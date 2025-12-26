Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
Fanatik, 26 decembrie 2025 17:20
Alexandru Musi a făcut dezvăluiri incendiare în final de an. Vedeta „câinilor” a povestit cum a ajuns, de fapt, să o „trădeze” pe FCSB și să joace pentru Dinamo
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
17:20
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie” # Fanatik
Alexandru Musi a făcut dezvăluiri incendiare în final de an. Vedeta „câinilor” a povestit cum a ajuns, de fapt, să o „trădeze” pe FCSB și să joace pentru Dinamo
Acum o oră
17:00
Povestea nespusă a transferului lui Gică Popescu de la Barcelona la Galatasaray: „A zis Fatih Terim că a luat țeapă!” # Fanatik
Cum a reușit Giovanni Becali să îl transfere pe Gică Popescu de la Barcelona la Galatasaray. Povestea neștiută a mutării mijlocașului român la cerința marelui Fatih Terim.
Acum 2 ore
16:30
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion” # Fanatik
Familia Pescărașu din Oltenița a trăit pe viu momentele cumplite când s-a stins din viață „Unicul Căpitan” dinamovist, în negrul 5 octombrie 2000. Nimeni nu le poate șterge amintirile de groază.
16:10
Fotbalul european, în doliu de sărbători! Fostul antrenor de la PSG și naționala Franței a decedat: „O figură emblematică” # Fanatik
Fotbalul european este cutremurat de o nouă tragedie. Un nume important din istoria sportului francez, care a lucrat la cluburi precum Olympique Marseille sau PSG, dar și la echipa națională, a decedat.
Acum 4 ore
15:30
Gigi Becali s-a răzgândit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: „Îl iau!” # Fanatik
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul celor de la FCSB, iar Gigi Becali a aflat. Vezi pe FANATIK ce a declarat patronul bucureștenilor despre transferul atacantului.
15:30
Oldies but Goldies, sâmbătă, 27 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Revoluția din 1989 # Fanatik
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre Revoluția din România din 1989.
15:10
L-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului și a erupt. Neluțu Varga, reacție vehementă: „Lipsit de creier! Nu mi-a picat bine” # Fanatik
Louis Munteanu s-a fotografiat la un eveniment în tricoul rivalei FCSB, iar Neluțu Varga a luat foc. Vezi pe FANATIK ce a declarat patronul CFR-ului despre jucătorul său.
15:00
Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele în cantonamentul din Antalya. Echipe din Turcia și Germania pentru liderul din SuperLiga # Fanatik
Universitatea Craiova pleacă în cantonament în Antalya pentru 10 zile în primele zile ale anului. Alb-albaștrii vor disputa două meciuri amicale, cu echipe din Turcia și Germania.
14:40
Louis Munteanu, apariție șocantă în tricoul FCSB-ului! A venit apoi și anunțul pe Facebook: „Le dorim succes!” # Fanatik
Louis Munteanu îl sfidează pe Ioan Varga și s-a pozat în tricoul celor de la FCSB, echipă care a insistat să-l transfere de la CFR Cluj în această toamnă.
14:20
Fosta rivală a Simonei Halep e de nerecunoscut! Garbine Muguruza a publicat primele imagini cu burtica de gravidă # Fanatik
Iberica Garbine Muguruza, care la un moment dat a fost și rivala Simonei Halep în circuitul WTA, este însărcinată, iar primele imagini cu burtica au fost făcute publice.
14:00
Alex și Diana sunt tinerii morți în accidentul din Bistrița-Năsăud. Băiatul venise în țară de sărbători, iar fata își aștepta mama acasă # Fanatik
Detalii cutremurătoare despre victimele accidentului din Bistrița-Năsăud. Alex și Diana au lăsat în urmă familii îndurerate. Tânărul tocmai revenise în țară, iar Diana aștepta să-și revadă mama.
13:50
Cum ar trebui să fie președintele României? Românul care a împlinit 100 de ani are răspunsul corect. „Ce exemplu dai tu?” # Fanatik
Un român care a împlinit vârsta de 100 de ani i-a făcut profilul președintelui ideal al României. Cât de bine îi corespunde lui Nicușor Dan.
Acum 6 ore
13:30
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră # Fanatik
Bănel Nicoliță a povestit în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a intrat în cantonamentul Stelei cu o geantă cu 300.000 de euro cash.
13:10
Jucătorii din Superliga României care l-au impresionat pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult” # Fanatik
Adrian Mutu este atent la ce se întâmplă în Superliga României. De altfel Briliantul dezvăluie că a fost impresionat de modul în care au crescut doi jucători.
12:50
Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla cu piața imobiliară în 2026. Ce legătură are războiul din Ucraina # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o predicţie în legătură cu piaţa imobiliară în 2026 şi consideră că evoluţia acesteia este în strânsă legătură cu războiul din Ucraina.
