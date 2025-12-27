Un studio de dans popular georgian din Praga cucerește inimile ucrainenilor

14:30

Zeci de mii de oameni s-au adunat la Sofia ca să ceară retragerea proiectului de buget al Bulgariei pentru 2026, care, potrivit criticilor, majorând salariile din sectorul public împovărează sectorul privat. Protestul din 1 decembrie s-a intensificat seara târziu, ducând la ciocniri cu poliția.