nespusă a transferului lui Gică Popescu de la Barcelona la Galatasaray: „A zis Fatih Terim că a luat țeapă!” Fanatik
Cum a reușit Giovanni Becali să îl transfere pe Gică Popescu de la Barcelona la Galatasaray. Povestea neștiută a mutării mijlocașului român la cerința marelui Fatih Terim.
Acum 6 ore
16:30
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion” Fanatik
Familia Pescărașu din Oltenița a trăit pe viu momentele cumplite când s-a stins din viață „Unicul Căpitan” dinamovist, în negrul 5 octombrie 2000. Nimeni nu le poate șterge amintirile de groază.
16:10
Fotbalul european, în doliu de sărbători! Fostul antrenor de la PSG și naționala Franței a decedat: „O figură emblematică” Fanatik
Fotbalul european este cutremurat de o nouă tragedie. Un nume important din istoria sportului francez, care a lucrat la cluburi precum Olympique Marseille sau PSG, dar și la echipa națională, a decedat.
15:30
Gigi Becali s-a răzgândit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: „Îl iau!” Fanatik
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul celor de la FCSB, iar Gigi Becali a aflat. Vezi pe FANATIK ce a declarat patronul bucureștenilor despre transferul atacantului.
15:30
Oldies but Goldies, sâmbătă, 27 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Revoluția din 1989 Fanatik
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre Revoluția din România din 1989.
15:10
L-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului și a erupt. Neluțu Varga, reacție vehementă: „Lipsit de creier! Nu mi-a picat bine” Fanatik
Louis Munteanu s-a fotografiat la un eveniment în tricoul rivalei FCSB, iar Neluțu Varga a luat foc. Vezi pe FANATIK ce a declarat patronul CFR-ului despre jucătorul său.
15:00
Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele în cantonamentul din Antalya. Echipe din Turcia și Germania pentru liderul din SuperLiga Fanatik
Universitatea Craiova pleacă în cantonament în Antalya pentru 10 zile în primele zile ale anului. Alb-albaștrii vor disputa două meciuri amicale, cu echipe din Turcia și Germania.
Acum 8 ore
14:40
Louis Munteanu, apariție șocantă în tricoul FCSB-ului! A venit apoi și anunțul pe Facebook: „Le dorim succes!” Fanatik
Louis Munteanu îl sfidează pe Ioan Varga și s-a pozat în tricoul celor de la FCSB, echipă care a insistat să-l transfere de la CFR Cluj în această toamnă.
14:20
Fosta rivală a Simonei Halep e de nerecunoscut! Garbine Muguruza a publicat primele imagini cu burtica de gravidă Fanatik
Iberica Garbine Muguruza, care la un moment dat a fost și rivala Simonei Halep în circuitul WTA, este însărcinată, iar primele imagini cu burtica au fost făcute publice.
14:00
Alex și Diana sunt tinerii morți în accidentul din Bistrița-Năsăud. Băiatul venise în țară de sărbători, iar fata își aștepta mama acasă Fanatik
Detalii cutremurătoare despre victimele accidentului din Bistrița-Năsăud. Alex și Diana au lăsat în urmă familii îndurerate. Tânărul tocmai revenise în țară, iar Diana aștepta să-și revadă mama.
13:50
Cum ar trebui să fie președintele României? Românul care a împlinit 100 de ani are răspunsul corect. „Ce exemplu dai tu?” Fanatik
Un român care a împlinit vârsta de 100 de ani i-a făcut profilul președintelui ideal al României. Cât de bine îi corespunde lui Nicușor Dan.
13:40
Horia Ivanovici, ediţie specială în a doua zi de Crăciun | Fanatik Exclusiv Fanatik
13:30
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră Fanatik
Bănel Nicoliță a povestit în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a intrat în cantonamentul Stelei cu o geantă cu 300.000 de euro cash.
13:10
Jucătorii din Superliga României care l-au impresionat pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult” Fanatik
Adrian Mutu este atent la ce se întâmplă în Superliga României. De altfel Briliantul dezvăluie că a fost impresionat de modul în care au crescut doi jucători.
12:50
Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla cu piața imobiliară în 2026. Ce legătură are războiul din Ucraina Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o predicţie în legătură cu piaţa imobiliară în 2026 şi consideră că evoluţia acesteia este în strânsă legătură cu războiul din Ucraina.
Acum 12 ore
12:30
Meme Stoica a făcut în direct noul salut al „crocodililor” de la FCSB. „Am văzut că este chiar roș-albastru”. Exclusiv Fanatik
Mihai Stoica a făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA noul salut al „crocodililor”. Ce a spus oficialul FCSB despre lupta la play-off.
12:20
Cum își alege Ilie Dumitrescu ceasul pe care îl poartă. Secretul ținutelor de top Fanatik
Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai eleganți bărbați din România, a dezvăluit câteva dintre alegerile sale cu privire la accesorizarea vestimentației. Cum își alege, de fapt, ceasul din colecția impresionantă.
12:00
Erling Haaland, răspuns fabulos pentru Pep Guardiola! Mesajul transmis după ce fusese amenințat cu kilogramele în plus Fanatik
Pep Guardiola i-a avertizat pe jucătorii lui Manchester City cu privire la kilogramele acumulate în perioada sărbătorilor, iar Erling Haaland i-a răspuns antrenorului său într-un mod incredibil.
11:30
Controversa FC26! La ce să te aștepți de la noua vedetă din lumea gamerilor Fanatik
Noul joc FIFA, așa cum îl etichetează vechii fani EA Sports, este deja adorat de unii gameri. Dar primește și critici. FANATIK a analizat cele mai importante inovații pe care le aduce FC26.
11:10
Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro: “Îmi doream foarte mult să fiu acolo!” Fanatik
Cătălin Cîrjan a rupt tăcerea despre momentul în care nu a fost ținut de Daniel Pancu în lotul României U21 de la Euro. Cum și-a revenit căpitanul lui Dinamo după acel eveniment.
10:50
400 de milioane de euro pentru Real Madrid! Borna istorică pe care vor „galacticii” să o atingă Fanatik
Clubul Real Madrid se pregătește să încheie anul cu cifre record în ceea ce privește veniturile, iar renovarea stadionului Bernabeu a contribuit mult la aceste performanțe.
10:50
Moment special în memoria lui Diogo Jota înainte de Liverpool – Wolverhampton! Ce se va întâmpla pe Anfield Fanatik
Liverpool și Wolverhampton Wanderers, cele două echipe pentru care Diogo Jota a evoluat în Anglia, se vor întâlni în premieră după decesul tragic al fotbalistului portughez, iar înainte de startul jocului va avea loc un moment special.
10:20
Radu Drăgușin, înapoi în Italia? Oficialul lui Tottenham insistă pentru transferul în Serie A Fanatik
Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în această iarnă, însă destinația ar putea fi una surprinzătoare. Un oficial de la Tottenham negociază cu ultima clasată din campionatul italian și l-ar putea transfera pe fundașul român.
10:00
A renăscut la revenirea în SuperLiga! Cine e cel mai eficient fotbalist din campionatul intern Fanatik
Atacantul revenit în vară din Arabia Saudită a devenit cel mai bun marcator al echipei din SuperLiga care anul trecut a dat golgheterul campionatului intern
09:30
Româncele iau cu asalt Australian Open! Câte sportive participă la primul Grand Slam din 2026 Fanatik
România va fi prezentă pe tabloul Australian Open prin mai multe sportive. Cum va arăta tabloul principal de la primul Grand Slam din anul 2026.
09:10
Pasiune alb-roșie! Cine este cunoscutul ziarist care a „trădat” presa pentru a deveni oficial al lui Dinamo: „A fost ceva incredibil” Fanatik
Pasiunea pentru culorile roșu și alb i-a schimbat cursul vieții. Cine este cunoscutul jurnalist care a ieșit din presă pentru a deveni oficial al clubului Dinamo.
08:50
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc” Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ce afacere a avut tatăl său şi al lui Gigi Becali pe vremea comunismului din care făceau bani foarte buni în fiecare zi.
08:30
Dezastru de Boxing Day! Schimbare radicală în programul zilei mult așteptate de microbiști Fanatik
26 decembrie era o zi în care, în Premier League, se jucau meciuri pe bandă rulantă, dar anul acesta situația este cu mult schimbată, spre dezamăgirea fanilor
08:10
Marea tristețe a lui Bănel Nicoliță chiar de Crăciun: „Mi-a fost greu!” Fanatik
Bănel Nicoliță și amintirile din copilărie. Cum era Crăciunul pentru fostul campion al României și ce a spus, de fapt, despre familia lui.
07:50
Acuzat că făcea transferurile la Barcelona, Leo Messi primește o nouă lovitură: „Dacă băteam cu 4-0 nu era fericit” Fanatik
Fostul jucător al Barcelonei, Samuel Umtiti, a făcut o declarație care a surprins cu privire la omul care a scris istorie la echipa catalană, Leo Messi.
Acum 24 ore
07:30
Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs, în topul mondial al arbitrilor, în anul în care a condus finala Ligii Campionilor Fanatik
Centralul din Carei a oficiat la toate cele trei finale europene intercluburi și e favorit să prindă un loc în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada
07:10
Suma fabuloasă care s-a plătit pentru tricoul lui Gheorghe Hagi! Ce s-a întâmplat cu banii Fanatik
Un tricou purtat de Gheorghe Hagi la echipa națională a fost vândut cu o sumă record. 30.000 de euro a plătit un colecționar pentru a avea o amintire foarte prețioasă chiar de la "Regele" fotbalului românesc.
00:00
Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi Fanatik
Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol cu Khabib Nurmagomedov, cu care s-a întâlnit la Dubai, iar suedezul nu s-a putut abține și a răspuns provocării fără să ezite.
00:00
Tragedie în gimnastică în ziua de Crăciun! Fosta campioană a murit la doar 18 ani Fanatik
O nouă veste tristă chiar în ziua de Crăciun vine din gimnastică. O fostă campioană s-a stins la vârsta de doar 18 ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
25 decembrie 2025
23:40
Cine l-a certat pentru penalty-ul ratat la Sevilla. De ce a ales să schimbe felul în care execută Fanatik
Unul dintre executanții loviturilor de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a fost aspru certat după ce a ratat. Cine a fost persoana care i-a reproșat decizia.
23:20
Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun. „Ne este foarte dor de tine, Lordule” Fanatik
Fostul mare sportiv al României, Rudel Obreja, trecut în neființă în 2023, după o luptă cu o boală nemiloasă, nu a fost uitat de către familia sa, care a avut un mesaj pe rețelele sociale.
23:00
Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost la un pas de FCSB. „Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm!” Fanatik
O fostă vedetă de la CFR Cluj a ajuns într-un punct dezamăgitor al carierei. Ce se întâmplă acum, de fapt, cu jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB.
22:50
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera! Fanatik
Horia Ivanovici a vorbit despre perioada în care a fost fotbalist în ligile inferioare. Directorul FANATIK a activat pentru o scurtă perioadă și la juniorii lui FC Argeș.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.