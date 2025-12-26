Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion, la Antena Stars. Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor
Click.ro, 26 decembrie 2025 23:20
Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor de la Antena Stars.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
23:20
Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion, la Antena Stars. Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor # Click.ro
Nume legendare și voci consacrate vin la Revelionului Starurilor de la Antena Stars.
Acum 2 ore
22:40
Cât de fericită este Andreea Moromete de la Survivor România! A întâlnit iubirea adevărată: „Perioada în care am fost singură mi-a prins foarte bine” # Click.ro
Cât de fericită este Andreea Moromete de la Survivor România!
22:20
Designerul Florin Burescu ne-a dezvăluit ce ținute se poartă anul acesta, de Revelion.
21:50
Zile norocoase în ianuarie pentru fiecare zodie. Când îți vor merge toate ca pe roate la început de 2026 # Click.ro
Ianuarie 2026 promite să aducă momente deosebit de favorabile pentru fiecare zodie, zile în care energia cosmică va lucra în favoarea ta, aducând reușite, oportunități și momente de bucurie. Este începutul unui an nou, iar astrele te ajută să pornești cu dreptul, să-ți clarifici obiectivele și să te
Acum 4 ore
21:40
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi” # Click.ro
Crăciunul din acest an a avut o semnificație aparte pentru Corina Dănilă.
21:10
Ce designer nu mai dă rochii pe barter divelor din 2026?! „Mi-au distrus peste 500 de ținute” Cât a ajuns să coste un out-fit pentru noaptea dintre ani? # Click.ro
Florin Burescu nu mai vrea să mai ofere rochii în regim de barter vedetelor din show-biz.
20:20
Ce tunsori se poartă în 2026? Hairstylist-ul Adrian Perjovski: „Arămiu, roșu și mov sunt culorile hit” # Click.ro
Apreciatul hairstylist Adrian Perjovschi a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, care sunt trendurile în hairstyling pentru 2026. A
Acum 6 ore
19:40
Sonia Trifan îți spune cum să strălucești în noaptea dintre ani! Care sunt rochiile vedetă ale finalului de an? „Revelionul nu este despre prea mult” # Click.ro
Sonia Trifan ne spune cum să alegem ținuta perfectă de Revelion, în funcție de eveniment?
19:20
Medana Oprea îmbracă, din nou, rochia de mireasă, creată de Sonia Trifan! Cu ce ocazie o va face? # Click.ro
Ce surpriză îi pregătește Medana Oprea soțului ei, Alin?! „Va fi ca la nuntă…”
18:50
Horoscop sâmbătă, 27 decembrie. Scorpionii sunt cuprinși de regrete, Săgetătorii iau decizii curajoase # Click.ro
Horoscop 27 decembrie. Sâmbăta vine cu accent pe relații, alegeri cumpătate și echilibru interior.
18:20
Regulile pe care nu le încalcă Chef Ștefan Popescu atunci când face cozonaci. Care sunt cei mai importanți pași pentru un preparat de nota 10 # Click.ro
Chef Ștefan Popescu vine în atenția românilor cu o rețetă de cozonac reușit, gustos, aromat și extrem de pufos. Bucătarul de la Chefi la cuțite a explicat cât de importantă este calitatea ingredientelor folosite, dar și modul de preparare.
17:50
Cum obții perdele albe ca în hotelurile de lux. Trucul cu un singur ingredient natural care elimină petele fără înălbitor # Click.ro
În camerele hotelurilor de lux, perdelele sunt impecabil de albe și au mereu un miros curat și proaspăt. Acest rezultat nu ține doar de material, ci mai ales de produsele și trucurile folosite la curățare. Iată secretele folosite de personalul de întreținere din hoteluri.
17:50
Kate Middleton, ținută elegantă de Crăciun! Ce simbolizează culoarea aleasă de Prințesa de Wales # Click.ro
Kate Middleton (43 de ani) s-a alăturat membrilor familiei regale, inclusiv soțului ei, Prințul William (41 de ani), și copiilor lor, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), pentru tradiționala vizită la biserică de Ziua Crăciunului, pe 25 decembrie.
