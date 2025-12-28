Israelul vrea să-l convingă pe Trump să declare rachetele iraniene „arme de distrugere în masă”
Europa Libera Moldova, 28 decembrie 2025 08:50
Israel își schimbă atenția de la programul nuclear iranian la rachete, înaintea discuțiilor Netanyahu-Trump. Presa iraniană vede un pretext de război, iar analiștii spun că e presiune pentru concesii de la un Teheran slăbit.
• • •
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:00
„Terenul” secret de lângă Slutsk. Imagini din satelit ale unei foste baze de rachete, renovată de Lukașenko # Europa Libera Moldova
În Belarus, mai la sud de capitala Minsk, în raionul Slutsk, se construiește în secret de aproape un an și jumătate un complex de mari dimensiuni pe locul unei foste baze sovietice de rachete. Obiectivul nu are un nume oficial, dar este construit după un ordin secret al liderului autoritar belarus, Aleksandr Lukașenko. Având în vedere dimensiunile și infrastructura complexului, acesta pare să fie unul din cele mai mari proiecte militare din Belarus: experții nu exclud posibilitatea ca acolo...
Ieri
08:50
Personalități culturale și cineaști afgani consideră distrugerea cinematografului Ariana de către talibani o lovitură pentru patrimoniul cultural al Afganistanului. El ar putea fi înlocuit cu un centru comercial. Construit în anii 1960, cinematografull a atras timp de decenii iubitorii de film.
08:10
Ales Bialiațki: În pușcăriile din Belarus, suntem ca niște prizonieri de război # Europa Libera Moldova
Ales Bialiațki, cunoscutul apărător belarus al drepturilor omului și laureat al Premiului Nobel, simțea că se va întâmpla ceva. Colegii lui activiști fuseseră deja hărțuiți și arestați.Momentul a venit în iulie 2021, când fondatorul și șeful Centrului pentru Drepturile Omului Viasna a fost arestat în timpul unei represiuni fără precedent care a urmat protestelor în masă față de rezultatul alegerilor prezidențiale controversate din 2020, despre care mulți din Belarus și din străinătate au...
08:10
Un studio de dans georgian a inspirat un grup de ucraineni care locuiesc în Praga. Trupa de adulți a școlii este alcătuită în mare parte din femei ucrainene. Una dintre dansatoare, plecată din Ucraina din cauza războiului, spune că dansul georgian îi amintește de propriile tradiții naționale.
26 decembrie 2025
17:40
11:30
Zelenski spune că „în curând” se va întâlni cu Trump. Rusia lovește din nou Odesa și alte regiuni ucrainene # Europa Libera Moldova
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni „în curând” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
UE are un plan pentru soluționarea crizei locuințelor. „Locuința este un drept fundamental” # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană a prezentat, la sfârșit de an, primul său Plan pentru locuințe accesibile, o strategie de soluționare a crizei locuințelor în întreaga Uniune Europeană, pe fondul scumpirilor rapide a prețurilor și al supraturismului, care pune presiune asupra piețelor locale.
23 decembrie 2025
10:40
SUA: „Ilegalii” care pleacă de bunăvoie din țară pot primi bilet gratuit și 3000 de dolari # Europa Libera Moldova
Guvernul SUA oferă migranților fără statut de rezidență valabil un stimulent financiar sporit pentru a părăsi țara în mod voluntar până la sfârșitul anului, prezentând programul ca pe un „bonus de Crăciun”.
22 decembrie 2025
17:00
Cehia: Președintele Pavel nu va numi ministru un politician cu simpatii fasciste # Europa Libera Moldova
Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a reiterat luni opoziția față de numirea în postul de ministru al mediului, în noul guvern, rezultat din alegerile din octombrie, a unui politician care a făcut în trecut salutul nazist și a postat afirmații rasiste, homofobe și sexiste.
12:40
Danemarca cere SUA să-i respecte granițele, după ce președintele Trump și-a numit „emisar pentru Groenlanda” # Europa Libera Moldova
Danemarca a avertizat luni Statele Unite să-i respecte suveranitatea, după ce președintele Donald Trump a numit un trimis special în Groenlanda, teritoriul autonom danez despre care a spus de mai multe ori că vrea să-l aducă sub control american.
