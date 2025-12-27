MAREA ELIBERARE din 2025. TIMELINE cu deciziile prin care inculpați de top, unii aflați în pușcărie, au fost scăpați de condamnări și dosare de rețeaua Savonea din justiție

23:10

Președintele Donald Trump a declarat vineri că el personal va decide dacă planul de pace al lui Zelenski între Ucraina și Rusia poate fi aprobat. El a spus într-un interviu pentru Politico.com că va avea ultimul cuvânt asupra oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, transmite Mediafax. Comentariile lui Trump arată că soarta Ucrainei […] © G4Media.ro.