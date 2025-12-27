Un jurnalist din Peru, asasinat de indivizi înarmaţi / Este al patrulea reporter ucis în 2025 în această țară
Un jurnalist peruan a murit vineri într-un spital din Lima după ce a fost împuşcat de indivizi înarmaţi, a anunţat Asociaţia naţională a Jurnaliştilor (ANP), ridicând la patru numărul reporterilor ucişi în ţară în acest an, scrie AFP conform Agerpres. Mitzar Castillejos a fost grav rănit pe 12 decembrie, în timp ce părăsea casa pentru
Kosovo revine la urne duminică, într-un scrutin care ar putea determina dacă țara va înregistra progrese pe calea sa blocată către UE, relatează Politico. Alegerile din februarie au avut un câștigător clar, partidul de guvernământ Vetëvendosje (Mișcarea politică pentru Autodeterminare) al prim-ministrului interimar Albin Kurti, care a obținut 42% din voturi. Cu toate acestea, partidul
Mai multe serii de explozii puternice au fost auzite la Kiev în noaptea de vineri spre sâmbătă, a relatat o jurnalistă a agenţiei France Presse (AFP), autorităţile indicând că Ucraina este ameninţată de rachete ruseşti – transmite Agerpres. În timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să călătorească în Florida pentru a se întâlni cu
Un jurnalist peruan a murit vineri într-un spital din Lima după ce a fost împuşcat de indivizi înarmaţi, a anunţat Asociaţia naţională a Jurnaliştilor (ANP), ridicând la patru numărul reporterilor ucişi în ţară în acest an, scrie AFP conform Agerpres. Mitzar Castillejos a fost grav rănit pe 12 decembrie, în timp ce părăsea casa pentru
Președintele Donald Trump a declarat vineri că el personal va decide dacă planul de pace al lui Zelenski între Ucraina și Rusia poate fi aprobat. El a spus într-un interviu pentru Politico.com că va avea ultimul cuvânt asupra oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, transmite Mediafax. Comentariile lui Trump arată că soarta Ucrainei
Justiţia rusă l-a condamnat joi pe Serghei Udalţov, liderul unui partid acuzat de autorități că ar fi de extremă stânga, la şase ani de închisoare pentru „justificarea terorismului", transmite Agerpres. Udalţov e un critic al dictatorului rus Vladimir Putin și a mai făcut o dată închisoare. Plasat în detenţie provizorie din ianuarie 2024, Serghei Udalţov
VIDEO Vedete la aproape 90 de ani: Bunicuțele din Italia care au cucerit Instagramul și au salvat o brutărie medievală # G4Media
În inima regiunii Puglia, într-un orașel medieval unde timpul pare să fi stat în loc, două prietene din copilărie demonstrează că nu ești niciodată prea bătrân pentru a deveni un fenomen global. Graziella Incampo (89 de ani) și Teresa Calia (88 de ani) au schimbat făcălețul pe lumina reflectoarelor de pe Instagram, devenind „ambasadoarele" neoficiale
Un oficial rus semnalează opoziția Kremlinului față de planul de pace prezentat de Zelenski. Președintele ucrainean urmează să se întâlnească duminică cu Donald Trump în Florida # G4Media
Rusia a acuzat vineri Ucraina că vrea să „torpileze" convorbirile asupra planului american pentru încheierea războiului și arată că textul prezentat în această săptămână de președintele Volodimir Zelenski este „radical diferit" de ceea ce Moscova a negociat cu americanii, transmit Kommersant și Agerpres. Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a semnalizat astfel opoziția Kremlinului față
Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metroul parizian de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, potrivit Agerpres. Agresiunile au avut loc în trei staţii ale aceleiaşi linii de metrou, în centrul capitalei, la mijlocul după-amiezii, a declarat
Copaci doborâți de vântul puternic în Sinaia. Autoritățile îi sfătuiesc pe turiști să înceteze activitățile în aer liber # G4Media
Mai mulţi copaci au căzut vineri seara pe raza oraşului Sinaia, in contextul manifestării fenomenelor meteorologice caracterizate prin intensificări ale vântului, a informat ISU Prahova, citată de Agerpres. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre
„Tirania prosperă” în SUA, acuză umoristul Jimmy Kimmel la televiziunea britanică, a cărui emisiune fusese suspendată la presiunile administrației Trump # G4Media
Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, „din punctul de vedere al fascismului", un „an foarte bun" în SUA, într-o alocuţiune difuzată joi pe un canal al televiziunii britanice, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Channel 4 difuzează în fiecare
SUA trece prin cea mai rapidă schimbare religioasă din istoria modernă, marcată de o creștere rapidă a numărului de persoane neafiliate religios și de numeroase închideri de biserici la nivel național, scrie Axios. De ce contează: Marea dezechilibrare religioasă a Americii vine în contextul în care identitatea și realitatea sunt din ce în ce mai
SURSE Un ofițer a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev de la Școala de Poliție din Câmpina # G4Media
Un bărbat de 49 de ani a fost reținut vineri, 26 decembrie, de polițiștii prahoveni sub suspiciunea de tentativă de viol. Bărbatul în cauză ar fi ofițer la Școala de Poliție din Câmpina, iar tentativa de viol ar fi fost comisă asupra unui elev al școlii, potrivit surselor G4Media. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție
BREAKING Zelenski anunță că e ”pregătit” să organizeze un referendum privind planul lui Trump, care prevede și cedări teritoriale dureroase, cu condiția ca Rusia să respecte un armistițiu de 60 de zile # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru publicația americană Axios că speră să cadă de acord cu președintele Trump asupra unui cadru pentru încheierea războiului în cadrul întâlnirii lor de duminică. Zelenski a spus că este dispus să supună acest plan – care include cedări dureroare de teritorii – unui referendum dacă Rusia acceptă
VIDEO EXCLUSIV | Cât poate sta câinele singur în casă? Dar pisica? Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Sărbătorile sunt și despre vizite la familie sau prieteni ori scurte escapade la munte, ori într-un city-break. Iar de multe ori, suntem nevoiți să plecăm de acasă fără să putem lua patrupedul cu noi. Cum uneori timpul petrecut în afara casei se poate prelungi, chiar dacă îi lăsăm la căldură, cu apă și mâncare suficiente,
Femicid în noaptea de Crăciun / Un bărbat dintr-o localitate din județul Dolj și-a ucis soția în urma unui conlict spontan # G4Media
Un bărbat de 68 de ani din localitatea doljeană Robănești, sat Golfin, a fost reținut vineri, 26 decembrie, pentru 24 de ore și va fi propus la arestare preventivă sub acuzația de omor comis asupra unui membru de familie. În noaptea de 25 spre 26 decembrie, ora 00.48, polițiștii din cadrul Secţiei 5 Poliție Rurală
Armata israeliană a demarat o operațiune în orașul palestinian Qabatiya în urma unui atac terorist în nordul Israelului, soldat cu doi morți / Tatăl atacatorului a fost arestat, iar casa teroristului va fi demolată # G4Media
Armata israeliană declară printr-un purtător de cuvânt că forțele sale au intrat în orașul Qabatiya, după ce un palestinian din orașul din nordul Cisiordaniei a ucis vineri, 26 decembrie, două persoane și a rănit alte două în nordul Israelului, scrie The Times of Israel. Forțele israeliene au efectuat un raid la domiciliul atacatorului și l-au
Șase din cele 27 de state membre ale UE au votat împotriva reînnoirii mandatului Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații din Palestina din cauza suspiciunii că ar avea conexiuni cu organizații teroriste # G4Media
În timpul votului privind reînnoirea mandatului UNRWA, șase țări ale Uniunii Europene – Germania, Italia, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Letonia – au votat împotriva acesteia, marcând o schimbare față de anii precedenți, când toate cele 27 de state membre susțineau în unanimitate astfel de rezoluții. Aceste țări li s-au alăturat Austria, România și Lituania în
GALERIE FOTO VIDEO Ce simbolizează cunoscutul dans al caprei în Moldova / Semnificația măștilor populare în acest joc ritualic # G4Media
Dansul Caprei sau jocul Caprei este extrem de cunoscut în special în Moldova și Bucovina. Este un obicei tradițional românesc de iarnă, practicat de Crăciun și Anul Nou, care simbolizează fertilitatea, purificarea și moartea, respectiv reînvierea naturii. Românii s-au obișnuit ca în preajma Sărbătorilor de Iarnă, un flăcău mascat (îmbrăcat cu un cojoc pe dos
Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia a murit subit în ziua de Crăciun, după ce a fost demis de Putin # G4Media
Bărbatul în vârstă de 56 de ani era apropiat de fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, care acum este secretar al consiliului de securitate al Kremlinului, scrie the-express.com. Generalul Iuri Sadovenko, care a fost ministru adjunct al apărării al lui Putin, a murit „din cauza unei boli de inimă", a relatat presa rusă, fără detalii
99 de persoane încarcerate în Venezuela după alegerile prezidenţiale din 2024 au fost eliberate # G4Media
Cel puţin 99 de persoane încarcerate după alegerile venezuelene din 2024 contestate de opoziţie au fost eliberate, au anunţat vineri autorităţile ţării, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acestea au fost arestate în contextul crizei politice declanşate de realegerea în iulie anul trecut, pentru un al treilea mandat, a preşedintelui Nicolas Maduro, într-un
Temperaturile în creștere din Statele Unite, Mexic și Canada ridică probleme serioase de siguranță pentru jucători și suporteri, precum și o serie de dificultăți logistice care sunt departe de a fi rezolvate, iar Cupa Mondială 2026 se apropie cu pași rapizi. Trecerea în revistă a logisticii În adâncurile stadionului SoFi din Los Angeles, o arenă
Israelul anunţă recunoaşterea statului Somaliland, o republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri recunoaşterea oficială a „statului independent şi suveran" al Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Prim-ministrul Netanyahu, şeful diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland
Francezii și-au pierdut un mare antrenor: Olympique Marseille a anunțat trecerea în neființă a lui Jean-Louis Gasset # G4Media
Francezii și-au pierdut un mare antrenor, și anume pe Jean-Louis Gasset, o figură respectată în fotbalul țării, al cărui deces a fost anunțat de clubul Olympique Marseille. Surse pentru L'Equipe au oficializat vestea tristă vineri dimineață. Gasset a ocupat o multitudine de funcții în fotbalul francez și a fost apreciat pe scară largă pentru echilibrul
Accident rutier pe drumul expres Craiova-Pitești / 10 autoturisme sunt implicate în carambol / Trei persoane au fost rănite / A fost activat Planul Roșu de Intervenție # G4Media
Un accident rutier în care au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane, s-a produs vineri, 26 decembrie, pe DX 12, drumul expres Craiova-Pitești, în zona localității Optași Măgura. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului Olt a fost activat Planul
Dictatorul Kim Jong Un a ordonat creşterea producţiei de rachete și construcţia unor noi uzine de muniţii în 2026 # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat „extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cu prilejul unei vizite într-una din uzinele de muniţii alături de înalţi
Pe măsură ce birourile devin mai liniștite între Crăciun și Anul Nou, echipele de securitate se pregătesc pentru o perioadă aglomerată în care trebuie să țină piept hackerilor, arată o analiză a publicației Axios. Hackerii rău intenționați sunt oportuniști — și ce poate fi mai avantajos decât să ataci o companie și datele sale atunci
În ultima vreme lobby-ul pro-palestinian a inventat un nou clișeu propagandistic: Isus Hristos a fost palestinian. O reclamă luminoasă a organizației ADC (Truly Arab, Fully American) în celebra Times Square din New York apărea: "Happy Christmas – Jesus is
Zelenski se va întâlni duminică cu Trump în Florida pentru noi discuții ce privesc planul de pace pentru Ucraina # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul ţării şi garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluţii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Cincisprezece persoane rănite în Japonia, după un atac cu cuțitul şi pulverizarea unui lichid încă neidentificat la o fabrică din prefectura Shizuoka # G4Media
Cel puţin 15 persoane au fost rănite vineri într-o fabrică din centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul în cursul căruia a fost pulverizat şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Cele cincisprezece persoane au fost transportate toate la spital”, a declarat pentru […] © G4Media.ro.
