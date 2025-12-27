Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul
Antena Sport, 27 decembrie 2025 08:40
Răzvan Raț a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Oficialul de la Genoa a dezvăluit că mijlocașul român nu-și dorește să revină în fotbalul românesc. Fostul internațional a declarat că Stanciu vrea să prindă cât mai multe minute la echipa de club pentru a reveni la națională. Căpitanul „tricolorilor” a ratat ultimele […] The post Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
09:30
Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim # Antena Sport
Manchester United a învins cu 1-0, vineri seara, pe teren propriu, pe Newcastle United, în deschiderea etapei a 18-a din Premier League, gazdele obţinând a doua victorie în ultimele cinci etape. În ciuda unei dominări a oaspeţilor, singurul gol al partidei a fost reuşit de Patrick Dorgu (24). Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle Cu 29 de puncte, Manchester United este momentan pe […] The post Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:10
Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali poate primi o adevărată lovitură la FCSB. Florin Tănase (30 de ani) este aproape să se despartă de formația campioană, în perioada de mercato de iarnă, el urmând să intre în ultimele șase luni de contract cu roș-albaștrii. Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Decarul roș-albaștrilor are […] The post Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
08:40
Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul # Antena Sport
Răzvan Raț a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Oficialul de la Genoa a dezvăluit că mijlocașul român nu-și dorește să revină în fotbalul românesc. Fostul internațional a declarat că Stanciu vrea să prindă cât mai multe minute la echipa de club pentru a reveni la națională. Căpitanul „tricolorilor” a ratat ultimele […] The post Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:30
Doi „tricolori”, sfătuiți să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat de top ar trebui să se transfere # Antena Sport
Gică Craioveanu a sfătuit doi jucători ai naționalei să schimbe echipele de club înaintea barajului cu Turcia, din martie. Fostul internațional și-ar dori să-i vadă pe Valentin Mihăilă și pe Denis Drăguș în La Liga. Cei doi „tricolori” evoluează în prezent în Turcia, însă nu au impresionat în acest sezon. Denis Drăguș nu a marcat […] The post Doi „tricolori”, sfătuiți să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat de top ar trebui să se transfere appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:00
Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește # Antena Sport
Louis Munteanu a avut un sezon complicat, după ce a sperat la un transfer în străinătate vara aceasta. Atacantul de 23 de ani a rămas în cele din urmă la CFR Cluj, acolo unde nu a avut cele mai bune reușite sezonul acest, chiar dacă rămâne principalul produs de export al clubului din Gruia. De […] The post Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește appeared first on Antena Sport.
26 decembrie 2025
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă appeared first on Antena Sport.
23:10
The post Jurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărie appeared first on Antena Sport.
22:50
“A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus” # Antena Sport
Egipt a câștigat meciul cu Africa de Sud, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Mohamed Salah, pe finalul primei reprize. Selecționata Bafana Bafana putea obține un punct în al șaptelea minut al prelungirilor, dar lovitura de cap a lui Siyabonga Ngezana, jucătorul celor de la FCSB, a fost apărată de portarul egiptenilor. La finalul […] The post “A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus” appeared first on Antena Sport.
22:10
Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club” # Antena Sport
Tehnicianul Pep Guardiola spune că jucătorii săi sunt „incredibil de disciplinaţi” în timpul pauzei de Crăciun pentru a respecta standardele stabilite de Manchester City, relatează BBC. Guardiola a declarat recent că jucătorii săi vor fi cântăriţi la întoarcerea la antrenamente după Crăciun, pentru a verifica dacă sunt suficient de în formă pentru a juca sâmbătă […] The post Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club” appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun appeared first on Antena Sport.
21:40
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj # Antena Sport
Louis Munteanu a agitat spiritele la CFR Cluj, chiar de Crăciun, după ce au apărut în spațiul public fotografii în care purta tricoul rivalei FCSB. Aflat de sărbători la Vaslui, atacantul clujenilor a participat la un eveniment unde echipa locală ASC Ivacec a disputat un meci contra unor jucători originari din Vaslui. La evenimentul care […] The post Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
21:20
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez # Antena Sport
Manchester United vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor. Clubul de pe Old Trafford este extrem de interesat de Jude Bellingham, jucător pe care l-a dorit încă de pe vremea când englezul evolua la Borussia Dortmund. Chiar dacă echipa nu traversează cea mai bună perioadă, șefii lui United încearcă să îl convingă pe englez […] The post Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:30
Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea # Antena Sport
Real Madrid nu traversează deloc o perioadă bună, iar situația lui Xabi Alonso devine complicată. După mai multe rezultate satisfăcătoare în ultima perioadă, în Spania s-a scris despre faptul că fostul jucător de pe Bernabeu, ajuns acum pe banca tehnică, nu mai este pe placul vestiarului. Acum, Xabi Alonso a primit o adevărată lovitură și […] The post Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea appeared first on Antena Sport.
