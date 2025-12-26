Incendiu provocat de o instalaţie de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari / 26 de persoane au ieşit din imobil / Doi adulţi au suferit atac de panică şi au fost asistaţi medical
News.ro, 26 decembrie 2025 20:50
Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari, iar în momentul în care pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil. De asemenea, două persoane adulte au suferit atac de panică şi au fost asistate medical.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
21:00
Obiect zburător detectat de radarele Ucrainei în nordul R. Moldova. S-a dovedit a fi un balon cu aer cald # News.ro
Poliţia de Frontieră moldoveană a anunţat că a fost informată vineri de autorităţile ucrainene că radarele lor au detectat un obiect zburător care a survolat spaţiul aerian din nordul Republicii Moldova.
20:50
Preşedintele Nicuşor Dan, de sărbători în judeţul Braşov – A vizitat cu fiica Muzeul din Ileni, fiind colindat de săteni: ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!” - FOTO / VIDEO # News.ro
Preşedintele Nocuşor Dan petrece sărbătorilor alături de familie în judeţul Braşov, dar şi în satul bunicilor săi, Ileni, unde a vizitat muzeul alături de fiinca sa. ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!”, l-au întâmpinat localnicii.
20:50
Incendiu provocat de o instalaţie de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari / 26 de persoane au ieşit din imobil / Doi adulţi au suferit atac de panică şi au fost asistaţi medical # News.ro
Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari, iar în momentul în care pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil. De asemenea, două persoane adulte au suferit atac de panică şi au fost asistate medical.
Acum o oră
20:30
Trei femei, rănite cu armă albă la metroul parizian. Agresorul a fost reţinut la Sarcelles # News.ro
Un bărbat înarmat cu un cuţit a agresat mai multe femei pe linia 3 a metroului parizian, informează Le Figaro citând surse din poliţie. Agresiunile au avut loc între orele locale 16:15 şi 16:45.
20:30
Teleorman: Bărbatul suspectat că şi-a ucis bunicul a recunoscut fapta / Procurorii spun că omorul a avut loc prin cruzimi, vârstnicul ucis fiind în stare vulnerabilă # News.ro
Bărbatul în vârstă de 32 de ani din judeţul Teleorman, suspectat că şi-a ucis bunicul, a recunoscut fapta în faţa anchetatorilor. Crima a avut loc în noaptea de 24 spre 25 decembrie, bătrândul fiind găsit mort de către un vecin, care îl îngrijea. Procurorii l-au reţinut pe autorul crimei, urmând ca acesta să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
Acum 2 ore
20:10
Meteorologii au emis avertizare cod roşu de vânt puternic pentru zonele montane înalte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.
20:10
Egipt, prima calificată în optimile de finală ale CAN, după victoria împotriva echipei lui Ngezana, Africa de Sud # News.ro
Egiptul lui Mohamed Salah, în inferioritate numerică timp de 45 de minute, s-a impus în faţa Africii de Sud (1-0) graţie unui penalti controversat şi s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni. Pentru suud-africani joacă fotbalistul echipei FCSB, Siyabonga Ngezana.
20:10
Pericol pentru şoferi, pe drumul naţional dintre Ploieşti şi Buzău, unde o conductă s-a spart, iar apa s-a acumulat pe carosabil # News.ro
O conductă s-a spart, vineri, pe Drumul Naţional 1B - care face legătura între Ploieşti şi Buzău, iar apa s-a strâns pe carosabil, existând pericolul să îngheţe.
20:00
Ministrul Irineu Darău, despre producţia de armanent din România: Degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva anume dacă se dau multe rateuri, dacă nu este o calitate competitivă / Analiza trebuie făcută pe cifre şi pe indicatori de calitate # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri, că analiza referitoare la producţia de armament în România trebuie să se bazeze pe indicatori de calitate, întrucât este necesar să se evite ”rateurile”.
19:50
Furtună pe Valea Prahovei - La Sinaia, mai mulţi arbori au fost doborâţi de rafalele de vânt / Un copac a căzut peste o maşină cu trei persoane # News.ro
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.
19:40
Irineu Darău: Dacă aş spune că anul viitor va fi unul foarte uşor, aş minţi / Anul următor va fi în continuare greu / Cred că pe parcursul anului se vor găsi resurse să îmbunătăţească individual câte ceva # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri seară, că ar minţi dacă ar spune că anul viitor va fi unul uşor şi a precizat că 2026 va fi continuare greu. El a menţionat că îşi doreşte ca pe parcursul anului viitor să se găsească resurse care să îmbunătăţească câteva aspecte.
19:40
Peste 112 de confruntări armate pe front, în a doua zi de Crăciun, anunţă Statul Major ucrainean. 8.000 de gospodării fără electricitate în oblastul Volînia, în urma unui atac rus. Pene de curent în regiunile Doneţk, Odesa, Mîkolaiv, Herson şi Harkov # News.ro
Armata rusă îşi continuă ofensiva în Ucraina, acuză vineri, în a doua zi de Crăciun, Statul Major al armatei ucrainene, care anunţă că, de la începutul zilei au avut loc cel puţin 112 confruntări armate pe front, relatează Le Monde.
19:20
Ministrul Economiei, despre situaţia de la companiile de stat: Voi uza de toate prerogativele pentru a numi temporar oameni de calitate acolo unde se poate / Voi face diligenţele pentru a avea concursuri corecte, finalizate cu manageri de calitate # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri, că va uza de toate prerogativele pentru a numi temporar oameni de calitate acolo unde se poate în companiile de stat şi a adăugat că va face diligenţele pentru a avea concursuri corecte, finalizate cu manageri de calitate.
Acum 4 ore
19:10
O maşină care circula cu viteză excesivă pe DN 67B, în judeţul Vâlcea, a distrus 14 metri liniari dintr-un parapet al unui pod şi a ajuns în râu / Două persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Două persoane au fost rănite, vineri seară, după ce maşina în care se aflau a căzut de pe un pod de pe DN 67B într-un râu. Şoferul circula cu viteză, a pierdut controlul maşinii şi a distrus 14 metri liniari din parapet.
19:10
Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina de faptul că vrea să ”torpileze” negocierile, relatează AFP.
19:00
Personalitate marcantă a fotbalului francez, antrenor secund al lui Laurent Blanc mulţi ani, Jean-Louis Gasset a încetat din viaţă vineri dimineaţă. El avea 72 de ani.
18:40
Dolj: Bărbat de 68 de ani suspectat că şi-a ucis soţia în bătaie, reţinut / El a chemat o asistentă medicală să acorde îngrijiri femeii, dar aceasta nu mai prezenta semne vitate / Asistenta a sunat la Poliţie # News.ro
Un bărbat de 68 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, şi-a bătut soţia şi apoi a chemat o asistentă să-i acorde îngrijiri medicale. Victima însă nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a sunat la Poliţie.
18:20
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu 11 maşini implicate, în care se aflau 27 de persoane/ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, mobilizat / Traficul, deviat / Momentul impactului, surprins în imagini/ Precizările MS - FOTO / VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier în care au fost implicate 11 maşini, în care se aflau 27 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DN 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date, trei persoane necesită îngrijiri medicale.
18:20
Turcia spune că Rusia i-a acordat o finanţare nouă de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu # News.ro
Rusia a furnizat o finanţare suplimentară în valoare de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania rusă de stat Rosatom, potrivit ministrului turc al Energiei, care a adăugat că Ankara se aşteaptă ca centrala să devină operaţională în 2026, transmite Reuters.
18:20
Aproximativ 15.000 de combatanţi yemeniţi susţinuţi de Raid, comasaţi la frontiera Arabiei Saudite cu Yemenul. Separatişti STC din cadrul Guvernului yemenit denunţă atacuri saudite vizând poziţii pe care le-au cucerit luna trecută în estul Yemenului # News.ro
Separatişti yemeniţi acuză vineri forţele Arabiei Saudite de faptul că au bombardat poziţii pe care le controlează în estul ţării, după ce Riadul le-a cerut să restituie Guvernului yemenit aceste teritorii asupra cărora au preluat controlul, relatează AFP.
18:10
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, mobilizat / Traficul, deviat / Momentul impactului, surprins în imagini/ Precizările MS - FOTO / VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme, în care se aflau aproape 30 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DN 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date, trei persoane necesită îngrijiri medicale.
18:00
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare. Deja se construiesc două/ Despre ce clinici este vorba - FOTO # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că se toarnă fundaţia celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, pe care Primăria Municipiului Bucureşti o construieşte împreună cu Fundaţia Metropolis, printr-un parteneriat public - privat. „Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare”, afirmă Ciucu. Edilul spune că al doilea spital nou ce va fi ridicat în Bucureşti de o autoritate publică este Spitalul Clinic din Sectorul 6, pentru care au fost parcurse „foarte multe etape birocratice”.
