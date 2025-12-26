Cum își alege Ilie Dumitrescu ceasul pe care îl poartă. Secretul ținutelor de top
Fanatik, 26 decembrie 2025 12:20
Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai eleganți bărbați din România, a dezvăluit câteva dintre alegerile sale cu privire la accesorizarea vestimentației. Cum își alege, de fapt, ceasul din colecția impresionantă.
• • •
Acum 10 minute
12:50
Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla cu piața imobiliară în 2026. Ce legătură are războiul din Ucraina # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o predicţie în legătură cu piaţa imobiliară în 2026 şi consideră că evoluţia acesteia este în strânsă legătură cu războiul din Ucraina.
Acum 30 minute
12:30
Meme Stoica a făcut în direct noul salut al „crocodililor” de la FCSB. „Am văzut că este chiar roș-albastru”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA noul salut al „crocodililor”. Ce a spus oficialul FCSB despre lupta la play-off.
Acum o oră
12:20
Acum 2 ore
12:00
Erling Haaland, răspuns fabulos pentru Pep Guardiola! Mesajul transmis după ce fusese amenințat cu kilogramele în plus # Fanatik
Pep Guardiola i-a avertizat pe jucătorii lui Manchester City cu privire la kilogramele acumulate în perioada sărbătorilor, iar Erling Haaland i-a răspuns antrenorului său într-un mod incredibil.
11:30
Noul joc FIFA, așa cum îl etichetează vechii fani EA Sports, este deja adorat de unii gameri. Dar primește și critici. FANATIK a analizat cele mai importante inovații pe care le aduce FC26.
11:10
Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro: “Îmi doream foarte mult să fiu acolo!” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a rupt tăcerea despre momentul în care nu a fost ținut de Daniel Pancu în lotul României U21 de la Euro. Cum și-a revenit căpitanul lui Dinamo după acel eveniment.
Acum 4 ore
10:50
400 de milioane de euro pentru Real Madrid! Borna istorică pe care vor „galacticii” să o atingă # Fanatik
Clubul Real Madrid se pregătește să încheie anul cu cifre record în ceea ce privește veniturile, iar renovarea stadionului Bernabeu a contribuit mult la aceste performanțe.
10:50
Moment special în memoria lui Diogo Jota înainte de Liverpool – Wolverhampton! Ce se va întâmpla pe Anfield # Fanatik
Liverpool și Wolverhampton Wanderers, cele două echipe pentru care Diogo Jota a evoluat în Anglia, se vor întâlni în premieră după decesul tragic al fotbalistului portughez, iar înainte de startul jocului va avea loc un moment special.
10:20
Radu Drăgușin, înapoi în Italia? Oficialul lui Tottenham insistă pentru transferul în Serie A # Fanatik
Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în această iarnă, însă destinația ar putea fi una surprinzătoare. Un oficial de la Tottenham negociază cu ultima clasată din campionatul italian și l-ar putea transfera pe fundașul român.
10:00
A renăscut la revenirea în SuperLiga! Cine e cel mai eficient fotbalist din campionatul intern # Fanatik
Atacantul revenit în vară din Arabia Saudită a devenit cel mai bun marcator al echipei din SuperLiga care anul trecut a dat golgheterul campionatului intern
09:30
Româncele iau cu asalt Australian Open! Câte sportive participă la primul Grand Slam din 2026 # Fanatik
România va fi prezentă pe tabloul Australian Open prin mai multe sportive. Cum va arăta tabloul principal de la primul Grand Slam din anul 2026.
09:10
Pasiune alb-roșie! Cine este cunoscutul ziarist care a „trădat” presa pentru a deveni oficial al lui Dinamo: „A fost ceva incredibil” # Fanatik
Pasiunea pentru culorile roșu și alb i-a schimbat cursul vieții. Cine este cunoscutul jurnalist care a ieșit din presă pentru a deveni oficial al clubului Dinamo.
Acum 6 ore
08:50
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ce afacere a avut tatăl său şi al lui Gigi Becali pe vremea comunismului din care făceau bani foarte buni în fiecare zi.
08:30
Dezastru de Boxing Day! Schimbare radicală în programul zilei mult așteptate de microbiști # Fanatik
26 decembrie era o zi în care, în Premier League, se jucau meciuri pe bandă rulantă, dar anul acesta situația este cu mult schimbată, spre dezamăgirea fanilor
08:10
Bănel Nicoliță și amintirile din copilărie. Cum era Crăciunul pentru fostul campion al României și ce a spus, de fapt, despre familia lui.
07:50
Acuzat că făcea transferurile la Barcelona, Leo Messi primește o nouă lovitură: „Dacă băteam cu 4-0 nu era fericit” # Fanatik
Fostul jucător al Barcelonei, Samuel Umtiti, a făcut o declarație care a surprins cu privire la omul care a scris istorie la echipa catalană, Leo Messi.