12:00
Un general al Statului Major al Rusiei, ucis în explozia unei mașini la Moscova # Europa Libera Moldova
Un general rus a fost ucis luni în explozia unei mașini-capcană la Moscova, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei. Anchetatorii ruși suspectează că în spatele atacului s-ar putea afla serviciile speciale ucrainene.
09:10
Fără pace de Crăciun: Kremlinul, intransigent în urma propunerilor europene și ucrainene # Europa Libera Moldova
Kremlinul menține o poziție intransigentă în legătură cu încheierea războiului din Ucraina, spunând că modificări propuse de europeni și ucraineni unui plan de pace pus în discuție de Statele Unite nu îmbunătățesc perspectiva păcii.
20 decembrie 2025
09:00
În privința Belarusului, americanii și europenii „trag” momentan în direcții opuse # Europa Libera Moldova
Diferența dintre Washington și Bruxelles nu putea fi mai evidentă în ultimele zile, Statele Unite relaxându-și măsurile restrictive după recentă eliberare a deținuților politici din Belarus, în timp ce Uniunea Europeană este pe cale să adauge noi măsuri restrictive împotriva acestei țări.
19 decembrie 2025
10:40
Șefa securității interne a SUA, Kristi Noem, a suspendat joi loteria pentru obținerea cărții verzi americane, afirmând că aceasta a fost utilizată de suspectul implicat într-un atac armat în masă la Universitatea Brown.
18 decembrie 2025
16:50
Georgia interzice votul în străinătate. UE: Tbilisi merge pe o „direcție greșită” # Europa Libera Moldova
Cetățenii georgieni care locuiesc în străinătate nu vor mai putea participa la alegeri decât pe teritoriul Georgiei. Parlamentul de la Tbilisi a modificat la 17 decembrie Codul Electoral pentru a preveni ceea ce a numit posibile „interferențe externe” în desfășurarea scrutinelor.
12:40
Siversk, capturat în mare parte de forțele rusești. Un cap de pod către Sloviansk? # Europa Libera Moldova
Ce ar însemna pierderea posibilă a orașului pentru apărarea regiunii Donețk?
17 decembrie 2025
11:00
„La Moscova îți poți lua master din Ocolirea Sancțiunilor”, spune emisarul UE David O’Sullivan # Europa Libera Moldova
Sancțiunile Uniunii Europene sufocă „încet, dar sigur” exporturile de petrol ale Rusiei și, în plus, își intensifică ritmul și amploarea, a declarat David O’Sullivan, trimisul special al UE pentru sancțiuni, într-un interviu acordat RFE/RL.
16 decembrie 2025
16:10
Imagini cu explozia din portul Novorossiisk, aproape de un submarin militar rusesc # Europa Libera Moldova
Imagini din satelit au arătat urmele exploziei unei drone subacvatice ucrainene în portul rusesc Novorossiisk. Aceasta a avut loc la câteva zeci de metri de submarinul „Varshavianka”, transmite Radio Svoboda, Serviciul rusesc al RFE/RL.
15 decembrie 2025
12:10
Deținuții politici belaruși eliberați spun că nu-și regretă opiniile care i-au dus la închisoare # Europa Libera Moldova
La o zi după eliberarea a 123 de deținuți politici din Belarus, mai mulți dintre aceștia au vorbit cu presa într-un loc nedivulgat din Ucraina.
11:30
Liderii Australiei au convenit luni asupra înăspririi legislației armelor după ce, în cel mai grav atac armat din ultimii aproape treizeci de ani, un tată și un fiu au deschis focul la un festival evreiesc organizat pe plaja Bondi, din Sydney, ucigând 15 persoane, printre care și un copil.
12 decembrie 2025
15:30
Ucraina ar trebui primită în UE la 1 ianuarie 2027, potrivit planului de pace american (Financial Times) # Europa Libera Moldova
Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru încetarea războiului, scrie Financial Times (FT), adăugând că ar fi „o decizie care ar rescrie procedurile de aderare ale blocului.”