20:10
Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2025, în celei de-a 68-a ediţii a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), în timp ce înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. În ancheta la care […] The post Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului. Pe ce loc e David Popovici appeared first on Antena Sport.
19:30
Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie # Antena Sport
Radu Drăguşin (23 de ani) a revenit în lotul lui Tottenham la 11 luni de la teribila accidentare, dar şansele ca el să prindă un loc de titular sunt reduse, ţinând cont de forma în care se află Van de Ven şi Romero. Astfel că românul cotat la 22 de milioane va lua în calcul […] The post Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie appeared first on Antena Sport.
19:10
Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Golul lui Salah a făcut diferența # Antena Sport
Africa de Sud, naționala lui Siyabonga Ngezana, a pierdut duelul contra Egiptului condus de Mohamed Salah. Naționala vedetei de la Liverpool s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat chiar de către Salah, dintr-un penalty. La naționala Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana a fost integralist, dar nu a făcut cea mai bună partidă. La finalul celor […] The post Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Golul lui Salah a făcut diferența appeared first on Antena Sport.
18:30
Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana # Antena Sport
Reprezentativa Zimbabwe, antrenată de românul Marian Marinică, a remizat cu Angola, 1-1, vineri, la Marrakech, în Grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni 2025 la fotbal, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters. Angola a deschis scorul prin Gelson Dala (24), dar ”războinicii” zimbabwieni au egalat chiar înainte de pauză, prin Knowledge Musona (45+6). Angola – […] The post Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana appeared first on Antena Sport.
18:20
A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui” # Antena Sport
Marius Niculae a vorbit din nou despre oferta pe care FRF i-a făcut-o lui Cristi Chivu pentru a prelua naţionala U21 a României, ajunsă ulterior sub comanda lui Daniel Pancu. “A vrut să antreneze o echipă de club”, susţine “Săgeată”. “Este un lucru foarte bun pentru România, pentru antrenorii din România, Cristi să fie la […] The post A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui” appeared first on Antena Sport.
17:50
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată” # Antena Sport
Carlos Alcaraz a luat prin surprindere lumea tenisului la finalul anului 2025, atunci când a anunțat că se va despărți de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a lucrat în ultimii 7 ani și alături de care a devenit numărul 1 mondial și a cucerit 6 turnee de Grand Slam. Lumea tenisului este împărțită, […] The post Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată” appeared first on Antena Sport.
17:30
David Popovici a avut parte de un an extraordinar, încununat cu cele două medalii de aur câştigate la Campionatele Mondiale, la probele de 100 şi 200 de metri liber. Jurnaliştii americani de la swimmingworldmagazine.com au inclus cursa prin care David a cucerit aurul la 100 de metri cu un timp senzaţional de 46,51 secunde în […] The post David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025 appeared first on Antena Sport.
16:50
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene” # Antena Sport
Roy Hodgson, fost antrenor al lui Liverpool și selecționer al Angliei, printre altele, s-a retras din activitate în 2024, la 76 de ani, ultima sa echipă fiind Crystal Palace. Francezii de la L’Equipe au realizat un interviu cu fostul antrenor englez, care se bucură de viață la această vârstă, fiind mult mai liniștit acum față […] The post Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene” appeared first on Antena Sport.
16:30
Marius Niculae e sigur că Denis Alibec (34 de ani) s-a pripit atunci când a ales să revină la FCSB, la începutul acestui sezon, după despărţirea de Farul Constanţa. Denis Alibec, jucătorul cotat la 500.000 de euro, a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon. Atacantul a marcat un gol […] The post Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea” appeared first on Antena Sport.
16:10
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri # Antena Sport
Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvăluit ce obiectiv are echipa sa în 2026, după o a doua jumătate de 2025 modestă a roș-albaștrilor. Chiar dacă a câștigat campionatul anul acesta, FCSB s-a chinuit în noul sezon, mai ales pe plan intern, cu mai multe rezultate dezamăgitoare. Cu toate acestea, echipa […] The post Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri appeared first on Antena Sport.
16:00
Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: “Una dintre cele mai mari sportive ale României” # Antena Sport
Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, care, „la fel ca alte personalităţi”, „a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată” a României. „În cadrul vizitelor externe din ultimele […] The post Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: “Una dintre cele mai mari sportive ale României” appeared first on Antena Sport.
