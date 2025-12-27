Trenul Transsiberian, cea mai lungă rută de tren din lume: 3 țări, 8 fusuri orare, 7 zile
G4Media, 27 decembrie 2025 14:50
Calea ferată Transsiberiană leagă Rusia, Mongolia și China în 7 zile, are 9.258 km și pe traseu sunt incluse nu mai puțin de 8 fusuri orare, relatează Mediafax. Calea ferată Transsiberiană din Rusia este cea mai lungă călătorie feroviară din lume. Trenul Transsiberian traversează trei țări și două continente, ducând turiștii în unele dintre cele
• • •
Acum 30 minute
14:50
O familie din Spania, aflată în vacanţă în Indonezia, a dispărut pe mare în după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat
Un bărbat spaniol şi trei dintre copiii săi sunt dispăruţi după ce o ambarcaţiune turistică s-a scufundat în apropierea insulei indoneziene Padar, nu departe de populara destinaţie turistică Labuan Bajo, a relatat sâmbătă agenţia de ştiri de stat Antara, transmite AFP, transmite Agerpres. Ambarcaţiunea transporta 11 persoane şi s-a scufundat vineri seara. Soţia bărbatului dispărut
14:50
MAREA ELIBERARE din 2025. TIMELINE cu deciziile prin care inculpați de top, unii aflați în pușcărie, au fost scăpați de condamnări și dosare de rețeaua Savonea din justiție
"Dosarul lui Marian Vanghelie era prescris din 2017", s-a apărat șefa Curții de Apel București (CAB), judecătoarea Liana Arsenie, în conferința de presă din 11 decembrie 2025, după difuzarea documentarului Recorder. Judecătoarea a respins acuzațiile de presă potrivit cărora dosarul fostului edil de la 5 s-ar fi prescris pe rolul CAB ca urmare a tergiversării
14:50
14:50
Dieta plant-based și câțiva pași simpli pentru o tranziție sănătoasă / Dr. Claudia Matei, medic cardiolog: „Este o strategie terapeutică, nu o ideologie"
Dieta plant-based este adesea confundată cu vegetarianismul sau veganismul, însă, din punct de vedere medical, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Medicul cardiolog Claudia Matei explică, într-un interviu pentru G4Food, ce înseamnă cu adevărat acest tip de alimentație și de ce este considerat un instrument terapeutic important în prevenția bolilor cardiovasculare. Citește articolul complet pe G4Food.
Acum o oră
14:30
Agenţia anticorupţie a Ucrainei acuză parlamentari de luare de mită şi încearcă să percheziţioneze sedii guvernamentale
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, conform Agerpres. NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului" care
14:20
Ai fost vreodată în „Topul Europei"? Și dacă nu, aceste imagini te fac să vrei să plătești prețul piperat pentru a ajunge acolo? Jurnaliștii ENTR au strâns câteva sugestii și prețuri legate de gări aflate „la înălțime", în Europa. Dacă, din anumite motive, ceea ce te-a atras a fost partea cu „cea mai înaltă gară"
14:20
Mii de persoane, așteptate duminică să participe la cunoscutul Festival de Datini și Obiceiuri „Steaua sus răsare", de la Piatra Neamț / Ce măsuri de ordine s-au impus
Piața Ștefan cel Mare din municipiul Piatra-Neamț găzduiește duminică, 28 decembrie, o nouă ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri „Steaua sus răsare". Este cel mai longeviv eveniment cultural dedicat datinilor și obiceiurilor de iarnă care implică o paradă a cetelor de colindători la care asistă de obicei mii de persoane. Autoritățile au anunțat și
14:20
Sectorul turismului din Croația, estimări de creştere modestă în 2025 şi stabilizare în 2026
Turismul croat înregistrează anul acesta o creştere modestă a înnoptărilor şi a sosirii vizitatorilor, în timp ce un avans al veniturilor anuale de pe urma vizitatorilor străini este de asemenea aşteptat, informează publicaţia Dubrovnik Times, transmite Agerpres. Totuşi, majorarea preţurilor şi a costurilor operaţionale, care reduc profitabilitatea şi limitează investiţiile, fac puţin probabilă o creştere
14:10
Luis de la Fuente, antrenorul naționalei de fotbal a Spaniei, a fost ales, pentru al doilea sezon consecutiv, cel mai bun selecționer din lume conform Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS). De la Fuente a acumulat 136 de puncte și l-a întrecut pe compatriotul Roberto Martinez, cel care ocupă în prezent funcția
Acum 2 ore
13:50
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Se analizează posibilitatea unor scurgeri de date