Acum 8 ore
17:10
Ce familie frumoasă au Bursucu și soția lui, Andreea. Cât de mare a crescut fiica vitregă a prezentatorului TV. Foto # Click.ro
Adrian Cristea, cunoscut de public drept Bursucu, are o frumoasă familie! Omul de televiziune a postat pe social media o imagine care a cucerit inimile fanilor săi, în care apare alături de soția sa și de copiii lor.
16:40
Cât ține piftia în frigider, dar la congelator? Semnele care îți arată că nu mai e bună de consumat # Click.ro
Cât rezistă piftia în frigider? Semnele care îți arată că nu mai e bună de consumat
16:10
„Donald Trump a dominat anul 2025 în același fel în care un urs ar domina raionul cu miere dacă ar fi lăsat liber într-un supermarket”, scrie Politico bilanțul anului 2025 cu mult umor și ironie,
16:10
Aurel Țicleanu, dezamăgit de pensia pe care o primește: „Statul ăsta nu e interesat de cetățeni!” # Click.ro
Aurel Țicleanu, fostul mijlocaș central, a vorbit cu sinceritate și transparență despre pensia pe care o primește. Acesta a adus în discuție dificultățile birocratice cu care se confruntă din partea statului român.
Acum 12 ore
15:40
Mărturisiri șocante despre medicul Gregorian Andrei care i-a furat banii fostei! Avocatul vedetelor, Andrei Moise: „Clienta mea era urmărită în cluburi” # Click.ro
Mărturisiri șocante despre medicul Gregorian Andrei care i-a furat banii fostei!
15:00
Ingredientul neașteptat pe care Ramona Bădescu îl pune în rețeta sa de sarmale. Secretele pe care le-a împărtășit cu toți românii: „Am inventat un lucru interesant” # Click.ro
Ramona Bădescu își întâmpină fanii cu o rețetă inedită, atipică am putea spune, de sarmale. Vedeta a venit cu o variantă de sarma la tavă, pe care a denumit-o „sărmăloaia”. Ramona Bădescu a oferit lista ingredientelor pe care le folosește pentru a găti „sărmăloaia”, printre care se numără câteva sec
15:00
Elena Udrea, mesaj în ziua în care împlinește 52 de ani: „O viață cât 10 vieți. Aș da timpul înapoi?” # Click.ro
Pe 26 decembrie, Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Cu această ocazie ea a postat pe rețeaua socială facebook un mesaj în care vorbește despre acțiunile sale din trecut și despre suferința fiicei.
14:30
În ce ordine se pun ingredientele la maioneză. Ce ulei folosești și ce e de făcut când se taie # Click.ro
Maioneza de casă este considerată cea mai gustoasă opțiune pentru numeroase preparate. Totuși, multe gospodine întâmpină dificultăți în pregătirea ei, deoarece există riscul ca maioneza să se taie în timpul preparării. Totul constă în calitatea și alegerea corectă a ingredientelor folosite.
14:00
Viața a revenit la normal pe plaja Bondi, la două săptămâni după atacul terorist! Australienii au sărbătorit Crăciunul la soare # Click.ro
În ciuda unui atac terorist care a curmat 16 vieți, viața pe plaja Bondi din Sydney a revenit la normal în perioada sărbătorilor. Chiar și după masacrul recent, oamenii au ales să se bucure de atmosfera Crăciunului și de festivități.
13:40
A murit scriitorul Radu F. Alexandru. TNB: Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie # Click.ro
A murit dramaturgul, prozatorul și eseistul Radu F. Alexandru, una dintre figurile centrale ale teatrului românesc contemporan. Dispariția sa lasă un gol major într-un spațiu cultural pe care l-a influențat timp de peste cinci decenii.
13:30
„Este povestea de succes a anului”. Paşaportul românesc, ascensiune spectaculoasă: a urcat 20 de locuri într-un an # Click.ro
Pașaportul românesc a înregistrat o ascensiune spectaculoasă în topul Nomad Capitalist, urcând de pe locul 21 pe locul 2, la egalitate cu Grecia și Irlanda. Experții firmei de consultanţă fiscală şi imigraţie Nomad Capitalist califică această evoluție drept „povestea de succes a anului”
12:50
Cea mai grea despărțire din viața Andreei Marin. S-a întâmplat în urmă cu câteva luni: „Când m-am văzut în fața despărțirii noastre, asta m-a dărâmat!” # Click.ro
Andreea Marin, una dintre cele mai titrate femei din showbiz-ul românesc, a vorbit cu sinceritate, la finalul anului 2025, despre momentele dificile și cea mai grea despărțire prin care a trecut. Iată ce confesiuni a făcut vedeta, în podcastul găzduit de Nicoleta Luciu.
