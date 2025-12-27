Începe Turneul Celor Patru Trambuline la sărituri cu schiurile – Program tv

19:20

Bărbatul în vârstă de 56 de ani era apropiat de fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, care acum este secretar al consiliului de securitate al Kremlinului, scrie the-express.com. Generalul Iuri Sadovenko, care a fost ministru adjunct al apărării al lui Putin, a murit „din cauza unei boli de inimă”, a relatat presa rusă, fără detalii […] © G4Media.ro.