12:30
Meme Stoica a făcut în direct noul salut al „crocodililor” de la FCSB. „Am văzut că este chiar roș-albastru”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA noul salut al „crocodililor”. Ce a spus oficialul FCSB despre lupta la play-off.
12:20
Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai eleganți bărbați din România, a dezvăluit câteva dintre alegerile sale cu privire la accesorizarea vestimentației. Cum își alege, de fapt, ceasul din colecția impresionantă.
12:00
Erling Haaland, răspuns fabulos pentru Pep Guardiola! Mesajul transmis după ce fusese amenințat cu kilogramele în plus # Fanatik
Pep Guardiola i-a avertizat pe jucătorii lui Manchester City cu privire la kilogramele acumulate în perioada sărbătorilor, iar Erling Haaland i-a răspuns antrenorului său într-un mod incredibil.
Acum 8 ore
11:30
Noul joc FIFA, așa cum îl etichetează vechii fani EA Sports, este deja adorat de unii gameri. Dar primește și critici. FANATIK a analizat cele mai importante inovații pe care le aduce FC26.
11:10
Cătălin Cîrjan rupe tăcerea despre momentul în care a fost lăsat în afara lotului de la Euro: “Îmi doream foarte mult să fiu acolo!” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a rupt tăcerea despre momentul în care nu a fost ținut de Daniel Pancu în lotul României U21 de la Euro. Cum și-a revenit căpitanul lui Dinamo după acel eveniment.
10:50
400 de milioane de euro pentru Real Madrid! Borna istorică pe care vor „galacticii” să o atingă # Fanatik
Clubul Real Madrid se pregătește să încheie anul cu cifre record în ceea ce privește veniturile, iar renovarea stadionului Bernabeu a contribuit mult la aceste performanțe.
10:50
Moment special în memoria lui Diogo Jota înainte de Liverpool – Wolverhampton! Ce se va întâmpla pe Anfield # Fanatik
Liverpool și Wolverhampton Wanderers, cele două echipe pentru care Diogo Jota a evoluat în Anglia, se vor întâlni în premieră după decesul tragic al fotbalistului portughez, iar înainte de startul jocului va avea loc un moment special.
10:20
Radu Drăgușin, înapoi în Italia? Oficialul lui Tottenham insistă pentru transferul în Serie A # Fanatik
Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în această iarnă, însă destinația ar putea fi una surprinzătoare. Un oficial de la Tottenham negociază cu ultima clasată din campionatul italian și l-ar putea transfera pe fundașul român.
10:00
A renăscut la revenirea în SuperLiga! Cine e cel mai eficient fotbalist din campionatul intern # Fanatik
Atacantul revenit în vară din Arabia Saudită a devenit cel mai bun marcator al echipei din SuperLiga care anul trecut a dat golgheterul campionatului intern
Acum 12 ore
09:30
Româncele iau cu asalt Australian Open! Câte sportive participă la primul Grand Slam din 2026 # Fanatik
România va fi prezentă pe tabloul Australian Open prin mai multe sportive. Cum va arăta tabloul principal de la primul Grand Slam din anul 2026.
09:10
Pasiune alb-roșie! Cine este cunoscutul ziarist care a „trădat” presa pentru a deveni oficial al lui Dinamo: „A fost ceva incredibil” # Fanatik
Pasiunea pentru culorile roșu și alb i-a schimbat cursul vieții. Cine este cunoscutul jurnalist care a ieșit din presă pentru a deveni oficial al clubului Dinamo.
08:50
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ce afacere a avut tatăl său şi al lui Gigi Becali pe vremea comunismului din care făceau bani foarte buni în fiecare zi.
08:30
Dezastru de Boxing Day! Schimbare radicală în programul zilei mult așteptate de microbiști # Fanatik
26 decembrie era o zi în care, în Premier League, se jucau meciuri pe bandă rulantă, dar anul acesta situația este cu mult schimbată, spre dezamăgirea fanilor
08:10
Bănel Nicoliță și amintirile din copilărie. Cum era Crăciunul pentru fostul campion al României și ce a spus, de fapt, despre familia lui.
07:50
Acuzat că făcea transferurile la Barcelona, Leo Messi primește o nouă lovitură: „Dacă băteam cu 4-0 nu era fericit” # Fanatik
Fostul jucător al Barcelonei, Samuel Umtiti, a făcut o declarație care a surprins cu privire la omul care a scris istorie la echipa catalană, Leo Messi.
07:30
Pe ce loc a terminat Istvan Kovacs, în topul mondial al arbitrilor, în anul în care a condus finala Ligii Campionilor # Fanatik
Centralul din Carei a oficiat la toate cele trei finale europene intercluburi și e favorit să prindă un loc în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada
07:10
Suma fabuloasă care s-a plătit pentru tricoul lui Gheorghe Hagi! Ce s-a întâmplat cu banii # Fanatik
Un tricou purtat de Gheorghe Hagi la echipa națională a fost vândut cu o sumă record. 30.000 de euro a plătit un colecționar pentru a avea o amintire foarte prețioasă chiar de la "Regele" fotbalului românesc.
