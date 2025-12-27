De Crăciun, Nicușor Dan a atacat la CCR legea prin care cimitirele și morții ar putea fi… concesionați companiilor miniere. Împotriva a așa ceva s-a ieșit în stradă în cazul Roșia Montană
Romania Curată, 27 decembrie 2025 07:10
"O inițiativă legislativă care, la origine, viza un subiect cât se poate de sobru și sensibil – acordarea locurilor de veci – a reușit performanța de a introduce, pe parcurs, o procedură sui generis de dare în concesiune a perimetrelor miniere. Și nu doar a acestora, ci și a zonelor învecinate (sic!), prin atribuire directă",
• • •
Așa schimbăm România (I). Cum au reușit 25 de cetățeni să înfrângă lobby-ul drujbelor din Parlamentul României, într-un moment decisiv al luptei pentru păduri # Romania Curată
Pentru stoparea tăierilor ilegale și salvarea pădurilor României s-au implicat, în ultimul deceniu, sute de mii de cetățeni. Unii au investigat, alții au semnat petiții, alții au ieșit în stradă de mai multe ori. Iar rezultatele încep să se vadă, chiar dacă lupta e departe de a se fi încheiat.
19:40
Vești excepționale pentru Roșia Montană! ANAF execută acțiunile Gabriel Resources. La Cotroceni s-a înființat un grup de lucru pentru dezvoltarea localității # Romania Curată
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat măsurile de executare silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) SA în vederea recuperării unor creanțe bugetare de aproape 47 milioane de lei, se arată într-un comunicat transmis, astăzi, presei. Comunicatul Fiscului vine la puțin timp după ce consilierul
07:30
Cum am ajuns o comunitate de 1,8 milioane de cetățeni interesați de apărarea pădurilor și apelor României. Vă mulțumim! # Romania Curată
Dragă cititoare/cititor România Curată, Îți mulțumim că ne-ai urmărit și ne-ai citit în acest an, care se apropie de final. Împreună am ajuns, în ultimele 12 luni, o comunitate cu peste 1,8 milioane de cetățeni informați și implicați în schimbările din societate, și în special în cele din domeniul protecției mediului, căruia i-am acordat o
18 decembrie 2025
07:10
De ce s-au aliat Grindeanu și PSD cu AUR împotriva Dianei Buzoianu. Și cum l-au atacat, cu mantă, și pe Nicușor Dan # Romania Curată
Încă se mai miră unii (nu mulți, totuși) că PSD a sprijinit, în Senat, moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, încălcând flagrant protocolul de guvernare pe care l-au semnat. Chiar dacă nu e nimic de mirare. Că doar nu-și închipuie cineva că o fi Sorin Grindeanu, premierul OUG 13, reformatorul PSD și al țării.
02:10
ANALIZĂ: Uniunea Europeană nu susține eliminarea prescripției infracțiunilor de corupție. Și de ce are dreptate # Romania Curată
Pe final de an, prescripția faptelor de corupție a devenit unul dintre cele mai aprinse subiecte din dezbaterea publică românească. Documentare de investigație, cazuri notorii închise prin împlinirea termenului și reacții emoționale legitime au alimentat un curent periculos, și anume că prescripția ar trebui eliminată complet, pentru ca "marii corupți să nu mai scape".
17 decembrie 2025
14:00
Aud, din casa mea ca o insulă înconjurată de ceață în această dimineață romană, că Simona Popescu, editoarea pentru aproape zece ani a României Curate, a plecat dintre noi. Pierdem o figură istorică, deși discretă, a anticomunismului românesc. Simona nu era vizibilă pentru multă lume, pentru că nu strălucea. Nu se băga în față.