14:20
Ucraina a informat vineri despre ceea ce ar fi o nouă premieră în atacurile sale în adâncul teritoriului rusesc, anume lovirea a două nave cu încărcătură militară tocmai în Marea Caspică, la mare distanță de granița ruso-ucraineană.
11:10
Nicușor Dan invită magistrații din România la discuții, după documentarul Recorder despre prescrierea faptelor de corupție # Europa Libera Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a invitat la discuții toți magistrații care vor să comenteze problemele din sistemul de justiție scoase la lumină într-un documentar de mare impact realizat de Recorder și difuzat săptămâna aceasta de televiziunea publică, TVR.
11 decembrie 2025
15:00
Polonia a arestat un arheolog rus pentru „excavații ilegale” în Crimeea. Kremlinul a sărit ca ars # Europa Libera Moldova
Autoritățile poloneze l-au reținut pe arheologul rus Aleksandr Buteaghin, angajatul Muzeului Ermitaj din St. Petersburg, în baza unui mandat emis de Ucraina. Kievul îl acuză că a condus excavații ilegale în Crimeea anexată de Moscova în 2014, „furând pentru ruși” o comoară.
14:20
Serviciile speciale ucrainene spun că au atacat, în premieră, o platformă petrolieră a Rusiei din Marea Caspică # Europa Libera Moldova
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirmă că dronele sale cu rază lungă de acțiune au atacat o platformă petrolieră rusă din Marea Caspică, afectând semnificativ producția acesteia.
12:40
Rusia ar putea restricționa apelurile telefonice internaționale, invocând „protecția consumatorului” # Europa Libera Moldova
În contextul măsurilor de extindere a controlului asupra comunicațiilor online, guvernul rus a prezentat un nou pachet de măsuri de securitate digitală care ar putea restricționa drastic apelurile telefonice primite din afara țării.
12:40
Zeci de mii de oameni au ieșit miercuri, pe 10 decembrie, în stradă la Sofia pentru a doua manifestație de protest în masă din această lună, cerând demisia guvernului bulgar din cauza planului său de cheltuieli.
09:40
Sute de români au ieșit în stradă după ce au văzut un documentar despre corupția din justiție # Europa Libera Moldova
Sute de români au manifestat în stradă la București, într-un miting spontan, după ce televiziunea publică TVR a transmis miercuri seară un mult-așteptat documentar despre corupția în sistemul de justiție din țara membră în Uniunea Europeană.
10 decembrie 2025
17:00
Miercuri, italienii au salutat recunoașterea bucătăriei lor de către UNESCO ca o victorie pentru diplomația culturală, dar criticii au avertizat că asta ar putea avea efecte negative, transformând preparatele populare în mâncăruri turistice fade.
13:00
Europenii nu reușesc să compenseze oprirea ajutorului militar al SUA pentru Ucraina (Institutul Kiel) # Europa Libera Moldova
Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea să scadă anul acesta la cel mai coborât nivel de la începutul invaziei rusești pe scară largă, în februarie 2022, arată o nouă estimare publicată la 10 decembrie de Institutul Kiel - cea mai respectată sursă de date pe această temă din lume.
9 decembrie 2025
13:30
Amprenta lui Lavrov la Kiev: cum a finanțat Kremlinul o rețea de avocați în Ucraina # Europa Libera Moldova
Funds were allocated in an effort to collect information supporting the Kremlin's war-crimes claims and undermine Kyiv’s defense against the invasion.
8 decembrie 2025
14:50
Militari ruși, condamnați pentru uciderea unui american cu vederi pro-ruse. Au crezut că e sabotor # Europa Libera Moldova
Un tribunal dintr-o regiune ucraineană controlată de Rusia a condamnat luni patru militari ruși la închisoare pentru uciderea unui autoproclamat comunist american care luptase alături de forțele pro-Moscova din 2014.
7 decembrie 2025
16:00
Atacul asupra crucilor roșii. Cum au ajuns doctorii și ambulanțele din Ucraina țintele loviturilor rusești # Europa Libera Moldova
Pe măsură ce invazia Rusiei continuă, personalul medical ucrainean devine din ce în ce mai vulnerabil, de la vehiculele de evacuare medicală din apropierea luptelor până la spitalele din spatele frontului.