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei, informează Mediafax. Specialiștii DNSC analizează în prezent amploarea incidentului, au transmis oficialii instituției. „Am fost notificați de ieri, investigația și activități de remediere în urmă incidentului sunt în curs. În acest moment nu sunt indicii cu privire la faptul că ar
13:50
Controversa artificiilor: Generația milenialilor susține cel mai mult interzicerea acestora
Folosirea artificiilor în noaptea de Revelion este o tradiție controversată, în acest an multe orașe din Europa sau de peste ocean au decis să interzică utilizarea acestora. Deși mulți se bucură de artificii, acestea au o serie de efecte negative asupra faunei sălbatice, mediului și sănătății umane. Zgomotele puternice și luminile strălucitoare provoacă panică și
13:40
Bărbatul suspectat că a atacat trei femei în metroul parizian avea ordin de expulzare din Franţa
Guvernul francez a anunţat că bărbatul suspectat că a atacat vineri trei femei în metroul parizian fusese deja condamnat pentru jaf agravat şi agresiune sexuală şi făcea obiectul unui ordin de deportare din Franţa încă de la jumătatea anului 2025, informează sâmbătă EFE, conform Agerpres. „Cetăţean malian cu şedere ilegală în ţară, acest individ –
13:30
Un număr de 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu, în Constanța / Peste 600 de solicitări la Ambulanţă în primele două zile de Crăciun
Peste 600 de solicitări au fost primite de Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa în primele două zile de Crăciun, în cazul a circa 440 de pacienţi fiind necesară transportarea lor la spital, au informat sâmbătă reprezentanţii instituţiei, transmite Agerpres. În 19 situaţii, pacienţii au fost găsiţi decedaţi la domiciliu. Conform purtătorului de cuvânt al
13:20
Șeful NATO respinge separarea apărării UE de SUA dar consideră că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins apelurile adresate Europei de a se separa militar de Statele Unite, argumentând că Washingtonul rămâne un partener de încredere în materie de securitate, în ciuda îndoielilor crescânde din interiorul UE, relatează Politico. Totuși, șeful NATO consideră că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria
13:10
Schimbări la aplicația WhatsApp în 2026: Funcții noi de confidențialitate, mai puține telefoane compatibile cu noile variante și renunțarea la Chat GPT
Schimbări la aplicația WhatsApp în 2026: printre noutăți sunt anunțate funcții noi de confidențialitate și confort, axate pe nume de utilizator, care vor permite chatul fără a dezvălui numerele de telefon, integrare îmbunătățită a inteligenței artificiale Meta, funcții de apelare mai bune și instrumente mai bogate pentru stare și canal (cum ar fi muzica și
13:10
Proaspăt dublă campioană în Formula 1 (piloți plus constructori), McLaren nu și-a făcut loc în TOP 50 al celor mai bogate echipe de sport din lume, conform Forbes. Există totuși două echipe din Marele Circ prezente în ierarhie: Ferrari și Mercedes. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026:
Acum 4 ore
12:50
Primăria Sinaia: De azi-noapte ne confruntă cu un episod sever de vânt puternic, care continuă şi în acest moment. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi intervenţia rapidă acolo unde apar probleme. Apel către cetăţeni, să trateze cu maximă seriozitate avertizările transmise şi să evite orice deplasare care nu este strict necesară
Sinaia se află în continuare sub cod portocaliu de vânt, până luni, la ora 10:00. Primarul Vlad Oprea a transmis un avertisment pe rețele sociale, îndemnându-i pe oameni să evite deplasările. „De azi-noapte, Sinaia se confruntă cu un episod sever de vânt puternic, care continuă şi în acest moment. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi
12:40
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, informează EFE. „După mai bine de 20 de ani de încercări eşuate,
12:40
Brazilianul Rodrygo a fost una dintre marile probleme ale Realului în prima parte a sezonului competițional în curs, forma atacantului fiind subiect de discuții intense în biroul președintelui Florentino Perez. Finalul de an a adus însă prestații solide ale fotbalistului, iar extrema pare acum tot mai aproape de o prelungire a șederii sale la Madrid.
