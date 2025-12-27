Zelenski a discutat cu mai mulţi lideri europeni şi cu secretarul general al NATO înaintea întâlnirii cu Trump: Rusia este cea care tergiversează/ Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii
News.ro, 27 decembrie 2025 06:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şase convorbiri telefonice separate: cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice şi cu cele mai recente detalii ale discuţiilor cu partea americană, anunţă Administraţia Prezidenţială de la Kiev. De asemenea, le-a mulţumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
