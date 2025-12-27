Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului

14:10

Marius Niculae e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. "Mă urc pe buldozer", susţine "Săgeată", care acum este manager al naționalei de tineret. "Vine stadionul, din ce am văzut și ce știu, oricum știam că se […]