15 decembrie 2025
07:00
Vedem cum toată hidra anti-democratică, pro-corupție din România se agită cu "propaganda Paltinu", ca să-l atace pe ministra Mediului, doamna Diana Buzoianu. Este șocant pentru ei că noul ministrul nu este din găștile mafiilor de mediu. Nu-și închipuiau că s-ar putea vreodată ajunge atât de departe! După dezastrul de la Praid n-a cerut cineva demisia
12 decembrie 2025
23:40
Banii înapoi! Directorul Romsilva care a încasat bonusul nesimțit de pensionare, obligat de judecători să-l restituie # Romania Curată
Tribunalul Arad a decis vineri, 12 decembrie, să-l oblige pe fostul director general al Romsilva și director al Direcției Silvice (DS) Arad, Teodor Țigan, să restituie bonusul nesimțit pe care l-a primit la pensionare. România Curată a dezvăluit, în premieră, în septembrie 2024, care sunt veniturile cumulate, din pensie și salariu, încasate de Teodor Țigan.
17:10
Stop manipulării cu ”experți”, după criza de la Paltinu. Scrisoare deschisă către jurnaliștii onești și către toți cetățenii # Romania Curată
Mesajul de mai jos l-am transmis și direct, pe mail, către sute de jurnaliști, și îl fac public și aici. Apelul vine în contextul în care criza apei cauzată de lucrările de la Paltinu a fost folosită pentru a promova câteva proiecte Hidroelectrica, cu mari probleme de legalitatea și distructive de parcuri naționale și alte
11 decembrie 2025
16:30
Societatea Academică din România (SAR) anunță cu bucurie că proiectul european iMonitor 1.0, în care este partener activ alături de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), a fost nominalizat la prima ediție a Galei Inovării în Sectorul Public, organizată de Laboratorul de Inovare din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
10 decembrie 2025
13:30
A început monitorizarea civică a investiției de milioane de euro în transformarea Halei Minda din Reșița într-un centru cultural modern # Romania Curată
Monitorizarea de către cetățeni a transformării Halei Minda din Reșița într-un centru cultural, educațional și comunitar modern a început, oficial, ieri (9 decembrie 2025), prin semnarea memorandumului de colaborare dintre Primăria Reșița, Societatea Academică din România (SAR) și Asociația FABER. În cadrul monitorizării, SAR va urmări traseul banilor publici, respectarea procedurilor de achiziție și implementarea
00:20
STUDIU: Tăierile ilegale de păduri se mențin la un nivel uriaș în România. Dar implicarea civică le-a redus substanțial. Ce arată noul Inventar Forestier Național # Romania Curată
Cel puțin 8 milioane de metri cubi de lemn continuă să fie exploatați fără acte (tăieri ilegale, nefiscalizate), în fiecare an, din pădurile României. Estimarea îi aparține cercetătoarei Laura Bouriaud, care a interpretat datele făcute publice recent din Ciclul III al Inventarului Forestier Național (IFN), aferent anilor 2020-2025. Volumul este în continuare uriaș, reprezentând peste
00:10
STUDIU: Tăierile ilegale de păduri se mențin la un nivel uriaș în România. Dar implicarea civică le-a redus substanțial în ultimii ani. Ce ne spun datele recent publicate de Inventarul Forestier Național # Romania Curată
Cel puțin 8 milioane de metri cubi de lemn continuă să fie exploatați fără acte (tăieri ilegale, nefiscalizate), în fiecare an, din pădurile României. Estimarea îi aparține cercetătoarei Laura Bouriaud, care a interpretat datele făcute publice recent din Ciclul III al Inventarului Forestier Național (IFN), aferent anilor 2020-2025. Volumul este în continuare uriaș, reprezentând peste […] Articolul STUDIU: Tăierile ilegale de păduri se mențin la un nivel uriaș în România. Dar implicarea civică le-a redus substanțial în ultimii ani. Ce ne spun datele recent publicate de Inventarul Forestier Național apare prima dată în România curată.
9 decembrie 2025
12:00
Apel de selecție pentru reșițeni: Devino monitor pentru Hala Minda în Comunitatea locală pentru integritate # Romania Curată
Dacă ești din Reșița sau împrejurimi, te invităm să te implici în primul proiect cu Pact de Integritate din Regiunea Vest Vrei să înțelegi cu adevărat cum se construiesc investițiile publice? Vrei să vezi din interior cum se transformă o hală industrială emblematică într-un spațiu cultural și comunitar modern chiar la tine în oraș?
