Israelul vrea să-l convingă pe Trump să declare rachetele iraniene „arme de distrugere în masă”

08:00

În Belarus, mai la sud de capitala Minsk, în raionul Slutsk, se construiește în secret de aproape un an și jumătate un complex de mari dimensiuni pe locul unei foste baze sovietice de rachete. Obiectivul nu are un nume oficial, dar este construit după un ordin secret al liderului autoritar belarus, Aleksandr Lukașenko. Având în vedere dimensiunile și infrastructura complexului, acesta pare să fie unul din cele mai mari proiecte militare din Belarus: experții nu exclud posibilitatea ca acolo...