07:30
Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs, în topul mondial al arbitrilor, în anul în care a condus finala Ligii Campionilor # Fanatik
Centralul din Carei a oficiat la toate cele trei finale europene intercluburi și e favorit să prindă un loc în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada
07:10
Suma fabuloasă care s-a plătit pentru tricoul lui Gheorghe Hagi! Ce s-a întâmplat cu banii # Fanatik
Un tricou purtat de Gheorghe Hagi la echipa națională a fost vândut cu o sumă record. 30.000 de euro a plătit un colecționar pentru a avea o amintire foarte prețioasă chiar de la "Regele" fotbalului românesc.
Acum 24 ore
00:00
Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi # Fanatik
Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol cu Khabib Nurmagomedov, cu care s-a întâlnit la Dubai, iar suedezul nu s-a putut abține și a răspuns provocării fără să ezite.
00:00
O nouă veste tristă chiar în ziua de Crăciun vine din gimnastică. O fostă campioană s-a stins la vârsta de doar 18 ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
25 decembrie 2025
23:40
Cine l-a certat pentru penalty-ul ratat la Sevilla. De ce a ales să schimbe felul în care execută # Fanatik
Unul dintre executanții loviturilor de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a fost aspru certat după ce a ratat. Cine a fost persoana care i-a reproșat decizia.
23:20
Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun. „Ne este foarte dor de tine, Lordule” # Fanatik
Fostul mare sportiv al României, Rudel Obreja, trecut în neființă în 2023, după o luptă cu o boală nemiloasă, nu a fost uitat de către familia sa, care a avut un mesaj pe rețelele sociale.
23:00
Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost la un pas de FCSB. „Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm!” # Fanatik
O fostă vedetă de la CFR Cluj a ajuns într-un punct dezamăgitor al carierei. Ce se întâmplă acum, de fapt, cu jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB.
22:50
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera! # Fanatik
Horia Ivanovici a vorbit despre perioada în care a fost fotbalist în ligile inferioare. Directorul FANATIK a activat pentru o scurtă perioadă și la juniorii lui FC Argeș.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 decembrie 2025. Câștig de 579 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 26 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 579 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Africii pe Națiuni.
22:20
Făcut daună totală de Anthony Joshua, Jake Paul vrea din nou în ring. Și-a provocat adversarul insultându-l: „E moale!” # Fanatik
Jake Paul a avut probleme serioase după eșecul în fața lui Anthony Joshua. Sportivul în vârstă de 28 de ani nu se abține și vrea din nou în ring. Pe cine a provocat acum, de fapt.
22:10
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului # Fanatik
Dan Șucu a investit sume uriașe într-un proiect rezidențial din Pipera. Iar cei care vor să își achiziționeze o locuință aici vor avea de scos din buzunar sume fabuloase.
21:50
Ionel Dănciulescu, coșmar după transferul de la Steaua la Dinamo: “Am fost inconștient! A fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a rememorat clipele grele pe care le-a trăit după transferul de la Steaua la Dinamo. Ce a pățit atacantul la revenirea în Ștefan cel Mare.
21:30
Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de zile, pus pe liber de un club legendar # Fanatik
Cariera unui fotbalist poate să fie de multe ori una imprevizibilă, care să te ducă de la momente incredibile, de vârf, la unele în care pur și simplu dispari din prim-plan.
21:10
Fotbaliștii FCSB-ului au vorbit despre Crăciun, dar și despre ce va urma în 2026: „Asta am vrut de la Moș Crăciun” # Fanatik
Florin Tănase și Mihai Lixandru, doi dintre jucătorii importanți de la FCSB, au vorbit despre perioada Crăciunului. Mijlocașul de 24 de ani a dezvăluit și ce „cadou” și-ar dori să primească în 2026.
20:50
Ăsta e marele secret ca să trăiești 100 de ani. Dezvăluirile omului-secol: ”20 de kilometri de mers pe jos!” # Fanatik
În România sunt rari oamenii care ajung la vârsta de 100 de ani. Unul dintre aceștia a dezvăluit secretele care l-au ajutat să atingă această vârstă respectabilă.
20:30
Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Crăciunului. Totodată, Zeița de la Montreal a optat pentru o ținută cât se poate de surprinzătoare.
20:20
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!” # Fanatik
Giovanni Becali a explicat în direct la „Giovanni Show” de unde vine replica sa celebră „asta înseamnă să fii mafiot”. Impresarul a transmis ce comportament trebuie să aibă în societate.
20:00
Echipa „de suflet” a lui Gică Popescu. Mesajul postat chiar în ziua de Crăciun: „E cea mai frumoasă!” # Fanatik
Mesajul lui Gică Popescu chiar în ziua de Crăciun. Cine este, de fapt, echipa preferată a fostului mare internațional român.