17:50
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, mobilizat / Traficul, deviat / Momentul impactului, surprins în imagini - FOTO / VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme, în care se aflau aproape 30 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DX 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date, trei persoane necesită îngrijiri medicale.
17:50
China sancţionează companii americane din industria de apărare pentru vânzările de arme către Taiwan # News.ro
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri impunerea de sancţiuni împotriva a 10 persoane şi 20 de companii americane din industria de apărare, inclusiv o filială a Boeing din St. Louis, ca reacţie la vânzările de armament ale Statelor Unite către Taiwan, transmite Reuters.
17:40
UPDATE Vânt puternic de până la 140 de km/oră în zonele înalte din judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Argeş, Braşov, Prahova şi Dâmboviţa/ Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu până vineri, la ora 23.00 # News.ro
Meteorologii avertizează că în zonele înalte ale judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Argeş, Braşov, Prahova şi Dâmboviţa vântul va avea intensificări puternice de până la 140 de km/oră. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, în acest sens, o avertizare cod portocaliu, valabil până vineri seară, la ora 23.00.
17:40
UPDATE - Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ A fost activat Planul roşu de intervenţie / Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost mobilizat - FOTO # News.ro
Un grav accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme, în care se aflau aproape 30 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DX 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date, trei persoane necesită îngrijiri medicale.
17:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă vineri că Israelul recunoaşte în mod oficial ”statul independent şi suveran” Somaliland, o primă recunoaştere a acestei republici autoproclamate, care s-a desprins prin secesiune de Somalia şi care nu este recunoscută de niciun alt stat din lume, relatează AFP.
17:30
Salvamontiştii recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi # News.ro
Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte în zilele următoare să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea, valabile pentru zonele situate la altitudini mari.
17:20
Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ A fost activat Planul roşu de intervenţie - FOTO # News.ro
Un grav accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme, în care se aflau aproape 30 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DX 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date, trei persoane necesită îngrijiri medicale.
17:20
Scandalul de pariuri ilegale din Turcia. Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane # News.ro
Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane în cadrul unei anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, printre cei reţinuţi numărându-se şi un fost conducător al clubului Galatasaray, au anunţat vineri postul de televiziune NTV şi alte surse mass-media.
Acum 6 ore
17:10
Un palestinian ucide cu maşina o femeie şi un bărbat în nordul Israelului. Ministrul israelian al Apărării Israel Katz ordonă armatei un atac ţinitit împotriva satului Qabatiya, în Cisiordania, de unde este originar atacatorul # News.ro
Un ”locuitor al teritoriilor Autorităţii Palestiniene” a ucis vineri două persoane, o femeie şi un bărbat, în nordul Israelului, după care a fost rănit prin împuşcare, anunţă salvatori şi poliţia israeliene, relatează AFP.
17:10
Grav accident în judeţul Olt, cu zece maşini implicate, în care se aflau aproape 30 de persoane/ A fiost activat Planul roşu de intervenţie # News.ro
Un grav accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme, în care se aflau aproape 30 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DX 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Potrivit ISU Olt, a fost activat Planul roşu de intervenţie. Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale.
17:00
Maramureş: Bărbatul căutat de poliţişti şi salvamontişti, găsit de familie teafăr, la o stână # News.ro
Bărbatul care în ziua de Crăciun a fost căutat, timp de cinci ore, de către poliţişti şi salvamontişti, inclusiv cu o dronă cu termoviziune, a fost găsit de familie teafăr. El se adăpostise la o stână.
16:50
Vânt puternic de până la 140 de km/oră în zonele înalte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara/ Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu până vineri, la ora 21.00 # News.ro
Meteorologii avertizează că în zonele înalte ale judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara vântul va avea intensificări puternice de până la 140 de km/oră. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, în acest sens, o avertizare cod portocaliu, valabil până vineri seară, la ora 21.00.
16:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump urmează să se întâlnească - duminică - în Florida, anunţă vineri preşedinţia ucraineană, în cadrul unei continuări a unor negocieri în vederea unei încetări a focului în Ucraina, relatează AFP.
16:30
Regizorul american Jim Jarmusch va solicita cetăţenia franceză „pentru a evada din Statele Unite” # News.ro
Regizorul american Jim Jarmusch, al cărui următor film „Father Mother Sister Brother” va fi lansat în cinematografe în 7 ianuarie, şi-a exprimat dorinţa de a obţine cetăţenia franceză pentru a putea „evada din Statele Unite”.
16:30
Clubul Universitatea Craiova anunţă că echipa olteană se va pregăti timp de zece zile în Turcia, în Antalya.