15:50
Cotidianul francez L’Equipe şi-a desemnat câştigătorii trofeului “Campionul campionilor” Franţei pentru anul 2025, care recompensează performanţele de excepţie din sportul francez, iar învingătorul a fost atacantul echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, care a pus capăt dominaţiei de doi ani a înotătorului Leon Marchand. Ciclista Pauline Ferrand-Prevet, câştigătoare a Turului Franţei, a fost desemnată la categoria […] The post Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei appeared first on Antena Sport.
15:30
Parchetul din Istanbul a anunţat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray, Erden Timur, acuzaţi de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L’Equipe. Ancheta parchetului din Istanbul, care zguduie fotbalul din Turcia de câteva luni, a dus deja la […] The post 24 de persoane reţinute în scandalul uriaş din Turcia appeared first on Antena Sport.
15:20
Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Patronul campioanei a reacționat după ce atacantul a fost fotografiat în tricoul campioanei. Vârful de la CFR Cluj a purtat tricoul FCSB-ului la un eveniment fotbalistic la care a participat de Sărbători, la Vaslui. El a fost prezent la un meci de fotbal […] The post Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
15:10
Iuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” # Antena Sport
Iuliu Mureşan a avut o primă reacţie după ce Louis Munteanu a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB. Preşedintele lui CFR susţine că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro nu va mai ajunge la echipa lui Gigi Becali. Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, […] The post Iuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” appeared first on Antena Sport.
15:00
„Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer # Antena Sport
Neluțu Varga a „luat foc” după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de sărbători, la Vaslui. Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa […] The post „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer appeared first on Antena Sport.
14:30
Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul # Antena Sport
Louis Munteanu s-a fotografiat în tricoul FCSB-ului. Atacantul de la CFR Cluj a purtat tricoul rivalei în vacanța de sărbători pe care și-a petrecut-o la Vaslui. Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment fotbalistic, unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari […] The post Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul appeared first on Antena Sport.
14:10
“Mă urc pe buldozer!” Marius Niculae aşteaptă să vadă noua arenă de lux a lui Dinamo: “1-0 de la început” # Antena Sport
Marius Niculae e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. “Mă urc pe buldozer”, susţine “Săgeată”, care acum este manager al naționalei de tineret. “Vine stadionul, din ce am văzut și ce știu, oricum știam că se […] The post “Mă urc pe buldozer!” Marius Niculae aşteaptă să vadă noua arenă de lux a lui Dinamo: “1-0 de la început” appeared first on Antena Sport.
13:50
Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: “Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă” # Antena Sport
Organizatorii World Cup 2026, programată între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena, anticipează temperaturi ridicate, cu un risc pentru jucători şi suporteri, o provocare organizatorică ce prezintă încă unele incertitudini, relatează AFP. La începutul lunii decembrie, în interiorul SoFi Stadium din Inglewood (Los Angeles), viitoarea gazdă […] The post Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: “Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă” appeared first on Antena Sport.
13:40
Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya # Antena Sport
Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), în perioada 2-12 ianuarie, în care va susţine două meciuri amicale, a anunţat liderul Superligii, vineri, pe pagina sa de Facebook. Delegaţia Ştiinţei va decola pe 2 ianuarie de pe Aeroportul Internaţional Craiova şi va fi cazată la Hotelul Regnum Carya. Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii Universitatea va disputa partide de pregătire pe 7 […] The post Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya appeared first on Antena Sport.
13:20
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român # Antena Sport
George Ţucudean (34 de ani) a avut parte de un episod neplăcut în cariera sa de fotbalist. Fostul atacant a fost umilit la începutul lui 2013, când ajungea să evolueze pentru Standard Liege, în Belgia. Sub conducerea lui Mircea Rednic, Ţucudean ajungea alături de Adrian Cristea. A fost momentul în care căpitanul de atunci al […] The post Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român appeared first on Antena Sport.
13:00
Marie-Helene Sajka a semnat un contract valabil pe perioada 2026-2028 cu SCM Râmnicu Vâlcea. Sajka este şi componentă a naţionalei Franţei, medaliată cu bronz mondial în această lună, şi vine de la OCG Nice. Sajka evoluează pe postul de inter dreapta, are 1.85 metri şi 28 de ani. Este medaliată cu bronz la Campionatul Mondial […] The post Super-jucătoarea din naţionala Franţei care a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea appeared first on Antena Sport.
12:50
Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri: „Îl mușcam de gât, dacă puteam” # Antena Sport
Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri. Fostul căpitan din Giulești a dezvăluit că a dus lupte grele cu Mirel Rădoi. În ciuda bătăliilor duse pe teren cu fostul său rival, Cristi Săpunaru a dezvăluit că are o relație excelentă cu Mirel Rădoi. Cristi Săpunaru a ales rivalul cu care […] The post Cristi Săpunaru și-a ales rivalul cu care avea cele mai dure dueluri: „Îl mușcam de gât, dacă puteam” appeared first on Antena Sport.