Acum 24 ore
00:00
Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi # Fanatik
Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol cu Khabib Nurmagomedov, cu care s-a întâlnit la Dubai, iar suedezul nu s-a putut abține și a răspuns provocării fără să ezite.
00:00
O nouă veste tristă chiar în ziua de Crăciun vine din gimnastică. O fostă campioană s-a stins la vârsta de doar 18 ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
25 decembrie 2025
23:40
Cine l-a certat pentru penalty-ul ratat la Sevilla. De ce a ales să schimbe felul în care execută # Fanatik
Unul dintre executanții loviturilor de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a fost aspru certat după ce a ratat. Cine a fost persoana care i-a reproșat decizia.
23:20
Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun. „Ne este foarte dor de tine, Lordule” # Fanatik
Fostul mare sportiv al României, Rudel Obreja, trecut în neființă în 2023, după o luptă cu o boală nemiloasă, nu a fost uitat de către familia sa, care a avut un mesaj pe rețelele sociale.
23:00
Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost la un pas de FCSB. „Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm!” # Fanatik
O fostă vedetă de la CFR Cluj a ajuns într-un punct dezamăgitor al carierei. Ce se întâmplă acum, de fapt, cu jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB.
22:50
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera! # Fanatik
Horia Ivanovici a vorbit despre perioada în care a fost fotbalist în ligile inferioare. Directorul FANATIK a activat pentru o scurtă perioadă și la juniorii lui FC Argeș.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 decembrie 2025. Câștig de 579 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 26 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 579 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Africii pe Națiuni.
22:20
Făcut daună totală de Anthony Joshua, Jake Paul vrea din nou în ring. Și-a provocat adversarul insultându-l: „E moale!” # Fanatik
Jake Paul a avut probleme serioase după eșecul în fața lui Anthony Joshua. Sportivul în vârstă de 28 de ani nu se abține și vrea din nou în ring. Pe cine a provocat acum, de fapt.
22:10
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului # Fanatik
Dan Șucu a investit sume uriașe într-un proiect rezidențial din Pipera. Iar cei care vor să își achiziționeze o locuință aici vor avea de scos din buzunar sume fabuloase.
21:50
Ionel Dănciulescu, coșmar după transferul de la Steaua la Dinamo: “Am fost inconștient! A fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a rememorat clipele grele pe care le-a trăit după transferul de la Steaua la Dinamo. Ce a pățit atacantul la revenirea în Ștefan cel Mare.
21:30
Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de zile, pus pe liber de un club legendar # Fanatik
Cariera unui fotbalist poate să fie de multe ori una imprevizibilă, care să te ducă de la momente incredibile, de vârf, la unele în care pur și simplu dispari din prim-plan.
21:10
Fotbaliștii FCSB-ului au vorbit despre Crăciun, dar și despre ce va urma în 2026: „Asta am vrut de la Moș Crăciun” # Fanatik
Florin Tănase și Mihai Lixandru, doi dintre jucătorii importanți de la FCSB, au vorbit despre perioada Crăciunului. Mijlocașul de 24 de ani a dezvăluit și ce „cadou” și-ar dori să primească în 2026.
20:50
Ăsta e marele secret ca să trăiești 100 de ani. Dezvăluirile omului-secol: ”20 de kilometri de mers pe jos!” # Fanatik
În România sunt rari oamenii care ajung la vârsta de 100 de ani. Unul dintre aceștia a dezvăluit secretele care l-au ajutat să atingă această vârstă respectabilă.
20:30
Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Crăciunului. Totodată, Zeița de la Montreal a optat pentru o ținută cât se poate de surprinzătoare.
20:20
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!” # Fanatik
Giovanni Becali a explicat în direct la „Giovanni Show” de unde vine replica sa celebră „asta înseamnă să fii mafiot”. Impresarul a transmis ce comportament trebuie să aibă în societate.
20:00
Echipa „de suflet” a lui Gică Popescu. Mesajul postat chiar în ziua de Crăciun: „E cea mai frumoasă!” # Fanatik
Mesajul lui Gică Popescu chiar în ziua de Crăciun. Cine este, de fapt, echipa preferată a fostului mare internațional român.
19:50
Vedeta Universității Craiova, vacanță extravagantă alături de iubită. S-au fotografiat în unul dintre cele mai frumoase orașe din lume: „Vis devenit realitate!“ # Fanatik
Ștefan Baiaram, decarul Universității Craiova, își petrece vacanța de Crăciun alături de iubita sa într-unul dintre cele mai mari orașe din lume. Unde s-a pozat vedeta Craiovei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.