16:30
Bistriţa-Năsăud: Bărbat reţinut pentru infracţiuni cu violenţă, după ce a intrat în curtea unui consătean, a agresat o adolescentă şi a distrus cu toporul două maşini # News.ro
Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, fiind acuzat de comiterea mai multor infracţiuni cu violenţă, după ce, în ziua de Crăciun, a intrat în curtea unui consătean, a agresat o adolescentă şi a distrus două autoturisme cu toporul.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea profesionistă de tenis Virginia Ruzici: Un om care a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată a ţării noastre - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, care, „la fel ca alte personalităţi”, „a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată” a României.
16:10
Italia - Primul bebeluş născut într-un sat din regiunea Abruzzo, după 30 de ani. ”Este celebră”, spune mama fetiţei # News.ro
Primul bebeluş născut după 30 de ani într-un sat din regiunea italiană Abruzzo, Lara, a devenit celebru, dar a şi readus în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici: Un om care a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată a ţării noastre - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, care, „la fel ca alte personalităţi”, „a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată” a României.
16:00
Avocaţii magnatului hip-hop Sean „Diddy” Combs au solicitat unei curţi de apel federale din New York să dispună eliberarea sa imediată, potrivit agenţiei Associated Press, precum şi anularea condamnării sale pentru proxenetism.
15:40
Zeci de persoane s-au autoevacuat, vineri, dintr-un bloc din municipiul Giurgiu, după ce într-un apartament din clădire a izbucnit un incendiu. Echipajele de pompieri care au intervenit pentru stingerea flăcărilor au salvat un căţel aflat în apartamentul cuprins de flăcări.
15:40
Nigeria a furnizat informaţii clasificate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva Statului Islamic # News.ro
Nigeria anunţă vineri că a furnizat Statelor Unite informaţii clasificate despre militanţi din cadrul Statului Islamic (SI) în nord-vestul ţării, înaintea unor atacuri în ziua de Crăciun, pe care preşedintele american Donald Trump le-a catalogat drept ”puternice şi mortale”, relatează AFP.
15:30
"Nu mă retrag". Turneul mondial al lui Kipchoge: maratoane pe toate continentele în următorii doi ani şi jumătate. El speră să strângă 1 milion de dolari la fiecare oprire # News.ro
Timp de mai bine de două decenii, Eliud Kipchoge a câştigat aproape tot ce se putea câştiga. El a rescris ceea ce se credea că este capabil să facă corpul uman şi a devenit, prin consens aproape universal, cel mai mare maratonist din toate timpurile. Acum, la 41 de ani, el spune că vânătoarea de medalii şi recunoaştere s-a încheiat, relatează BBC.
Acum 8 ore
15:10
Bistriţa-Năsăud: Accident rutier grav la Prundu Bârgăului. Doi tineri au murit după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit frontal - VIDEO # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, în localitatea la Prundu Bârgăului, din judeţul Bistriţa-Năsăud, unde un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul pe contrasens, maşina sa izbindu-se violent de un autoturism condus de o tânără de 20 de ani. Două persoane au murit, iar tânărul care a provocat evenimentul a fost dus la spital în stare gravă, în urma impactului.
15:00
Macron nu a discutat ”pentru moment” la telefon cu Putin, nu există un plan în acest sens şi nici un plan al unei vizite a şefului statului francez la Moscova, anunţă Palatul Élysée # News.ro
Preşedintele francez francez Emmanuel Macron şi omologul său rus Vladimir Putin nu au discutat la telefon, iar ”pentru moment” nu este prevăzută nicio convorbire, anunţă vineri Palatul Élysée, după ce Parisul şi Moscova, ale căror relaţii se află la cel mai scăzut nivel, şi-au manifestat recent interesul faţă de un contact direct la vârf, relatează AFP.
14:50
Teleorman: Un suspect în cazul bătrânului găsit mort în casă, cu urme de violenţă la cap, a fost prins de poliţişti/ Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, nepot al victimei # News.ro
Un suspect în cazul crimei a cărui victimă este un vârstnic din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către autorităţi. Surse judiciare au precizat pentru News.ro că suspectul are 32 de ani şi că este nepotul bătrânului decedat, acesta aflându-se, în prezent, în custodia Poliţiei.
14:30
Cel puţin trei morţi şi cinci răniţi în Siria, într-o explozie într-o moschee în sectorul alawit la Homs # News.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite, într-o explozie, în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alawite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP.
14:30
Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # News.ro
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.