12:50
Jennifer Lopez (56 de ani) este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase pe covorul roșu, însă în perioada sărbătorilor a ales confortul în detrimentul extravaganței. Artista s-a bucurat de Crăciun alături de familie, purtând pijamale comode, asortate, împreună cu cei dragi.
12:40
Ornela Pasăre, în lacrimi după moartea colegului Ion Drăgan! „Parcă a știut că este ultima noastră întâlnire” Unde și când va fi înmormântat artistul, care s-a stins fulgerător de Crăciun # Click.ro
Artista Ornela Pasăre a transmis un mesaj emoționant, în exclusivitate pentru Click!, după moartea neașteptată a artistului Ion Drăgan.
12:20
România se pregătește pentru un sfârșit de săptămână cu vreme extremă, avertizează meteorologii. Vânt puternic, ninsori viscolite și polei vor afecta mare parte a țării, iar senzația de frig va fi amplificată. Au fost emise avertizări cod galben și portocaliu pentru perioada 26–29 decembrie
12:00
Stela Enache, amintiri emoționante din TVR cu Todor Vornicu! „Hai Steluțo, spală-te și vino!” # Click.ro
Cunoscuta solistă Stela Enache a acordat un interviu pentru Click!, la filmările pentru Revelionul de la TVR.
12:00
Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 „Românii au talent”, și-a schimbat radical viața! La doar 15 ani, și-a cumpărat casă și s-a mutat în București: „Momentan încă învăț” # Click.ro
Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 al emisiunii „Românii au talent”, a dezvăluit ce a făcut cu marele premiu câștigat, de 120.000 de euro. Viața adolescentei s-a schimbat radical după ce și-a cumpărat propria casă și s-a mutat în București. Iată ce declarații a făcut tânăra originară din Tecuc
11:50
Sărbători dificile pentru Bruce Willis și familia lui: „Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel!” # Click.ro
Pentru Bruce Willis (70 de ani) și familia lui, Crăciunul este o perioadă mai dificilă. Emma Heming (47 de ani) a explicat cum percepția ei asupra sărbătorilor s-a schimbat profund, pe fondul luptei de mai mulți ani a actorului cu demența frontotemporală și afazia.
11:50
Mariana Moculescu, sărbători fără Nidia! Cum petrec Crăciunul și ce dorințe are Mariana de la noul an: „Toți avem nevoie de mamă” # Click.ro
Mariana Moculescu, sărbători fără Nidia!
11:20
Programul supermarketurilor, înainte și după Anul Nou 2026. De unde își pot face românii cumpărături pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2026 # Click.ro
În perioada de Anul Nou, magazinele și supermarketurile au program diferit de funcționare. Ca și în cazul Crăciunului, românii care au nevoie de cumpărături trebuie să fie atenți la intervalul de funcționare al magazinelor, deoarece va suferi modificări. Iată unde e deschis în țară pe 31 decembrie 2
11:10
Gaura dintr-un copac care a dus la o peșteră secretă cu picturi vechi de 17.000 de ani, ascunse sub pământ # Click.ro
În 1940, o întâmplare banală dintr-o pădure din sudul Franței avea să ducă la una dintre cele mai mari descoperiri arheologice. Un câine, care urmărea un iepure, a găsit o gaură lângă un copac smuls din rădăcini și nu a mai vrut să plece de acolo.
11:00
Ce i-a interzis categoric Medana soțului ei, Alin Oprea, de Revelion? „Sper să facă ce am zis eu” # Click.ro
Medana nu mai vrea ca soțul ei, Alin Oprea, să concerteze în noaptea de ani.
Acum 24 ore
10:40
Sărbătorile de iarnă i-au fost umbrite Adrianei Bahmuțeanu de o decizie luată de autorități. Jurnalista a povestit că fiul său, Maximus, ar fi depus o cerere de emancipare. Toată situația, detaliată în continuarea acestui articol.