10:30
Criza de la Paltinu, factura de la Hidroelectrica, ”expertul” și o manipulare de manual împotriva lui Nicușor Dan, Dianei Buzoianu și a activiștilor de mediu # Romania Curată
Un cercetător sub-mediocru, cu o activitate profesională fără legătură cu hidroenergia, dar fost mare șef în Romgaz și consilier onorific al fostului ministru al Energiei Sebastian Burduja, este prezentat ca mare specialist în contextul crizei de la Paltinu, pentru a promova proiectele abuzive și distructive ale Hidroelectrica din ariile naturale protejate.
8 decembrie 2025
21:00
Invitație publică la semnarea memorandumului Pactului de integritate pentru Hala Minda # Romania Curată
Pe 9 decembrie, ora 11:00, la Primăria Reșița, urmează un pas decisiv pentru viitorul Halei Minda. Societatea Academică din România, împreună cu Primăria Reșița și Asociația Faber, semnează Memorandumul de cooperare pentru implementarea pactului de integritate. Prin acest Memorandum, proiectul intră într-un cadru de lucru în care transparența, monitorizarea independentă și documentarea publică devin reguli,
5 decembrie 2025
20:20
Fiecare familie din România a pierdut câte 120 de lei din cauza Hidroelectrica. Ce spune un expert în energie, după criza apei de la Paltinu # Romania Curată
120 de lei a costat, până acum, fiecare familie din România, construirea unor proiecte ilegale și/sau distructive de mediu ale Hidroelectrica. Bani cu care s-au umflat facturile la energie plătite de cetățeni. O recunoaște chiar o persoană considerată expert în energie, care încearcă să profite de criza de la Paltinu pentru a solicita continuarea lor!
08:10
Sfidare totală. Defrișările de lângă Parcul IOR au fost reluate, fără nicio reacție din partea autorităților! # Romania Curată
Cetățenii de pe grupul civic "Aici a fost o pădure/ aici ar putea fi o pădure" au semnalat tăierea a șase brazi de pe strada Liviu Rebreanu, nr. 6, din apropierea Parcului IOR. Potrivit acestora, responsabili sunt aceeași reprezentanți ai moștenitorilor Mariei Cocoru, care au orchestrat și distrugerea a 12 hectare din Parcul IOR sub
2 decembrie 2025
01:30
Închisoare pentru proprietarii care distrug spațiile verzi pe care le dețin în orașe. Cine sunt candidații la Primăria București și ce partide susțin măsurile propuse de România Curată # Romania Curată
Doar trei dintre candidații la Primăria Municipiului București și două dintre partidele pe care le reprezintă susțin condamnarea penală a proprietarilor, administratorilor, concesionarilor sau chiriașilor de spații verzi care plătesc pentru distrugerea și tăierea fără drept a arborilor și a vegetație forestiere de pe acestea, cum s-a întâmplat în cazul Parcului IOR.
2 decembrie 2025
16:40
Lovitură dură pentru Hidroelectrica, de la Ministerul Mediului. Ce se întâmplă cu unul dintre cele mai controversate proiecte ale companiei # Romania Curată
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a solicitat revizuirea Raportului de Impact asupra Mediului (RIM), a studiului de evaluare adecvată (EA) și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) ale proiectului Hidroelectrica Surduc Siriu, scrie Agerpres, citând un răspuns al instituției. Proiectul este unul dintre cele mai contestate de specialiștii în
1 decembrie 2025
21:20
Unde o mai fi băiatul care cânta la pian în gara din Amsterdam de Ziua Națională, în 2014, și apoi a fost invitat la Cotroceni, imediat după ce a câștigat Klaus Iohannis? De acest 1 Decembrie, vă simțiți la fel de optimiști? Mândri de noi și de patrie?