Clubul de divizie inferioară din Spania care a câștigat 468 de milioane de euro la loterie: Îl cumpărăm noi pe Vinicius # G4Media
Marele premiu al loteriei de Crăciun din Spania, „El Gordo”, a ajuns în orașul La Baneza din regiunea Leon grație biletelor vândute de clubul de fotbal local La Baneza, care face parte din a 6-a ligă spaniolă. Președintele echipei a avut o reacție amuzantă la aflarea veștii. Orașul are o populație de 11.000 de persoane […] © G4Media.ro.
Optează pentru mese mai dietetice după zilele de Crăciun/ Un lunchbox sau light dinner cu ton este o alegere excelentă # G4Media
Pentru perioada dintre Crăciun și Anul Nou ar fi bine să facem puțin repaus alimentar. Nu în sens de dietă sau restricție programată (sunt totuși zile aproape festive – chiar dacă în general mergem și la muncă – și nu vrem să ne simțim frustrați). Dar cu aceste prepeparate cu ton, cu tentă mediteraneeană vom […] © G4Media.ro.
Scriitorul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, transmite Agerpres. „În dimineaţa zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul […] © G4Media.ro.
Două persoane ucise și două rănite în atacuri teroriste comise în trei locații din nordul Israelului # G4Media
Prima victimă a fost un bărbat în vârstă de 68 de ani care a fost călcat cu o mașină lângă Beit She’an. Teroristul a fugit apoi cu un vehicul și a înjunghiat apoi o femeie de 18 ani pe Ruta 71, care a decedat ulterior, scrie The Jerusalem Post. Teroristul a continuat să conducă înainte […] © G4Media.ro.
Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 20 au fost rănite într-o explozie la o moschee din provincia siriană Homs # G4Media
Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 20 au fost rănite după ce o explozie a lovit o moschee din provincia siriană Homs, scrie aljazeera.com. Atacul a vizat moscheea Imam Ali bin Abi Talib din cartierul Wadi al-Dahab din Homs, în timpul rugăciunilor de vineri, a relatat Agenția Arabă Siriană de Știri (SANA). […] © G4Media.ro.
Cod portocaliu de vânt puternic şi viscol în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, duminică # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic şi viscol valabilă de duminică de la ora 2:00 până luni dimineaţa la ora 10:00, în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, transmite Agerpres. Potrivit ANM, vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea […] © G4Media.ro.
Vasta reţea feroviară de mare viteză din China a depăşit 50.000 de kilometri de cale ferată operaţională odată cu deschiderea unei noi linii vineri, potrivit postului de televiziune de stat CCTV, preluat de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Noua linie leagă Xi’an, faimos pentru Armata sa de Teracotă, de Yan’an, a relatat CCTV. […] © G4Media.ro.
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului de pace cu Ucraina (presă) # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Andrei Kolesnikov, corespondentul […] © G4Media.ro.
Ucraina sărbătoreşte al patrulea Crăciun în plin război, sub atacurile Rusiei şi cu puţine speranţe de pace # G4Media
Ucraina a sărbătorit joi al patrulea Crăciun în plin război, confruntându-se cu atacuri ruseşti şi cu puţine speranţe de pace, în aşteptarea răspunsului oficial al Moscovei la planul în 20 de puncte, elaborat de Kiev şi Washington, pentru a pune capăt conflictului, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Numeroase familii, inclusiv soldaţi aflaţi […] © G4Media.ro.
Lewis Hamilton, în pielea lui Moș Crăciun la fabrica Ferrari din Maranello / Britanicul le-a oferit câte un cadou angajaților Scuderiei # G4Media
Lewis Hamilton a intrat în rolul de Moș Crăciun și le-a oferit angajaților fabricii Scuderiei Ferrari din Maranello câte un cadou britanic, în Ajunul Crăciunului deși anunțase că va dispărea din spațiul public după ce va finaliza obligațiile profesionale, potrivit AS. Septuplul campion mondial a dorit să mulțumească întregii echipe pentru munca depusă prin mici […] © G4Media.ro.
Secretarul general al NATO nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe […] © G4Media.ro.