12:30
„Stațiuni fantomă": în timp ce sute de pârtii de schi sunt abandonate, va recuceri natura Alpii?
Altitudinile unde se găsește zăpadă sunt tot mai înalte, din cauza încălzirii globale și 186 de stațiuni de schi franceze s-au închis. Când stațiunea de schi Céüze 2000 s-a închis la sfârșitul sezonului 2018, angajații au presupus că se vor întoarce în iarna următoare. Hărțile pârtiilor au fost lăsate îngrămădite lângă un capsator, iar programul
12:20
Zelenski: Atacul de azi noapte asupra Kievului arată că Rusia nu vrea să pună capăt războiului
Atacul cu drone şi rachete ruseşti care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului", a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP conform Agerpres. Zelenski a făcut aceste declaraţii înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele
12:20
Turneul Celor Patru Trambuline, cea mai importantă competiție din cadrul Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, are loc în perioada 28 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026. Turneul Celor Patru Trambuline se vede în direct pe Eurosport și HBO Max din 28 decembrie. Vorbim despre cea de-a 74-a
12:20
Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat de aresatare internațional, relatează zdg.md. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din […] © G4Media.ro.
12:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, patru cetățeni de origine afro-asiatică (trei egipteni și un sirian) care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen și au încercat să intre ilegal în România. Șoferul a fost arest preventiv pentru 30 […] © G4Media.ro.
11:50
Cercetătorii din întreaga lume și-au pus pălăriile de detectivi în acest an pentru a oferi răspunsuri la întrebări care au rămas fără răspuns de zeci de ani sau chiar secole. Descoperirile care dau de gândit oferă noi modalități de înțelegere a trecutului, scrie CNN. Explorarea arheologică a siturilor istorice a adus noi perspective. Analiza unei […] © G4Media.ro.
11:40
Pauzele conștiente pentru gustări te ajută să fii mai productiv/ Când nu avem alte activități în timp ce mâncăm știm mai bine cât am mâncat # G4Media
Într-o lume dominată de viteză, sarcini și multe display-uri în jur, pauza de masă a devenit un automatism de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți. Însă, mâncatul pe fugă ne privează de energie și claritate mentală, motiv pentru care recomandările generale ale specialiștilor se îndreaptă înspre schimbarea obișnuințelor, învățând să ne menținem […] © G4Media.ro.
11:40
ANM, atenționări privind intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol # G4Media
Administraţia Naţional de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare de intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, Carpaţii Meridionali şi Orientali, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, vântul […] © G4Media.ro.
11:30
Jack Draper va rata participarea la Australian Open, primul Grand Slam al sezonului 2026 din tenisul de câmp. Britanicul în vârstă de 24 de ani nu s-a recuperat la timp după o accidentare și nu va putea fi prezent la Melbourne peste o lună de zile. Ocupant al locului 10 în ierarhia mondială, Draper a […] © G4Media.ro.
11:30
Regizorul independent american Jim Jarmusch, cunoscut pentru filme clasice precum „Stranger Than Paradise” (1984), „Dead Man” (1995) şi „Coffee and Cigarettes” (2003), a anunţat într-un interviu acordat unui post de radio francez că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză, informează EFE, conform Agerpres. „Mi-ar plăcea să am un alt loc unde să pot […] © G4Media.ro.
11:30
Cel mai mare mister al evoluției umane a început să se dezvăluie. Cum a înclinat balanța anul 2025 în știință # G4Media
Cel mai mare mister al evoluției umane, care a apărut acum 15 ani dintr-un os de deget mic vechi de 60.000 de ani, a început în sfârșit să se dezvăluie în 2025. Analiza ADN-ului extras din fosilă a electrizat comunitatea științifică în 2010, când a dezvăluit o populație umană necunoscută până atunci, care, în trecutul […] © G4Media.ro.