12:40
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova # Antena Sport
Universitatea Craiova a ales să-l ţină în acest sezon pe Ştefan Baiaram, chiar dacă oltenii au avut oferte pentru vedeta de 22 de ani cotată la 4.5 milioane de euro. Motivele erau legate de dorinţa de a câştiga titlul în Liga 1 şi de a merge cât mai departe în Conference League. Lucrurile s-ar putea […] The post Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
12:30
Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola. Imaginea virală postată # Antena Sport
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie cu greutatea sa afişată pe cântar în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti, cu umor, antrenorul. Pep Guardiola ameninţase că nu îi va folosi jucătorii care depăşesc limita impusă de club în ceea ce priveşte greutatea ideală la reluarea antrenamentelor. Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola Pep Guardiola nu glumeşte când vine vorba de abateri de la reguli. Nici măcar în perioada […] The post Replica lui Erling Haaland, după avertismentul lui Pep Guardiola. Imaginea virală postată appeared first on Antena Sport.
12:30
Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!” # Antena Sport
Fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, nu a exclus ideea de a antrena sau de a deveni căpitan al echipei de Cupa Davis a Spaniei, dar a explicat că este încă prea devreme, conform unui interviu acordat cotidianului spaniol AS, după un an de la retragerea sa din tenisul […] The post Rafael Nadal, anunț despre viitorul lui la un an de la retragere: „Să fiu căpitanul echipei? De ce nu!” appeared first on Antena Sport.
11:30
Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovács în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră” # Antena Sport
IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4. Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în […] The post Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovács în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră” appeared first on Antena Sport.
11:10
Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident” # Antena Sport
Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc. Aceștia susțin că formația antrenorului român nu reușește să câștige duelurile cu echipele mari. În acest sezon, Inter a pierdut derby-urile cu Juventus, Napoli și AC Milan, iar în ultima etapă de Champions League, echipa lui Cristi […] The post Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident” appeared first on Antena Sport.
10:40
Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine” # Antena Sport
Ioan Andone a dezvăluit că Ionuț Radu (28 de ani) i-a cucerit pe spanioli, după sezonul avut la Celta Vigo. Portarul român a avut prestații de senzație pentru formația din La Liga, inclusiv în victoria cu Real Madrid, de la începutul acestei luni. Ioan Andone a subliniat că toți spaniolii au fost surprinși de evoluțiile […] The post Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine” appeared first on Antena Sport.
10:00
Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație” # Antena Sport
George Pușcaș a ales unde vrea să joace, după ce a fost pe lista de transferuri de la Dinamo. Atacantul de 29 de ani este la un pas de o mutare în China, la Dalian Yingbo. George Pușcaș este liber de contract din septembrie. La momentul respectiv, atacantul și-a încheiat contractul cu Bodrumspor și nu și-a mai găsit o […] The post Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație” appeared first on Antena Sport.
09:50
„E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a primit un sfat din partea lui Iosif Rotariu. Fostul internațional știe de ce are nevoie mijlocașul pentru a se impune la FCSB. Iosif Rotariu a declarat că Dennis Politic are nevoie să i se ofere mai multă încredere la FCSB. Acesta a subliniat că după transferul la o nouă […] The post „E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB appeared first on Antena Sport.
Ieri
09:20
Victorie fără emoții pentru Houston în seara de Crăciun la capătul unui meci în care echipa oaspete a condus în permanență. Amen Thompson, cu 26 puncte, a fost cel mai bun marcator la primul meci din cariera lui jucat în ziua de Crăciun. Pentru Kevin Durant, aflat la al 18-lea sezon în NBA, a fost al 13-lea. […] The post Houston Rockets – LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun appeared first on Antena Sport.
08:50
„Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc # Antena Sport
Englezii au oferit detalii despre posibila plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Internaționalul român de 23 de ani s-ar putea despărți de Spurs chiar în această iarnă. Drăgușin s-a recuperat complet după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, ruptură de ligamente încrucișate. Fundașul român a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda trecută cu Liverpool. […] The post „Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc appeared first on Antena Sport.
08:30
Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” # Antena Sport
Gică Craioveanu știe în ce campionat de top s-ar putea transfera Louis Munteanu (23 de ani). Fostul jucător a transmis că atacantul de la CFR Cluj s-ar putea impune în prima ligă din Spania. Louis Munteanu a fost aproape de o plecare de la CFR Cluj în vară, atunci când Neluțu Varga cerea suma de […] The post Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.