Subfinanţarea instanţelor germane ajută criminalitatea organizată, avertizează magistraţii / Doar din spălarea de bani s-ar obține 100 de miliarde de euro pe an, potrivit specialiștilor # G4Media
Asociaţia Judecătorilor din Germania a acuzat landurile federale ale ţării că facilitează fără să vrea operaţiunile crimei organizate prin subfinanţarea autorităţilor din domeniul justiţiei penale, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Guvernele landurilor lasă miliarde de euro neîncasate deoarece se concentrează excesiv pe costurile de personal ale urmăririi penale”, a declarat Sven […] © G4Media.ro.
14 cetățeni străini intrați ilegal în România au fost găsiți de polițiști aproape de granița cu Bulgaria # G4Media
14 cetăţeni străini care ar fi intrat ilegal în România a fost depistaţi de poliţiştii de frontieră între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu, a informat vineri Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, citat de Agerpres. „Joi, poliţiştii de frontieră aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu, au depistat un grup […] © G4Media.ro.
Prima centrală nucleară din Turcia, construită de Rusia, ar putea deveni operațională în 2026 # G4Media
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de grupul Rosatom Corp. şi a adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
Un sondaj controlat de Kremlin arată că majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026 # G4Media
Majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026, potrivit unui sondaj realizat la mijlocul lunii decembrie de către Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, deținut de stat, transmite Mediafax. Sondajele din Rusia sunt puternic controlate de regimul dictatorial al lui Vladimir Putin. Sondajul realizat pe 1.600 de ruși […] © G4Media.ro.
TOP 10 dosare care zac cu anii în camera preliminară / Această etapă a procesului penal care ar trebui să dureze maxim 60 de zile a devenit un factor de tergiversare a dosarelor până la prescripție # G4Media
Dosare grele de corupție sau de criminalitate organizată zac cu anii în procedura de cameră preliminară, deși această fază a procesului penal – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile. Dosare cu trafic internațional de droguri precum ”Cocaina din mare”, dosarele […] © G4Media.ro.
O sută de canari au murit într-un incendiu care a distrus o casă dintr-o comună din Botoșani # G4Media
Aproximativ 100 de canari au murit, vineri, în incendiul care a cuprins o locuinţă din localitatea Băiceni – comuna Curteşti din judeţul Botoşani, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), citați de Agerpres. Potrivit acestora, incendiul, care a afectat casa şi garajul, ar fi fost generat de un scurt-circuit la instalaţia electrică. „Au […] © G4Media.ro.
Scandalul pariurilor din Turcia continuă: încă 29 de persoane reținute, dintre care un fost director al Galatasaray # G4Media
Procurorii au dispus reținerea altor 29 de persoane într-o anchetă privind pariurile în fotbalul profesionist din Turcia, printre cei vizați aflându-se și un fost director al clubului Galatasaray, scrie Reuters, citată de Mediafax. Potrivit postului NTV, care citează un comunicat al Parchetului, 24 dintre cei 29 de suspecți au fost reținuți, inclusiv fostul director al […] © G4Media.ro.
China a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare şi a zece dintre directorii acestora pentru implicarea lor în livrarea de armament către Taiwan în ultimii ani, transmite Agerpres. Într-o declaraţie publicată pe site-ul său oficial, Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a confirmat sancţiunile, cu efect imediat, împotriva unor companii […] © G4Media.ro.
Care vor fi cele mai puternice economii ale lumii peste 15 ani: SUA și China își păstrează primele poziții # G4Media
Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, cu Statele Unite și China în continuare pe primele două poziții și India urcând pe locul al treilea, potrivit estimărilor CEBR. Potrivit proiecțiilor CEBR, un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, ajungând la […] © G4Media.ro.
Istvan Kovacs, locul patru în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025 / Cine e pe prima poziție # G4Media
Arbitrul român Istvan Kovacs a fost clasat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) pe locul patru în topul 10 mondial realizat de organizație. Francezul Clement Turpin a primit titlul de Cel mai bun arbitru al anului 2025, cu 65 de puncte. Turpin a primit în premieră acest titlu, după ce la […] © G4Media.ro.