10:30
Magia Crăciunului a ajuns la inimile copiilor. Daruri, emoții și speranță pentru sute de micuți din trei județe # Click.ro
Noblețe sufletească! Pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului, Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, a desfășurat campania „Scrisori către Moș Crăciun”.
10:30
Anchetă amplă într-un caz misterios. Patru membri ai unei familii găsiți morți în locuri diferite # Click.ro
O descoperire macabră a zguduit micul principat alpin Liechtenstein. Doi bărbați și două femei, membri ai aceleiași familii, au fost găsiți morți săptămâna aceasta, în circumstanțe încă neclare
10:30
Fericire mare pentru Nicola Roberts (40 de ani)! Cântăreața trupei Girls Aloud,a făcut anunțul chiar în ziua de Crăciun, prin intermediul Instagramului, unde a publicat o fotografie festivă în care își etalează burtica de gravidă.
09:50
2026, Anul Universal 1: începutul ciclului de 9 ani care poate reseta cariera, banii și destinul # Click.ro
Anul 2026 deschide un nou capitol major în evoluția colectivă, fiind An Universal 1, punctul zero al unui ciclu numerologic de nouă ani. Este momentul în care energiile stagnante se rup, iar direcțiile vechi sunt înlocuite de inițiativă,
09:20
Hoteluri goale, patroni disperați: „Cât vă permiteţi să plătiţi?” Sărăcirea românilor, văzută în dezastrul de Crăciun de la munte # Click.ro
Crăciunul a adus o lovitură grea pentru hotelierii de la munte. Românii au lipsit, iar camerele au rămas goale în stațiuni care altădată erau arhipline. Rezervările făcute cu luni înainte au dispărut aproape complet.
08:40
Scrisoarea Papei Leon pentru o fetiță din București, care i-a trimis un desen și a primit răspuns chiar de Crăciun # Click.ro
Într-o noapte de Ajun care părea desprinsă dintr-o carte de povești, o familie din București a găsit în cutia poștală o scrisoare venită direct din Cetatea Vaticanului. Destinatarul era Isabela, o fetiță care, în luna septembrie, îi trimisese Papei Leon al XIV-lea un desen
08:10
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin? # Click.ro
Fuego, declarații emoționante despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin!
07:10
Marte în Capricorn! Previziuni bombă pentru fiecare ascendent. Astrolog Nicoleta Ochea: „Energia sa este folosită la potențial maxim” # Click.ro
Marte în Capricorn! Previziuni bombă pentru fiecare ascedent.
06:10
Paradisul secret al Europei. Țara mică, la fel de frumoasă ca Spania, Italia sau Grecia, dar MULT mai ieftină și fără aglomerație # Click.ro
În timp ce Spania, Italia și Grecia se confruntă cu supraturism, prețuri explodate și proteste locale, tot mai mulți turiști spun că au descoperit o bijuterie ascunsă a Europei.
01:10
Gara-fantomă din România! Locul despre care CFR nu vorbește și unde mecanicii se roagă să nu fie nevoiți să oprească. Nu apare în niciun mers al trenurilor și nu este trecută pe hărți # Click.ro
Pe una dintre cele mai circulate rute feroviare din România, între București și Brașov, există o gară care, oficial, nu există.
01:10
Câte zile rezistă în frigider salata de boeuf, lebărul sau toba de casă. Sarmalele rezistă cel mai mult # Click.ro
Câte zile rezistă în frigider salata de boeuf, lebărul sau toba de casă. Sarmalele rezistă cel mai mult
00:10
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători # Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou aduce bilanțuri, clarificări relaționale și decizii care pregătesc terenul pentru începutul lui 2026.
Ieri
23:10
Sarmalele care ne apără de boli! De ce varza murată este „arma secretă” a imunității, chiar și după fierbere # Click.ro
În curând, în aproape toate casele vor apărea pe masă sarmalele aburinde, simbol al sărbătorilor și al meselor în familie. Dincolo de gustul lor irezistibil, puțini știu însă că sarmalele pot avea un rol real în susținerea sistemului imunitar.
22:20
Naomi Prie și What's Up, piesa momentului! Ce spune cântărețul despre talentata artistă: „Este o bucurie pentru mine” # Click.ro
Naomi Prie și What's Up, piesa momentului!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.