19:50
Vedeta Universității Craiova, vacanță extravagantă alături de iubită. S-au fotografiat în unul dintre cele mai frumoase orașe din lume: „Vis devenit realitate!“ # Fanatik
Ștefan Baiaram, decarul Universității Craiova, își petrece vacanța de Crăciun alături de iubita sa într-unul dintre cele mai mari orașe din lume. Unde s-a pozat vedeta Craiovei.
19:20
Tragedie în ziua de Crăciun! „Picasso al fotbalului”, eroul unei finale de Cupa Campionilor a murit la 72 de ani # Fanatik
Un nume uriaș din istoria fotbalului britanic a decedat chiar în ziua de Crăciun. Clubul la care acesta a scris istorie a reacționat printr-un mesaj emoționant.
19:10
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul cu Turcia: “Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate să îl trăiască un jucător” # Fanatik
Miodrag Belodedici a tras concluziile despre naționala României în anul 2025. Ce a spus despre „tricolori” în perspectiva barajului cu Turcia pentru calificarea la Mondial.
19:00
Cum râd dinamoviștii de rivalii de la Steaua după ce le-au luat mai multe steaguri. Imaginea a devenit virală # Fanatik
Ultrașii de la Peluza Sud Dinamo au reușit să captureze mai multe steaguri ale celor de la Shadows, facțiune ce face parte din Peluza Sud Steaua, iar acum un adevărat război online se poartă între suporteri.
18:40
Șocant! Cum a ratat, de fapt, România calificarea la mondiale. Arbitrii le-au cerut bani lui Lucescu și jucătorilor # Fanatik
Naționala României vrea să revină la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum au ratat însă „tricolorii” participarea la ediția din 1986 după ce arbitrii au cerut bani
18:40
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video # Fanatik
Îndrăgitul artist Ion Drăgan, în vârstă de 54 de ani, s-a stins din viață chiar în ziua de Crăciun. Acesta a fost la colindat cu doar câteva ore înainte de tragedie.
17:40
Cum să arăți ca „Superman”. David Corenswet te învață să îți reintri în formă după pauza de sărbători # Fanatik
FANATIK vă dezvăluie antrenamentul și dieta actorului David Corenswet (32 de ani), noul „Clark Kent” din cel mai în vogă film cu supereroi din anul 2025
17:20
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto # Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, și-a văzut visul împlinit și a reușit să termine biserica din Rwanda chiar înainte de marea sărbătoare creștină a Nașterea Domnului. Dezvăluiri FANATIK inedite din Africa
17:10
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre prima sa experiență în străinătate. Fostul atacant a fost singurul jucător transferat de Ilie Dumitrescu în scurta sa carieră de impresar.
16:50
Rivalul din Premier League a auzit că Pep Guardiola își cântărește jucătorii după sărbători și nu s-a ferit: „E vorba de bun simț” # Fanatik
Sean Dyche, antrenorul celor de la Nottingham Forest, i-a oferit replica lui Pep Guardiola, după ce tehnicianul lui Manchester City a afirmat că își va cântări jucătorii după sărbători.
16:40
Răzvan Burleanu, mesaj emoționant pentru toți românii de Crăciun: „Împreună construim o poveste de succes”. Ce spune despre calificarea la Mondial # Fanatik
Răzvan Burleanu a oferit un mesaj emoționant pentru toți românii în ziua de Crăciun. Președintele FRF a spus care este obiectivul „tricolorilor” în 2026.
16:20
Ce adversari ar avea Universitatea Craiova în Liga Campionilor, dacă oltenii iau titlul! Capi de serie prin coeficientul european record obținut în 2025 # Fanatik
Universitatea Craiova visează la Liga Campionilor după ce a încheiat anul pe primul loc în SuperLiga! Coeficientul obținut în 2025 o face cap de serie și deschide un traseu accesibil spre grupele europene.
16:10
Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători cu Ion Ionescu, omul-secol. Dezvăluiri despre regimul lui Ceaușescu și fotbalul românesc în ultimii 100 de ani # Fanatik
Fanatik Exclusiv revine cu o ediție specială, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu Ion Ionescu, omul-secol, de sărbători.
16:00
Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc, apariție de senzație de Crăciun! Mihaela Evi a încins imaginația internauților. Foto # Fanatik
Mihaela Evi a făcut furori pe internet cu cele mai recente imagini postate. Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc a stârnit un val de reacții.
15:40
Victor Pițurcă, alergat de polițiști în aeroport dintr-un motiv incredibil! Scena care l-a șocat pe Miodrag Belodedici # Fanatik
Miodrag Belodedici, la un pas de a avea probleme din cauza lui Victor Pițurcă. Scena demnă de filme petrecută pe aeroport. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:20
Cum au petrecut jucătorii de la FCSB Crăciunul în 2025. Vacanțe de lux pentru starurile lui Gigi Becali. Ce destinație surprinzătoare a ales Bîrligea. Foto # Fanatik
Jucătorii de la FCSB au petrecut Crăciunul departe de casă. În ce vacanțe de lux au mers jucătorii legitimați la clubul patronat de Gigi Becali.
