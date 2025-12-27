Accident rutier în Târgu Mureş - Şase persoane rănite, una fiind în stare gravă - FOTO

21:20

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, afirmă, vineri seară, că este necesară schimbarea mentalităţii în România pentru a reduce numărul de femei ucise de soţi. La noi, violenţa este încă minimalizată sau tratată ca ”o problemă de familie” şi este necesară condamnarea ei publică, generală, pentru ca agresorii să fie izolaţi de comunitate. Mesajul fostului ministru al Justiţiei vine după ce o femeie de 66 de ani din judeţul Dolj a fost ucisă în bătaie de soţ în prima zi de Crăciun.