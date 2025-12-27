Zelenski a discutat cu mai mulţi lideri europeni şi cu secretarul general al NATO înaintea întâlnirii cu Trump: Rusia este cea care tergiversează/ Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii

18:00

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că se toarnă fundaţia celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, pe care Primăria Municipiului Bucureşti o construieşte împreună cu Fundaţia Metropolis, printr-un parteneriat public - privat. „Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare”, afirmă Ciucu. Edilul spune că al doilea spital nou ce va fi ridicat în Bucureşti de o autoritate publică este Spitalul Clinic din Sectorul 6, pentru care au fost parcurse „foarte multe etape birocratice”.