11:10
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, conform Agerpres. „O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii capacităţilor forţelor terestre, menţinerii şi modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană şi creşterii potenţialului de export al armelor şi echipamentelor ruseşti”, se arată într-un […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:00
Sezonul de schi din România s-a redeschis, dar din păcate pentru iubitorii acestui sport nu sunt foarte multe locuri la nivel național care să beneficieze de pârtii funcționale pe acest final de 2025. La Straja, sezonul de schi a fost deschis oficial în urmă cu câteva zile (pe 20 decembrie). Lipsa zăpezii le dă însă […] © G4Media.ro.
10:10
Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres. Atacurile efectuate joi au fost aprobate de preşedintele nigerian Bola Tinubu şi […] © G4Media.ro.
09:50
Michael Schumacher nu are rival: Averea uriașă care-l menține în fruntea F1 și după retragere # G4Media
Nu este un secret faptul că piloții de Formula 1 sunt sportivi care se găsesc la vârful ierarhiei atunci când vine vorba despre salariile pe care le încasează. Legendarul Michael Schumacher se menține și la mulți ani de la retragere pe locul întâi în topul banilor câștigați de-a lungul carierei din Marele Circ. Grila actuală […] © G4Media.ro.
09:40
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, l-au avut ca oaspete pe președintele Nicușor Dan. Șeful statului s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit, relatează bizbrasov.ro „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii […] © G4Media.ro.
09:30
Trump se opune recunoaşterii statului Somaliland, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi, relatează AFP, transmite Agerpres. „Nu”, i-a răspuns preşedintele […] © G4Media.ro.
09:20
În urările de anul nou, dictatorul Kim Jong Un a lăudat sângele vărsat alături de ruşi în războiul din Ucraina # G4Media
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP, conform Agerpres. Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă […] © G4Media.ro.
09:10
Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă lungă al lui Max Verstappen, este tot mai aproape de a semna cu Aston Martin, transmite The Race. Avertisment pentru Scuderie: Leclerc ar putea pleca de la Ferrari înaintea lui Hamilton Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă al lui Verstappen la RedBull, la un pas de Aston Martin Conform informațiilor sursei […] © G4Media.ro.
09:10
Patru bărbaţi din județul Giurgiu, reţinuţi după ce s-ar fi bătut în stradă, iar unul a fost transportat la spital # G4Media
Patru bărbaţi din localitatea Grădiştea, judeţul Giurgiu, cu vârste cuprinse între 17 şi 46 de ani, au fost reţinuţi de poliţişti după ce s-ar fi agresat reciproc pe o stradă din localitate, iar unul dintre ei a fost transportat la spital, transmite Agerpres. „Poliţia municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:00
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de ciocniri la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună, informează sâmbătă dpa, transmite Agerpres. Armistiţiul vizează toate armele, atacurile asupra civililor, infrastructura civilă şi ţintele militare din toate zonele, potrivit declaraţiei, care a fost publicată sâmbătă. Miniştrii s-au întâlnit la […] © G4Media.ro.
08:50
Perry Bamonte, claviaturistul şi chitaristul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunţat trupa indie rock engleză prin intermediul site-ului său oficial vineri, informează Reuters, conform Agerpres. Într-un comunicat, trupa a scris că Perry Bamonte, poreclit „Teddy”, a murit „după o scurtă suferinţă, acasă”, în ziua de Crăciun. „Cu o […] © G4Media.ro.
08:30
Compania elveţiană de lenjerie Calida Holding și-a închis fabrica din România, dar nu și pe cea din Ungaria. La Sibiu avea 93 de angajaţi # G4Media
Presa maghiară relatează despre decizia companiei Swiss Calida Holding de a-și închide punctul de lucru din România (Sibiu), dar nu și pe cel din Ungaria. „După doar câțiva ani de activitate, Swiss Calida Holding și-a închis filiala din România. În ciuda creșterii inițiale, fabrica de lenjerie intimă premium din Sibiu a suferit pierderi importante. În […] © G4Media.ro.