30 noiembrie 2025
12:40
SURPRIZĂ: Uite pe cine se aruncă vina pentru țeapa de milioane de euro (la propriu) pe care conducerea Hidroelectrica ne-a dat-o sub miniștrii Burduja și Ivan. Nu, de data asta nu sunt castorii și moluștele ”de vină” # Romania Curată
Ziarul Gândul a făcut public "vinovatul" pentru eșecul selectării unei conduceri la Hidroelectrica, din cauza căreia România va pierde cel puțin 16 milioane de euro din PNRR. În urmă cu jumătate de an, același ziar care dădea vina pe castori pentru dezastrul produs de inundarea Salinei Praid, aruncă acum anatema asupra firmei de recrutare, nicidecum
12:30
SURPRIZĂ: Uite pe cine se aruncă vina pentru țeapa de milioane de euro (la propriu) pe care conducerea Hidroelectrica ne-a dat-o sub miniștrii Burduja și Ivan. Nu, de data nu sunt castorii și moluștele ”de vină” # Romania Curată
Ziarul Gândul a făcut public ”vinovatul” pentru eșecul selectării unei conduceri la Hidroelectrica, din cauza căreia România va pierde cel puțin 16 milioane de euro din PNRR. În urmă cu jumătate de an, același ziar care dădea vina pe castori pentru dezastrul produs de inundarea Salinei Praid, aruncă acum anatema asupra firmei de recrutare, nicidecum […] Articolul SURPRIZĂ: Uite pe cine se aruncă vina pentru țeapa de milioane de euro (la propriu) pe care conducerea Hidroelectrica ne-a dat-o sub miniștrii Burduja și Ivan. Nu, de data nu sunt castorii și moluștele ”de vină” apare prima dată în România curată.
28 noiembrie 2025
18:50
Câte zeci de milioane mai trebuie să pierdem din cauza scandalului de la Hidroelectrica pentru a răspunde cineva? O demisie ar fi prea mult? # Romania Curată
Când l-a acoperit pe directorul Salrom în dezastrul de la Praid, dând vina pe castori și pe activiști, fostul ministru al Economiei Bogdan Ivan a fost promovat ministru al Energiei. Când l-a ajuns din urmă scandalul selecției conducerii de la Romarm (tot de când era ministru la Economie), subiect de care se ocupă acum procurorii,
13:20
Cetățenii și experți independenți vor monitoriza proiectul de transformare a unei foste clădiri industriale simbol din Reșița într-un centru comunitar modern # Romania Curată
Reșița a devenit primul oraș din Regiunea Vest a României care implementează un pact de integritate în ceea ce privește transparența achizițiilor publice. Consiliul local al municipiului Reșița a adoptat, ieri (joi), hotărârea privind semnarea Memorandumului de cooperare cu societatea civilă pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Partenerul independent de monitorizare va fi Societatea Academică din România,
08:40
Sesizare penală nouă legată de directorul Romsilva care s-a premiat cu 100.000 de euro. Corpul de Control al Ministerului Mediului confirmă dezvăluirile făcute de România Curată # Romania Curată
Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) confirmă dezvăluirile făcute de România Curată legate de abuzurile făcute de fostul director general al Romsilva Teodor Țigan, atunci când s-a bonificat cu o 100.000 de euro la pensionare, dar a rămas angajat ca director al Direcției Silvice (DS) Arad. Ministra Mediului, Diana Buzoianu a
27 noiembrie 2025
08:10
Conducerea Hidroelectrica ne-a dat țeapă, cu sprijinul miniștrilor Burduja și Ivan. Câte milioane de euro am pierdut # Romania Curată
Numirea unui nou director general la compania de stat Hidroelectrica a eșuat, se arată într-un comunicat transmis, ieri (miercuri), Bursei de Valori București (BVB). Anunțul Hidroelectrica vine după ce și procedura de numire a unui noi director financiar a eșuat, din lipsă de competitori competenți ori a unora cu grave probleme de etică (cum a