5 decembrie 2025
14:40
Spania se retrage de la Eurovision, după 65 de ani, protestând împotriva războiului din Gaza # Europa Libera Moldova
Televiziunea publică spaniolă, TVE, a anunțat că nu va participa la ediția din 2026 a concursului muzical Eurovision, după ce organizatorii acestuia au refuzat joi să supună la vot blocarea participării Israelului, ca răspuns la uciderea a zeci de mii de palestinieni în Gaza.
09:30
Anchetă britanică: Vladimir Putin a autorizat personal atacul cu Noviciok asupra lui Serghei Skripal # Europa Libera Moldova
O anchetă publică oficială britanică a concluzionat joi că președintele rus Vladimir Putin a autorizat personal, la cel mai înalt nivel, tentativa de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion dublu Serghei Skripal.
4 decembrie 2025
13:30
Atacurile rusești au lăsat zeci de mii ucraineni fără curent și căldură, la Odesa și Herson # Europa Libera Moldova
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică și încălzire în sudul Ucrainei după atacurile nocturne ale Rusiei asupra orașului Herson, situat pe linia frontului, și asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au declarat joi autoritățile locale și compania națională de energie.
10:10
Participarea Israelului la Concursul Eurovision va fi dezbătută în cadrul unei reuniuni de două zile a posturilor de televiziune membre în EBU, care va începe joi la Geneva, în urma apelurilor de excludere a țării pentru presupuse crime de război comise împotriva civililor palestinieni din Gaza.
3 decembrie 2025
09:40
Fugarul Ilan Șor, criptomonedele și o schemă „demențială” de eludare a sancțiunilor, binecuvântată de Kremlin # Europa Libera Moldova
Ceea ce face specială criptomoneda A7A5 este faptul că pare să fi fost creată nu numai pentru a eluda sancțiunile occidentale, ci și pentru a servi drept un pilon al eforturilor mai ample ale Kremlinului de a construi un sistem financiar paralel.
08:20
Rusia spune că întâlnirea cu SUA privind pacea din Ucraina nu aduce țările „mai aproape” de un acord # Europa Libera Moldova
O delegație americană condusă de trimisul special Steve Witkoff s-a întâlnit timp de aproape cinci ore la Kremlin, pe 2 decembrie, cu președintele rus Vladimir Putin și consilierii săi, pentru discuții privind o propunere care vizează încetarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova.Într-o zi de eforturi diplomatice intense pentru a pune capăt celui mai mare și mai mortal conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat...
2 decembrie 2025
17:10
Ucraina evacuează locuitorii din Pokrovske în timp ce Rusia avansează în regiune # Europa Libera Moldova
Forțele ruse se apropie de Pokrovske, un sat strategic situat între regiunile Donețk și Zaporojie. În timp ce rușii se apropie de linia frontului, poliția ucraineană evacuează locuitorii, pe care îi avertizează despre bombardamentele constante și pericolul tot mai mare.
15:50
Fosta șefă a politicii externe UE, Frederica Mogherini, reținută sub acuzații de fraudă cu bani europeni # Europa Libera Moldova
Fosta șefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, la Bruxelles, în cadrul unei operațiuni a poliției care anchetează o presupusă fraudă legată de formarea profesională a diplomaților europeni.
15:00
Zelenski spune că planul de pace pentru Ucraina a fost „cizelat” în discuțiile cu SUA # Europa Libera Moldova
Negociatorii americani și ucraineni au perfecționat un acord-cadru de pace elaborat la Geneva în timpul recentelor discuții din Florida, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina dorește ca aliații săi europeni să se implice mai mult în acest proces.
14:30
Zeci de mii de oameni s-au adunat la Sofia ca să ceară retragerea proiectului de buget al Bulgariei pentru 2026, care, potrivit criticilor, majorând salariile din sectorul public împovărează sectorul privat. Protestul din 1 decembrie s-a intensificat seara târziu, ducând la ciocniri cu poliția.