08:30
Cod galben de vânt în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei şi pe litoral / Zăpadă viscolită la munte # G4Media
Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, transmite Agerpres. Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei şi pe litoral cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor […] © G4Media.ro.
08:10
GALERIE FOTO Mii de vizitatori după redeschidere, la Conacul Mocioni din Foeni, primul și singurul conac nobiliar restaurat din județul Timiș / Anul 2026 va aduce noi funcțiuni în clădirea din 1750 # G4Media
Conacul Mocioni de la Foeni (județul Timiș), construit în 1750 pentru una dintre cele mai importante familii macedoromâne din Imperiul Austro-Ungar, și-a redeschis în acest an porțile după o restaurare exemplară, cu ajutorul unei finanțări de peste 19 milioane de lei, prin fonduri SEE din Norvegia, Islanda și Liechtenstein, în cadrul Programului Ro-Cultura, cât și de […] © G4Media.ro.
07:50
Primăria Timișoara, proiect comun cu orașul ungar Szeged pentru monitorizarea, prin senzori, a mijloacelor de transport în comun dar și a calității aerului # G4Media
Primăria Timișoara vrea să monitorizeze traficul suplimentar, în baza unor senzori care să numere călătorii din mijloacele de transport, dar și autovehiculele de pe unele străzi. Proiectul se derulează printr-o cooperare cu orașul ungar Szeged, relatează publicația opiniatimisoarei.ro. În acest sens, a fost lansată licitația pentru contractarea unui furnizor de echipamente specifice, care să sprijine mobilitatea […] © G4Media.ro.
07:20
După aproape un an de paralizie politică, Kosovo se îndreaptă duminică spre alegeri, într-un scrutin care ar putea determina dacă țara va înregistra progrese pe calea blocată către Uniunea Europeană # G4Media
Kosovo revine la urne duminică, într-un scrutin care ar putea determina dacă țara va înregistra progrese pe calea sa blocată către UE, relatează Politico. Alegerile din februarie au avut un câștigător clar, partidul de guvernământ Vetëvendosje (Mișcarea politică pentru Autodeterminare) al prim-ministrului interimar Albin Kurti, care a obținut 42% din voturi. Cu toate acestea, partidul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
07:00
Explozii puternice auzite la Kiev / Zelenski urmează să ajungă în Florida pentru a se întâlni cu Trump # G4Media
Mai multe serii de explozii puternice au fost auzite la Kiev în noaptea de vineri spre sâmbătă, a relatat o jurnalistă a agenţiei France Presse (AFP), autorităţile indicând că Ucraina este ameninţată de rachete ruseşti – transmite Agerpres. În timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să călătorească în Florida pentru a se întâlni cu […] © G4Media.ro.
06:50
Un jurnalist din Peru, asasinat de indivizi înarmaţi / Este al patrulea reporter ucis în 2025 în această țară # G4Media
Un jurnalist peruan a murit vineri într-un spital din Lima după ce a fost împuşcat de indivizi înarmaţi, a anunţat Asociaţia naţională a Jurnaliştilor (ANP), ridicând la patru numărul reporterilor ucişi în ţară în acest an, scrie AFP conform Agerpres. Mitzar Castillejos a fost grav rănit pe 12 decembrie, în timp ce părăsea casa pentru […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:10
Donald Trump despre planul de pace: Zelenski ”nu are nimic până nu aprob eu” / ”Economia rușilor este într-o situație dificilă, foarte dificilă” # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat vineri că el personal va decide dacă planul de pace al lui Zelenski între Ucraina și Rusia poate fi aprobat. El a spus într-un interviu pentru Politico.com că va avea ultimul cuvânt asupra oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, transmite Mediafax. Comentariile lui Trump arată că soarta Ucrainei […] © G4Media.ro.
23:00
Justiţia rusă l-a condamnat joi pe Serghei Udalţov, liderul unui partid acuzat de autorități că ar fi de extremă stânga, la şase ani de închisoare pentru „justificarea terorismului”, transmite Agerpres. Udalţov e un critic al dictatorului rus Vladimir Putin și a mai făcut o dată închisoare. Plasat în detenţie provizorie din ianuarie 2024, Serghei Udalţov […] © G4Media.ro.
