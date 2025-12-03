Rusia spune că întâlnirea cu SUA privind pacea din Ucraina nu aduce țările „mai aproape” de un acord

O delegație americană condusă de trimisul special Steve Witkoff s-a întâlnit timp de aproape cinci ore la Kremlin, pe 2 decembrie, cu președintele rus Vladimir Putin și consilierii săi, pentru discuții privind o propunere care vizează încetarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova.Într-o zi de eforturi diplomatice intense pentru a pune capăt celui mai mare și mai mortal conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova